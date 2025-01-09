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Програмне забезпечення для оцінки потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Папуа-Нова Гвінея
Компанії використовують програмне забезпечення для визначення потенційних клієнтів, щоб оцінити потенціал кожної бізнес-можливості. Це програмне забезпечення дозволяє організаціям встановлювати шкали та контрольні показники для оцінки перспектив. Враховуючи дефіцит часу команди продажів і велику кількість потенційних клієнтів, програмне забезпечення оцінки потенційних клієнтів виявляється безцінним, оскільки дозволяє командам зосередитися на можливостях із найвищою ймовірністю перетворення на продажі. Розставляючи пріоритети для високопотенційних потенційних клієнтів, відділи продажів можуть оптимізувати свій час, відволікаючи ресурси від менш цінних потенційних клієнтів. Це не тільки економить час, але й дає продавцям можливість уточнювати свої повідомлення під час взаємодії з клієнтами, які, швидше за все, укладатимуть угоди.
Запит на новий застосунок
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
Magileads
magileads.com
Наше рішення розроблено для компаній, які хочуть скоротити час і витрати на пошук потенційних клієнтів, одночасно максимізуючи потенційних клієнтів. Як справжні помічники ваших відділів продажів і маркетингу, ми аналізуємо, здійснюємо й оптимізуємо пошук потенційних клієнтів, щоб залучити ваших майбутніх клієнтів за допомогою постійних і багатоканальних дій
Entytle
entytle.com
Entytle допомагає промисловим OEM-виробникам підвищити лояльність, зменшити відтік і отримувати цінність за весь час від їх встановленої бази. Наша SaaS використовує AI/ML, щоб нашим користувачам було легко визначати, визначати пріоритети та керувати пропозиціями для наявних клієнтів.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel об’єднує дані про ваші продажі та маркетинг і визначає пріоритетність потенційних клієнтів. Усі маркетингові дії (відкриття електронної пошти, відвідування веб-сайтів, заповнення форм тощо) реєструються у вашій CRM. Відділ продажів може визначити найгарячіших потенційних клієнтів і продавати розумніше. Тримайте контакти з продажу та маркетингу в режимі 24/7. Знайдіть свої найкращі можливості за допомогою Lead Scoring і Web Visitor Tracking. Працює з Pipedrive, Copper, HubSpot, Salesforce і такими популярними маркетинговими інструментами, як Mailchimp, ActiveCampaign, Facebook Lead Ads, Wix, Calendly тощо.
Digioh
digioh.com
Збільште кількість конверсій на 3% за допомогою Digioh! Насолоджуйтеся легким збором контактів, тестами, опитуваннями, цільовими сторінками та центрами налаштувань – усе це розроблено для збору, конвергенції та перетворення більшої кількості сторонніх даних! Розширюйте свій список маркетингових повідомлень електронною поштою та SMS-повідомленнями, збирайте дані нульової сторони та сприяйте збільшенню продажів за допомогою висококонверсійних тестів щодо рекомендацій продуктів, захоплюючих багатокрокових форм, опитувань на сайті та електронної пошти, цільових сторінок і центрів налаштувань. Скористайтеся повною мірою потужністю даних і швидко отримайте переваги персоналізованого доступу до сайту, електронної пошти, SMS і перенацілювання. Digioh дозволяє маркетологам збирати більше даних без згоди споживачів, ніж БУДЬ-ЯКА платформа на ринку, і використовувати ці дані в УСІХ маркетингових каналах як на мікро-, так і на макро-масштабах. Збільшуйте кількість конверсій, розгортаючи тести з рекомендаціями щодо продукту, реалізовуючи опитування, щоб дізнатися про своїх клієнтів, і продовжуючи розмову електронною поштою чи SMS на основі цієї інформації – збільшуючи ймовірність отримання нових клієнтів, вищий LTV і нижчі показники відмови . З понад 1400 клієнтами, понад 200 інтеграціями та 2 мільярдами біт даних нульової сторони, що збираються щодня, немає платформи, сильнішої за Digioh, щоб допомогти брендам збільшити приріст доходу, покращити взаємодію з клієнтами та збирати + активувати дані нульової сторони в майбутньому. -мислення, інноваційні шляхи. А завдяки команді Digioh із повним набором послуг дизайну та технічної підтримки клієнти Digioh починають працювати швидше, забезпечуючи швидшу рентабельність інвестицій та досягаючи поступового успіху протягом 30 днів!
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоче відстежувати власні дані про шляхи клієнтів і підключати їх до своїх систем продажів і маркетингу. . Визначайте, відстежуйте, оцінюйте й аналізуйте потенційних клієнтів за допомогою Salespanel.
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane розблоковує Lead Generation завдяки ШІ. Sparklane допомагає вам на всьому шляху пошуку потенційних клієнтів, одночасно: - Визначаючи, відображаючи та рекомендуючи найкращі облікові записи для залучення на основі бізнес-сигналів, оцінених штучним інтелектом - Надаючи повну професійну контактну інформацію про ваших потенційних клієнтів (мобільний телефон і електронна пошта) - Залучаючи потрібний обліковий запис на у потрібний час із інтелектуальними та гіперконтекстуальними послідовностями електронних листів Чому Sparklane? - Єдине розвідувальне рішення, повністю інтегроване на ринок - Доступ до найкращого озера даних компаній і контактної інформації в Європі - Понад 3 мільйони бізнес-сигналів, отриманих і проаналізованих щороку - Швидка та інтуїтивно зрозуміла адаптація - Переваги від покриття між країнами: Франція, Великобританія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Голландія, Італія - 100% відповідність GDPR
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, найуспішніша платформа для взаємодії з продажами, допомагає командам із розвитку продажів залучати понад 15 000 000 контактів щомісяця. Використовується автономно або в поєднанні з існуючими традиційними системами CRM, VanillaSoft дає торговим представникам змогу реагувати на нові потенційні клієнти за лічені секунди, взаємодіяти з потенційними клієнтами більш послідовно, через більше каналів і створювати більш кваліфіковані можливості для продажу. У всьому світі тисячі користувачів використовують систему продажів VanillaSoft на основі черги та інтелектуальну маршрутизацію для впровадження автоматизації каденції продажів, що призводить до значного збільшення швидкості, наполегливості, продуктивності та прибутку за повторення. VanillaSoft — приватна компанія, розташована в Плано, Техас, США. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.vanillasoft.com. Однією з надзвичайних можливостей рішення VanillaSoft є його ефективність у кампаніях зі збору коштів. Повністю настроюване програмне забезпечення Phonathon від VanillaSoft, кероване користувачем, дає менеджерам Phonathon максимальний контроль над своїми кампаніями Phonathon. Інтелектуальна автоматизація робочого процесу гарантує послідовне застосування інституційних найкращих практик, а також оптимізує ефективність і результативність вашого фонатонного охоплення. Динамічні сценарії абонентів, сегментація даних і автоматизація управління забезпечують найефективнішу стратегію охоплення, а також покращують якість досвіду для випускників, донорів і фандрейзерів. Докладніше: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично створює профілі відвідувачів для відвідувачів веб-сайту, фіксує дані про їхню поведінку та взаємодію в Інтернеті, а потім призначає їм рейтинг потенційних клієнтів відповідно до параметрів, встановлених призначеним менеджером облікового запису. За допомогою LeadBoxer відділи продажів можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, перегляди сторінок і відео, завантаження документів, а також вимірювати джерела трафіку. Призначений продавець може встановити важливість різних властивостей потенційних клієнтів (галузь, кількість переглядів сторінок тощо), щоб вплинути на оцінку потенційних клієнтів, призначену LeadBoxer. Коли потенційний клієнт готовий до кваліфікації, LeadBoxer звітує та сповіщає відповідального продавця (або людей). Відповідний продавець може взаємодіяти зі своїм потенційним клієнтом безпосередньо через додаток LeadBoxer, де потенційних клієнтів можна переглянути, призначити або видалити в будь-який час. LeadBoxer інтегрується з CRM та іншими інструментами продажів через розширений API.
Successeve
successeve.com
Successeve — це хмарна платформа аналізу клієнтів. Наша серія продуктів надає дієві оцінки та аналітику на кожному етапі шляху клієнта, щоб полегшити зусилля команд продажів, маркетингу та успіху клієнтів. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти компаніям збільшити їхнє зростання шляхом конверсії, утримання та розширення нових клієнтів. Продукти Successeve працюють трьома основними механізмами: централізацією даних, балами та автоматизованими діями.
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence від MadKudu зосереджує увагу на командах доходів, прогнозуючи та встановлюючи пріоритети правильних дій для отримання прибутку. Завдяки автоматизації ключових робочих процесів, визначаючи пріоритети сигналів, що дають змогу діяти, і працюючи там, де вже є ваші команди, ви можете розблокувати свої команди з доходів, щоб повністю зосередитися на роботі та закритті конвеєра.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — це передбачувана платформа штучного інтелекту, розроблена для відділів продажів і маркетингу. Платформа використовує дані клієнтів для побудови прогнозних моделей, які допомагають компаніям визначати потенційних клієнтів для нових клієнтів, розширювати продажі, перехресні продажі та виявляти клієнтів із ризиком. Основні функції включають підрахунок лідерів ШІ, підрахунок MQL у реальному часі, фільтри графів ідентичності та збагачення в реальному часі. Він також надає такі функції, як автоматичне зшивання даних клієнтів і механізми запобігання відтоку. Інтеграція Toplyne Sync і CRM Copilot забезпечує безперебійну синхронізацію даних із системами CRM, забезпечуючи включення ключових осіб, які приймають економічні рішення, до бази даних CRM. Прогнозні моделі Toplyne створені для встановлення за короткий проміжок часу, що забезпечує швидший вплив на бізнес порівняно з власними прогнозними моделями. Платформа дозволяє користувачам персоналізувати взаємодію, автоматизуючи продажі та маркетингові робочі процеси. Крім прогнозування потенційних клієнтів і продажів, Toplyne також надає інформацію про моделі використання та сигнали, які стимулюють наміри клієнта, які можна ефективно використовувати в продажах і маркетингових кампаніях. Платформа знайшла застосування в різних галузях і командах, включаючи B2B SaaS, банківські та фінансові послуги, споживчий Інтернет, страхування, продажі, доходи, маркетинг, керування обліковими записами та успіх клієнтів.
Pocus
pocus.com
Pocus перетворює дані на дохід. Поєднайте всі сигнали про використання продукту та наміри, необхідні вашій команді, щоб визначити пріоритети для найкращих можливостей і швидко вжити заходів. Pocus допомагає вам будувати конвеєр на основі реальних сигналів купівлі, а не найкращих припущень вашої команди (незалежно від того, чи йдеться про створення нових логотипів чи розширення існуючих). Завдяки Pocus команди виходу на ринок у Asana, Canva, Miro та Loom заощаджують понад 10 годин на тиждень, копаючись у даних, щоб впевнено знаходити та укладати угоди.
Koncert
koncert.com
Koncert — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для підвищення успіху продажів, надаючи набір інструментів для процесу продажів. Платформа включає Koncert Dialers, набір із чотирьох унікальних програм дозвону для продажу, адаптованих до потреб команди: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer і Click to Call Dialer. Ці номеронабирачі допомагають інтелектуально керувати фільтрацією, підключенням і відстеженням продажів. Платформа також представляє Koncert Cadence, який є багатоканальним секвенсором продажів, що працює в різних каналах, включаючи телефон, електронну пошту, відео та соціальні мережі для різноманітного охоплення. Крім того, Koncert має Remote Salesfloor, інтелектуальну функцію, розроблену для відтворення традиційного робочого простору торгового залу в цифровому форматі. Щоб оптимізувати вихідний набір, платформа оснащена Caller ID Management, новою функцією Heat Map для керування вихідними номерами дозвону. Він також пропонує бездоганну інтеграцію з попередньо інвестованими інструментами, покращуючи його зручність використання. Крім того, аспект машинного навчання Koncert допомагає шукати потенційні клієнти, пропонуючи можливість оцінювати та визначати пріоритети потенційних клієнтів. Він також містить унікальний інструмент навчання для менеджерів, Koncert Remote Coach. Концерт зосереджений на тому, щоб допомогти користувачам прискорити успіх продажів за допомогою системи набору номерів, удосконаленої ШІ, та інших функцій, орієнтованих на продажі.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Ortto
ortto.com
Ortto — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту, призначене для оптимізації маркетингового процесу та оптимізації результатів. Він наповнений функціями, які спрямовані на розширення різних аспектів маркетингу, включаючи маркетинг електронною поштою та SMS, push-сповіщення, живі чати, підрахунок потенційних клієнтів тощо. Ortto може похвалитися власною системою ШІ, реалізованою на всій платформі, що забезпечує безперебійний робочий процес. Його функціональні можливості штучного інтелекту включають пропозиції щодо рядків тем електронної пошти, прогнозування кількості відкритих електронних листів, а також рекомендації щодо вмісту під час створення push-повідомлень і SMS-повідомлень. Ortto також пропонує автоматизований вміст чату, де програмне забезпечення генерує відповіді на основі вмісту веб-сайту, минулих квитків і наявної довідкової документації. Для більш просунутих операцій користувачі також можуть навчати власні моделі AI на власних даних. Роблячи це, вони можуть підвищити точність і релевантність створених пропозицій. Намір Ortto полягає в тому, щоб допомогти маркетологам масштабувати свій вплив шляхом інтеграції можливостей ШІ в їхні існуючі робочі процеси. Ці інструменти призначені для підвищення продуктивності та швидкого й точного досягнення цілей кампанії. Система є універсальною та орієнтована на ефективну роботу для підприємств різного масштабу.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропонуючи потужне комплексне рішення, яке спрощує процеси цифрового маркетингу та продажів, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще – створенні та забезпеченні цінності для вашої аудиторії. * Створюйте з легкістю: залучайте свою аудиторію за допомогою захоплюючих веб-сайтів, відео та вебінарів. Пропонуйте трансформаційне членство або онлайн-курси та керуйте своїм розкладом і виставленням рахунків за допомогою інтегрованих інструментів. * Ринок із точністю: розширюйте охоплення за допомогою вдосконалених методів захоплення потенційних клієнтів і заохочуйте потенційних клієнтів за допомогою цільових кампаній і послідовностей. Ефективно надсилайте свої пропозиції електронною поштою чи SMS і обробляйте платежі за допомогою настроюваних кас. * Масштабуйте своє бачення: використовуйте розширені теги та повідомлення на основі поведінки, щоб удосконалити свої маркетингові стратегії. Автоматизуйте свій розвиток і приймайте обґрунтовані рішення за допомогою глибокої аналітики.
Correlated
getcorrelated.com
Швидше перетворюйте дані клієнтів на дохід. Менше 1% реєстрацій продуктів перетворюються на платних клієнтів! Збільште свій коефіцієнт конверсії за допомогою оцінки життєвого циклу клієнта на основі штучного інтелекту. Знайдіть користувачів і облікові записи з найвищою схильністю та націлюйте їх за допомогою персоналізованих повідомлень.
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем незалежно від сфери послуг, SAAS чи електронної комерції. EQUP — це єдине на ринку програмне забезпечення CRM+Marketing Automation, яке пропонує вам можливість керувати кількома компаніями за допомогою одного облікового запису та однієї підписки. Не потрібно купувати новий план, щоб керувати іншими бізнесами. Функція об’єднання ресурсів EQUP дозволяє об’єднувати ваші електронні листи, користувачів, угоди, теги, завдання, зустрічі тощо між вашими компаніями, щоб жодна функція не залишалася невикористаною. У EQUP усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу, доступні в одному місці, що полегшує керування вашим бізнесом без необхідності вивчати кілька програм і перемикатися між ними для отримання необхідної інформації. Ви також матимете доступ до спеціального менеджера облікового запису, який не лише допоможе вам із адаптацією, але також буде готовий допомогти вам із вашими потребами в програмному забезпеченні.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM об’єднує весь ваш бізнес, допомагаючи всім працювати краще, разом і правильно працювати за допомогою єдиної хмарної системи. Маркетинг може залучати більше високоякісних потенційних клієнтів, продажі можуть укладати більше угод, фінанси можуть швидко й легко виставляти рахунки, а підтримка може надавати виняткові послуги. Завдяки безпечному доступу в будь-який час і будь-де на всіх пристроях і бездоганній інтеграції з вашими поточними системами Workbooks надає вашим командам єдиний круговий огляд ваших клієнтів, який допомагає їм зосередитися на правильних речах і отримувати статистичні дані в реальному часі, необхідні для прийняття рішень . Workbooks допомагає вам поставити клієнтів у центр вашого бізнесу та будувати тривалі прибуткові стосунки, які збільшують довгостроковий прибуток у стійкий спосіб.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з клієнтами та платформи автоматизації маркетингу.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Act-On
act-on.com
Програмне забезпечення Act-On пропонує рішення, які дають змогу маркетологам залучати маркетингові цілі на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Act-On робить дані клієнтів придатними для дії, щоб маркетологи могли мріяти про великі мрії та створювати розумні та ефективні програми автоматизації маркетингу, щоб розвивати свій бізнес і підвищувати цінність клієнта – і все це з найшвидшим часом окупності. Отримайте демонстрацію: https://act-on.com/demo/ Act-On дає змогу маркетологам: • Розвивати та розширювати свій бізнес у великих масштабах за допомогою формування попиту B2B, продажів і транзакцій B2C, а також маркетингових функцій для клієнтів. Оркеструйте та оптимізуйте весь шлях клієнта — від обізнаності до захисту прав — шляхом створення постійної індивідуальної взаємодії, яка перетворює відвідувачів на потенційних клієнтів, потенційних клієнтів — на кваліфікованих потенційних клієнтів, а кваліфікованих потенційних клієнтів — на постійних клієнтів. • Забезпечуйте винятковий досвід роботи з брендом протягом усього життєвого циклу клієнта шляхом автоматизації шляхів до покупки, персоналізації комунікацій і кампаній, а також підвищення прихильності до бренду та лояльності. Використовуйте автоматизовані можливості Act-On для залучення нових потенційних клієнтів, залучення ваших контактів і спрямування потенційних клієнтів до більш частих і вигідніших рішень про покупку. • Стимулюйте вимірне впровадження продукту та утримання клієнтів шляхом виконання комплексних програм адаптації та навчання, впровадження продукту та стратегій утримання клієнтів, а також просування нових продуктів і послуг. Від нових контактів до лояльних партнерів, ви можете використовувати Act-On, щоб залучити свою аудиторію, перетворити їх на амбасадорів бренду та змусити їх повертатися за новими. Завдяки інтерактивним і динамічним звітам і аналітиці для оцінки, демонстрації та покращення ефективності платформа Act-On розроблена, щоб забезпечувати зростання маркетингової цінності для компаній і маркетологів будь-якого розміру, форми, розташування та масштабу. Функції платформи включають: • Автоматизовані та адаптовані шляхи купівлі • Глибока інтеграція з провідними системами CRM і веб-конференцій • Відстеження залучення відвідувачів веб-сайту та звітування про наміри • Динамічний підрахунок потенційних клієнтів, сегментація та підтримка • Прослуховування соціальних медіа, пошук, публікація та адвокація • Легкий розроблені веб-форми, цільові сторінки та шаблони електронної пошти • Надсилання електронною поштою за подіями та транзакціями • Активне ціноутворення на основі контактів для виставлення рахунків за фактичне використання Ми отримуємо маркетинг. Ми розуміємо ваші виклики. І ми тут, щоб допомогти вам досягти успіху з кожним клієнтом і кожною кампанією.