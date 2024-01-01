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Програмне забезпечення для оцінки потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки

Компанії використовують програмне забезпечення для визначення потенційних клієнтів, щоб оцінити потенціал кожної бізнес-можливості. Це програмне забезпечення дозволяє організаціям встановлювати шкали та контрольні показники для оцінки перспектив. Враховуючи дефіцит часу команди продажів і велику кількість потенційних клієнтів, програмне забезпечення оцінки потенційних клієнтів виявляється безцінним, оскільки дозволяє командам зосередитися на можливостях із найвищою ймовірністю перетворення на продажі. Розставляючи пріоритети для високопотенційних потенційних клієнтів, відділи продажів можуть оптимізувати свій час, відволікаючи ресурси від менш цінних потенційних клієнтів. Це не тільки економить час, але й дає продавцям можливість уточнювати свої повідомлення під час взаємодії з клієнтами, які, швидше за все, укладатимуть угоди.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ пропонує найкраще програмне забезпечення підтримки клієнтів у чаті для відстеження веб-сайтів і відвідувачів. Відстежуйте, знімайте та взаємодійте зі своїми клієнтами. БЕЗКОШТОВНО для 2 користувачів. Спробуємо зараз!

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Ваш онлайн-бізнес став простим — створюйте, продавайте та запускайте онлайн, не наймаючи команду копірайтерів, веб-розробників, дизайнерів чи системних інтеграторів!

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Досягніть успіху в бізнесі за допомогою Workbooks CRM – доступного, багатофункціонального CRM-рішення, яке дозволяє компаніям залучати, конвертувати та утримувати клієнтів.

Digioh

Digioh

digioh.com

Збільште кількість конверсій на 3% за допомогою Digioh! Насолоджуйтеся легким збором контактів, тестами, опитуваннями, цільовими сторінками та центрами налаштувань – усе це розроблено для збору, конвергенції та перетворення більшої кількості нульових... Показати більше даних! Розширюйте свій список ...

EQUP

EQUP

equp.com

Зручно, доступно, ефективно Преміум CRM програмне забезпечення, яке справді працює! Розширте можливості свого бізнесу за допомогою EQUP, який виходить за рамки інтелектуальної CRM, автоматизуючи операції маркетингу, продажів і виставлення рахунків у програмному забезпеченні «все в одному».

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.

Ortto

Ortto

ortto.com

Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.

Outfunnel

Outfunnel

outfunnel.com

Outfunnel об’єднує дані про ваші продажі та маркетинг і визначає пріоритетність ваших потенційних клієнтів. Усі маркетингові дії (відкриття електронної пошти, відвідування веб-сайтів, заповнення форм тощо) реєструються у вашій CRM. Відділ продажів може визначити найгарячіших потенційних клієнтів і п...

Successeve

Successeve

successeve.com

Successeve допомагає вам легко керувати своїми клієнтами протягом усього життєвого циклу, від реєстрації до відтоку.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Платформа оцінки поведінкових потенційних клієнтів, побудована на основі використання продукту першої сторони, CRM, даних про виставлення рахунків і збагачення третьої сторони, яка знаходить канал продажів у вашій послідовності самообслуговування.

Pocus

Pocus

pocus.com

Pocus перетворює дані на дохід. Поєднайте всі сигнали про використання продукту та наміри, необхідні вашій команді, щоб визначити пріоритети для найкращих можливостей і швидко вжити заходів. Pocus допомагає вам будувати конвеєр на основі реальних сигналів купівлі, а не найкращих припущень вашої кома...

Magileads

Magileads

magileads.com

Наше рішення розроблено для компаній, які хочуть скоротити час і витрати на пошук потенційних клієнтів, одночасно максимізуючи потенційних клієнтів. Як справжні помічники ваших відділів продажів і маркетингу, ми аналізуємо, здійснюємо й оптимізуємо пошук потенційних клієнтів, щоб залучити майбутніх ...

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоч...

Sparklane

Sparklane

sparklane-group.com

Sparklane розблоковує Lead Generation завдяки ШІ. Sparklane допомагає вам на всьому шляху пошуку потенційних клієнтів, одночасно: - Визначаючи, відображаючи та рекомендуючи найкращі облікові записи для залучення на основі бізнес-сигналів, оцінених штучним інтелектом - Надаючи повну професійну контак...

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft, найуспішніша платформа для залучення продажів у галузі, допомагає командам із розвитку продажів залучати понад 15 000 000 контактів щомісяця. Використовується автономно або в поєднанні з існуючими традиційними системами CRM, VanillaSoft дає торговим представникам змогу реагувати на нові...

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично...

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu прогнозує дії, що приносять прибуток, і визначає їх пріоритетність. Збільште доходи та підвищте рентабельність інвестицій за допомогою механізму автоматизації доходів від MadKudu.

Koncert

Koncert

koncert.com

Багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом від Koncert допоможе вам збільшити дохід від продажів B2B і залучити потенційних клієнтів. AI Dialer. AI Parallel Dialer. AI Flow Dialer. Набір номера з допомогою агента. Каденція.

6sense

6sense

6sense.com

Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, що веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді з доходів необхідні дані та видимість.

Entytle

Entytle

entytle.com

Entytle допомагає промисловим OEM-виробникам підвищити лояльність, зменшити відтік і отримувати цінність за весь час від їх встановленої бази. Наша SaaS використовує AI/ML, щоб нашим користувачам було легко визначати, визначати пріоритети та керувати пропозиціями для наявних клієнтів.

Correlated

Correlated

getcorrelated.com

Швидше перетворюйте дані клієнтів на дохід. Менше 1% реєстрацій продуктів перетворюються на платних клієнтів! Збільште свій коефіцієнт конверсії за допомогою Customer Lifecycle Scoring на основі штучного інтелекту. Знайдіть користувачів і облікові записи з найвищою схильністю та націлюйте їх за доп...

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