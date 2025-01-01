Програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів, яке також називають мобільним програмним забезпеченням для захоплення потенційних клієнтів, використовується торговими представниками для збору контактної інформації потенційних потенційних клієнтів під час їх участі у виставках і заходах. Ці інструменти дозволяють торговим представникам спростити процес запису інформації про потенційних потенційних клієнтів шляхом сканування бейджів за допомогою мобільного телефону чи іншого пристрою. Це усуває незручність ручного збору та імпорту даних із численних візитних карток.
Запит на новий застосунок
Whova
whova.com
Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.
Sansan
sansan.com
Sansan — це хмарний додаток для управління контактами, що дозволяє зберігати візитні картки та організовувати контактну інформацію для бізнесу.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.
Webex Events
socio.events
Webex Events — це платформа для управління подіями, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті заходи з реєстрацією, чеками та трансляцією.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia- це платформа для управління різноманітними подіями, включаючи особисті, віртуальні та гібридні, з інструментами для реєстрації, просування та аналізу.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, контроль відвідування та інтеграцію з існуючими системами для живих і віртуальних заходів.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality покращує якість даних у CRM, автоматично додаючи та оновлюючи контакти та кампанії з різних джерел інформації.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans - платформа для управління подіями різного масштабу, що автоматизує планування, реєстрацію та аналіз результатів, полегшуючи роботу організаторів.
eventPower
eventpower.com
EventPower - додаток для управління реєстрацією на події онлайн та на місці, що пропонує інструменти для організації та аналізу заходів.
EventHub
eventhub.net
EventHub з'єднує учасників подій з необхідною інформацією для максимальної вигоди від заходу, використовуючи мобільні пристрої та HTML5.
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