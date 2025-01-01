Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів, яке також називають мобільним програмним забезпеченням для захоплення потенційних клієнтів, використовується торговими представниками для збору контактної інформації потенційних потенційних клієнтів під час їх участі у виставках і заходах. Ці інструменти дозволяють торговим представникам спростити процес запису інформації про потенційних потенційних клієнтів шляхом сканування бейджів за допомогою мобільного телефону чи іншого пристрою. Це усуває незручність ручного збору та імпорту даних із численних візитних карток.

Запит на новий застосунок


Whova

Whova

whova.com

Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan — це хмарний додаток для управління контактами, що дозволяє зберігати візитні картки та організовувати контактну інформацію для бізнесу.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events — це платформа для управління подіями, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті заходи з реєстрацією, чеками та трансляцією.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia- це платформа для управління різноманітними подіями, включаючи особисті, віртуальні та гібридні, з інструментами для реєстрації, просування та аналізу.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, контроль відвідування та інтеграцію з існуючими системами для живих і віртуальних заходів.

snapADDY

snapADDY

snapaddy.com

snapADDY DataQuality покращує якість даних у CRM, автоматично додаючи та оновлюючи контакти та кампанії з різних джерел інформації.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans - платформа для управління подіями різного масштабу, що автоматизує планування, реєстрацію та аналіз результатів, полегшуючи роботу організаторів.

eventPower

eventPower

eventpower.com

EventPower - додаток для управління реєстрацією на події онлайн та на місці, що пропонує інструменти для організації та аналізу заходів.

EventHub

EventHub

eventhub.net

EventHub з'єднує учасників подій з необхідною інформацією для максимальної вигоди від заходу, використовуючи мобільні пристрої та HTML5.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.