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Програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів
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Програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів, яке також називають мобільним програмним забезпеченням для захоплення потенційних клієнтів, використовується торговими представниками для збору контактної інформації потенційних потенційних клієнтів під час їх участі у виставках і заходах. Ці інструменти дозволяють торговим представникам спростити процес запису інформації про потенційних потенційних клієнтів шляхом сканування бейджів за допомогою мобільного телефону чи іншого пристрою. Це усуває незручність ручного збору та імпорту даних із численних візитних карток.

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BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan — це хмарний додаток для управління контактами, що дозволяє зберігати візитні картки та організовувати контактну інформацію для бізнесу.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.

Whova

Whova

whova.com

Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу перед подією до етапу після події, і автоматизує весь процес, заощаджуючи витрати та час адміністратора майже на 50%. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти залученню, перш за все, досягаючи кращих бізнес-результатів для вас. EventTitans — це комплексна платформа для керування подіями, яка спрощує всі важливі функції від продажу квитків, спрощеного процесу самостійної реєстрації відвідувачів/спонсорів/доповідачів, гейміфікації, реєстрації/заходу гостей і залучення відвідувачів до запису важливих даних у реальному часі аналітика подій. Наша вбудована CRM допомагає імпортувати або експортувати контакти, відстежувати замовлення, масово надсилати електронні листи, записувати опитування та багато іншого. Взаємодія з вашим глибоко брендованим досвідом у поєднанні з нашою проактивною та постійною командою успіху клієнтів гарантує, що кожна подія, що виконується на нашій платформі, завжди буде ідеальною. Запитайте нас про розробку спеціальної інформаційної панелі подій і налаштування функцій, які можуть допомогти оптимізувати ваші процеси, підвищити залучення відвідувачів і підвищити загальний успіх ваших подій. Наша команда готова допомогти вам створити індивідуальне рішення, яке відповідатиме вашим потребам і максимізує потенціал вашої події.

snapADDY

snapADDY

snapaddy.com

snapADDY DataQuality — це засіб підвищення якості даних для вашої CRM: розумне рішення допомагає створювати й оновлювати потенційних клієнтів, контакти та облікові записи безпосередньо в інтерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics і SAP Sales Cloud. Під час введення контактних даних ви автоматично отримуватимете пропозиції щодо інформації, отриманої з ділових соціальних мереж, веб-сайтів компаній або підписів електронної пошти. Вбудований засіб перевірки електронної пошти виконує пошук найбільш сумісної електронної адреси. Це зменшує ручну роботу та забезпечує якість даних CRM на найвищому рівні! snapADDY DataQuality також доступний як розширення браузера для інших систем CRM. У комплект входить безкоштовний сканер візиток. Багато інтелектуальних функцій: • Створення й оновлення потенційних клієнтів, контактів і облікових записів за допомогою Smart AutoComplete & Updater • Вставлення контактних даних із буфера обміну, щоб доповнити відсутні значення • Зйомка контактів за допомогою штучного інтелекту • Автоматична перевірка дублікатів потенційних клієнтів, контактів і облікових записів • Інвентаризаційні дані оновлення на основі підписів електронної пошти • Кваліфіковане дослідження даних компанії та контактів • Просте додавання відсутніх контактних даних • Передача даних у CRM без набору тексту • Безкоштовний сканер візиток для вашого смартфона Чому snapADDY DataQuality? • Безпроблемна інтеграція в Salesforce, SAP і Microsoft Dynamics CRM • Гарантована підвищена якість даних • Краще сприйняття користувачами вашої CRM • Більша ефективність маркетингу та продажів • Спрощення робочих процесів • Економія робочого часу • Централізоване керування даними

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events — це платформа для управління подіями, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті заходи з реєстрацією, чеками та трансляцією.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia- це платформа для управління різноманітними подіями, включаючи особисті, віртуальні та гібридні, з інструментами для реєстрації, просування та аналізу.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, контроль відвідування та інтеграцію з існуючими системами для живих і віртуальних заходів.

eventPower

eventPower

eventpower.com

eventPower надає Event Producers потужне спеціальне рішення для реєстрації онлайн і на місці. Система пропонується як послуга «зроби сам» або індивідуальне повне сервісне рішення.

EventHub

EventHub

eventhub.net

EventHub зв’язує відвідувачів вашої події з інформацією, яка їм потрібна, щоб отримати максимальну користь від вашої події. EventHub використовує потужність мобільних пристроїв і HTML5 для надання відповідних інструментів на основі учасників.

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