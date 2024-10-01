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Програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Мартиніка
Програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів, яке також називають мобільним програмним забезпеченням для захоплення потенційних клієнтів, використовується торговими представниками для збору контактної інформації потенційних потенційних клієнтів під час їх участі у виставках і заходах. Ці інструменти дозволяють торговим представникам спростити процес запису інформації про потенційних потенційних клієнтів шляхом сканування бейджів за допомогою мобільного телефону чи іншого пристрою. Це усуває незручність ручного збору та імпорту даних із численних візитних карток.
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Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефе...
Sansan
sansan.com
Sansan — це багатоплатформне хмарне рішення для керування контактами для корпорацій. Створена навколо візитних карток, Sansan дає змогу легко створити повну базу даних контактів, доступну будь-де.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, заснована в 2013 році, — це комплексна платформа для проведення подій і підбору партнерів на базі штучного інтелекту, яка проводить вражаючі особисті, віртуальні та гібридні події. AI використовується для полегшення B2B підбору партнерів, з’єднуючи користувачів із найбільш релевантними люд...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продаж...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — це найбільш настроювана у світі платформа для вебінарів, віртуальних і гібридних заходів. Ми поєднуємо потужну відеотехнологію з надійним маркетингом та інтерактивними можливостями для створення унікальних фірмових заходів. Компанії в усьому світі використовують комплексну платформу BigM...
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потен...
Expo Pass
expopass.com
У Expo ми полегшуємо всілякі заходи за допомогою технологічної платформи Expo Pass. Наші перспективні технології дають організаторам інструменти для планування, відстеження та проведення будь-яких заходів, як особистих, так і віртуальних. А наші інтуїтивно зрозумілі продукти створені для того, щоб о...
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality — це засіб підвищення якості даних для вашої CRM: розумне рішення допомагає створювати й оновлювати потенційних клієнтів, контакти та облікові записи безпосередньо в інтерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics і SAP Sales Cloud. Під час введення контактних даних ви автоматично от...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу п...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — це комплексна платформа для організації подій, яка допомагає великим корпораціям створювати унікальні особисті, гібридні та віртуальні події. Настроювані функції Eventtia та інтеграція API дозволяють провідним світовим компаніям ефективно керувати відвідувачами, створювати цікаві кампанії...
eventPower
eventpower.com
eventPower надає Event Producers потужне спеціальне рішення для реєстрації онлайн і на місці. Система пропонується як послуга «зроби сам» або індивідуальне повне сервісне рішення.
EventHub
eventhub.net
EventHub зв’язує відвідувачів вашої події з інформацією, яка їм потрібна, щоб отримати максимальну користь від вашої події. EventHub використовує потужність мобільних пристроїв і HTML5 для надання відповідних інструментів на основі учасників.