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Програмне забезпечення Lead Mining
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Програмне забезпечення Lead Mining - Найпопулярніші застосунки

Організації використовують програмне забезпечення Lead Mining для виявлення нових бізнес-перспектив у своїх базах даних клієнтів, даних історії продажів, відвідуваності веб-сайтів, підписників у соціальних мережах та інших джерелах. Цей інструмент відіграє вирішальну роль у розширенні угод команди продажів шляхом виявлення нових потенційних клієнтів у поточних даних або виявлення можливостей підвищення продажів для існуючих клієнтів. Під час процесу майнінгу спеціалісти з продажу та маркетологи також можуть перевірити наявні відомості про клієнта, наприклад контактну інформацію, і підвищити загальну якість своїх даних про клієнтів, включивши нову інформацію про поточних клієнтів.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.

Apify

Apify

apify.com

Apify - це платформа для збору даних з веб-сайтів, автоматизації та екстракції даних, що підтримує різні мови програмування і пропонує готові рішення для вилучення.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish.ai – це потужний інструмент, що допомагає знаходити та перевіряти контактні дані людей із різних джерел для бізнесу.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Kaspr автоматично витягує контактні дані з LinkedIn, дозволяючи управляти потенційними клієнтами та інтегруватися з CRM-системами.

Leadinfo

Leadinfo

leadinfo.com

Leadinfo допомагає компаніям перетворювати анонімних відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, надаючи інформацію про них у реальному часі.

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha - платформа B2B для розвідки, що надає дані про контакти і дозволяє збагачувати бази даних для продажу та рекрутингу.

Company Guru

Company Guru

company.guru

Додаток Company Guru надає доступ до бізнес-даних про численні компанії, допомагаючи формувати цільові списки та оптимізувати ресурси.

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Skrapp.io - це інструмент для пошуку електронних адрес та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів та маркетингу.

Wappalyzer

Wappalyzer

wappalyzer.com

Wappalyzer - інструмент для профілювання технологій веб-сайтів, що виявляє використовувані технології та їх зміни для аналізу конкурентів.

ContactOut

ContactOut

contactout.com

ContactOut - платформа для пошуку контактної інформації професіоналів, що надає електронні адреси та телефони для B2B-продажів та рекрутингу.

SigParser

SigParser

sigparser.com

SigParser автоматично витягує контактні дані з електронних підписів та синхронізує їх з CRM системами.

Wiza

Wiza

wiza.co

Wiza – це інструмент для вилучення контактної інформації з LinkedIn, що дозволяє створювати електронні списки для зв'язку з потенційними клієнтами.

BuiltWith

BuiltWith

builtwith.com

BuiltWith - це інструмент для аналізу веб-технологій, генеруючи дані про використання технологій та e-commerce на веб-сайтах.

Charm.io

Charm.io

info.charm.io

Charm.io допомагає SaaS, агенціям та eCommerce знаходити потенційні DTC бренди для маркетингу, надаючи дані та фільтри для пошуку та контактів.

Draup

Draup

draup.com

Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront - платформа для збуту та маркетингу, що забезпечує команди даними про потенційних клієнтів та оптимізує процеси продажів.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ - платформа для генерації лідів, яка дозволяє знаходити дані про потенційних клієнтів, відстежувати тригери продажів та персоналізувати комунікацію.

Findymail

Findymail

findymail.com

Findymail допомагає знаходити та перевіряти електронні адреси B2B, забезпечуючи точність і автентичність для бізнес-комунікації.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross - це інструмент для визначення і взаємодії з потенційними клієнтами, які відвідують веб-сайти, інтегруючись з CRM-системами та оптимізуючи процеси продажів.

DiscoverData

DiscoverData

discoverdata.ai

DiscoverData - додаток, що використовує ШІ для отримання контактних даних анонімних відвідувачів вебсайту: мобільні номери та електронні адреси.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft допомагає командам B2B знаходити та залучати компанії, які можуть купити їхні продукти, використовуючи AI та глибокі дані про облікові записи.

LeadPost

LeadPost

leadpost.com

LeadPost допомагає дізнатися, хто відвідує ваш вебсайт, навіть якщо вони не заповнили форму, надаючи імена та контактні дані з одного рядка коду.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io - платформа для збору даних, яка надає командам B2B електронні адреси та номери телефонів ключових контактів у компаніях.

Versium

Versium

versium.com

Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Visitor Queue - це програма для виявлення потенційних клієнтів, яка надає інформацію про відвідувачів веб-сайту та допомагає персоналізувати їх досвід.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

Cufinder - це платформа для генерації ділових контактів та покращення даних, що автоматизує пошук і управління контактною інформацією.

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

LeadLoft - це платформа для автоматизації продажів, що допомагає знаходити потенційних клієнтів, управлять комунікаціями та відстежувати взаємодії з клієнтами.

AeroLeads

AeroLeads

aeroleads.com

AeroLeads - це веб-додаток для генерації потенційних клієнтів, який знаходить контакти та інтегрується з CRM-системами.

Fork

Fork

fork.ai

Fork допомагає компаніям у хмарному сервісі розумно залучати клієнтів, використовуючи аналіз даних для оцінки бюджету та відповідності клієнтів.

SonarList

SonarList

sonarlist.io

SonarList — це додаток для пошуку даних та бізнес-імейлів у світі, з можливістю безмежної їх перевірки за доступною ціною.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius допомагає командам B2B у генерації потенційних клієнтів, збагаченні бази даних та управлінні email-розсилками за допомогою AI та людських дослідників.

Cognism

Cognism

cognism.com

Cognism — платформа для B2B розвідки, що надає перевірені дані про контакти з можливістю інтеграції з CRM для покращення продажів та маркетингу.

Goava

Goava

goava.com

Goava – це платформа, яка допомагає B2B-продавцям знайти цінні потенційні клієнти, надаючи інсайти щодо компаній та контактних осіб.

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

BookyourData - це платформа для B2B-потенційних клієнтів, що надає доступ до 100+ мільйонів контактів з високою точністю.

Infynd

Infynd

infynd.com

InFynd - це ефективний інструмент для пошуку та зв'язку з потенційними клієнтами на ринку B2B в Великій Британії, з базою даних понад 15 мільйонів контактів.

Skylead

Skylead

skylead.io

Skylead - багатоканальний інструмент для автоматизації електронних листів та LinkedIn з можливістю підключення кількох облікових записів для генерації свинцю.

LeadPyramid

LeadPyramid

leadpyramid.com

LeadPyramid - це інструмент для збору та надання перевірених даних про потенційних клієнтів у B2B-секторі для маркетингових кампаній.

INNGUMA

INNGUMA

innguma.com

INNGUMA — це модульне програмне забезпечення для моніторингу конкурентного середовища та впровадження інтелекту в бізнес.

Coldlytics

Coldlytics

coldlytics.com

Coldlytics - це платформа для швидкого отримання актуальних B2B-контактів, де команда проводить автоматизований та ручний аналіз для створення персоналізованих списків лідов.

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