Програмне забезпечення Lead Mining - Найпопулярніші застосунки

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Організації використовують програмне забезпечення Lead Mining для виявлення нових бізнес-перспектив у своїх базах даних клієнтів, даних історії продажів, відвідуваності веб-сайтів, підписників у соціальних мережах та інших джерелах. Цей інструмент відіграє вирішальну роль у розширенні угод команди продажів шляхом виявлення нових потенційних клієнтів у поточних даних або виявлення можливостей підвищення продажів для існуючих клієнтів. Під час процесу майнінгу спеціалісти з продажу та маркетологи також можуть перевірити наявні відомості про клієнта, наприклад контактну інформацію, і підвищити загальну якість своїх даних про клієнтів, включивши нову інформацію про поточних клієнтів.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
Apify
apify.com
Apify - це платформа для збору даних з веб-сайтів, автоматизації та екстракції даних, що підтримує різні мови програмування і пропонує готові рішення для вилучення.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai – це потужний інструмент, що допомагає знаходити та перевіряти контактні дані людей із різних джерел для бізнесу.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично витягує контактні дані з LinkedIn, дозволяючи управляти потенційними клієнтами та інтегруватися з CRM-системами.
Lusha
lusha.com
Lusha - платформа B2B для розвідки, що надає дані про контакти і дозволяє збагачувати бази даних для продажу та рекрутингу.
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo допомагає компаніям перетворювати анонімних відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, надаючи інформацію про них у реальному часі.
Company Guru
company.guru
Додаток Company Guru надає доступ до бізнес-даних про численні компанії, допомагаючи формувати цільові списки та оптимізувати ресурси.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io - це інструмент для пошуку електронних адрес та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів та маркетингу.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer - інструмент для профілювання технологій веб-сайтів, що виявляє використовувані технології та їх зміни для аналізу конкурентів.
ContactOut
contactout.com
ContactOut - платформа для пошуку контактної інформації професіоналів, що надає електронні адреси та телефони для B2B-продажів та рекрутингу.
SigParser
sigparser.com
SigParser автоматично витягує контактні дані з електронних підписів та синхронізує їх з CRM системами.
Wiza
wiza.co
Wiza – це інструмент для вилучення контактної інформації з LinkedIn, що дозволяє створювати електронні списки для зв'язку з потенційними клієнтами.
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith - це інструмент для аналізу веб-технологій, генеруючи дані про використання технологій та e-commerce на веб-сайтах.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io допомагає SaaS, агенціям та eCommerce знаходити потенційні DTC бренди для маркетингу, надаючи дані та фільтри для пошуку та контактів.
Draup
draup.com
Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront - платформа для збуту та маркетингу, що забезпечує команди даними про потенційних клієнтів та оптимізує процеси продажів.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ - платформа для генерації лідів, яка дозволяє знаходити дані про потенційних клієнтів, відстежувати тригери продажів та персоналізувати комунікацію.
Findymail
findymail.com
Findymail допомагає знаходити та перевіряти електронні адреси B2B, забезпечуючи точність і автентичність для бізнес-комунікації.
Albacross
albacross.com
Albacross - це інструмент для визначення і взаємодії з потенційними клієнтами, які відвідують веб-сайти, інтегруючись з CRM-системами та оптимізуючи процеси продажів.
DiscoverData
discoverdata.ai
DiscoverData - додаток, що використовує ШІ для отримання контактних даних анонімних відвідувачів вебсайту: мобільні номери та електронні адреси.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає командам B2B знаходити та залучати компанії, які можуть купити їхні продукти, використовуючи AI та глибокі дані про облікові записи.
LeadPost
leadpost.com
LeadPost допомагає дізнатися, хто відвідує ваш вебсайт, навіть якщо вони не заповнили форму, надаючи імена та контактні дані з одного рядка коду.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io - платформа для збору даних, яка надає командам B2B електронні адреси та номери телефонів ключових контактів у компаніях.
Versium
versium.com
Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue - це програма для виявлення потенційних клієнтів, яка надає інформацію про відвідувачів веб-сайту та допомагає персоналізувати їх досвід.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.
CUFinder
companyurlfinder.com
Cufinder - це платформа для генерації ділових контактів та покращення даних, що автоматизує пошук і управління контактною інформацією.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft - це платформа для автоматизації продажів, що допомагає знаходити потенційних клієнтів, управлять комунікаціями та відстежувати взаємодії з клієнтами.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads - це веб-додаток для генерації потенційних клієнтів, який знаходить контакти та інтегрується з CRM-системами.
Fork
fork.ai
Fork допомагає компаніям у хмарному сервісі розумно залучати клієнтів, використовуючи аналіз даних для оцінки бюджету та відповідності клієнтів.
SonarList
sonarlist.io
SonarList — це додаток для пошуку даних та бізнес-імейлів у світі, з можливістю безмежної їх перевірки за доступною ціною.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius допомагає командам B2B у генерації потенційних клієнтів, збагаченні бази даних та управлінні email-розсилками за допомогою AI та людських дослідників.
Cognism
cognism.com
Cognism — платформа для B2B розвідки, що надає перевірені дані про контакти з можливістю інтеграції з CRM для покращення продажів та маркетингу.
Goava
goava.com
Goava – це платформа, яка допомагає B2B-продавцям знайти цінні потенційні клієнти, надаючи інсайти щодо компаній та контактних осіб.
Bookyourdata
bookyourdata.com
BookyourData - це платформа для B2B-потенційних клієнтів, що надає доступ до 100+ мільйонів контактів з високою точністю.
Infynd
infynd.com
InFynd - це ефективний інструмент для пошуку та зв'язку з потенційними клієнтами на ринку B2B в Великій Британії, з базою даних понад 15 мільйонів контактів.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LeadPyramid - це інструмент для збору та надання перевірених даних про потенційних клієнтів у B2B-секторі для маркетингових кампаній.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — це модульне програмне забезпечення для моніторингу конкурентного середовища та впровадження інтелекту в бізнес.
Skylead
skylead.io
Skylead - багатоканальний інструмент для автоматизації електронних листів та LinkedIn з можливістю підключення кількох облікових записів для генерації свинцю.
Coldlytics
coldlytics.com
Coldlytics - це платформа для швидкого отримання актуальних B2B-контактів, де команда проводить автоматизований та ручний аналіз для створення персоналізованих списків лідов.
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