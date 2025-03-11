Програмне забезпечення Lead Mining - Найпопулярніші застосунки

Coldlytics

coldlytics.com

Набридли застарілі бази даних B2B? Coldlytics ідеально поєднує передову автоматизацію з людиною-дослідником, щоб запропонувати вам найсвіжіші підказки. Надішліть свої вимоги до націлювання через нашу платформу самообслуговування, і наша команда створить для вас повністю індивідуальний список потенційних клієнтів лише за 24 години. Не погоджуйтеся на дані, якими всі вже користувалися! Як ми це робимо? Коли ви подасте свій запит, член нашої команди запустить наші власні веб-скребки, щоб визначити ваших ідеальних клієнтів. Ми використовуємо масу онлайн-джерел даних, зокрема Карти Google, LinkedIn, Clutch, D&B тощо, а потім перевіряємо доходи, кількість співробітників, дати заснування та навіть перевіряємо ключові слова на веб-сайті кожної компанії. Все це дозволяє нам досягти високої точності. Потім ми передаємо ваш список нашій спеціалізованій дослідницькій групі, яка вручну шукає контактні дані кожної особи, яка приймає рішення, з якою вам потрібно зв’язатися. Справді, немає кращих даних!