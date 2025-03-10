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Організації використовують програмне забезпечення Lead Mining для виявлення нових бізнес-перспектив у своїх базах даних клієнтів, даних історії продажів, відвідуваності веб-сайтів, підписників у соціальних мережах та інших джерелах. Цей інструмент відіграє вирішальну роль у розширенні угод команди продажів шляхом виявлення нових потенційних клієнтів у поточних даних або виявлення можливостей підвищення продажів для існуючих клієнтів. Під час процесу майнінгу спеціалісти з продажу та маркетологи також можуть перевірити наявні відомості про клієнта, наприклад контактну інформацію, і підвищити загальну якість своїх даних про клієнтів, включивши нову інформацію про поточних клієнтів.
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Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai – це потужний інструмент, що допомагає знаходити та перевіряти контактні дані людей із різних джерел для бізнесу.
CUFinder
companyurlfinder.com
Cufinder - це платформа для генерації ділових контактів та покращення даних, що автоматизує пошук і управління контактною інформацією.
Skylead
skylead.io
Використовуйте багатоканальне охоплення, дії if/else і підключайте необмежену кількість облікових записів електронної пошти, щоб максимізувати точки взаємодії з вашими потенційними клієнтами. Skylead — це ваш розумний інструмент автоматизації LinkedIn і програмне забезпечення для холодної електронної пошти.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft - це платформа для автоматизації продажів, що допомагає знаходити потенційних клієнтів, управлять комунікаціями та відстежувати взаємодії з клієнтами.
Lusha
lusha.com
Lusha - платформа B2B для розвідки, що надає дані про контакти і дозволяє збагачувати бази даних для продажу та рекрутингу.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer - інструмент для профілювання технологій веб-сайтів, що виявляє використовувані технології та їх зміни для аналізу конкурентів.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius допомагає командам B2B у генерації потенційних клієнтів, збагаченні бази даних та управлінні email-розсилками за допомогою AI та людських дослідників.
ContactOut
contactout.com
ContactOut - платформа для пошуку контактної інформації професіоналів, що надає електронні адреси та телефони для B2B-продажів та рекрутингу.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads - це веб-додаток для генерації потенційних клієнтів, який знаходить контакти та інтегрується з CRM-системами.
DiscoverData
discoverdata.ai
За 30 днів ваші доходи збільшуються вдвічі. AI знаходить контактні дані для всіх анонімних відвідувачів веб-сайту, отримуйте дані (мобільні номери, електронні адреси) безкоштовно!
Infynd
infynd.com
InFynd — це універсальне рішення для аналізу даних. Наш простий і зручний інструмент для пошуку потенційних клієнтів допоможе вам визначити та знайти потрібних потенційних клієнтів у вашій ринковій ніші. Ми маємо найбільшу кількість B2B-контактів, сумісних із GDPR, у Великій Британії з 95% доставляльністю. Переглядайте, підключайтеся та укладайте більше угод за допомогою точної бази даних B2B InFynd, яка містить понад 15 мільйонів SDR, сумісних із Великобританією. Наші дані допомагають командам маркетингу та продажів ефективно та результативно розширювати вихідні маркетингові ініціативи. InFynd, заснований у 2020 році, є перспективним і перспективним інструментом обробки даних, якому довіряють понад 100 клієнтів від стартапів до компаній.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за використання, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки для своїх клієнтів з 200+ країн із 50+ критеріями пошуку, веб-технологіями, ABM та ще двома спеціальними категоріями для медичних працівників за спеціальностями та агентів з нерухомості на додаток до ділових контактів.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
LeadPost
leadpost.com
Дізнайтеся, хто саме відвідує ваш сайт. Подивіться, хто відвідує ваш веб-сайт, навіть якщо вони не заповнюють форму! За допомогою лише одного рядка коду LeadPost може надати вам імена, контактну інформацію тощо.
Coldlytics
coldlytics.com
Набридли застарілі бази даних B2B? Coldlytics ідеально поєднує передову автоматизацію з людиною-дослідником, щоб запропонувати вам найсвіжіші підказки. Надішліть свої вимоги до націлювання через нашу платформу самообслуговування, і наша команда створить для вас повністю індивідуальний список потенційних клієнтів лише за 24 години. Не погоджуйтеся на дані, якими всі вже користувалися! Як ми це робимо? Коли ви подасте свій запит, член нашої команди запустить наші власні веб-скребки, щоб визначити ваших ідеальних клієнтів. Ми використовуємо масу онлайн-джерел даних, зокрема Карти Google, LinkedIn, Clutch, D&B тощо, а потім перевіряємо доходи, кількість співробітників, дати заснування та навіть перевіряємо ключові слова на веб-сайті кожної компанії. Все це дозволяє нам досягти високої точності. Потім ми передаємо ваш список нашій спеціалізованій дослідницькій групі, яка вручну шукає контактні дані кожної особи, яка приймає рішення, з якою вам потрібно зв’язатися. Справді, немає кращих даних!
Findymail
findymail.com
Findymail допомагає знаходити та перевіряти електронні адреси B2B, забезпечуючи точність і автентичність для бізнес-комунікації.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io допомагає SaaS, агентствам і компаніям, що надають послуги електронної комерції, виявляти та ідентифікувати кваліфіковані бренди DTC, щоб шукати їх маркетингові та продажні зусилля. Платформа Charm надає обширні дані про ці компанії та містить понад 160 фільтрів, які дають змогу користувачам визначати унікальні критерії пошуку, які відповідають цільовій аудиторії. Ці фільтри особливо корисні для агентств, які використовують їх для створення цільових списків на основі своїх конкретних потреб. Результати пошуку містять інформацію про компанію та пряму контактну інформацію для осіб, які приймають рішення, і співробітників у кожному бізнесі. Цей безпроблемний процес дозволяє легко знаходити компанії, які відповідають певним критеріям, і зв’язуватися з ключовими зацікавленими сторонами без необхідності доповнювати дослідження іншими зовнішніми джерелами чи інструментами.
SonarList
sonarlist.io
Шукайте дані та ділові електронні листи по всьому світу, необмежено перевіряючи їх за вигідною ціною.
Company Guru
company.guru
Додаток Company Guru надає доступ до бізнес-даних про численні компанії, допомагаючи формувати цільові списки та оптимізувати ресурси.
Fork
fork.ai
Fork – це компанія, яка допомагає компаніям хмарних сервісів розумно залучати клієнтів. Платформа компанії складається з ряду продуктів, основні об’єкти обслуговування зосереджені на підприємствах хмарних послуг рівня IaaS, PaaS і SaaS. Завдяки передовій технології аналізу даних і загальнодоступній інформації в усій мережі ми реконструюємо бізнес-інформаційну основу підприємства, створюємо унікальну систему кількісної оцінки бюджету закупівель підприємства та створюємо на її основі ефективну систему аналізу клієнтів підприємства та відповідності.
Goava
goava.com
Goava's — це платформа, яка збільшує ваші продажі, відкриваючи найцінніші потенційні клієнти. Ми допомагаємо B2B-продавцям отримати індивідуальну інформацію про потенційні клієнти. Платформа Goavas підкаже вам, до якої компанії вам слід звернутися, з ким і про що говорити. Простий інтерфейс дозволяє отримати неперевершений час і несправедливо відстежувати потенційних клієнтів і клієнтів.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — це модульне програмне забезпечення, яке дозволяє створювати інтелект у вашому бізнесі шляхом моніторингу конкурентного середовища.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID Є ПОПЕРЕДНИКОМ У ПОСЛУГАХ БАЗ ДАНИХ ПРОТЯГОМ БАГАТО РОКІВ. ЦЕ БУЛО УНІВЕРСАЛЬНИМ РІШЕННЯМ ДЛЯ КОМПАНІЙ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЦІЛЬОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СВОЇХ НОМЕРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ТЕЛЕФОНІВ Leadpyramid — це універсальне рішення для всіх вимог до баз даних. Це інструмент аналізу продажів, який допомагає організації розвивати свій бізнес далі за допомогою перевірених потенційних клієнтів. Це ідеальне рішення для компаній у пошуку потрібних клієнтів B2B для маркетингових кампаній електронною поштою та телемаркетингу. Leadpyramid має можливість надавати дані для інформаційних технологій (ІТ), охорони здоров’я, кадрів, маркетингу або будь-якого списку осіб, які приймають рішення, з будь-якої галузі. Рішення допомогло численним організаціям у закупівлі та створенні правильного індивідуального рішення для маркетингового підходу, орієнтованого на обліковий запис. LeadPyramid створює базу даних, яка перевіряється в режимі реального часу та дає змогу отримати найкращу точність доставки бази даних.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Cognism
cognism.com
Cognism — платформа для B2B розвідки, що надає перевірені дані про контакти з можливістю інтеграції з CRM для покращення продажів та маркетингу.
SigParser
sigparser.com
SigParser автоматично витягує контактні дані з електронних підписів та синхронізує їх з CRM системами.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith - це інструмент для аналізу веб-технологій, генеруючи дані про використання технологій та e-commerce на веб-сайтах.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io - це інструмент для пошуку електронних адрес та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів та маркетингу.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично витягує контактні дані з LinkedIn, дозволяючи управляти потенційними клієнтами та інтегруватися з CRM-системами.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ - платформа для генерації лідів, яка дозволяє знаходити дані про потенційних клієнтів, відстежувати тригери продажів та персоналізувати комунікацію.
Wiza
wiza.co
Wiza – це інструмент для вилучення контактної інформації з LinkedIn, що дозволяє створювати електронні списки для зв'язку з потенційними клієнтами.
Apify
apify.com
Apify - це платформа для збору даних з веб-сайтів, автоматизації та екстракції даних, що підтримує різні мови програмування і пропонує готові рішення для вилучення.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront - платформа для збуту та маркетингу, що забезпечує команди даними про потенційних клієнтів та оптимізує процеси продажів.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Albacross
albacross.com
Albacross - це інструмент для визначення і взаємодії з потенційними клієнтами, які відвідують веб-сайти, інтегруючись з CRM-системами та оптимізуючи процеси продажів.
Draup
draup.com
Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue - це програма для виявлення потенційних клієнтів, яка надає інформацію про відвідувачів веб-сайту та допомагає персоналізувати їх досвід.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові записи серед десятків мільйонів компаній у всьому світі, орієнтуючись на впровадження технологій і сотні бізнес-атрибутів. Наша платформа AI передбачає, кому потрібні ваші технологічні продукти та коли вони готові їх купити. Більше того, Enlyft за лічені секунди надає вашим командам доступ до критично важливих даних про кожен обліковий запис для впевненого, цілеспрямованого та ефективного охоплення. Ми робимо це шляхом поєднання оптимізованих для продажів і маркетингу моделей штучного інтелекту з власними механізмами збору даних для створення найбагатшої, найнадійнішої та найновішої бази даних потенційних клієнтів на ринку. Enlyft є безперебійною частиною вашого робочого процесу завдяки простому у користуванні веб-сайту, плагіну, завантаженню даних, контактам LinkedIn, інтеграції CRM та багато іншого. Від Fortune 100 до стартапів – найпродуктивніші у світі команди продажів і маркетингу покладаються на генерацію попиту Enlyft, керовану штучним інтелектом, для забезпечення потужності та визначення пріоритетів у своїй перспективній діяльності та залучення більшого бізнесу – за частку свого бюджету.
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo допомагає компаніям перетворювати анонімних відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, надаючи інформацію про них у реальному часі.
Versium
versium.com
Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.
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