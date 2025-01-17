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Програмне забезпечення Lead Mining - Найпопулярніші застосунки - Палау
Організації використовують програмне забезпечення Lead Mining для виявлення нових бізнес-перспектив у своїх базах даних клієнтів, даних історії продажів, відвідуваності веб-сайтів, підписників у соціальних мережах та інших джерелах. Цей інструмент відіграє вирішальну роль у розширенні угод команди продажів шляхом виявлення нових потенційних клієнтів у поточних даних або виявлення можливостей підвищення продажів для існуючих клієнтів. Під час процесу майнінгу спеціалісти з продажу та маркетологи також можуть перевірити наявні відомості про клієнта, наприклад контактну інформацію, і підвищити загальну якість своїх даних про клієнтів, включивши нову інформацію про поточних клієнтів.
Запит на новий застосунок
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформацію для людей, яких ви шукаєте. . Swordfish використовується провідними світовими рекрутерами, спеціалістами з продажу та проведення розслідувань у провідних світових оборонних, технічних і державних установах. Від рекрутерів зі списку Fortune 500 до індивідуальних підприємців, Swordfish на вашому боці, щоб зробити ваш пошук контактів ефективним, точним і простим у використанні. Наші 5 продуктів розроблено, щоб полегшити життя.. Розширення Chrome – знайдіть будь-які контактні дані в Інтернеті Збагачення файлів – заощаджуйте час, масово збагачуючи списки клієнтів. Зворотна пошукова система – знайдіть будь-кого на основі вхідних даних. Інтеграції – Swordfish легко підключається до ваших інструментів. і CRM через наші інтеграції та API. Prospector – знайдіть, зв’яжіться та закрийте потенційних клієнтів за допомогою доступу до нашої потужної бази даних контактів B2B.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізувати процеси. Завдяки повній інтеграції в існуючі системи CUFinder дозволяє компаніям персоналізувати комунікацію, заощадити час і отримати конкурентну перевагу в сучасному динамічному бізнес-середовищі. Відчуйте трансформаційну силу CUFinder і відкрийте нові можливості для успіху в продажах і маркетингу.
Skylead
skylead.io
Використовуйте багатоканальне охоплення, дії if/else і підключайте необмежену кількість облікових записів електронної пошти, щоб максимізувати точки взаємодії з вашими потенційними клієнтами. Skylead — це ваш розумний інструмент автоматизації LinkedIn і програмне забезпечення для холодної електронної пошти.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? немає проблем Потрібно відстежувати та конвертувати їх? Готово і готово.
Lusha
lusha.com
Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів адаптації. Завдяки нашій простій інтеграції Salesforce і API користувачі Lusha можуть підтримувати свіжу базу даних і забезпечувати постійне автоматизоване збагачення своєї CRM. Lusha стежить за розвитком правил конфіденційності та безпеки, повністю відповідає GDPR і CCPA, а також є єдиним рішенням для аналітики продажів, акредитованим відповідно до ISO 27701, найвищого міжнародного стандарту конфіденційності у світі.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — це профайлер веб-технологій і провідний постачальник даних. Завдяки тисячам технологій, які відстежуються на веб-сайтах мільйонів компаній, Wappalyzer допомагає вам виявити нових потенційних клієнтів і збільшити доступний ринок.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius використовує машинне навчання та глобальну мережу дослідників, щоб допомогти групам продажів і маркетингу B2B масштабувати свої вихідні процеси. Компанії, що розвиваються найшвидше у світі, використовують LeadGenius для пошуку постійних клієнтів і зв’язку з ними. LeadGenius пропонує 3 основні послуги для відділів продажів і маркетингу B2B, які можна використовувати окремо або як одне наскрізне рішення: спеціальна генерація потенційних клієнтів, збагачення потенційних клієнтів і керована електронна пошта. За допомогою LeadGenius компанії можуть ідентифікувати нових клієнтів, оновлювати та покращувати існуючу базу даних потенційних клієнтів і виключати трудомісткі кроки з вихідної електронної пошти.
ContactOut
contactout.com
Ви втомилися переплачувати за точні контактні дані B2B і бажаєте мати більш економічно ефективне рішення? Представляємо ContactOut – найточнішу у світі базу даних контактів. Знайдіть електронні адреси та номери телефонів для 300 мільйонів професіоналів, включаючи дані B2B для 30 мільйонів компаній. Нашій платформі довіряють 1,4 млн спеціалістів із продажів, маркетингу та підбору персоналу в понад 76% компаній зі списку Fortune 500, таких як Google, Microsoft і Netflix. Наші основні функції розроблено з урахуванням користувачів, тож ви можете легко: 1) Швидко знаходити якісних потенційних клієнтів в одному місці за допомогою нашого пошукового порталу 2) Збільшувати кількість потенційних клієнтів у LinkedIn за допомогою нашого розширення Chrome 3) Персоналізувати та автоматизувати їхні вихідні повідомлення за допомогою нашої електронної пошти Кампанія Наша платформа — ідеальний спосіб вивести ваш бізнес на новий рівень. За допомогою наших потужних інструментів і точних даних ви зможете охопити більше потенційних клієнтів, ніж будь-коли раніше, і побачити реальні результати. Платіть лише за те, що вам потрібно, завдяки гнучкій моделі споживання ContactOut і суттєво заощаджуйте на продажах B2B або працевлаштуванні — без шкоди для якості чи точності. Наші дані відповідають GDPR і законам США про конфіденційність. Потенція швидше з упевненістю. Розширте можливості своїх відділів продажів, маркетингу та рекрутингу за допомогою актуальних і перевірених контактних даних. Спробуйте безкоштовно сьогодні на www.contactout.com
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads — це потужне програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів на основі Інтернету, яке не лише знаходить відповідні потенційні клієнти, але й контактні дані про них. Усі дані можна зберігати у вашому обліковому записі, експортувати, а також передавати на інші сайти, такі як SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp тощо. Це потужне програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів і продажів, яке працює з такими сайтами, як LinkedIn, Crunchbase, AngelList, а також ви можете завантажити власні списки.
DiscoverData
discoverdata.ai
За 30 днів ваші доходи збільшуються вдвічі. AI знаходить контактні дані для всіх анонімних відвідувачів веб-сайту, отримуйте дані (мобільні номери, електронні адреси) безкоштовно!
Infynd
infynd.com
InFynd — це універсальне рішення для аналізу даних. Наш простий і зручний інструмент для пошуку потенційних клієнтів допоможе вам визначити та знайти потрібних потенційних клієнтів у вашій ринковій ніші. Ми маємо найбільшу кількість B2B-контактів, сумісних із GDPR, у Великій Британії з 95% доставляльністю. Переглядайте, підключайтеся та укладайте більше угод за допомогою точної бази даних B2B InFynd, яка містить понад 15 мільйонів SDR, сумісних із Великобританією. Наші дані допомагають командам маркетингу та продажів ефективно та результативно розширювати вихідні маркетингові ініціативи. InFynd, заснований у 2020 році, є перспективним і перспективним інструментом обробки даних, якому довіряють понад 100 клієнтів від стартапів до компаній.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за використання, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки для своїх клієнтів з 200+ країн із 50+ критеріями пошуку, веб-технологіями, ABM та ще двома спеціальними категоріями для медичних працівників за спеціальностями та агентів з нерухомості на додаток до ділових контактів.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
LeadPost
leadpost.com
Дізнайтеся, хто саме відвідує ваш сайт. Подивіться, хто відвідує ваш веб-сайт, навіть якщо вони не заповнюють форму! За допомогою лише одного рядка коду LeadPost може надати вам імена, контактну інформацію тощо.
Coldlytics
coldlytics.com
Набридли застарілі бази даних B2B? Coldlytics ідеально поєднує передову автоматизацію з людиною-дослідником, щоб запропонувати вам найсвіжіші підказки. Надішліть свої вимоги до націлювання через нашу платформу самообслуговування, і наша команда створить для вас повністю індивідуальний список потенційних клієнтів лише за 24 години. Не погоджуйтеся на дані, якими всі вже користувалися! Як ми це робимо? Коли ви подасте свій запит, член нашої команди запустить наші власні веб-скребки, щоб визначити ваших ідеальних клієнтів. Ми використовуємо масу онлайн-джерел даних, зокрема Карти Google, LinkedIn, Clutch, D&B тощо, а потім перевіряємо доходи, кількість співробітників, дати заснування та навіть перевіряємо ключові слова на веб-сайті кожної компанії. Все це дозволяє нам досягти високої точності. Потім ми передаємо ваш список нашій спеціалізованій дослідницькій групі, яка вручну шукає контактні дані кожної особи, яка приймає рішення, з якою вам потрібно зв’язатися. Справді, немає кращих даних!
Findymail
findymail.com
Findymail допомагає вам знаходити та перевіряти електронні листи B2B, щоб використовувати їх у продажах. Ми надаємо вам лише підтверджені електронні листи, які не повертаються, щоб забезпечити безпечну доставку вашої електронної пошти. Ви також можете автоматизувати роботу з експорту вручну, яку ви зараз виконуєте на популярній платформі пошуку потенційних клієнтів, такій як Linkedin Sales Navigator або Apollo, щоб ви могли більше зосереджуватися на закритті угод і менше на зборі даних.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io допомагає SaaS, агентствам і компаніям, що надають послуги електронної комерції, виявляти та ідентифікувати кваліфіковані бренди DTC, щоб шукати їх маркетингові та продажні зусилля. Платформа Charm надає обширні дані про ці компанії та містить понад 160 фільтрів, які дають змогу користувачам визначати унікальні критерії пошуку, які відповідають цільовій аудиторії. Ці фільтри особливо корисні для агентств, які використовують їх для створення цільових списків на основі своїх конкретних потреб. Результати пошуку містять інформацію про компанію та пряму контактну інформацію для осіб, які приймають рішення, і співробітників у кожному бізнесі. Цей безпроблемний процес дозволяє легко знаходити компанії, які відповідають певним критеріям, і зв’язуватися з ключовими зацікавленими сторонами без необхідності доповнювати дослідження іншими зовнішніми джерелами чи інструментами.
SonarList
sonarlist.io
Шукайте дані та ділові електронні листи по всьому світу, необмежено перевіряючи їх за вигідною ціною.
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru дозволяє ознайомитися з широкою базою бізнес-даних великої кількості компаній. Уважно подивіться на ринок і збережіть ресурси, використовуючи нашу обширну інформацію. Допоможіть своїй команді збільшити продажі та скоротити час, який витрачається на формування дійсних цільових списків, безкоштовно скориставшись нашим порталом.
Fork
fork.ai
Fork – це компанія, яка допомагає компаніям хмарних сервісів розумно залучати клієнтів. Платформа компанії складається з ряду продуктів, основні об’єкти обслуговування зосереджені на підприємствах хмарних послуг рівня IaaS, PaaS і SaaS. Завдяки передовій технології аналізу даних і загальнодоступній інформації в усій мережі ми реконструюємо бізнес-інформаційну основу підприємства, створюємо унікальну систему кількісної оцінки бюджету закупівель підприємства та створюємо на її основі ефективну систему аналізу клієнтів підприємства та відповідності.
Goava
goava.com
Goava's — це платформа, яка збільшує ваші продажі, відкриваючи найцінніші потенційні клієнти. Ми допомагаємо B2B-продавцям отримати індивідуальну інформацію про потенційні клієнти. Платформа Goavas підкаже вам, до якої компанії вам слід звернутися, з ким і про що говорити. Простий інтерфейс дозволяє отримати неперевершений час і несправедливо відстежувати потенційних клієнтів і клієнтів.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — це модульне програмне забезпечення, яке дозволяє створювати інтелект у вашому бізнесі шляхом моніторингу конкурентного середовища.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID Є ПОПЕРЕДНИКОМ У ПОСЛУГАХ БАЗ ДАНИХ ПРОТЯГОМ БАГАТО РОКІВ. ЦЕ БУЛО УНІВЕРСАЛЬНИМ РІШЕННЯМ ДЛЯ КОМПАНІЙ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЦІЛЬОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СВОЇХ НОМЕРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ТЕЛЕФОНІВ Leadpyramid — це універсальне рішення для всіх вимог до баз даних. Це інструмент аналізу продажів, який допомагає організації розвивати свій бізнес далі за допомогою перевірених потенційних клієнтів. Це ідеальне рішення для компаній у пошуку потрібних клієнтів B2B для маркетингових кампаній електронною поштою та телемаркетингу. Leadpyramid має можливість надавати дані для інформаційних технологій (ІТ), охорони здоров’я, кадрів, маркетингу або будь-якого списку осіб, які приймають рішення, з будь-якої галузі. Рішення допомогло численним організаціям у закупівлі та створенні правильного індивідуального рішення для маркетингового підходу, орієнтованого на обліковий запис. LeadPyramid створює базу даних, яка перевіряється в режимі реального часу та дає змогу отримати найкращу точність доставки бази даних.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів і 30 мільйонів компаній, надаючи вичерпні та точні дані, такі як електронні адреси та номери телефонів, а також цінні дані про компанію. AroundDeal не лише надає дані, але й пропонує інтелектуальну платформу. Наша мета — допомогти маркетологам, торговим представникам і рекрутерам швидко знаходити та налагоджувати цільові контакти, оцінювати конкурентне середовище, отримувати цінну бізнес-аналітику та можливості для зростання. 1. Prospector – знайдіть наступного клієнта за допомогою кращих даних. Швидко створюйте цільові списки потенційних клієнтів із понад 100 млн. контактних даних і отримуйте сповіщення, коли контакти змінюють роботу. 2. Залучення – автоматизуйте залучення до продажів. Створіть автоматизовані послідовності продажів і виведіть свої можливості продажів на новий рівень. 3. Розширення Chrome – знайдіть потенційних клієнтів скрізь. Отримуйте цільову контактну інформацію та інформацію про компанію безпосередньо на LinkedIn, веб-сайт компанії та CRM (Salesforce або HubSpot. 4. Збагачення – збагачуйте свої дані. Автоматично збагачуйте свої записи понад 50 фірмовими полями в базі даних AroundDeal, включаючи ділову електронну пошту, телефон, посаду, назву компанії тощо. 5. Відвідувачі. Перетворіть відвідувачів веб-сайту на кваліфікованих потенційних клієнтів Дізнайтеся, які компанії відвідують ваш веб-сайт, і залучайте їх належним чином у потрібний час.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Cognism
cognism.com
Cognism є лідером у сфері міжнародної аналітики продажів, що встановлює новий стандарт якості та відповідності даних, якому довіряють понад 1000 команд відділу доходів у всьому світі. Cognism допомагає компаніям зв’язатися з потенційними клієнтами, надаючи преміум-контакти, інформацію про компанії та події, включаючи фірмову графіку, технічні дані, події, що викликають продажі, дані про наміри, перевірені ділові електронні адреси та підтверджені номери мобільних телефонів. Наступний рівень відповідності вимогам GDPR і CCPA в поєднанні з інноваційними технологіями та інтеграцією з провідними партнерами з CRM і продажів робить Cognism вибором номер один для компаній, які прагнуть створити передбачуваний конвеєр, знайти свою наступну найкращу можливість для бізнесу та подолати глобальні бар’єри відповідності. Забронюйте демонстрацію сьогодні, щоб дізнатися більше про інтуїтивно зрозумілу платформу аналізу продажів Cognism, яка базується на провідних світових даних, відповідності та націлюванні.
SigParser
sigparser.com
Перетворіть свої електронні листи на контакти. Автоматично знаходьте кожну контактну інформацію у своїх електронних листах, підписах електронних листів і календарях. Легко синхронізуйте з CRM і маркетинговими програмами, щоб ваші контакти були актуальними.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
UpLead
uplead.com
UpLead — це платформа пошуку потенційних клієнтів B2B, яка надає найвищу якість контактів і даних компанії B2B. Функції включають: перевірку електронної пошти в режимі реального часу, контакти по всьому світу в понад 200 країнах, понад 50 критеріїв пошуку, відстеження технологій, маркетинг на основі облікових записів, розвідку про конкурентів, розвідку про шаблони електронної пошти, посилання на соціальні профілі, інтеграцію Salesforce і 12 інших CRM, надійний API тощо. .
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith — це інструмент для профілювання веб-сайтів, створення потенційних клієнтів, аналізу конкуренції та бізнес-аналітики, який забезпечує впровадження технологій, дані електронної комерції та аналітику використання Інтернету.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів і електронного маркетингу. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані, щоб створити розширену платформу для дослідження електронної пошти, яка допомагає професіоналам запускати ефективні маркетингові та інформаційні кампанії електронною поштою та отримувати цінні дані про своїх потенційних одержувачів.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично отримує контактні дані в LinkedIn. Просто зареєструйтеся безкоштовно та почніть використовувати наше розширення Chrome, щоб отримати миттєвий доступ до контактної інформації потенційних клієнтів. Керуйте своїми потенційними клієнтами на інформаційній панелі, збагачуючи дані, створюючи інформаційні кампанії LinkedIn та інтегруючи з усіма улюбленими програмами для продажу. Понад 40 000 користувачів у різних галузях прийняли розширення Kaspr для Google Chrome, щоб отримувати кваліфіковані, точні дані B2B, які відповідають GDPR і CCPA. Не витрачайте час на пошук потенційних клієнтів, замість цього зосередьтеся на продажу. Тепер із необмеженим безкоштовним доступом до електронної пошти B2B. Реєстрація без кредитної картки.
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ створена для того, щоб допомогти вам розумніше шукати потенційних клієнтів і швидше будувати конвеєр. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте тригери продажів і персоналізуйте холодне охоплення в одному місці. Пошук продажів ніколи не був таким складним. Щодня ваші потенційні клієнти бомбардуються продавцями неконкретними, неспеціалізованими, загальними повідомленнями. Справа не в тому, що відділи продажів забули, як продавати... але це був єдиний спосіб масштабувати та рости як компанія. У LeadIQ ми віримо, що ви можете розумніше шукати потенційних клієнтів і швидше будувати конвеєр, охоплюючи потрібних людей за допомогою індивідуальних особистих повідомлень у масштабі. Наша платформа пошуку потенційних клієнтів дозволяє вам знаходити дані потенційних клієнтів, відстежувати тригери продажів і персоналізувати холодне охоплення – все в одному місці. Використовуючи нашу запатентовану технологію штучного інтелекту, ми усуваємо неприємні, ручні та відверто складні частини пошуку потенційних клієнтів, щоб ви могли зосередитися на тому, щоб знову зробити пошук потенційних клієнтів особистим. Отримуйте більше відповідей, замовляйте більше зустрічей і створюйте більше конвеєрів за допомогою персоналізації в масштабі. Уявіть собі перспективи.
Wiza
wiza.co
Знайти точну контактну інформацію B2B дуже важко. 40% продавців кажуть, що пошук потенційних клієнтів є найважчою частиною їхньої роботи. LinkedIn пропонує оновлену базу потенційних клієнтів, але немає простого способу зв’язатися з ними... Показати більше про потенційних клієнтів за межами LinkedIn. Рішення для баз даних пропонують контактну інформацію, але інформація про роботу часто є неправильною, і електронні листи повертаються. Отримайте доступ до підтверджених контактних даних у режимі реального часу з доступністю 99%. Почніть роботу з Wiza вже сьогодні!
Apify
apify.com
Познайомтеся з повною платформою для веб-збирання, вилучення даних і автоматизації. Створено розробниками для розробників. + Apify Store Понад 1600 готових скребків для веб-скрапінгу або проектів автоматизації. Збирайте соціальні мережі, Карти Google, Пошук Google, YouTube тощо. + Розробляйте інструменти з відкритим вихідним кодом. Спростіть скрейп за допомогою Crawlee, нашої популярної бібліотеки з відкритим кодом для створення надійних скребків у Node.js. Або скористайтеся новим Apify Python SDK. + Покладайтеся на свої улюблені бібліотеки Apify чудово працює як з Python, так і з JavaScript. Використовуйте Scrapy, Selenium, Playwright або Puppeteer. + Перетворіть свій код на Apify Actor Actors — це безсерверні мікропрограми, які легко розробляти, запускати, ділитися та інтегрувати. Інфраструктура, проксі-сервери та сховища готові до роботи. + Розгортання в хмарі Конфігурація не потрібна. Використовуйте одну команду CLI або збирайте безпосередньо з GitHub. + Запустіть своїх акторів. Почніть із Apify Console, CLI, через API або заплануйте запуск актора в будь-який час. + Ніколи вас не блокують. Використовуйте наш великий пул центрів обробки даних і проксі-серверів для проживання. Покладіться на інтелектуальну ротацію IP-адрес із людськими відбитками пальців браузера. + Зберігайте та діліться результатами сканування. Використовуйте розподілені черги URL-адрес для сканування. Зберігайте структуровані дані або двійкові файли. Експортуйте набори даних у таблицю Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS або HTML. + Відстежуйте продуктивність з плином часу Перевіряйте всі запуски Actor, їхні журнали та витрати на виконання. Слухайте події та отримуйте спеціальні автоматичні сповіщення. + Підключайте своїх акторів до будь-якого робочого процесу. Одразу підключайтеся до сотень додатків за допомогою готових інтеграцій або створюйте власні за допомогою веб-хуків і нашого API. + Опублікуйте своїх акторів Приєднуйтесь до сотень розробників, які діляться своїми акторами в Apify Store, і заробляйте гроші.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront — це платформа Go-to-Market, яка надає відділам продажів і маркетингу все необхідне для залучення потенційних клієнтів і укладення угод. У результаті спільного злиття німецької компанії Echobot і фінської Leadfeeder алгоритми та програми Dealfront отримують доступ до даних і аналітичних даних, які не можуть отримати інші інструменти, водночас забезпечуючи прозорість і дотримуючись суворих і складних європейських правил. Dealfront поєднує інструменти та етапи процесу продажів і маркетингу в єдину платформу, приводячи в дію маховик, який оптимізує всю вашу операцію виходу на ринок у безперервному циклі. Результатом є постійна вдосконалена точність, ICP, які є динамічними та в режимі реального часу, і більше потенційних клієнтів, які закінчуються угодами.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
Albacross
albacross.com
Команди відділу доходів по всьому світу використовують дані про наміри Albacross, щоб створити більше можливостей і швидше збільшити дохід. Від усвідомлення на ранній стадії до прийняття рішення на пізній стадії, ви маєте всю необхідну інформацію, щоб виявити своїх потенційних покупців, зацікавити їх тим, що вони хочуть, і отримати сповіщення, коли вони будуть готові купити. Ось як: - Підвищте продуктивність продажів: визначте намір компаній, які відвідують ваш веб-сайт, купувати, і повідомте свою команду продажів, коли вони будуть готові купити. - Усуньте здогади з маркетингу: зрозумійте, які облікові записи взаємодіють із вашим вмістом і що їх найбільше цікавить. - Усі необхідні вам точки даних: ми щомісяця відстежуємо 3 мільярди подій у всьому світі й оновлюємо точки даних щотижня. - Легко інтегруйте в технічні інструменти, якими ви вже користуєтеся – це не ще один інструмент для вивчення.
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в режимі реального часу керівники відділу кадрів можуть розуміти галузеві тенденції, розробляти канали талантів і створювати стратегії підвищення кваліфікації. Draup також надає інформацію про нові посади, гарячі точки талантів і затребувані навички, щоб допомогти спланувати майбутні потреби в робочій силі. Для лідерів продажів Draup пропонує інструменти аналітики продажів, які виходять за рамки основної інформації про покупців. Це забезпечує мікротаргетинг потенційних клієнтів на основі інтересів, технологічних потреб і аутсорсингових відносин. Draup надає детальні звіти про обліковий запис, картографування зацікавлених сторін і допомагає визначити тих, хто приймає правильні рішення для цільових стратегій продажів. Це також допомагає командам продажів досліджувати нові можливості для постачальників послуг у різних галузях. Draup створено експертами з штучного інтелекту, машинного навчання (ML) і обробки природної мови (NLP), поєднуючи аналіз, керований штучним інтелектом, із керуванням людини. Платформа пропонує гіпернацілену інформацію на основі мільйонів точок даних, забезпечуючи дієві стратегії, підкріплені актуальними та підтвердженими даними. Дані Draup перевіряються експертами-дослідниками та аналітиками, щоб забезпечити неупереджену інформацію. Платформа має швидку адаптацію, постійну підтримку та гнучке розгортання, щоб задовольнити мінливі потреби. Він пропонує оновлення даних майже в реальному часі, гнучкі моделі доставки та передбачувані комісії. Draup надає багатоканальний доступ до своєї платформи, користувальницьких звітів і API експорту даних/REST для бездоганної інтеграції в корпоративні рішення. Загалом Draup прагне підтримувати команди талантів і продажів у прийнятті рішень на основі даних і прискоренні зростання доходів на підприємствах у всьому світі.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний досвід веб-сайту. За допомогою наших послуг із створення потенційних клієнтів визначте імена, контактні дані та дані користувачів компаній, які відвідують ваш веб-сайт. Минули часи холодних дзвінків і здогадок, ми надаємо вашій команді продажів гарячі потенційні клієнти, які вже виявили інтерес до ваших продуктів і/або послуг. Оскільки 98% відвідувачів веб-сайту зникають з вашого веб-сайту безслідно, чи не час вам дізнатися, хто вони? Зробіть унікальне ставлення до відвідувачів свого веб-сайту за допомогою нашої нової функції персоналізації веб-сайту. Надайте відвідувачам власний вигляд вашого веб-сайту на основі фірмових даних, таких як географічне розташування, розмір компанії або навіть її назва. Покажіть їм відповідні тематичні дослідження, випадки використання та відгуки на основі їхніх якостей. Ми створили Visitor Queue, тому що ми на власні очі побачили чіткі області для вдосконалення серед поточного програмного забезпечення на ринку. Не вірте нам на слово, спробуйте безкоштовно сьогодні!
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові записи серед десятків мільйонів компаній у всьому світі, орієнтуючись на впровадження технологій і сотні бізнес-атрибутів. Наша платформа AI передбачає, кому потрібні ваші технологічні продукти та коли вони готові їх купити. Більше того, Enlyft за лічені секунди надає вашим командам доступ до критично важливих даних про кожен обліковий запис для впевненого, цілеспрямованого та ефективного охоплення. Ми робимо це шляхом поєднання оптимізованих для продажів і маркетингу моделей штучного інтелекту з власними механізмами збору даних для створення найбагатшої, найнадійнішої та найновішої бази даних потенційних клієнтів на ринку. Enlyft є безперебійною частиною вашого робочого процесу завдяки простому у користуванні веб-сайту, плагіну, завантаженню даних, контактам LinkedIn, інтеграції CRM та багато іншого. Від Fortune 100 до стартапів – найпродуктивніші у світі команди продажів і маркетингу покладаються на генерацію попиту Enlyft, керовану штучним інтелектом, для забезпечення потужності та визначення пріоритетів у своїй перспективній діяльності та залучення більшого бізнесу – за частку свого бюджету.
Leadinfo
leadinfo.com
Дізнайтеся, як Leadinfo може допомогти вам отримати більше та кращі продажі, ніж ваші конкуренти, перетворюючи анонімних відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів
Versium
versium.com
Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium забезпечує набір рішень, які допомагають маркетологам значно покращити охоплення в 5 разів. Власні активи даних Versium включають понад 2 мільярди контактних точок і понад 2 трильйони атрибутів аналітичних даних, що створює найбагатшу в галузі структуру ідентифікації B2B2C і платформу технологій даних, яка дає змогу маркетологам залучати клієнтів.