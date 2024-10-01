Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Lead Mining - Найпопулярніші застосунки - Данія Найпопулярніші Нещодавно додані

Організації використовують програмне забезпечення Lead Mining для виявлення нових бізнес-перспектив у своїх базах даних клієнтів, даних історії продажів, відвідуваності веб-сайтів, підписників у соціальних мережах та інших джерелах. Цей інструмент відіграє вирішальну роль у розширенні угод команди продажів шляхом виявлення нових потенційних клієнтів у поточних даних або виявлення можливостей підвищення продажів для існуючих клієнтів. Під час процесу майнінгу спеціалісти з продажу та маркетологи також можуть перевірити наявні відомості про клієнта, наприклад контактну інформацію, і підвищити загальну якість своїх даних про клієнтів, включивши нову інформацію про поточних клієнтів.