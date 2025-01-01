Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення Lead Intelligence
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення Lead Intelligence - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Lead Intelligence дозволяє компаніям розширювати та перевіряти свої дані про потенційних клієнтів, забезпечуючи точність їхньої контактної інформації. Цей процес передбачає перевірку наявних даних і доповнення до них додатковими деталями, зокрема перевіреними електронними адресами, номерами телефонів, інформацією про компанію та посадами. Враховуючи приватний характер ділової контактної інформації та загальну огиду до небажаних комунікацій, використання програмного забезпечення для аналізу лідерів стає безцінним вибором для компаній. Це рішення в основному використовується відділами продажів, хоча маркетингові групи також можуть використовувати його для оптимізації своїх кампаній і більш ефективного націлювання на потенційних клієнтів.

Запит на новий застосунок


Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Luna.ai - це платформа штучного інтелекту для автоматизації продажів, що покращує персоналізацію спілкування з потенційними клієнтами та управління електронною поштою.

Clay

Clay

clay.com

Clay - це AI інструмент для автоматизації вихідних кампаній, збагачення даних та управління контактами для ефективного залучення клієнтів.

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter.io - це онлайн-інструмент для пошуку та перевірки професійних електронних адрес, а також для автоматизації кампаній електронної пошти.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

Closely

Closely

closelyhq.com

Closely - це хмарна платформа для залучення продажів, яка допомагає автоматизувати кампанії, управляти мережами LinkedIn та експортувати B2B контакти.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai — платформа для автоматизації холодних електронних листів, що надає інструменти для управління лівими, відправки листів та аналізу кампаній.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish.ai – це потужний інструмент, що допомагає знаходити та перевіряти контактні дані людей із різних джерел для бізнесу.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply.io - це платформа для автоматизації комунікації з потенційними клієнтами через електронну пошту, LinkedIn та інші канали для генерації лідів.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Kaspr автоматично витягує контактні дані з LinkedIn, дозволяючи управляти потенційними клієнтами та інтегруватися з CRM-системами.

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Clodura.AI – це платформа для генерації B2B-лідів, яка використовує AI для аналізу даних, автоматизації комунікацій та збагачення профілів потенційних клієнтів.

Grata

Grata

grata.com

Grata - платформа для M&A, яка допомагає знаходити, досліджувати та взаємодіяти з приватними компаніями на середньому ринку.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

InboxPro допомагає автоматизувати електронну пошту, перетворювати потенційних клієнтів на покупців та покращувати комунікацію з ними.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI - це пошукова система для B2B-продажів, яка надає перевірену контактну інформацію для цілевих клієнтів та дані про наміри покупців.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify — це інструмент для продажів, що дозволяє створювати списки потенційних клієнтів за різними критеріями та отримувати контактні дані приймаючих рішень.

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha - платформа B2B для розвідки, що надає дані про контакти і дозволяє збагачувати бази даних для продажу та рекрутингу.

Prospeo

Prospeo

prospeo.io

Prospeo - це інструмент для пошуку електронних адрес компаній, експорту з LinkedIn Sales Navigator, перевірки електронних адрес у обсязі.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

People Data Labs - платформа для збагачення та управління даними про людей, пропонуючи доступ до інформації понад 1,5 мільярда унікальних особистостей.

HeyReach

HeyReach

heyreach.io

HeyReach - це програмне забезпечення для автоматизації LinkedIn, яке допомагає агентствам і командам масштабувати зв'язок у LinkedIn із синхронізованими обліковими записами.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot - інструмент для перетворення неструктурованих веб-даних у структуровані бази даних за допомогою AI та машинного навчання.

Reverse Contact

Reverse Contact

reversecontact.com

Reverse Contact — інструмент для зворотного пошуку електронних адрес, що допомагає знаходити профілі LinkedIn та інформацію про компанії.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit - це платформа, яка надає дані про компанії та контактні особи, дозволяючи вдосконалити процеси продажу та маркетингу.

ContactOut

ContactOut

contactout.com

ContactOut - платформа для пошуку контактної інформації професіоналів, що надає електронні адреси та телефони для B2B-продажів та рекрутингу.

Selling.com

Selling.com

infotelligent.com

Selling.com - це B2B платформа для отримання контактної інформації на основі намірів, яка використовує штучний інтелект для точного зв'язку з потенційними клієнтами.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.

We-Connect

We-Connect

we-connect.io

We-Connect — це інструмент для управління потенційними клієнтами, який дозволяє запускати кампанії та аналізувати результати, забезпечуючи безпеку даних у хмарі.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Додаток для управління громадою, що полегшує зв'язок, організацію подій і обмін ресурсами між користувачами.

DeepSales

DeepSales

deepsales.com

DeepSales — платформа для генерації лідів у B2B-секторі, яка використовує поглиблене навчання для виявлення потенційних клієнтів з високою ймовірністю конверсії.

Sopro

Sopro

sopro.io

Sopro допомагає підприємствам знаходити і взаємодіяти з потенційними клієнтами. Експерти проводять дослідження та знайомлять з ними вашу команду продажів.

Draup

Draup

draup.com

Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel - платформа, що забезпечує розвідку даних для команд з продажу та маркетингу, допомагаючи покращити ефективність трубопроводу завдяки аналізу даних про клієнтів.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront - платформа для збуту та маркетингу, що забезпечує команди даними про потенційних клієнтів та оптимізує процеси продажів.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ - платформа для генерації лідів, яка дозволяє знаходити дані про потенційних клієнтів, відстежувати тригери продажів та персоналізувати комунікацію.

RealtimeCRM

RealtimeCRM

realtimecrm.co.uk

RealTimeCRM - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що автоматизує збір даних та організує інформацію про клієнтів і продажі.

VoilaNorbert

VoilaNorbert

voilanorbert.com

VoilaNorbert – це інструмент для пошуку та перевірки корпоративних електронних адрес з можливістю масового пошуку.

Collective[i]

Collective[i]

collectivei.com

Collective[i] оптимізує управління даними, людьми та процесами у продажах, автоматизуючи збір даних і забезпечуючи прозорість для менеджерів та професіоналів з продажів.

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact - це додаток для організації та управління контактною інформацією, що дозволяє зберігати та синхронізувати дані з різних джерел.

snapADDY

snapADDY

snapaddy.com

snapADDY DataQuality покращує якість даних у CRM, автоматично додаючи та оновлюючи контакти та кампанії з різних джерел інформації.

Tomba

Tomba

tomba.io

Tomba.io — це інструмент для пошуку електронних адрес B2B, який допомагає перевіряти та організовувати професійні контакти для продажів.

DiscoverData

DiscoverData

discoverdata.ai

DiscoverData - додаток, що використовує ШІ для отримання контактних даних анонімних відвідувачів вебсайту: мобільні номери та електронні адреси.

Dropcontact

Dropcontact

dropcontact.com

Dropcontact - це інструмент для автоматичного очищення, збагачення та корекції даних у CRM без людського втручання, повністю відповідний GDPR.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft допомагає командам B2B знаходити та залучати компанії, які можуть купити їхні продукти, використовуючи AI та глибокі дані про облікові записи.

LeadPost

LeadPost

leadpost.com

LeadPost допомагає дізнатися, хто відвідує ваш вебсайт, навіть якщо вони не заповнили форму, надаючи імена та контактні дані з одного рядка коду.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io - платформа для збору даних, яка надає командам B2B електронні адреси та номери телефонів ключових контактів у компаніях.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

Cufinder - це платформа для генерації ділових контактів та покращення даних, що автоматизує пошук і управління контактною інформацією.

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs - це платформа продажів, яка надає дані про ринок, технології та оцінку лідів для бізнесу B2B, допомагаючи знаходити цільових клієнтів та партнерів.

Clearout

Clearout

clearout.io

Clearout — інструмент для перевірки та валідації електронних адрес, що допомагає підтримувати чисті списки електронної пошти та підвищує доставку маркетингових кампаній.

MassContacts

MassContacts

masscontacts.online

MassContacts – це база даних з понад 50 мільйонами професіоналів та резюме для підбору кандидатів і генерації лідів.

LeadMine

LeadMine

leadmine.net

LeadMine - платформа для генерації лідів, що дозволяє швидко знаходити потенційних клієнтів та управляти контактною інформацією.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius допомагає командам B2B у генерації потенційних клієнтів, збагаченні бази даних та управлінні email-розсилками за допомогою AI та людських дослідників.

Cognism

Cognism

cognism.com

Cognism — платформа для B2B розвідки, що надає перевірені дані про контакти з можливістю інтеграції з CRM для покращення продажів та маркетингу.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale допомагає командам продажів автоматизувати процеси, знаходячи найбільш ймовірних покупців та підвищуючи ефективність маркетингових кампаній.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.