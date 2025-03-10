Програмне забезпечення Lead Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення Lead Intelligence дозволяє компаніям розширювати та перевіряти свої дані про потенційних клієнтів, забезпечуючи точність їхньої контактної інформації. Цей процес передбачає перевірку наявних даних і доповнення до них додатковими деталями, зокрема перевіреними електронними адресами, номерами телефонів, інформацією про компанію та посадами. Враховуючи приватний характер ділової контактної інформації та загальну огиду до небажаних комунікацій, використання програмного забезпечення для аналізу лідерів стає безцінним вибором для компаній. Це рішення в основному використовується відділами продажів, хоча маркетингові групи також можуть використовувати його для оптимізації своїх кампаній і більш ефективного націлювання на потенційних клієнтів.
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OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - це платформа продажів, яка надає дані про ринок, технології та оцінку лідів для бізнесу B2B, допомагаючи знаходити цільових клієнтів та партнерів.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality — це засіб підвищення якості даних для вашої CRM: розумне рішення допомагає створювати й оновлювати потенційних клієнтів, контакти та облікові записи безпосередньо в інтерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics і SAP Sales Cloud. Під час введення контактних даних ви автоматично отримуватимете пропозиції щодо інформації, отриманої з ділових соціальних мереж, веб-сайтів компаній або підписів електронної пошти. Вбудований засіб перевірки електронної пошти виконує пошук найбільш сумісної електронної адреси. Це зменшує ручну роботу та забезпечує якість даних CRM на найвищому рівні! snapADDY DataQuality також доступний як розширення браузера для інших систем CRM. У комплект входить безкоштовний сканер візиток. Багато інтелектуальних функцій: • Створення й оновлення потенційних клієнтів, контактів і облікових записів за допомогою Smart AutoComplete & Updater • Вставлення контактних даних із буфера обміну, щоб доповнити відсутні значення • Зйомка контактів за допомогою штучного інтелекту • Автоматична перевірка дублікатів потенційних клієнтів, контактів і облікових записів • Інвентаризаційні дані оновлення на основі підписів електронної пошти • Кваліфіковане дослідження даних компанії та контактів • Просте додавання відсутніх контактних даних • Передача даних у CRM без набору тексту • Безкоштовний сканер візиток для вашого смартфона Чому snapADDY DataQuality? • Безпроблемна інтеграція в Salesforce, SAP і Microsoft Dynamics CRM • Гарантована підвищена якість даних • Краще сприйняття користувачами вашої CRM • Більша ефективність маркетингу та продажів • Спрощення робочих процесів • Економія робочого часу • Централізоване керування даними
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai – це потужний інструмент, що допомагає знаходити та перевіряти контактні дані людей із різних джерел для бізнесу.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect — це інструмент для управління потенційними клієнтами, який дозволяє запускати кампанії та аналізувати результати, забезпечуючи безпеку даних у хмарі.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — це одна з простих і потужних платформ для генерації потенційних клієнтів, якій довіряють понад 1000 компаній у всьому світі. Ми в LeadMine прагнемо надавати висококваліфіковані, перевірені та, найголовніше, точні професійні бізнес-ліди. За допомогою наших інструментів ви можете знайти потенційних клієнтів за п’ять секунд.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоче відстежувати власні дані про шляхи клієнтів і підключати їх до своїх систем продажів і маркетингу. . Визначайте, відстежуйте, оцінюйте й аналізуйте потенційних клієнтів за допомогою Salespanel.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за використання, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки для своїх клієнтів з 200+ країн із 50+ критеріями пошуку, веб-технологіями, ABM та ще двома спеціальними категоріями для медичних працівників за спеціальностями та агентів з нерухомості на додаток до ділових контактів.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інструментів підвищення продуктивності бізнесу, сотні мільйонів записів споживачів для створення кампаній охоплення електронною поштою для будь-якої аудиторії. Автоматизація продажів Customers.ai використовується більш ніж мільйонами компаній у всьому світі, у всіх бізнес-вертикалях і країнах світу.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент для пошуку електронних адрес B2B, який допомагає перевіряти та організовувати професійні контакти для продажів.
DiscoverData
discoverdata.ai
За 30 днів ваші доходи збільшуються вдвічі. AI знаходить контактні дані для всіх анонімних відвідувачів веб-сайту, отримуйте дані (мобільні номери, електронні адреси) безкоштовно!
LeadPost
leadpost.com
Дізнайтеся, хто саме відвідує ваш сайт. Подивіться, хто відвідує ваш веб-сайт, навіть якщо вони не заповнюють форму! За допомогою лише одного рядка коду LeadPost може надати вам імена, контактну інформацію тощо.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact - це інструмент для автоматичного очищення, збагачення та корекції даних у CRM без людського втручання, повністю відповідний GDPR.
ContactOut
contactout.com
ContactOut - платформа для пошуку контактної інформації професіоналів, що надає електронні адреси та телефони для B2B-продажів та рекрутингу.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius допомагає командам B2B у генерації потенційних клієнтів, збагаченні бази даних та управлінні email-розсилками за допомогою AI та людських дослідників.
Lusha
lusha.com
Lusha - платформа B2B для розвідки, що надає дані про контакти і дозволяє збагачувати бази даних для продажу та рекрутингу.
Success.ai
success.ai
Success.ai — платформа для автоматизації холодних електронних листів, що надає інструменти для управління лівими, відправки листів та аналізу кампаній.
Skylead
skylead.io
Використовуйте багатоканальне охоплення, дії if/else і підключайте необмежену кількість облікових записів електронної пошти, щоб максимізувати точки взаємодії з вашими потенційними клієнтами. Skylead — це ваш розумний інструмент автоматизації LinkedIn і програмне забезпечення для холодної електронної пошти.
CUFinder
companyurlfinder.com
Cufinder - це платформа для генерації ділових контактів та покращення даних, що автоматизує пошук і управління контактною інформацією.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент для продажів, що дозволяє створювати списки потенційних клієнтів за різними критеріями та отримувати контактні дані приймаючих рішень.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs - платформа для збагачення та управління даними про людей, пропонуючи доступ до інформації понад 1,5 мільярда унікальних особистостей.
Revscale
revscale.ai
Незалежно від того, чи ви автоматизуєте персоналізоване охоплення продажів, оптимізуєте зусилля зі збору коштів чи прагнете залучити нових членів команди, Revscale аналізує сигнали про наміри покупців і статистичні дані з Інтернету та залучає ваших потенційних клієнтів за допомогою соціальних точок взаємодії та автоматизованих вихідних послідовностей, призначених для конверсії.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream — це постачальник рішень для обробки даних B2B (бізнес-бізнес), який пропонує високоякісні та точні дані для цілей маркетингу та продажів. Він надає підприємствам доступ до широкого спектру даних, включаючи контактну інформацію, відомості про компанію тощо, щоб допомогти їм визначити та націлити своїх ідеальних потенційних клієнтів. Дані ReachStream розроблено для посилення маркетингових і продажних зусиль на основі даних, що дозволяє компаніям ефективно охоплювати свою цільову аудиторію, розвивати потенційних клієнтів і, зрештою, стимулювати зростання доходу. Платформа особливо цінна в сучасному динамічному бізнес-ландшафті, де наявність актуальних і вичерпних даних є важливою умовою успіху.
Ombit
ombit.tech
OmBit: ваш найкращий інструмент для продажу та пошуку потенційних клієнтів! Представляємо OmBit: ваша електростанція для залучення потенційних клієнтів! Хочете посилити свої зусилля щодо залучення потенційних клієнтів? Не дивіться далі! OmBit тут, щоб революціонізувати спосіб пошуку потенційних клієнтів. За допомогою нашого зручного розширення для браузера ви можете без особливих зусиль отримувати потенційних клієнтів із LinkedIn та інших підтримуваних веб-сайтів. Коли у вас є потенційні клієнти, ми подбаємо про решту! Наша інтелектуальна система швидко ідентифікує та перевіряє електронні адреси кожного користувача, забезпечуючи точні та надійні дані. Більше не витрачайте час на недійсні контакти! Але це ще не все! Ви також можете завантажити власні списки потенційних клієнтів, і ми також їх перевіримо. Ми класифікуємо їх як дійсні, ризиковані або недійсні, даючи вам чітке уявлення про якість ваших потенційних клієнтів. А тепер давайте поринемо у захоплюючий світ кампаній! Персоналізуйте свою електронну пошту за допомогою динамічних заповнювачів. Виберіть ідеальний час і день для надсилання електронних листів. Налаштуйте наступну послідовність для автоматичного надсилання другого повідомлення, якщо немає відповіді. І вгадайте що? Наша нейронна мережа може навіть допомогти вам створити привабливі електронні листи! Хочете бути в курсі своїх кампаній? Наша функція папки "Вхідні" допоможе вам! Відстежуйте статистику своїх електронних кампаній, переглядайте відповіді та беріть участь у розмовах прямо тут, на нашій платформі. Це як мати свій власний командний центр для створення потенційних клієнтів! І зачекайте, є ще! OmBit також пропонує потужні функції командної співпраці. Запросіть своїх колег приєднатися до вашого робочого простору та працювати разом. Максимізуйте продуктивність і досягайте чудових результатів об’єднаною силою! Отже, ви готові збільшити кількість потенційних клієнтів за допомогою OmBit? Почніть вже сьогодні та дивіться, як ваш бізнес злетить до нових висот!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts — це підібрана база даних із понад 50 мільйонів працюючих спеціалістів і резюме. Збільште кількість потенційних клієнтів, маркетинг і підбір персоналу. Використовуйте розширену фільтрацію, щоб знайти ідеальних потенційних клієнтів і кандидатів. Це найдоступніша та проста у використанні база даних контактів і пошук резюме на ринку.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealTimeCRM - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що автоматизує збір даних та організує інформацію про клієнтів і продажі.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo - це інструмент для пошуку електронних адрес компаній, експорту з LinkedIn Sales Navigator, перевірки електронних адрес у обсязі.
Pharow
pharow.com
Pharow — це найпростіший інструмент пошуку потенційних клієнтів B2B для збільшення ваших зустрічей і продажів B2B. За 3 кліки ви знайдете своїх майбутніх клієнтів та їхні контактні дані. Наша платформа дозволяє вам знаходити та сегментувати потенційних клієнтів на основі інформації (зростання, наймання, використовувані технології тощо), знаходити їхні контактні дані та надсилати їх до вашої CRM. На нашій платформі є більше 1 мільйона компаній, 5 мільйонів професійних осіб, які приймають рішення, і 1324 фільтри, які дозволяють вам орієнтуватися на потенційних клієнтів і приймати правильні рішення для розвитку вашого бізнесу. Якщо ви хочете підвищити швидкість у пошуку потенційних клієнтів, приходьте і перевірте Pharow.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales є світовим лідером у сфері аналітики продажів і генерації потенційних клієнтів, яка має унікальні можливості трансформувати продажі B2B за допомогою глибокого навчання. Наша платформа обробляє мільйони традиційних точок даних, збагачуючи їх корисною інформацією для виявлення потенційних покупців із вищою ймовірністю конверсії. Що відрізняє нас від інших, так це наш неперевершений досвід роботи на азіатських ринках, ніші, про яку часто не помічають головні провідні гравці США. Крім того, ми використовуємо унікальний
Trueleads
trueleads.com
Trueleads — це хмарна платформа, яка взаємодіє з існуючими алгоритмами та додатками на LinkedIn. Це допоможе вам розширити вашу мережу LinkedIn і канал продажів, автоматизувавши весь процес пошуку та зв’язку з вибраними цілями (особами, які приймають рішення). Після підключення Trueleads автоматично почне надсилати послідовність користувацьких повідомлень та/або InMail, щоб забезпечити телефонний дзвінок або зустріч із дозволом. Ви можете зв’язуватися з понад 5000 новими особами, які приймають рішення, щомісяця за допомогою унікальної хмарної автоматизації та платформи штучного інтелекту Trueleads. На додаток до нашої потужної платформи штучного інтелекту ми розуміємо, що для успішної автоматизації потрібен людський дотик. Саме тут Trueleads співпрацює з вами над усіма змінними, щоб ви отримували найкращі результати та залишалися в безпеці на LinkedIn. - Найкращі методи продажу в соціальних мережах - Огляд профілю Linkedin - Уточнення цільової аудиторії - Підтримка послідовного обміну повідомленнями. Ці елементи в поєднанні з нашою платформою дають нашим клієнтам спокій, водночас створюючи якісні, економічно вигідні потенційні клієнти та швидкий ROI.
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам виявляти та залучати кваліфікованих потенційних клієнтів. Наші експерти націлюють, досліджують і залучають потенційних клієнтів від імені вашої команди продажів. Потенційні клієнти спілкуються 1-на-1 за допомогою персоналізованих розмовних знайомств, розроблених таким чином, щоб вони природно влилися у ваш канал продажів. Ми надійні, бюджетні та масштабовані. Ласкаво просимо в майбутнє продажів B2B.
HeyReach
heyreach.io
HeyReach - це програмне забезпечення для автоматизації LinkedIn, яке допомагає агентствам і командам масштабувати зв'язок у LinkedIn із синхронізованими обліковими записами.
Coldlytics
coldlytics.com
Набридли застарілі бази даних B2B? Coldlytics ідеально поєднує передову автоматизацію з людиною-дослідником, щоб запропонувати вам найсвіжіші підказки. Надішліть свої вимоги до націлювання через нашу платформу самообслуговування, і наша команда створить для вас повністю індивідуальний список потенційних клієнтів лише за 24 години. Не погоджуйтеся на дані, якими всі вже користувалися! Як ми це робимо? Коли ви подасте свій запит, член нашої команди запустить наші власні веб-скребки, щоб визначити ваших ідеальних клієнтів. Ми використовуємо масу онлайн-джерел даних, зокрема Карти Google, LinkedIn, Clutch, D&B тощо, а потім перевіряємо доходи, кількість співробітників, дати заснування та навіть перевіряємо ключові слова на веб-сайті кожної компанії. Все це дозволяє нам досягти високої точності. Потім ми передаємо ваш список нашій спеціалізованій дослідницькій групі, яка вручну шукає контактні дані кожної особи, яка приймає рішення, з якою вам потрібно зв’язатися. Справді, немає кращих даних!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic — це єдина платформа для створення потенційних клієнтів і автоматизації продажів для хакерів зростання, засновників, керівників маркетингу та цифрових агентств. З GrowMeOrganic ви можете отримувати електронні листи з платформ B2B, таких як LinkedIn, і платформ B2C, таких як Google Maps. Надсилайте необмежену кількість крапельних кампаній і багато іншого.
LeadFuze
leadfuze.com
Знайдіть контактну інформацію будь-якого бізнес-професіонала. Шукайте цілі сегменти ринку або конкретних осіб чи облікові записи. Використовується продавцями, рекрутерами та маркетологами, щоб допомогти їм створити ідеальний список потенційних клієнтів і кандидатів. LeadFuze збирає світові професійні дані, щоб продовжувати надавати вам найновіші потенційні клієнти. Це розвідка, автоматизована!
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact надає доступ до понад 15 джерел даних, щоб знаходити кожну електронну пошту B2B в одному інструменті за незначну ціну – за допомогою інтегрованого штучного інтелекту, який знаходить оптимальну послідовність постачальників на основі вашого списку потенційних клієнтів.
zaplify
zaplify.com
Zaplify — це сучасна платформа для аналізу продажів і взаємодії, яка допомагає компаніям знаходити нових клієнтів і зв’язуватися з ними. Знайдіть потенційних клієнтів у нашій базі даних із прямим доступом до 600 мільйонів потенційних клієнтів через URL-адресу Linkedin, електронну пошту та телефон. Ефективно зв’язуйтеся зі своїми майбутніми клієнтами за допомогою багатоканального охоплення за допомогою соціальних мереж і автоматизованих послідовностей електронних листів.
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse Contact — інструмент для зворотного пошуку електронних адрес, що допомагає знаходити профілі LinkedIn та інформацію про компанії.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert – це інструмент для пошуку та перевірки корпоративних електронних адрес з можливістю масового пошуку.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.
Clearout
clearout.io
Clearout — інструмент для перевірки та валідації електронних адрес, що допомагає підтримувати чисті списки електронної пошти та підвищує доставку маркетингових кампаній.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel - платформа, що забезпечує розвідку даних для команд з продажу та маркетингу, допомагаючи покращити ефективність трубопроводу завдяки аналізу даних про клієнтів.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ - платформа для генерації лідів, яка дозволяє знаходити дані про потенційних клієнтів, відстежувати тригери продажів та персоналізувати комунікацію.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично витягує контактні дані з LinkedIn, дозволяючи управляти потенційними клієнтами та інтегруватися з CRM-системами.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - інструмент для перетворення неструктурованих веб-даних у структуровані бази даних за допомогою AI та машинного навчання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку Deel. * Vanta: як Vanta закривається більше та швидше завдяки даним про наміри купівлі Amplemarket (9x ROI) Приєднуйтесь до сотень компаній із Deel, Rippling, Vanta та багатьох інших, які покращують свої продажі завдяки Amplemarket. Ось що ви отримуєте: * Власні дані: легко знайдіть дані, які допоможуть вам укладати угоди. * Вбудована персоналізація: утричі збільште ваші показники відповідей завдяки гіперперсоналізованим повідомленням. * Багатоканальний охоплення: електронна пошта, телефон, LinkedIn тощо. * Завдяки штучному інтелекту: дозвольте представникам зосередитися на продажах, а штучний інтелект подбає про інше. * Оптимізація доставки: надсилайте свої електронні листи в основну скриньку вхідних повідомлень потенційного клієнта. * Сигнали наміру купувати: націлюйтеся на покупців, які активно шукають рішення, подібне до вашого.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI - це пошукова система для B2B-продажів, яка надає перевірену контактну інформацію для цілевих клієнтів та дані про наміри покупців.
Reply.io
reply.io
Reply.io - це платформа для автоматизації комунікації з потенційними клієнтами через електронну пошту, LinkedIn та інші канали для генерації лідів.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io - це онлайн-інструмент для пошуку та перевірки професійних електронних адрес, а також для автоматизації кампаній електронної пошти.
Grata
grata.com
Grata - платформа для M&A, яка допомагає знаходити, досліджувати та взаємодіяти з приватними компаніями на середньому ринку.
FullContact
fullcontact.com
FullContact - це додаток для організації та управління контактною інформацією, що дозволяє зберігати та синхронізувати дані з різних джерел.
Common Room
commonroom.io
Додаток для управління громадою, що полегшує зв'язок, організацію подій і обмін ресурсами між користувачами.
Cognism
cognism.com
Cognism — платформа для B2B розвідки, що надає перевірені дані про контакти з можливістю інтеграції з CRM для покращення продажів та маркетингу.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit - це платформа, яка надає дані про компанії та контактні особи, дозволяючи вдосконалити процеси продажу та маркетингу.
Clay
clay.com
Clay - це AI інструмент для автоматизації вихідних кампаній, збагачення даних та управління контактами для ефективного залучення клієнтів.
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