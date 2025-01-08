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Програмне забезпечення Lead Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення Lead Intelligence дозволяє компаніям розширювати та перевіряти свої дані про потенційних клієнтів, забезпечуючи точність їхньої контактної інформації. Цей процес передбачає перевірку наявних даних і доповнення до них додатковими деталями, зокрема перевіреними електронними адресами, номерами телефонів, інформацією про компанію та посадами. Враховуючи приватний характер ділової контактної інформації та загальну огиду до небажаних комунікацій, використання програмного забезпечення для аналізу лідерів стає безцінним вибором для компаній. Це рішення в основному використовується відділами продажів, хоча маркетингові групи також можуть використовувати його для оптимізації своїх кампаній і більш ефективного націлювання на потенційних клієнтів.
Запит на новий застосунок
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям знаходити та перевіряти професійні адреси електронної пошти в доменах, компаніях або певних спеціалістах в Інтернеті та багато іншого. Безкоштовна платформа холодної електронної пошти також включена для надсилання електронних кампаній безпосередньо з Hunter. Hunter неймовірно полегшує продажам, рекрутерам і маркетологам зв’язок з іншими професіоналами за допомогою простих, але потужних інструментів. Hunter сканує Інтернет і індексує загальнодоступні професійні електронні адреси. Дані легко доступні через простий інтерфейс користувача, щоб знайти потрібну особу в компанії або дізнатися, як зв’язатися з уже визначеними професіоналами.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
Clay
clay.com
Clay — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє користувачам масштабувати свої творчі вихідні ідеї, поєднуючи потужність понад 50 постачальників даних, сканування в реальному часі та штучний інтелект. За допомогою Clay користувачі можуть надсилати персоналізовані кампанії, адаптовані до окремих одержувачів, збільшуючи шанси забронювати більше зустрічей. Clay пропонує низку функцій і функцій для підтримки ефективних вихідних кампаній. Користувачі можуть отримати доступ до великої мережі постачальників даних, щоб збирати відповідну інформацію про потенційних клієнтів, таку як списки вакансій, деталі технічного набору та останні новини. Clay також дозволяє користувачам визначати конкретні характеристики компаній, наприклад політику дистанційного керування або відповідність вимогам SOC II, і здійснювати пошук за ключовими словами на їхніх веб-сайтах. Інструмент надає доступ до великої бази даних контактів, що дозволяє користувачам знаходити електронні адреси та номери телефонів різні джерела, включаючи профілі LinkedIn, профілі Twitter і місцеві бізнес-довідники. Clay інтегрується з популярними платформами CRM, дозволяючи користувачам розширити свої можливості CRM за допомогою автоматизованого пошуку клієнтів. Користувачі також можуть використовувати можливості ШІ в Clay для створення персоналізованих електронних листів, написання повідомлень і автоматизації досліджень компанії. Інструмент пропонує функції для збагачення потенційних клієнтів, пошуку змін на роботі та підрахунку потенційних клієнтів на основі ключових слів та інших критеріїв. Clay довіряють понад 50 000 провідних команд, і він пропонує користувачам 14-денну професійну пробну версію, щоб на власні очі відчути його можливості. Завдяки своїй універсальності та набору функціональних можливостей Clay дає користувачам змогу оптимізувати свої вихідні кампанії та спростити процеси залучення потенційних клієнтів.
Closely
closelyhq.com
Closely — це хмарна платформа для залучення продажів для бізнесу будь-якого розміру — від індивідуальних підприємців до брендів зі спеціальними відділами продажів. Запускайте автоматизовані інформаційні кампанії, розвивайте свою мережу Linkedin і керуйте нею, експортуйте контакти електронної пошти B2B і швидше, ніж будь-коли, досягайте цілей продажів.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Success.ai
success.ai
Success.ai — це універсальна платформа холодної електронної пошти, розроблена, щоб допомогти підприємствам досягти гіперзростання. З фокусом на розблокуванні необмеженої кількості потенційних клієнтів, електронних листів, розминки та розширених можливостей написання штучного інтелекту, цей інструмент має на меті посилити зусилля з поширення інформації. Платформа надає доступ до великої бази даних із понад 700 мільйонів перевірених потенційних клієнтів B2B, що дозволяє користувачам легко знаходити своїх ідеальних клієнтів і взаємодіяти з ними. Це доповнюється вдосконаленими фільтрами та ключовими словами, які дозволяють цільове залучення клієнтів за галуззю, розміром компанії, місцезнаходженням і доходом. Success.ai також пропонує необмежену кількість облікових записів для надсилання електронної пошти, що дозволяє користувачам надсилати тисячі електронних листів щодня без шкоди для їхньої репутації. Функція розігріву інструмента допомагає забезпечити максимальну ефективність доставки електронної пошти та запобігає потраплянню спаму в електронні листи, забезпечуючи спокій і гарантовану доставку вхідних повідомлень. Функція написання на основі штучного інтелекту дозволяє користувачам без зусиль створювати індивідуальні електронні листи, використовуючи штучний інтелект для підтримки автентичності бренду та впливу на дані. Персоналізація штучного інтелекту ще більше покращує залучення та рівень відповіді, дозволяючи користувачам використовувати більше можливостей. Додаткові функції включають InboxHub, який оптимізує відповіді потенційних клієнтів і закриття угод, а також потужну аналітику кампаній для досягнення максимальних результатів. Інструмент також пропонує чергування вхідних повідомлень для органічного розподілу надсилання електронної пошти між кількома обліковими записами, а також перевірку електронної пошти та масове тестування домену для забезпечення доставки. Загалом Success.ai — це комплексне рішення, яке має на меті допомогти компаніям прискорити свій розвиток і досягти максимального ефекту та успіху в своїх кампаніях холодної електронної пошти.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформацію для людей, яких ви шукаєте. . Swordfish використовується провідними світовими рекрутерами, спеціалістами з продажу та проведення розслідувань у провідних світових оборонних, технічних і державних установах. Від рекрутерів зі списку Fortune 500 до індивідуальних підприємців, Swordfish на вашому боці, щоб зробити ваш пошук контактів ефективним, точним і простим у використанні. Наші 5 продуктів розроблено, щоб полегшити життя.. Розширення Chrome – знайдіть будь-які контактні дані в Інтернеті Збагачення файлів – заощаджуйте час, масово збагачуючи списки клієнтів. Зворотна пошукова система – знайдіть будь-кого на основі вхідних даних. Інтеграції – Swordfish легко підключається до ваших інструментів. і CRM через наші інтеграції та API. Prospector – знайдіть, зв’яжіться та закрийте потенційних клієнтів за допомогою доступу до нашої потужної бази даних контактів B2B.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів і 30 мільйонів компаній, надаючи вичерпні та точні дані, такі як електронні адреси та номери телефонів, а також цінні дані про компанію. AroundDeal не лише надає дані, але й пропонує інтелектуальну платформу. Наша мета — допомогти маркетологам, торговим представникам і рекрутерам швидко знаходити та налагоджувати цільові контакти, оцінювати конкурентне середовище, отримувати цінну бізнес-аналітику та можливості для зростання. 1. Prospector – знайдіть наступного клієнта за допомогою кращих даних. Швидко створюйте цільові списки потенційних клієнтів із понад 100 млн. контактних даних і отримуйте сповіщення, коли контакти змінюють роботу. 2. Залучення – автоматизуйте залучення до продажів. Створіть автоматизовані послідовності продажів і виведіть свої можливості продажів на новий рівень. 3. Розширення Chrome – знайдіть потенційних клієнтів скрізь. Отримуйте цільову контактну інформацію та інформацію про компанію безпосередньо на LinkedIn, веб-сайт компанії та CRM (Salesforce або HubSpot. 4. Збагачення – збагачуйте свої дані. Автоматично збагачуйте свої записи понад 50 фірмовими полями в базі даних AroundDeal, включаючи ділову електронну пошту, телефон, посаду, назву компанії тощо. 5. Відвідувачі. Перетворіть відвідувачів веб-сайту на кваліфікованих потенційних клієнтів Дізнайтеся, які компанії відвідують ваш веб-сайт, і залучайте їх належним чином у потрібний час.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — це перша і єдина пошукова система в режимі реального часу для потенційних клієнтів із продажу B2B. Понад 350 000 користувачів і десятки тисяч лауреатів премії Президентського клубу використовують Seamless.AI, щоб знаходити перевірені мобільні телефони, електронні листи та прямі номери для будь-кого, кому вони мають продати. ЩОЙНО ОГОЛОШЕНО: Seamless.AI змінить наміри покупців і роботу! Seamless.AI щойно випустив дані про наміри покупців, щоб ви могли будувати конвеєр швидше, ніж будь-коли, звертаючись до облікових записів, які зараз є на ринку та готові придбати ваш продукт або послугу. Job Changes by Seamless.AI дає вам доступ до будь-кого, хто змінив свою посаду або перейшов у нову компанію, тож у цей критичний час ви можете зв’язатися з клієнтами та потенційними клієнтами, не втрачаючи зв’язку.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично отримує контактні дані в LinkedIn. Просто зареєструйтеся безкоштовно та почніть використовувати наше розширення Chrome, щоб отримати миттєвий доступ до контактної інформації потенційних клієнтів. Керуйте своїми потенційними клієнтами на інформаційній панелі, збагачуючи дані, створюючи інформаційні кампанії LinkedIn та інтегруючи з усіма улюбленими програмами для продажу. Понад 40 000 користувачів у різних галузях прийняли розширення Kaspr для Google Chrome, щоб отримувати кваліфіковані, точні дані B2B, які відповідають GDPR і CCPA. Не витрачайте час на пошук потенційних клієнтів, замість цього зосередьтеся на продажу. Тепер із необмеженим безкоштовним доступом до електронної пошти B2B. Реєстрація без кредитної картки.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — це платформа пошуку продажів на базі штучного інтелекту для онлайн-генерації потенційних клієнтів B2B, ефективної інформації про продажі та автоматизованих послідовностей продажів.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допоможе вам перетворити потенційних клієнтів на клієнтів і закрити більше зустрічей. Опануйте електронною поштою за допомогою ШІ. Автоматизуйте послідовності, персоналізуйте за допомогою тегів злиття та покращуйте залучення клієнтів. Почніть вигравати більше угод зараз.
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, збагачувати та аналізувати дані команд, а також порівнювати ефективність із галузевими контрольними показниками. Клієнти використовують готові візуалізації Octane11 або передають розширені дані в інструмент BI, CDP, CRM або іншу кінцеву точку на свій вибір. Octane11 справді є тією відсутньою ланкою в стеку даних B2B, яка перетворює відокремлені дані в практичну інформацію та покращує продуктивність за частку часу та витрат.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент аналітики продажів, який дозволяє створювати списки потенційних клієнтів на основі розширених можливостей пошуку, як-от використовуваних технологій і звичайних практик, а також багатьох інших фільтрів, як-от місцезнаходження, розмір компанії, галузь тощо. Після створення списків ви зможете отримати доступ контактну інформацію (робочу електронну пошту та мобільний телефон) ключових осіб, які приймають рішення в цих компаніях, у масштабі та без проблем.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment миттєво додає понад 100 точок даних про компанію, її технології та її співробітників до кожного вашого запису, щоб ви могли швидше перетворити потенційних клієнтів на клієнтів. Ось як: • Бездоганно інтегрується з Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment тощо для автоматизації та оптимізації робочих процесів. • Не пропустіть цінні потенційні клієнти — за допомогою негайного контексту вам потрібно оцінити, визначити маршрут і пришвидшити шлях покупця. • Скоротіть форми: приховайте або автоматично заповнюйте відомі поля, щоб збільшити кількість переходів. • Використовуйте надійне та точне джерело: використовуйте свіжі бізнес-дані — оптимізовані за допомогою алгоритмів машинного навчання та висококваліфікованого контролю якості — не лише для набору Fortune 500, але й для кожної компанії, яка має веб-сайт.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у режимі реального часу. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який використовує технологію для збільшення даних про клієнтів. Штаб-квартира FullContact розташована в Денвері, штат Колорадо, США, і має офіси в Далласі (США) та Кочі (Індія).
Prospeo
prospeo.io
Prospeo надає високоякісні інструменти пошуку електронної пошти, такі як пошук корпоративної електронної пошти, експорт LinkedIn Sales Navigator, масова перевірка електронної пошти тощо. За допомогою нашої власної системи перевірки електронної пошти ми перевіряємо всі (приймаємо всі) електронні листи. Ми допомагаємо експертам із створення потенційних клієнтів і SDR досягти своїх цілей.
Lusha
lusha.com
Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів адаптації. Завдяки нашій простій інтеграції Salesforce і API користувачі Lusha можуть підтримувати свіжу базу даних і забезпечувати постійне автоматизоване збагачення своєї CRM. Lusha стежить за розвитком правил конфіденційності та безпеки, повністю відповідає GDPR і CCPA, а також є єдиним рішенням для аналітики продажів, акредитованим відповідно до ISO 27701, найвищого міжнародного стандарту конфіденційності у світі.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ключ API та почніть збагачувати профілі безкоштовно, кредитна картка не потрібна.
Grata
grata.com
Grata — це провідне рішення для розвитку бізнесу у сфері M&A. Grata об’єднує робочий процес укладання угод у єдине рішення, яке допомагає вам знаходити, досліджувати та співпрацювати з компаніями середнього ринку. Завдяки AUM на суму понад 400 мільярдів доларів США Grata забезпечує конкурентну перевагу, необхідну для пошуку та укладання більшої кількості угод на середньому ринку. Приєднуйтеся до провідних світових компаній M&A, консультантів з питань менеджменту та корпорацій, які революціонізують свої стратегії розвитку бізнесу разом із Grata.
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
HeyReach
heyreach.io
Програмне забезпечення для автоматизації LinkedIn, яке допомагає агентствам і командам масштабувати охоплення LinkedIn! Безпечно надсилайте необмежену кількість запитів на підключення та повідомлень із кількох синхронізованих облікових записів за допомогою єдиного на ринку інструмента автоматизації LinkedIn, створеного агентством. Що входить: - Уніфікована інформаційна панель для всіх облікових записів LinkedIn у вашій організації - Ротація кількох облікових записів в одній кампанії - Нескінченне тестування A/B-копіювання - Гіперперсоналізовані ШІ повідомлення про запити на підключення - Одна папка "Вхідні" для всіх ваших облікових записів LinkedIn - Керування всіма ваші потенційні клієнти LinkedIn від HeyReach - Вбудована інтеграція з HubSpot і Pipedrive - Експорт необмеженої кількості контактів із Sales Navigator у CSV
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse contact — це інструмент зворотного пошуку електронної пошти, призначений для оптимізації процесу збагачення даних. Використовуючи лише адресу електронної пошти, наш інструмент може знайти профіль LinkedIn, пов’язаний із цим контактом, і створити список інформації про співробітників/компанію кількома кліками. Пропонуючи унікальний пошук, завантаження CVS і навіть API, Reverse contact адаптовано для всіх типів компаній і підходів до пошуку потенційних клієнтів. Коротше кажучи, генеруйте, кваліфікуйте, активуйте та бум закрита угода, контрольний мат.
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent — це B2B-платформа інтелектуального аналізу контактів, заснована на машинному навчанні та ШІ. Ми підтримуємо маркетингові та продажні канали за допомогою сигналів намірів із кількох джерел, точних даних про мобільні телефони, перевірених контактів у реальному часі, моделювання Look-Alike за допомогою штучного інтелекту, неперевершеної фірмової та технологічної інформації про 35 мільйонів осіб, які приймають рішення. Infotelligent допомагає компаніям знаходити облікові записи, які мають більшу схильність до покупок, і збільшувати кількість бронювань за допомогою точної контактної інформації та блискавичної обробки даних.
We-Connect
we-connect.io
У We-Connect ми пропонуємо вам найбезпечніший і найдосконаліший інструмент охоплення на ринку. Ми надаємо комплексну інформаційну панель, за допомогою якої ви можете легко керувати потенційними клієнтами, запускати інтелектуальні послідовності та аналізувати окремі пошукові кампанії. Щоб захистити ваш бізнес і клієнтів, ми використовуємо хмарне програмне забезпечення, тому вам не потрібно турбуватися про безпеку. Якщо ви готові поринути в безпечніший світ пошуків, почніть 14-денну безкоштовну пробну версію: https://account.we-connect.io/signup
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізувати процеси. Завдяки повній інтеграції в існуючі системи CUFinder дозволяє компаніям персоналізувати комунікацію, заощадити час і отримати конкурентну перевагу в сучасному динамічному бізнес-середовищі. Відчуйте трансформаційну силу CUFinder і відкрийте нові можливості для успіху в продажах і маркетингу.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — це платформа аналізу для виходу на ринок, яка допомагає командам відділів маркетингу, продажів і доходів забезпечити до 5-кратного підвищення ефективності конвеєра завдяки: - Виявленню ваших ідеальних клієнтів (ICP) серед 22 мільйонів облікових записів, профільованих за допомогою 300 мільйонів унікальних технологій. встановити точки даних. - Виявлення облікових записів, які активно купують ваш продукт або послугу, використовуючи найкращі у своєму класі наміри, новини компанії та дані веб-відвідувачів. - Надання підтвердженої контактної інформації особам, які приймають рішення, з нашої бази даних із понад 100 млн контактів із електронними адресами та номерами мобільних телефонів - Діючи як продовження вашої команди, щоб заповнити будь-які прогалини в контактних даних або даних облікового запису, використовуючи нашу дослідницьку команду з понад 2000 осіб - І все це, надаючи необмежений кредит Ціноутворення підтримується обслуговуванням клієнтів світового класу. Наші клієнти – це досвідчені команди доходів від провідних компаній, таких як ServiceTitan, ProGlove, Openprise та Veranex, які розуміють, що підвищення ефективності трубопроводів у складній сучасній економіці є ключовим фактором зростання доходів. Ми надаємо якісні дані галузі протягом понад 15 років і лише нещодавно зробили їх доступними для наших понад 800 клієнтів.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot надає набір продуктів, створених для перетворення неструктурованих даних з Інтернету на структуровані контекстні бази даних. Продукти Diffbot побудовані на основі передового машинного зору та програмного забезпечення для обробки природної мови, яке здатне читати мільярди документів щодня. Diffbot Knowledge Graph Продукт Diffbot Knowledge Graph — це найбільша в світі контекстна база даних, яка складається з понад 10 мільярдів об’єктів, включаючи організації, продукти, статті, події тощо. Інноваційні технології NLP і аналізу фактів Knowledge Graph об’єднують сутності в контекстні бази даних, що включають понад 1 трлн.
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ створена для того, щоб допомогти вам розумніше шукати потенційних клієнтів і швидше будувати конвеєр. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте тригери продажів і персоналізуйте холодне охоплення в одному місці. Пошук продажів ніколи не був таким складним. Щодня ваші потенційні клієнти бомбардуються продавцями неконкретними, неспеціалізованими, загальними повідомленнями. Справа не в тому, що відділи продажів забули, як продавати... але це був єдиний спосіб масштабувати та рости як компанія. У LeadIQ ми віримо, що ви можете розумніше шукати потенційних клієнтів і швидше будувати конвеєр, охоплюючи потрібних людей за допомогою індивідуальних особистих повідомлень у масштабі. Наша платформа пошуку потенційних клієнтів дозволяє вам знаходити дані потенційних клієнтів, відстежувати тригери продажів і персоналізувати холодне охоплення – все в одному місці. Використовуючи нашу запатентовану технологію штучного інтелекту, ми усуваємо неприємні, ручні та відверто складні частини пошуку потенційних клієнтів, щоб ви могли зосередитися на тому, щоб знову зробити пошук потенційних клієнтів особистим. Отримуйте більше відповідей, замовляйте більше зустрічей і створюйте більше конвеєрів за допомогою персоналізації в масштабі. Уявіть собі перспективи.
ContactOut
contactout.com
Ви втомилися переплачувати за точні контактні дані B2B і бажаєте мати більш економічно ефективне рішення? Представляємо ContactOut – найточнішу у світі базу даних контактів. Знайдіть електронні адреси та номери телефонів для 300 мільйонів професіоналів, включаючи дані B2B для 30 мільйонів компаній. Нашій платформі довіряють 1,4 млн спеціалістів із продажів, маркетингу та підбору персоналу в понад 76% компаній зі списку Fortune 500, таких як Google, Microsoft і Netflix. Наші основні функції розроблено з урахуванням користувачів, тож ви можете легко: 1) Швидко знаходити якісних потенційних клієнтів в одному місці за допомогою нашого пошукового порталу 2) Збільшувати кількість потенційних клієнтів у LinkedIn за допомогою нашого розширення Chrome 3) Персоналізувати та автоматизувати їхні вихідні повідомлення за допомогою нашої електронної пошти Кампанія Наша платформа — ідеальний спосіб вивести ваш бізнес на новий рівень. За допомогою наших потужних інструментів і точних даних ви зможете охопити більше потенційних клієнтів, ніж будь-коли раніше, і побачити реальні результати. Платіть лише за те, що вам потрібно, завдяки гнучкій моделі споживання ContactOut і суттєво заощаджуйте на продажах B2B або працевлаштуванні — без шкоди для якості чи точності. Наші дані відповідають GDPR і законам США про конфіденційність. Потенція швидше з упевненістю. Розширте можливості своїх відділів продажів, маркетингу та рекрутингу за допомогою актуальних і перевірених контактних даних. Спробуйте безкоштовно сьогодні на www.contactout.com
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам виявляти та залучати кваліфікованих потенційних клієнтів. Наші експерти націлюють, досліджують і залучають потенційних клієнтів від імені вашої команди продажів. Потенційні клієнти спілкуються 1-на-1 за допомогою персоналізованих розмовних знайомств, розроблених таким чином, щоб вони природно влилися у ваш канал продажів. Ми надійні, бюджетні та масштабовані. Ласкаво просимо в майбутнє продажів B2B.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM економить ваші години на дослідженнях і введенні даних. Ми знайдемо потрібну інформацію автоматично.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інструментів підвищення продуктивності бізнесу, сотні мільйонів записів споживачів для створення кампаній охоплення електронною поштою для будь-якої аудиторії. Автоматизація продажів Customers.ai використовується більш ніж мільйонами компаній у всьому світі, у всіх бізнес-вертикалях і країнах світу.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент пошуку електронної пошти для продажів B2B і маркетингу електронною поштою. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані за допомогою наших роботів, щоб забезпечити розширений інструмент для пошуку потенційних клієнтів, щоб допомогти професіоналам Дані в масштабі Прямо з джерела Технологічно кероване
DiscoverData
discoverdata.ai
За 30 днів ваші доходи збільшуються вдвічі. AI знаходить контактні дані для всіх анонімних відвідувачів веб-сайту, отримуйте дані (мобільні номери, електронні адреси) безкоштовно!
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в режимі реального часу керівники відділу кадрів можуть розуміти галузеві тенденції, розробляти канали талантів і створювати стратегії підвищення кваліфікації. Draup також надає інформацію про нові посади, гарячі точки талантів і затребувані навички, щоб допомогти спланувати майбутні потреби в робочій силі. Для лідерів продажів Draup пропонує інструменти аналітики продажів, які виходять за рамки основної інформації про покупців. Це забезпечує мікротаргетинг потенційних клієнтів на основі інтересів, технологічних потреб і аутсорсингових відносин. Draup надає детальні звіти про обліковий запис, картографування зацікавлених сторін і допомагає визначити тих, хто приймає правильні рішення для цільових стратегій продажів. Це також допомагає командам продажів досліджувати нові можливості для постачальників послуг у різних галузях. Draup створено експертами з штучного інтелекту, машинного навчання (ML) і обробки природної мови (NLP), поєднуючи аналіз, керований штучним інтелектом, із керуванням людини. Платформа пропонує гіпернацілену інформацію на основі мільйонів точок даних, забезпечуючи дієві стратегії, підкріплені актуальними та підтвердженими даними. Дані Draup перевіряються експертами-дослідниками та аналітиками, щоб забезпечити неупереджену інформацію. Платформа має швидку адаптацію, постійну підтримку та гнучке розгортання, щоб задовольнити мінливі потреби. Він пропонує оновлення даних майже в реальному часі, гнучкі моделі доставки та передбачувані комісії. Draup надає багатоканальний доступ до своєї платформи, користувальницьких звітів і API експорту даних/REST для бездоганної інтеграції в корпоративні рішення. Загалом Draup прагне підтримувати команди талантів і продажів у прийнятті рішень на основі даних і прискоренні зростання доходів на підприємствах у всьому світі.
Cognism
cognism.com
Cognism є лідером у сфері міжнародної аналітики продажів, що встановлює новий стандарт якості та відповідності даних, якому довіряють понад 1000 команд відділу доходів у всьому світі. Cognism допомагає компаніям зв’язатися з потенційними клієнтами, надаючи преміум-контакти, інформацію про компанії та події, включаючи фірмову графіку, технічні дані, події, що викликають продажі, дані про наміри, перевірені ділові електронні адреси та підтверджені номери мобільних телефонів. Наступний рівень відповідності вимогам GDPR і CCPA в поєднанні з інноваційними технологіями та інтеграцією з провідними партнерами з CRM і продажів робить Cognism вибором номер один для компаній, які прагнуть створити передбачуваний конвеєр, знайти свою наступну найкращу можливість для бізнесу та подолати глобальні бар’єри відповідності. Забронюйте демонстрацію сьогодні, щоб дізнатися більше про інтуїтивно зрозумілу платформу аналізу продажів Cognism, яка базується на провідних світових даних, відповідності та націлюванні.
Common Room
commonroom.io
Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.
LeadPost
leadpost.com
Дізнайтеся, хто саме відвідує ваш сайт. Подивіться, хто відвідує ваш веб-сайт, навіть якщо вони не заповнюють форму! За допомогою лише одного рядка коду LeadPost може надати вам імена, контактну інформацію тощо.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжнародні дані (APAC, Японія, Індія та США). Ми відстежуємо понад 9000 технологій, 1000 тем намірів і понад 10 мільйонів компаній у всьому світі. OceanFrogs забезпечує пошук за командами, продуктами та послугами таким чином, щоб зосередити увагу на детальному списку компаній, які вам потрібні. Платформа OceanFrogs використовувалася для визначення потрібних клієнтів і (також) потрібних партнерів. Ви можете побудувати як партнерів, так і конвеєр клієнтів. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud – деякі з наших клієнтів. Ми працюємо як з великими підприємствами, так і з невеликими компаніями. Ми почали в 2017 році. Ми обслуговували маркетинг/продажі в багатьох сферах, таких як хмара, RPA, інформаційна безпека, управління талантами та аналітика. Наші клієнти зосереджені на продуктах і компаніях, що надають послуги. Наші основні клієнти – це ті, які націлені на міжнародних клієнтів, хочуть зосередитися на персоналізованому охопленні.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — це рішення SaaS, яке збагачує, очищає та виправляє дані безпосередньо в CRM без втручання людини. Рішення працює виключно на основі наших власних алгоритмів і тестових серверів, і, на відміну від усіх рішень для збагачення, Dropcontact не має бази даних контактів. Це робить Dropcontact єдиним рішенням, яке на 100% відповідає GDPR. Автоматичне очищення, автоматичне виявлення дублікатів і об’єднання, а також збагачення даних (адреси електронної пошти, номери телефонів, профілі LinkedIn тощо) звільняють відділи продажів і маркетингу та дозволяють їм зосередитися на своїй основній діяльності.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius використовує машинне навчання та глобальну мережу дослідників, щоб допомогти групам продажів і маркетингу B2B масштабувати свої вихідні процеси. Компанії, що розвиваються найшвидше у світі, використовують LeadGenius для пошуку постійних клієнтів і зв’язку з ними. LeadGenius пропонує 3 основні послуги для відділів продажів і маркетингу B2B, які можна використовувати окремо або як одне наскрізне рішення: спеціальна генерація потенційних клієнтів, збагачення потенційних клієнтів і керована електронна пошта. За допомогою LeadGenius компанії можуть ідентифікувати нових клієнтів, оновлювати та покращувати існуючу базу даних потенційних клієнтів і виключати трудомісткі кроки з вихідної електронної пошти.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові записи серед десятків мільйонів компаній у всьому світі, орієнтуючись на впровадження технологій і сотні бізнес-атрибутів. Наша платформа AI передбачає, кому потрібні ваші технологічні продукти та коли вони готові їх купити. Більше того, Enlyft за лічені секунди надає вашим командам доступ до критично важливих даних про кожен обліковий запис для впевненого, цілеспрямованого та ефективного охоплення. Ми робимо це шляхом поєднання оптимізованих для продажів і маркетингу моделей штучного інтелекту з власними механізмами збору даних для створення найбагатшої, найнадійнішої та найновішої бази даних потенційних клієнтів на ринку. Enlyft є безперебійною частиною вашого робочого процесу завдяки простому у користуванні веб-сайту, плагіну, завантаженню даних, контактам LinkedIn, інтеграції CRM та багато іншого. Від Fortune 100 до стартапів – найпродуктивніші у світі команди продажів і маркетингу покладаються на генерацію попиту Enlyft, керовану штучним інтелектом, для забезпечення потужності та визначення пріоритетів у своїй перспективній діяльності та залучення більшого бізнесу – за частку свого бюджету.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть собі все, починаючи від ваших даних, роботи вашої команди продажів і виконуваних дій, підвищуючи ефективність, просто працюючи з наявними інструментами продажів у вашому стеку. Для операцій з продажу та маркетингу Collective[i] забезпечує чистий, комплексний і автоматизований збір даних. За допомогою роботизованої автоматизації процесів (RPA) дії автоматично фіксуються з робочих інструментів, якими користуються відділи продажів (електронна пошта, календар тощо), очищаються для оновлення контактів, назв компаній тощо та автоматично входять у CRM за допомогою нашої запатентованої технології та масових мережі. Не втрачається жодних даних або дорогоцінного часу, експоненціально підвищуючи якість зареєстрованих даних і продуктивність організації на 20-30%. Collective[i] підтримує постійну придатність даних CRM, автоматично виправляючи застарілі контакти та цільову інформацію про потенційних клієнтів. Для управління продажами Collective[i] пропонує прозорість і інтелектуальні дані на основі AI/ML для кожної можливості. Більше ніяких тривалих оглядів конвеєрів або сюрпризів наприкінці кварталу. Менеджери можуть з упевненістю взяти на себе зобов’язання отримати прибуток, перевіряти важливі можливості в будь-який час і краще керувати та утримувати виняткових талантів, маючи повне бачення обсягу та якості своєї діяльності. Collective[i] надає менеджерам можливість отримати інформацію про покупців, створену AI/ML, на основі величезної мережі Collective[i]. Для професіоналів із продажу Collective[i] пропонує керівництво на шляху кожного покупця, підказки на основі AI/ML про те, де та на кого зосередити час, а також висвітлює членів соціальних і робочих мереж, які можуть допомогти прискорити продажі та збільшити відсоток виграшів. Технологія Collective[i] є трансформаційною та важливою частиною технологічного пакету для сучасної організації продажів.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront — це платформа Go-to-Market, яка надає відділам продажів і маркетингу все необхідне для залучення потенційних клієнтів і укладення угод. У результаті спільного злиття німецької компанії Echobot і фінської Leadfeeder алгоритми та програми Dealfront отримують доступ до даних і аналітичних даних, які не можуть отримати інші інструменти, водночас забезпечуючи прозорість і дотримуючись суворих і складних європейських правил. Dealfront поєднує інструменти та етапи процесу продажів і маркетингу в єдину платформу, приводячи в дію маховик, який оптимізує всю вашу операцію виходу на ринок у безперервному циклі. Результатом є постійна вдосконалена точність, ICP, які є динамічними та в режимі реального часу, і більше потенційних клієнтів, які закінчуються угодами.
Clearout
clearout.io
Clearout — це універсальне рішення для покращення продажів і маркетингових зусиль шляхом спрощення процесу виявлення потенційних потенційних клієнтів і встановлення зв’язку з ними за допомогою електронних листів. Наш інструмент гарантує, що ваші електронні листи досягнуть цільових одержувачів, розширюючи ваше охоплення, зменшуючи жорсткі відмови та покращуючи показники доставки за допомогою підтвердження електронної пошти в режимі реального часу та масової перевірки електронної пошти. За допомогою Clearout ви можете ефективно охопити кожного потенційного клієнта та максимізувати свій потенціал продажів. Послуги перевірки електронної пошти та перевірки електронної пошти Clearout пропонують різні способи, які допоможуть вам підтримувати чистий і оновлений список електронних адрес, зберігаючи гарячі потенційні клієнти на вашому боці. Ось кілька способів використання наших послуг: 1) Створіть точний список електронної пошти: за допомогою інструмента пошуку електронної пошти Clearout ви можете легко отримати попередньо перевірені адреси електронної пошти потенційних клієнтів, просто ввівши їхнє ім’я та ім’я компанії/домену. 2) Перевірка наявних даних клієнтів: наш масовий засіб перевірки електронної пошти може перевірити величезну кількість електронних адрес із надзвичайною точністю 98%+. Це допоможе вам оновити наявний список електронної пошти та видалити недійсні та ризиковані адреси електронної пошти. 3) Перевірка нових записів у режимі реального часу: за допомогою перевірки електронної пошти Clearout у режимі реального часу ви можете миттєво підтверджувати кожного нового клієнта чи підписника на місці входу. Це гарантує, що ваш список електронних адрес залишається актуальним і точним, і ви зможете уникнути надсилання електронних листів на недійсні або шахрайські адреси. Перевірка електронної пошти. Інструмент перевірки електронної пошти Clearout розроблено для забезпечення точності понад 98%, виконуючи понад 20 детальних перевірок перевірки, щоб визначити статус кожної адреси електронної пошти у ваших даних. Завдяки понад 15 мільйонам електронних адрес, які перевіряються щодня, Clearout допомагає компаніям виявляти законних потенційних клієнтів і видаляти недійсні адреси електронної пошти, такі як зловживання, спам-пастки, друкарські помилки, тимчасові електронні листи тощо.
UpLead
uplead.com
UpLead — це платформа пошуку потенційних клієнтів B2B, яка надає найвищу якість контактів і даних компанії B2B. Функції включають: перевірку електронної пошти в режимі реального часу, контакти по всьому світу в понад 200 країнах, понад 50 критеріїв пошуку, відстеження технологій, маркетинг на основі облікових записів, розвідку про конкурентів, розвідку про шаблони електронної пошти, посилання на соціальні профілі, інтеграцію Salesforce і 12 інших CRM, надійний API тощо. .
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts — це підібрана база даних із понад 50 мільйонів працюючих спеціалістів і резюме. Збільште кількість потенційних клієнтів, маркетинг і підбір персоналу. Використовуйте розширену фільтрацію, щоб знайти ідеальних потенційних клієнтів і кандидатів. Це найдоступніша та проста у використанні база даних контактів і пошук резюме на ринку.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert — це інтелектуальний інструмент для створення потенційних клієнтів, який може знайти будь-яку корпоративну адресу електронної пошти та збагатити її даними, які стимулюють конверсію.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality — це засіб підвищення якості даних для вашої CRM: розумне рішення допомагає створювати й оновлювати потенційних клієнтів, контакти та облікові записи безпосередньо в інтерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics і SAP Sales Cloud. Під час введення контактних даних ви автоматично отримуватимете пропозиції щодо інформації, отриманої з ділових соціальних мереж, веб-сайтів компаній або підписів електронної пошти. Вбудований засіб перевірки електронної пошти виконує пошук найбільш сумісної електронної адреси. Це зменшує ручну роботу та забезпечує якість даних CRM на найвищому рівні! snapADDY DataQuality також доступний як розширення браузера для інших систем CRM. У комплект входить безкоштовний сканер візиток. Багато інтелектуальних функцій: • Створення й оновлення потенційних клієнтів, контактів і облікових записів за допомогою Smart AutoComplete & Updater • Вставлення контактних даних із буфера обміну, щоб доповнити відсутні значення • Зйомка контактів за допомогою штучного інтелекту • Автоматична перевірка дублікатів потенційних клієнтів, контактів і облікових записів • Інвентаризаційні дані оновлення на основі підписів електронної пошти • Кваліфіковане дослідження даних компанії та контактів • Просте додавання відсутніх контактних даних • Передача даних у CRM без набору тексту • Безкоштовний сканер візиток для вашого смартфона Чому snapADDY DataQuality? • Безпроблемна інтеграція в Salesforce, SAP і Microsoft Dynamics CRM • Гарантована підвищена якість даних • Краще сприйняття користувачами вашої CRM • Більша ефективність маркетингу та продажів • Спрощення робочих процесів • Економія робочого часу • Централізоване керування даними
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — це одна з простих і потужних платформ для генерації потенційних клієнтів, якій довіряють понад 1000 компаній у всьому світі. Ми в LeadMine прагнемо надавати висококваліфіковані, перевірені та, найголовніше, точні професійні бізнес-ліди. За допомогою наших інструментів ви можете знайти потенційних клієнтів за п’ять секунд.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам із доходів створювати та закривати більше конвеєрів, надаючи найімовірніших покупців. Що стосується продажів, LoneScale автоматизує наміри продажів у масштабі в CRM, щоб надавати кваліфіковані конвеєри та точки продажу щодня, щоб представники бронювали більше зустрічей і збільшували дохід. Для маркетингу LoneScale фіксує всі ключові наміри та контакти, щоб автоматизувати високоефективні кампанії ABM, зменшити CAC і збільшити внесок у дохід. Використовуючи штучний інтелект, LoneScale автоматично підживлює CRM з покупцями, які відповідають вашим найкращим клієнтам. Це означає, що представники можуть зосередитися на продажах, а не на дослідженні даних. Компанії, що швидко розвиваються, довіряють LoneScale збільшити свої показники виграшів у 3 рази, заощадити +10 годин за повторення та збільшити свій конвеєр на 100 тис. $ ARR.