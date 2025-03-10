Програмне забезпечення для генерації потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для генерації потенційних клієнтів: розкрийте потужність автоматизованого пошуку та конверсії Програмне забезпечення Lead Generation дає можливість компаніям спростити й оптимізувати процес залучення високоякісних потенційних клієнтів, стимулювати зростання та максимізувати потенційний дохід. Використовуючи розширену автоматизацію, аналітику даних і багатоканальні маркетингові стратегії, цей інноваційний набір інструментів кардинально змінює способи організації ідентифікації, залучення та перетворення потенційних клієнтів на клієнтів. За своєю суттю, програмне забезпечення Lead Generation розроблено для усунення здогадок і неефективності, притаманних традиційним методам генерації потенційних клієнтів. Це дозволяє компаніям точно націлюватися та охоплювати ідеальні сегменти аудиторії, зрештою підвищуючи коефіцієнт конверсії та рентабельність інвестицій. Використовуючи можливості програмного забезпечення Lead Generation, підприємства можуть прискорити свій розвиток, підвищити продуктивність продажів і залишатися попереду конкурентів на сучасному динамічному ринку. Незалежно від того, чи йдеться про залучення потенційних клієнтів для продажів B2B, залучення потенційних клієнтів для трансакцій електронної комерції чи стимулювання підписок на послуги передплати, програмне забезпечення Lead Generation Software дає організаціям змогу відкривати нові можливості та стимулювати стійке зростання бізнесу.
Запит на новий застосунок
LeadFuze
leadfuze.com
Знайдіть контактну інформацію будь-якого бізнес-професіонала. Шукайте цілі сегменти ринку або конкретних осіб чи облікові записи. Використовується продавцями, рекрутерами та маркетологами, щоб допомогти їм створити ідеальний список потенційних клієнтів і кандидатів. LeadFuze збирає світові професійні дані, щоб продовжувати надавати вам найновіші потенційні клієнти. Це розвідка, автоматизована!
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID Є ПОПЕРЕДНИКОМ У ПОСЛУГАХ БАЗ ДАНИХ ПРОТЯГОМ БАГАТО РОКІВ. ЦЕ БУЛО УНІВЕРСАЛЬНИМ РІШЕННЯМ ДЛЯ КОМПАНІЙ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЦІЛЬОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СВОЇХ НОМЕРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ТЕЛЕФОНІВ Leadpyramid — це універсальне рішення для всіх вимог до баз даних. Це інструмент аналізу продажів, який допомагає організації розвивати свій бізнес далі за допомогою перевірених потенційних клієнтів. Це ідеальне рішення для компаній у пошуку потрібних клієнтів B2B для маркетингових кампаній електронною поштою та телемаркетингу. Leadpyramid має можливість надавати дані для інформаційних технологій (ІТ), охорони здоров’я, кадрів, маркетингу або будь-якого списку осіб, які приймають рішення, з будь-якої галузі. Рішення допомогло численним організаціям у закупівлі та створенні правильного індивідуального рішення для маркетингового підходу, орієнтованого на обліковий запис. LeadPyramid створює базу даних, яка перевіряється в режимі реального часу та дає змогу отримати найкращу точність доставки бази даних.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — це модульне програмне забезпечення, яке дозволяє створювати інтелект у вашому бізнесі шляхом моніторингу конкурентного середовища.
Goava
goava.com
Goava's — це платформа, яка збільшує ваші продажі, відкриваючи найцінніші потенційні клієнти. Ми допомагаємо B2B-продавцям отримати індивідуальну інформацію про потенційні клієнти. Платформа Goavas підкаже вам, до якої компанії вам слід звернутися, з ким і про що говорити. Простий інтерфейс дозволяє отримати неперевершений час і несправедливо відстежувати потенційних клієнтів і клієнтів.
Fork
fork.ai
Fork – це компанія, яка допомагає компаніям хмарних сервісів розумно залучати клієнтів. Платформа компанії складається з ряду продуктів, основні об’єкти обслуговування зосереджені на підприємствах хмарних послуг рівня IaaS, PaaS і SaaS. Завдяки передовій технології аналізу даних і загальнодоступній інформації в усій мережі ми реконструюємо бізнес-інформаційну основу підприємства, створюємо унікальну систему кількісної оцінки бюджету закупівель підприємства та створюємо на її основі ефективну систему аналізу клієнтів підприємства та відповідності.
Company Guru
company.guru
Додаток Company Guru надає доступ до бізнес-даних про численні компанії, допомагаючи формувати цільові списки та оптимізувати ресурси.
SonarList
sonarlist.io
Шукайте дані та ділові електронні листи по всьому світу, необмежено перевіряючи їх за вигідною ціною.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io допомагає SaaS, агентствам і компаніям, що надають послуги електронної комерції, виявляти та ідентифікувати кваліфіковані бренди DTC, щоб шукати їх маркетингові та продажні зусилля. Платформа Charm надає обширні дані про ці компанії та містить понад 160 фільтрів, які дають змогу користувачам визначати унікальні критерії пошуку, які відповідають цільовій аудиторії. Ці фільтри особливо корисні для агентств, які використовують їх для створення цільових списків на основі своїх конкретних потреб. Результати пошуку містять інформацію про компанію та пряму контактну інформацію для осіб, які приймають рішення, і співробітників у кожному бізнесі. Цей безпроблемний процес дозволяє легко знаходити компанії, які відповідають певним критеріям, і зв’язуватися з ключовими зацікавленими сторонами без необхідності доповнювати дослідження іншими зовнішніми джерелами чи інструментами.
Findymail
findymail.com
Findymail допомагає знаходити та перевіряти електронні адреси B2B, забезпечуючи точність і автентичність для бізнес-комунікації.
Infynd
infynd.com
InFynd — це універсальне рішення для аналізу даних. Наш простий і зручний інструмент для пошуку потенційних клієнтів допоможе вам визначити та знайти потрібних потенційних клієнтів у вашій ринковій ніші. Ми маємо найбільшу кількість B2B-контактів, сумісних із GDPR, у Великій Британії з 95% доставляльністю. Переглядайте, підключайтеся та укладайте більше угод за допомогою точної бази даних B2B InFynd, яка містить понад 15 мільйонів SDR, сумісних із Великобританією. Наші дані допомагають командам маркетингу та продажів ефективно та результативно розширювати вихідні маркетингові ініціативи. InFynd, заснований у 2020 році, є перспективним і перспективним інструментом обробки даних, якому довіряють понад 100 клієнтів від стартапів до компаній.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads - це веб-додаток для генерації потенційних клієнтів, який знаходить контакти та інтегрується з CRM-системами.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer - інструмент для профілювання технологій веб-сайтів, що виявляє використовувані технології та їх зміни для аналізу конкурентів.
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo допомагає компаніям перетворювати анонімних відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, надаючи інформацію про них у реальному часі.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue - це програма для виявлення потенційних клієнтів, яка надає інформацію про відвідувачів веб-сайту та допомагає персоналізувати їх досвід.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io - це інструмент для пошуку електронних адрес та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів та маркетингу.
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith - це інструмент для аналізу веб-технологій, генеруючи дані про використання технологій та e-commerce на веб-сайтах.
SigParser
sigparser.com
SigParser автоматично витягує контактні дані з електронних підписів та синхронізує їх з CRM системами.
Apify
apify.com
Apify - це платформа для збору даних з веб-сайтів, автоматизації та екстракції даних, що підтримує різні мови програмування і пропонує готові рішення для вилучення.
Revscale
revscale.ai
Незалежно від того, чи ви автоматизуєте персоналізоване охоплення продажів, оптимізуєте зусилля зі збору коштів чи прагнете залучити нових членів команди, Revscale аналізує сигнали про наміри покупців і статистичні дані з Інтернету та залучає ваших потенційних клієнтів за допомогою соціальних точок взаємодії та автоматизованих вихідних послідовностей, призначених для конверсії.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream — це постачальник рішень для обробки даних B2B (бізнес-бізнес), який пропонує високоякісні та точні дані для цілей маркетингу та продажів. Він надає підприємствам доступ до широкого спектру даних, включаючи контактну інформацію, відомості про компанію тощо, щоб допомогти їм визначити та націлити своїх ідеальних потенційних клієнтів. Дані ReachStream розроблено для посилення маркетингових і продажних зусиль на основі даних, що дозволяє компаніям ефективно охоплювати свою цільову аудиторію, розвивати потенційних клієнтів і, зрештою, стимулювати зростання доходу. Платформа особливо цінна в сучасному динамічному бізнес-ландшафті, де наявність актуальних і вичерпних даних є важливою умовою успіху.
Ombit
ombit.tech
OmBit: ваш найкращий інструмент для продажу та пошуку потенційних клієнтів! Представляємо OmBit: ваша електростанція для залучення потенційних клієнтів! Хочете посилити свої зусилля щодо залучення потенційних клієнтів? Не дивіться далі! OmBit тут, щоб революціонізувати спосіб пошуку потенційних клієнтів. За допомогою нашого зручного розширення для браузера ви можете без особливих зусиль отримувати потенційних клієнтів із LinkedIn та інших підтримуваних веб-сайтів. Коли у вас є потенційні клієнти, ми подбаємо про решту! Наша інтелектуальна система швидко ідентифікує та перевіряє електронні адреси кожного користувача, забезпечуючи точні та надійні дані. Більше не витрачайте час на недійсні контакти! Але це ще не все! Ви також можете завантажити власні списки потенційних клієнтів, і ми також їх перевіримо. Ми класифікуємо їх як дійсні, ризиковані або недійсні, даючи вам чітке уявлення про якість ваших потенційних клієнтів. А тепер давайте поринемо у захоплюючий світ кампаній! Персоналізуйте свою електронну пошту за допомогою динамічних заповнювачів. Виберіть ідеальний час і день для надсилання електронних листів. Налаштуйте наступну послідовність для автоматичного надсилання другого повідомлення, якщо немає відповіді. І вгадайте що? Наша нейронна мережа може навіть допомогти вам створити привабливі електронні листи! Хочете бути в курсі своїх кампаній? Наша функція папки "Вхідні" допоможе вам! Відстежуйте статистику своїх електронних кампаній, переглядайте відповіді та беріть участь у розмовах прямо тут, на нашій платформі. Це як мати свій власний командний центр для створення потенційних клієнтів! І зачекайте, є ще! OmBit також пропонує потужні функції командної співпраці. Запросіть своїх колег приєднатися до вашого робочого простору та працювати разом. Максимізуйте продуктивність і досягайте чудових результатів об’єднаною силою! Отже, ви готові збільшити кількість потенційних клієнтів за допомогою OmBit? Почніть вже сьогодні та дивіться, як ваш бізнес злетить до нових висот!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts — це підібрана база даних із понад 50 мільйонів працюючих спеціалістів і резюме. Збільште кількість потенційних клієнтів, маркетинг і підбір персоналу. Використовуйте розширену фільтрацію, щоб знайти ідеальних потенційних клієнтів і кандидатів. Це найдоступніша та проста у використанні база даних контактів і пошук резюме на ринку.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealTimeCRM - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що автоматизує збір даних та організує інформацію про клієнтів і продажі.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo - це інструмент для пошуку електронних адрес компаній, експорту з LinkedIn Sales Navigator, перевірки електронних адрес у обсязі.
Pharow
pharow.com
Pharow — це найпростіший інструмент пошуку потенційних клієнтів B2B для збільшення ваших зустрічей і продажів B2B. За 3 кліки ви знайдете своїх майбутніх клієнтів та їхні контактні дані. Наша платформа дозволяє вам знаходити та сегментувати потенційних клієнтів на основі інформації (зростання, наймання, використовувані технології тощо), знаходити їхні контактні дані та надсилати їх до вашої CRM. На нашій платформі є більше 1 мільйона компаній, 5 мільйонів професійних осіб, які приймають рішення, і 1324 фільтри, які дозволяють вам орієнтуватися на потенційних клієнтів і приймати правильні рішення для розвитку вашого бізнесу. Якщо ви хочете підвищити швидкість у пошуку потенційних клієнтів, приходьте і перевірте Pharow.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales є світовим лідером у сфері аналітики продажів і генерації потенційних клієнтів, яка має унікальні можливості трансформувати продажі B2B за допомогою глибокого навчання. Наша платформа обробляє мільйони традиційних точок даних, збагачуючи їх корисною інформацією для виявлення потенційних покупців із вищою ймовірністю конверсії. Що відрізняє нас від інших, так це наш неперевершений досвід роботи на азіатських ринках, ніші, про яку часто не помічають головні провідні гравці США. Крім того, ми використовуємо унікальний
Trueleads
trueleads.com
Trueleads — це хмарна платформа, яка взаємодіє з існуючими алгоритмами та додатками на LinkedIn. Це допоможе вам розширити вашу мережу LinkedIn і канал продажів, автоматизувавши весь процес пошуку та зв’язку з вибраними цілями (особами, які приймають рішення). Після підключення Trueleads автоматично почне надсилати послідовність користувацьких повідомлень та/або InMail, щоб забезпечити телефонний дзвінок або зустріч із дозволом. Ви можете зв’язуватися з понад 5000 новими особами, які приймають рішення, щомісяця за допомогою унікальної хмарної автоматизації та платформи штучного інтелекту Trueleads. На додаток до нашої потужної платформи штучного інтелекту ми розуміємо, що для успішної автоматизації потрібен людський дотик. Саме тут Trueleads співпрацює з вами над усіма змінними, щоб ви отримували найкращі результати та залишалися в безпеці на LinkedIn. - Найкращі методи продажу в соціальних мережах - Огляд профілю Linkedin - Уточнення цільової аудиторії - Підтримка послідовного обміну повідомленнями. Ці елементи в поєднанні з нашою платформою дають нашим клієнтам спокій, водночас створюючи якісні, економічно вигідні потенційні клієнти та швидкий ROI.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs - платформа для збагачення та управління даними про людей, пропонуючи доступ до інформації понад 1,5 мільярда унікальних особистостей.
HeyReach
heyreach.io
HeyReach - це програмне забезпечення для автоматизації LinkedIn, яке допомагає агентствам і командам масштабувати зв'язок у LinkedIn із синхронізованими обліковими записами.
Coldlytics
coldlytics.com
Набридли застарілі бази даних B2B? Coldlytics ідеально поєднує передову автоматизацію з людиною-дослідником, щоб запропонувати вам найсвіжіші підказки. Надішліть свої вимоги до націлювання через нашу платформу самообслуговування, і наша команда створить для вас повністю індивідуальний список потенційних клієнтів лише за 24 години. Не погоджуйтеся на дані, якими всі вже користувалися! Як ми це робимо? Коли ви подасте свій запит, член нашої команди запустить наші власні веб-скребки, щоб визначити ваших ідеальних клієнтів. Ми використовуємо масу онлайн-джерел даних, зокрема Карти Google, LinkedIn, Clutch, D&B тощо, а потім перевіряємо доходи, кількість співробітників, дати заснування та навіть перевіряємо ключові слова на веб-сайті кожної компанії. Все це дозволяє нам досягти високої точності. Потім ми передаємо ваш список нашій спеціалізованій дослідницькій групі, яка вручну шукає контактні дані кожної особи, яка приймає рішення, з якою вам потрібно зв’язатися. Справді, немає кращих даних!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic — це єдина платформа для створення потенційних клієнтів і автоматизації продажів для хакерів зростання, засновників, керівників маркетингу та цифрових агентств. З GrowMeOrganic ви можете отримувати електронні листи з платформ B2B, таких як LinkedIn, і платформ B2C, таких як Google Maps. Надсилайте необмежену кількість крапельних кампаній і багато іншого.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові записи серед десятків мільйонів компаній у всьому світі, орієнтуючись на впровадження технологій і сотні бізнес-атрибутів. Наша платформа AI передбачає, кому потрібні ваші технологічні продукти та коли вони готові їх купити. Більше того, Enlyft за лічені секунди надає вашим командам доступ до критично важливих даних про кожен обліковий запис для впевненого, цілеспрямованого та ефективного охоплення. Ми робимо це шляхом поєднання оптимізованих для продажів і маркетингу моделей штучного інтелекту з власними механізмами збору даних для створення найбагатшої, найнадійнішої та найновішої бази даних потенційних клієнтів на ринку. Enlyft є безперебійною частиною вашого робочого процесу завдяки простому у користуванні веб-сайту, плагіну, завантаженню даних, контактам LinkedIn, інтеграції CRM та багато іншого. Від Fortune 100 до стартапів – найпродуктивніші у світі команди продажів і маркетингу покладаються на генерацію попиту Enlyft, керовану штучним інтелектом, для забезпечення потужності та визначення пріоритетів у своїй перспективній діяльності та залучення більшого бізнесу – за частку свого бюджету.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io - це онлайн-інструмент для пошуку та перевірки професійних електронних адрес, а також для автоматизації кампаній електронної пошти.
Reply.io
reply.io
Reply.io - це платформа для автоматизації комунікації з потенційними клієнтами через електронну пошту, LinkedIn та інші канали для генерації лідів.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI - це пошукова система для B2B-продажів, яка надає перевірену контактну інформацію для цілевих клієнтів та дані про наміри покупців.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - інструмент для перетворення неструктурованих веб-даних у структуровані бази даних за допомогою AI та машинного навчання.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai - це платформа штучного інтелекту для автоматизації продажів, що покращує персоналізацію спілкування з потенційними клієнтами та управління електронною поштою.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допомагає автоматизувати електронну пошту, перетворювати потенційних клієнтів на покупців та покращувати комунікацію з ними.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront - платформа для збуту та маркетингу, що забезпечує команди даними про потенційних клієнтів та оптимізує процеси продажів.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
Metadata
metadata.io
Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.
Closely
closelyhq.com
Closely - це хмарна платформа для залучення продажів, яка допомагає автоматизувати кампанії, управляти мережами LinkedIn та експортувати B2B контакти.
useArtemis
useartemis.co
Знайдіть потенційних клієнтів, збагачуйтеся електронними листами та починайте багатоканальні кампанії. Збільште свої зусилля з охоплення, залучайте та збагачуйте потенційних клієнтів, а потім починайте багатоканальні кампанії через Linkedin та електронні листи.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.AI – це платформа для генерації B2B-лідів, яка використовує AI для аналізу даних, автоматизації комунікацій та збагачення профілів потенційних клієнтів.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть собі все, починаючи від ваших даних, роботи вашої команди продажів і виконуваних дій, підвищуючи ефективність, просто працюючи з наявними інструментами продажів у вашому стеку. Для операцій з продажу та маркетингу Collective[i] забезпечує чистий, комплексний і автоматизований збір даних. За допомогою роботизованої автоматизації процесів (RPA) дії автоматично фіксуються з робочих інструментів, якими користуються відділи продажів (електронна пошта, календар тощо), очищаються для оновлення контактів, назв компаній тощо та автоматично входять у CRM за допомогою нашої запатентованої технології та масових мережі. Не втрачається жодних даних або дорогоцінного часу, експоненціально підвищуючи якість зареєстрованих даних і продуктивність організації на 20-30%. Collective[i] підтримує постійну придатність даних CRM, автоматично виправляючи застарілі контакти та цільову інформацію про потенційних клієнтів. Для управління продажами Collective[i] пропонує прозорість і інтелектуальні дані на основі AI/ML для кожної можливості. Більше ніяких тривалих оглядів конвеєрів або сюрпризів наприкінці кварталу. Менеджери можуть з упевненістю взяти на себе зобов’язання отримати прибуток, перевіряти важливі можливості в будь-який час і краще керувати та утримувати виняткових талантів, маючи повне бачення обсягу та якості своєї діяльності. Collective[i] надає менеджерам можливість отримати інформацію про покупців, створену AI/ML, на основі величезної мережі Collective[i]. Для професіоналів із продажу Collective[i] пропонує керівництво на шляху кожного покупця, підказки на основі AI/ML про те, де та на кого зосередити час, а також висвітлює членів соціальних і робочих мереж, які можуть допомогти прискорити продажі та збільшити відсоток виграшів. Технологія Collective[i] є трансформаційною та важливою частиною технологічного пакету для сучасної організації продажів.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — це платформа автоматизації B2B-маркетингу на базі ШІ. Він має низку функцій, які були б дуже корисними для відділів маркетингу та продажів, зокрема: - Виявлення органічного та платного веб-трафіку: це може допомогти командам зрозуміти, які канали спрямовують найбільше трафіку на їхній веб-сайт, і визначити потенційних клієнтів, які вже висловили інтерес до їхніх продуктів або послуг. - Збагачення контактної інформації потенційних потенційних клієнтів: це може допомогти командам ефективніше кваліфікувати потенційних клієнтів і створювати більш персоналізовані маркетингові кампанії. - Налаштування параметрів профілю ідеального клієнта (ICP) і створення списку цільових облікових записів: це може допомогти командам зосередити свої зусилля на найперспективніших потенційних клієнтах і підвищити їхні коефіцієнти конверсії. - Створення списків і синхронізація облікових записів/контактів із CRM у реальному часі: це може допомогти командам підтримувати актуальність своїх даних CRM і гарантувати, що вони завжди працюють над найрелевантнішими потенційними клієнтами. - Надсилання гіперперсоналізованої електронної пошти за допомогою спеціального LLM: це може допомогти командам створювати більш привабливі та ефективні кампанії електронної пошти. - Налаштування сповіщень Slack, коли ключові облікові записи/контакти відвідують ваш веб-сайт: це може допомогти командам швидко відслідковувати потенційних клієнтів і збільшити їхні шанси на закриття угод. - Загалом Revmonk має низку функцій, які можуть допомогти командам автоматизувати робочі процеси, підвищити ефективність і збільшити кількість потенційних клієнтів і продажів.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам із доходів створювати та закривати більше конвеєрів, надаючи найімовірніших покупців. Що стосується продажів, LoneScale автоматизує наміри продажів у масштабі в CRM, щоб надавати кваліфіковані конвеєри та точки продажу щодня, щоб представники бронювали більше зустрічей і збільшували дохід. Для маркетингу LoneScale фіксує всі ключові наміри та контакти, щоб автоматизувати високоефективні кампанії ABM, зменшити CAC і збільшити внесок у дохід. Використовуючи штучний інтелект, LoneScale автоматично підживлює CRM з покупцями, які відповідають вашим найкращим клієнтам. Це означає, що представники можуть зосередитися на продажах, а не на дослідженні даних. Компанії, що швидко розвиваються, довіряють LoneScale збільшити свої показники виграшів у 3 рази, заощадити +10 годин за повторення та збільшити свій конвеєр на 100 тис. $ ARR.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert – це інструмент для пошуку та перевірки корпоративних електронних адрес з можливістю масового пошуку.
DiscoverData
discoverdata.ai
За 30 днів ваші доходи збільшуються вдвічі. AI знаходить контактні дані для всіх анонімних відвідувачів веб-сайту, отримуйте дані (мобільні номери, електронні адреси) безкоштовно!
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент для пошуку електронних адрес B2B, який допомагає перевіряти та організовувати професійні контакти для продажів.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інструментів підвищення продуктивності бізнесу, сотні мільйонів записів споживачів для створення кампаній охоплення електронною поштою для будь-якої аудиторії. Автоматизація продажів Customers.ai використовується більш ніж мільйонами компаній у всьому світі, у всіх бізнес-вертикалях і країнах світу.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоче відстежувати власні дані про шляхи клієнтів і підключати їх до своїх систем продажів і маркетингу. . Визначайте, відстежуйте, оцінюйте й аналізуйте потенційних клієнтів за допомогою Salespanel.
zaplify
zaplify.com
Zaplify — це сучасна платформа для аналізу продажів і взаємодії, яка допомагає компаніям знаходити нових клієнтів і зв’язуватися з ними. Знайдіть потенційних клієнтів у нашій базі даних із прямим доступом до 600 мільйонів потенційних клієнтів через URL-адресу Linkedin, електронну пошту та телефон. Ефективно зв’язуйтеся зі своїми майбутніми клієнтами за допомогою багатоканального охоплення за допомогою соціальних мереж і автоматизованих послідовностей електронних листів.
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