Програмне забезпечення для генерації потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Україна

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для генерації потенційних клієнтів: розкрийте потужність автоматизованого пошуку та конверсії Програмне забезпечення Lead Generation дає можливість компаніям спростити й оптимізувати процес залучення високоякісних потенційних клієнтів, стимулювати зростання та максимізувати потенційний дохід. Використовуючи розширену автоматизацію, аналітику даних і багатоканальні маркетингові стратегії, цей інноваційний набір інструментів кардинально змінює способи організації ідентифікації, залучення та перетворення потенційних клієнтів на клієнтів. За своєю суттю, програмне забезпечення Lead Generation розроблено для усунення здогадок і неефективності, притаманних традиційним методам генерації потенційних клієнтів. Це дозволяє компаніям точно націлюватися та охоплювати ідеальні сегменти аудиторії, зрештою підвищуючи коефіцієнт конверсії та рентабельність інвестицій. Використовуючи можливості програмного забезпечення Lead Generation, підприємства можуть прискорити свій розвиток, підвищити продуктивність продажів і залишатися попереду конкурентів на сучасному динамічному ринку. Незалежно від того, чи йдеться про залучення потенційних клієнтів для продажів B2B, залучення потенційних клієнтів для трансакцій електронної комерції чи стимулювання підписок на послуги передплати, програмне забезпечення Lead Generation Software дає організаціям змогу відкривати нові можливості та стимулювати стійке зростання бізнесу.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ключ API та почніть збагачувати профілі безкоштовно, кредитна картка не потрібна.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потенційних клієнтів і масштабну безпеку даних корпоративного рівня, що робить нас найкращим вибором для клієнтів корпоративного рівня. Popl легко інтегрується з більш ніж 5000 програмами, надаючи адміністраторам широкий спектр потужних інструментів для оптимізації робочого процесу. За допомогою нашої платформи ви можете: - Експортувати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої системи CRM - Синхронізувати членів команди з платформ Active Directory (HR) - Автоматизувати введення даних, щоб усунути помилки та заощадити час - Створити автоматизацію маркетингу для підвищення конверсій і доходів У Popl ми прагне надавати неперевершене обслуговування та підтримку клієнтів. Щоб побачити потужність нашої платформи в дії, натисніть кнопку вище, щоб запланувати безкоштовну демонстрацію з нами сьогодні.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе всередині вашого Gmail та інших додатків Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, виховати відносини з клієнтами, контролювати прогрес у продажах та закривати більше угод. Більше про nethunt crm 🙂 Організуйте свою клієнтську базу Використовуйте основні функції CRM в Nethunt, щоб організувати свою клієнтську базу найбільш ефективно. ✓ Попрощайтеся з стомлюючим введенням даних назавжди. ✓ Використовуйте функцію дублікату Nethunt, щоб постійно підтримувати ваші дані в будь -який час. ✓ Необхідні поля мають годинники над вашими даними, щоб переконатися, що у вас є те, що вам потрібно. ✓ Ваша клієнтська база надійно зберігається в одному місці, захищена від витоків або розкішних очей шляхом правильного управління доступом. 📞 Захоплення нових ведучих через кілька каналів Nethunt CRM інтегрується з декількома інструментами, що дозволяє отримувати нові потенційні клієнти з різних джерел та зберігати зв'язок у записах CRM. ✓ Створіть нові потенційні клієнти з вхідних та вихідних дзвінків ✓ перетворити чати на веб -сайті на нові потенційні клієнти ✓ Отримайте нові результати з платформ соціальних медіа ✓ Додайте нові потенційні клієнти до CRM від Messengers ✓ Захоплення клієнтів із користувацьких веб -форм 📋 Бази сегментів та клієнтів Розбийте свою клієнтську базу на цільові сегменти, щоб надсилати персоналізовані смоли, використовуючи різні макроси - назву роботи, потребу, розмір компанії та інше. ✓ Використовуйте спеціальні фільтри та перегляди для сегментації своїх контактів. ✓ Збережіть для себе необмежену кількість сегментів або поділіться ними з командою. ✓ Нехай ці сегменти автоматично оновлюються, коли нові користувачі відповідають певним параметрам. 💲 Побудувати трубопровід продажів Перетворіть контакти на проводки і відштовхніть їх до прекрасного, функціонального трубопроводу. ✓ Додайте нові угоди, їх вартість, ймовірність закриття та очікувану дату закриття. ✓ Відстежувати угоди про прогрес на етапах трубопроводу. ✓ Знайте, що дохід застряг на кожному етапі трубопроводу ✓ Spot заблокували потенційні клієнти та як підштовхнути їх до покупки. ✓ Створіть один або кілька спеціальних трубопроводів для своїх продуктів та послуг. ✓ Побудуйте прогнози, яким ви можете довіряти. ⭕ Керуйте завданнями Організуйте свій робочий день та керуйте навантаженням своєї команди. Все в межах Gmail. ✓ Керуйте завданнями та співпрацюйте зі своєю командою всередині Gmail. ✓ Призначте завдання автоматично за певними критеріями або алгоритмом круглого рибіну. ✓ Посилання завдань на електронні листи та записи CRM. ✓ Отримайте щоденні завдання дайджест, щоб спланувати свій день. 🤖 Автоматизуйте процеси продажу в Gmail Nethunt CRM дозволяє користувачам автоматизувати весь процес продажу - від захоплення свинцю до стадії трубопроводу угод до сповіщень. ✓ Захоплюйте ведучі з різних джерел і додайте їх у свій CRM. ✓ Призначте менеджерів на ведучі та налаштуйте персоналізовані автозаводи. ✓ Пріоритетні потенційні клієнти автоматично залежно від їх поведінки ✓ Встановіть послідовності для виховання ведучих. ✓ Автоматично посилайте розмови електронною поштою, чати, дзвінки до профілів CRM. ✓ Попросіть алгоритм перемістити ведучий до наступного етапу трубопроводу на основі відповіді свинцю. ✓ Створіть автоматичні завдання для команди. ✓ Встановіть сповіщення для команди, коли в трубопроводі відбуваються важливі зміни. ✓ Автоматизуйте введення даних. ✉ Автоматизація електронної пошти ✓ Створіть особисті та спільні шаблони електронної пошти в Gmail. ✓ Напишіть повторювані електронні листи легко та швидко. ✓ Персоналізуйте шаблони електронної пошти з спеціальними полями. ✓ Використовуйте шаблони електронної пошти у щоденному листуванні електронної пошти, електронних кампаній або автоматизованих послідовностях електронної пошти. 📩 Відстеження електронної пошти Відстежуйте електронну пошту відкривається та натискає на Gmail. ✓ Знайте, чи, коли і як часто приймач переглядає ваші електронні листи в режимі реального часу. ✓ Знайте, коли люди відкривають ваші електронні листи, щоб надати інформацію для вашої команди. ✓ Пріоритетність потенційних клієнтів, виходячи з того, скільки разів вони відкривають електронні листи або натискають на посилання. ✓ Використовуйте відстеження електронної пошти для звичайних електронних листів, електронних кампаній та автоматизованих послідовностей електронної пошти. 🔁 Електронні кампанії Надіслати електронні кампанії та подальші кампанії в Gmail. ✓ Надіслати електронні кампанії на спеціальні сегменти або всю вашу клієнтську базу. ✓ Встановити подальші електронні листи на попередні електронні кампанії. ✓ Монітор статистики кампаній: Відкриває, кліки, скасування, відскоки та відповіді. ✓ Надіслати електронні кампанії через Gmail, Nethunt SMTP або власний сервер SMTP. 📊 Звітність про продаж Відстежуйте ключові ділові показники та ефективність роботи команди з повідомленнями в Nethunt CRM. ✓ Відстежуйте ефективність усієї команди та кожного менеджера окремо - кількість відправлених електронних листів, зроблених презентацій, здійснених дзвінків тощо. ✓ Проаналізуйте зростання бізнесу порівняно з попередніми періодами - кількість закритих угод, а також отриманий дохід. ✓ Проаналізуйте дохід, розбиваючи його менеджером, певним продуктом, країною тощо. ✓ Відстежуйте свою квоту. ✓ Проаналізуйте причини втрати угод. ✓ Побудуйте прогноз продажів, яким ви можете довіряти.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркетингу та продажів за допомогою: • Виявлення та визначення пріоритетів перспективних потенційних клієнтів, які відповідають вашим бізнес-цілям • Створення цілеспрямованих повідомлень, які залучають потенційних клієнтів і спрямовують їх до конверсії • Надання персоналізованої інформації, яка допоможе вам адаптувати свій стиль спілкування, щоб забезпечити правильний результат. правильно повідомляти. CoPilot AI розроблений, щоб удосконалити вашу стратегію продажів, підвищити рівень конверсії та діяти як розумний союзник для укладання більшої кількості угод.
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створюйте особистий досвід для своїх клієнтів, створюйте ідентифікацію та лояльність бренду та прискорюйте свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Typeform гарантує безпроблемне підключення потрібних вам даних до ваших робочих процесів і дозволяє вам спілкуватися в масштабі. З безпекою корпоративного рівня та бу
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse contact — це інструмент зворотного пошуку електронної пошти, призначений для оптимізації процесу збагачення даних. Використовуючи лише адресу електронної пошти, наш інструмент може знайти профіль LinkedIn, пов’язаний із цим контактом, і створити список інформації про співробітників/компанію кількома кліками. Пропонуючи унікальний пошук, завантаження CVS і навіть API, Reverse contact адаптовано для всіх типів компаній і підходів до пошуку потенційних клієнтів. Коротше кажучи, генеруйте, кваліфікуйте, активуйте та бум закрита угода, контрольний мат.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів і електронного маркетингу. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані, щоб створити розширену платформу для дослідження електронної пошти, яка допомагає професіоналам запускати ефективні маркетингові та інформаційні кампанії електронною поштою та отримувати цінні дані про своїх потенційних одержувачів.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — це платформа аналізу для виходу на ринок, яка допомагає командам відділів маркетингу, продажів і доходів забезпечити до 5-кратного підвищення ефективності конвеєра завдяки: - Виявленню ваших ідеальних клієнтів (ICP) серед 22 мільйонів облікових записів, профільованих за допомогою 300 мільйонів унікальних технологій. встановити точки даних. - Виявлення облікових записів, які активно купують ваш продукт або послугу, використовуючи найкращі у своєму класі наміри, новини компанії та дані веб-відвідувачів. - Надання підтвердженої контактної інформації особам, які приймають рішення, з нашої бази даних із понад 100 млн контактів із електронними адресами та номерами мобільних телефонів - Діючи як продовження вашої команди, щоб заповнити будь-які прогалини в контактних даних або даних облікового запису, використовуючи нашу дослідницьку команду з понад 2000 осіб - І все це, надаючи необмежений кредит Ціноутворення підтримується обслуговуванням клієнтів світового класу. Наші клієнти – це досвідчені команди доходів від провідних компаній, таких як ServiceTitan, ProGlove, Openprise та Veranex, які розуміють, що підвищення ефективності трубопроводів у складній сучасній економіці є ключовим фактором зростання доходів. Ми надаємо якісні дані галузі протягом понад 15 років і лише нещодавно зробили їх доступними для наших понад 800 клієнтів.
about.me
about.me
Створіть свій безкоштовний односторінковий веб-сайт всього за кілька хвилин. Фрілансери та підприємці використовують about.me, щоб збільшити свою аудиторію та отримати більше клієнтів.
Freshsales
freshworks.com
Прискоріть свій дохід за допомогою контекстних продажів Персоналізуйте залучення, скорочуйте цикл продажу та розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Функція упакована набору для продуктів для підприємств усіх розмірів. Освіжаюче хмарне програмне забезпечення вашим командам сподобається. Підтримка | Продажі | ITSM | Хмара АТС
Expandi
expandi.io
Expandi — це інструмент автоматизації LinkedIn, який дає змогу максимально безпечно охоплювати потенційних клієнтів за допомогою багатоканального підходу. Завдяки Expandi вам не обов’язково бути експертом LinkedIn, щоб отримати результати та покращити свою гру LinkedIn. Зв’яжіться зі своїми потенційними клієнтами на LinkedIn або електронною поштою за допомогою інтелектуальних автоматизованих послідовностей. Запустіть свою першу кампанію за 15 хвилин і побачите результати через 24 години. Наша місія — стати найбезпечнішим і найрозумнішим способом багатоканального охоплення вашого бізнесу. З провідними на ринку функціями, такими як: • Інтелектуальний конструктор кампаній: із такими діями, як підтримка потенційних клієнтів і підписка на сторінку їхньої компанії. • Можливості проведення подій LinkedIn включають запрошення вашої мережі приєднатися до вашої події або обмін повідомленнями будь-кого, хто відвідав подію, яку ви проводите. • Інтеграція з Hyperise: можливість надсилати персоналізовані зображення та gif, щоб виділятися на LinkedIn. • ... і багато іншого. Вам цікаво дізнатися більше? Відвідайте наш веб-сайт або зв’яжіться з [email protected], щоб розпочати безкоштовну пробну версію.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформацію для людей, яких ви шукаєте. . Swordfish використовується провідними світовими рекрутерами, спеціалістами з продажу та проведення розслідувань у провідних світових оборонних, технічних і державних установах. Від рекрутерів зі списку Fortune 500 до індивідуальних підприємців, Swordfish на вашому боці, щоб зробити ваш пошук контактів ефективним, точним і простим у використанні. Наші 5 продуктів розроблено, щоб полегшити життя.. Розширення Chrome – знайдіть будь-які контактні дані в Інтернеті Збагачення файлів – заощаджуйте час, масово збагачуючи списки клієнтів. Зворотна пошукова система – знайдіть будь-кого на основі вхідних даних. Інтеграції – Swordfish легко підключається до ваших інструментів. і CRM через наші інтеграції та API. Prospector – знайдіть, зв’яжіться та закрийте потенційних клієнтів за допомогою доступу до нашої потужної бази даних контактів B2B.
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru дозволяє ознайомитися з широкою базою бізнес-даних великої кількості компаній. Уважно подивіться на ринок і збережіть ресурси, використовуючи нашу обширну інформацію. Допоможіть своїй команді збільшити продажі та скоротити час, який витрачається на формування дійсних цільових списків, безкоштовно скориставшись нашим порталом.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? немає проблем Потрібно відстежувати та конвертувати їх? Готово і готово.
Apify
apify.com
Познайомтеся з повною платформою для веб-збирання, вилучення даних і автоматизації. Створено розробниками для розробників. + Apify Store Понад 1600 готових скребків для веб-скрапінгу або проектів автоматизації. Збирайте соціальні мережі, Карти Google, Пошук Google, YouTube тощо. + Розробляйте інструменти з відкритим вихідним кодом. Спростіть скрейп за допомогою Crawlee, нашої популярної бібліотеки з відкритим кодом для створення надійних скребків у Node.js. Або скористайтеся новим Apify Python SDK. + Покладайтеся на свої улюблені бібліотеки Apify чудово працює як з Python, так і з JavaScript. Використовуйте Scrapy, Selenium, Playwright або Puppeteer. + Перетворіть свій код на Apify Actor Actors — це безсерверні мікропрограми, які легко розробляти, запускати, ділитися та інтегрувати. Інфраструктура, проксі-сервери та сховища готові до роботи. + Розгортання в хмарі Конфігурація не потрібна. Використовуйте одну команду CLI або збирайте безпосередньо з GitHub. + Запустіть своїх акторів. Почніть із Apify Console, CLI, через API або заплануйте запуск актора в будь-який час. + Ніколи вас не блокують. Використовуйте наш великий пул центрів обробки даних і проксі-серверів для проживання. Покладіться на інтелектуальну ротацію IP-адрес із людськими відбитками пальців браузера. + Зберігайте та діліться результатами сканування. Використовуйте розподілені черги URL-адрес для сканування. Зберігайте структуровані дані або двійкові файли. Експортуйте набори даних у таблицю Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS або HTML. + Відстежуйте продуктивність з плином часу Перевіряйте всі запуски Actor, їхні журнали та витрати на виконання. Слухайте події та отримуйте спеціальні автоматичні сповіщення. + Підключайте своїх акторів до будь-якого робочого процесу. Одразу підключайтеся до сотень додатків за допомогою готових інтеграцій або створюйте власні за допомогою веб-хуків і нашого API. + Опублікуйте своїх акторів Приєднуйтесь до сотень розробників, які діляться своїми акторами в Apify Store, і заробляйте гроші.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — це потужний онлайн-конструктор форм, який дозволяє підприємствам і організаціям легко створювати власні форми та опитування. Завдяки зручному для користувача інтерфейсу з можливістю перетягування та широкому спектру шаблонів і тем, які можна використовувати, Quill Forms дозволяє легко створювати та публікувати професійно виглядаючі форми, оптимізовані для настільних комп’ютерів і мобільних пристроїв. Незалежно від того, чи потрібні вам контактні форми, форми для залучення потенційних клієнтів, форми для реєстрації на події чи опитування з відгуками, Quill Forms допоможе вам. Завдяки розширеним функціям, таким як умовна логіка, попередньо заповнені поля та спеціальні правила перевірки, ви можете створювати форми, які містять саме ту інформацію, яка вам потрібна від ваших клієнтів і потенційних клієнтів. Quill Forms також пропонує надійні функції аналітики та звітності, тож ви можете відстежувати надсилання форм, відстежувати коефіцієнти конверсії та отримувати статистичні дані про поведінку користувачів. Крім того, завдяки інтеграції з популярними системами CRM і маркетинговими платформами електронної пошти ви можете легко підключити дані форми до інших бізнес-інструментів. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, потужним функціям і гнучким ціновим планам Quill Forms є ідеальним рішенням для підприємств будь-якого розміру та галузей, яким потрібен надійний конструктор форм із можливістю налаштування.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Purple
purple.com
Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у понад 70 000 закладів. Завдяки службам локації Purple у приміщеннях компанії змогли покращити враження від відвідувачів, розуміючи, ким є їхні відвідувачі та як вони поводяться, коли перебувають на місці. Завдяки цим знанням компанії приймають орієнтовані на аналіз рішення щодо оптимізації операцій і збільшення потоків доходу.
User.com
user.com
User.com — це комплексна платформа автоматизації маркетингу, спрямована на посилення взаємодії та покращення конверсії за допомогою єдиного джерела даних для ваших клієнтів. Охоплюйте клієнтів за допомогою широкого спектру каналів зв’язку: електронної пошти, чату, чат-бота, push-сповіщень, динамічного вмісту сторінки та багато іншого – все це доступно в одному місці. Вас цікавить автоматизація маркетингу? Скористайтеся нашою безкоштовною 14-денною пробною версією без попередньої оплати: http://bit.ly/2wrc3Ax Ми пропонуємо різноманітні інтеграції – легко підключайтеся до Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs, а також багато іншого! Щоб отримати повний список, дивіться нашу сторінку інтеграції тут: http://bit.ly/38Dsxn2 Як інструмент для залучення клієнтів і залучення клієнтів у реальному часі як для малого, так і для великого бізнесу, User.com розроблено для максимізації коефіцієнтів конверсії та підвищення задоволеності користувачів. За допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів перетягування ви можете будувати процеси автоматизації маркетингу, маркетингові кампанії та створювати автоматизовані шляхи дій, які постійно залучатимуть ваших клієнтів. Використовуйте тригери, умови та дії, щоб доставляти персоналізовані повідомлення своїм користувачам у потрібний час. Ми розуміємо, наскільки важливо мати постійну взаємодію з вашими користувачами в режимі реального часу. Завдяки інтеграції нашого інструменту живого чату ви можете спілкуватися в режимі реального часу та по всьому світу. Усі розмови зберігаються та підключаються. У будь-який час шукайте останні повідомлення та надсилайте оновлення користувачам електронною поштою за допомогою простих з’єднань між ними.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це програмний інструмент, який допомагає брендам створювати, проводити та керувати рекламними акціями цифрового маркетингу, такими як тоталізатори, розіграші, конкурси, миттєві виграші, кампанії за рекомендаціями тощо. Набір програмного забезпечення пропонує такі функції, як A/B-тестування для оптимізації рекламних акцій, потужні інтеграції для підключення до поточного маркетингового пакету, запобігання шахрайству/спаму від учасників, керування користувачами для обробки кількох брендів, додаткові рекламні записи через соціальні дії та детальну інформацію аналітика інформації про вступників.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів і 30 мільйонів компаній, надаючи вичерпні та точні дані, такі як електронні адреси та номери телефонів, а також цінні дані про компанію. AroundDeal не лише надає дані, але й пропонує інтелектуальну платформу. Наша мета — допомогти маркетологам, торговим представникам і рекрутерам швидко знаходити та налагоджувати цільові контакти, оцінювати конкурентне середовище, отримувати цінну бізнес-аналітику та можливості для зростання. 1. Prospector – знайдіть наступного клієнта за допомогою кращих даних. Швидко створюйте цільові списки потенційних клієнтів із понад 100 млн. контактних даних і отримуйте сповіщення, коли контакти змінюють роботу. 2. Залучення – автоматизуйте залучення до продажів. Створіть автоматизовані послідовності продажів і виведіть свої можливості продажів на новий рівень. 3. Розширення Chrome – знайдіть потенційних клієнтів скрізь. Отримуйте цільову контактну інформацію та інформацію про компанію безпосередньо на LinkedIn, веб-сайт компанії та CRM (Salesforce або HubSpot. 4. Збагачення – збагачуйте свої дані. Автоматично збагачуйте свої записи понад 50 фірмовими полями в базі даних AroundDeal, включаючи ділову електронну пошту, телефон, посаду, назву компанії тощо. 5. Відвідувачі. Перетворіть відвідувачів веб-сайту на кваліфікованих потенційних клієнтів Дізнайтеся, які компанії відвідують ваш веб-сайт, і залучайте їх належним чином у потрібний час.
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ створена для того, щоб допомогти вам розумніше шукати потенційних клієнтів і швидше будувати конвеєр. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте тригери продажів і персоналізуйте холодне охоплення в одному місці. Пошук продажів ніколи не був таким складним. Щодня ваші потенційні клієнти бомбардуються продавцями неконкретними, неспеціалізованими, загальними повідомленнями. Справа не в тому, що відділи продажів забули, як продавати... але це був єдиний спосіб масштабувати та рости як компанія. У LeadIQ ми віримо, що ви можете розумніше шукати потенційних клієнтів і швидше будувати конвеєр, охоплюючи потрібних людей за допомогою індивідуальних особистих повідомлень у масштабі. Наша платформа пошуку потенційних клієнтів дозволяє вам знаходити дані потенційних клієнтів, відстежувати тригери продажів і персоналізувати холодне охоплення – все в одному місці. Використовуючи нашу запатентовану технологію штучного інтелекту, ми усуваємо неприємні, ручні та відверто складні частини пошуку потенційних клієнтів, щоб ви могли зосередитися на тому, щоб знову зробити пошук потенційних клієнтів особистим. Отримуйте більше відповідей, замовляйте більше зустрічей і створюйте більше конвеєрів за допомогою персоналізації в масштабі. Уявіть собі перспективи.
Closely
closelyhq.com
Closely — це хмарна платформа для залучення продажів для бізнесу будь-якого розміру — від індивідуальних підприємців до брендів зі спеціальними відділами продажів. Запускайте автоматизовані інформаційні кампанії, розвивайте свою мережу Linkedin і керуйте нею, експортуйте контакти електронної пошти B2B і швидше, ніж будь-коли, досягайте цілей продажів.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання, яка допомагає компаніям зосередитися на діях. Дія може бути якою завгодно: підписка на електронну пошту, лайк у Facebook, підписка на Twitter або хтось згадує вашу компанію за допомогою #хештегу.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Privyr
privyr.com
Privyr створено для професіоналів із продажу та маркетингу, які залучають потенційних клієнтів онлайн і потребують легкого доступу, зв’язку та конвертації потенційних клієнтів зі свого телефону чи ноутбука. Нам довіряють у сотнях професій практично в кожній галузі. Наша мобільна CRM підключається безпосередньо до таких популярних джерел, як Facebook, TikTok, Google і WordPress, і бездоганно працює з WhatsApp, SMS, iMessage, електронною поштою та телефонними дзвінками.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — це платформа пошуку продажів на базі штучного інтелекту для онлайн-генерації потенційних клієнтів B2B, ефективної інформації про продажі та автоматизованих послідовностей продажів.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інформація про безпеку, часовий пояс, поточний час, час заходу та сходу сонця, час заходу та сходу місяця з будь-якої адреси IPv4 та IPv6 у форматі REST, JSON та XML через HTTPS.
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
Clickback
clickback.com
Clickback — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів електронною поштою B2B для прискореного зростання. Наше потужне рішення дозволяє маркетологам надсилати електронною поштою список куплених або холодних B2B-контактів, перетворюючи їх на теплих потенційних клієнтів. Існуючі служби автоматизації маркетингу та електронної пошти не дозволять вам це зробити.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично отримує контактні дані в LinkedIn. Просто зареєструйтеся безкоштовно та почніть використовувати наше розширення Chrome, щоб отримати миттєвий доступ до контактної інформації потенційних клієнтів. Керуйте своїми потенційними клієнтами на інформаційній панелі, збагачуючи дані, створюючи інформаційні кампанії LinkedIn та інтегруючи з усіма улюбленими програмами для продажу. Понад 40 000 користувачів у різних галузях прийняли розширення Kaspr для Google Chrome, щоб отримувати кваліфіковані, точні дані B2B, які відповідають GDPR і CCPA. Не витрачайте час на пошук потенційних клієнтів, замість цього зосередьтеся на продажу. Тепер із необмеженим безкоштовним доступом до електронної пошти B2B. Реєстрація без кредитної картки.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius використовує машинне навчання та глобальну мережу дослідників, щоб допомогти групам продажів і маркетингу B2B масштабувати свої вихідні процеси. Компанії, що розвиваються найшвидше у світі, використовують LeadGenius для пошуку постійних клієнтів і зв’язку з ними. LeadGenius пропонує 3 основні послуги для відділів продажів і маркетингу B2B, які можна використовувати окремо або як одне наскрізне рішення: спеціальна генерація потенційних клієнтів, збагачення потенційних клієнтів і керована електронна пошта. За допомогою LeadGenius компанії можуть ідентифікувати нових клієнтів, оновлювати та покращувати існуючу базу даних потенційних клієнтів і виключати трудомісткі кроки з вихідної електронної пошти.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з клієнтами та платформи автоматизації маркетингу.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати цікаві маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів тестів і безкоштовну статистику для кожного тесту. Ці функції спрощують створення, редагування й аналіз ваших індивідуальних тестів. Цінові плани Marquiz базуються на кількості щомісячних потенційних клієнтів, що означає, що вони створені відповідно до потреб вашого бізнесу, незалежно від того, керуєте ви невеликою командою чи великою організацією.
Koncert
koncert.com
Koncert — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для підвищення успіху продажів, надаючи набір інструментів для процесу продажів. Платформа включає Koncert Dialers, набір із чотирьох унікальних програм дозвону для продажу, адаптованих до потреб команди: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer і Click to Call Dialer. Ці номеронабирачі допомагають інтелектуально керувати фільтрацією, підключенням і відстеженням продажів. Платформа також представляє Koncert Cadence, який є багатоканальним секвенсором продажів, що працює в різних каналах, включаючи телефон, електронну пошту, відео та соціальні мережі для різноманітного охоплення. Крім того, Koncert має Remote Salesfloor, інтелектуальну функцію, розроблену для відтворення традиційного робочого простору торгового залу в цифровому форматі. Щоб оптимізувати вихідний набір, платформа оснащена Caller ID Management, новою функцією Heat Map для керування вихідними номерами дозвону. Він також пропонує бездоганну інтеграцію з попередньо інвестованими інструментами, покращуючи його зручність використання. Крім того, аспект машинного навчання Koncert допомагає шукати потенційні клієнти, пропонуючи можливість оцінювати та визначати пріоритети потенційних клієнтів. Він також містить унікальний інструмент навчання для менеджерів, Koncert Remote Coach. Концерт зосереджений на тому, щоб допомогти користувачам прискорити успіх продажів за допомогою системи набору номерів, удосконаленої ШІ, та інших функцій, орієнтованих на продажі.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично створює профілі відвідувачів для відвідувачів веб-сайту, фіксує дані про їхню поведінку та взаємодію в Інтернеті, а потім призначає їм рейтинг потенційних клієнтів відповідно до параметрів, встановлених призначеним менеджером облікового запису. За допомогою LeadBoxer відділи продажів можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, перегляди сторінок і відео, завантаження документів, а також вимірювати джерела трафіку. Призначений продавець може встановити важливість різних властивостей потенційних клієнтів (галузь, кількість переглядів сторінок тощо), щоб вплинути на оцінку потенційних клієнтів, призначену LeadBoxer. Коли потенційний клієнт готовий до кваліфікації, LeadBoxer звітує та сповіщає відповідального продавця (або людей). Відповідний продавець може взаємодіяти зі своїм потенційним клієнтом безпосередньо через додаток LeadBoxer, де потенційних клієнтів можна переглянути, призначити або видалити в будь-який час. LeadBoxer інтегрується з CRM та іншими інструментами продажів через розширений API.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM об’єднує весь ваш бізнес, допомагаючи всім працювати краще, разом і правильно працювати за допомогою єдиної хмарної системи. Маркетинг може залучати більше високоякісних потенційних клієнтів, продажі можуть укладати більше угод, фінанси можуть швидко й легко виставляти рахунки, а підтримка може надавати виняткові послуги. Завдяки безпечному доступу в будь-який час і будь-де на всіх пристроях і бездоганній інтеграції з вашими поточними системами Workbooks надає вашим командам єдиний круговий огляд ваших клієнтів, який допомагає їм зосередитися на правильних речах і отримувати статистичні дані в реальному часі, необхідні для прийняття рішень . Workbooks допомагає вам поставити клієнтів у центр вашого бізнесу та будувати тривалі прибуткові стосунки, які збільшують довгостроковий прибуток у стійкий спосіб.
Act-On
act-on.com
Програмне забезпечення Act-On пропонує рішення, які дають змогу маркетологам залучати маркетингові цілі на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Act-On робить дані клієнтів придатними для дії, щоб маркетологи могли мріяти про великі мрії та створювати розумні та ефективні програми автоматизації маркетингу, щоб розвивати свій бізнес і підвищувати цінність клієнта – і все це з найшвидшим часом окупності. Отримайте демонстрацію: https://act-on.com/demo/ Act-On дає змогу маркетологам: • Розвивати та розширювати свій бізнес у великих масштабах за допомогою формування попиту B2B, продажів і транзакцій B2C, а також маркетингових функцій для клієнтів. Оркеструйте та оптимізуйте весь шлях клієнта — від обізнаності до захисту прав — шляхом створення постійної індивідуальної взаємодії, яка перетворює відвідувачів на потенційних клієнтів, потенційних клієнтів — на кваліфікованих потенційних клієнтів, а кваліфікованих потенційних клієнтів — на постійних клієнтів. • Забезпечуйте винятковий досвід роботи з брендом протягом усього життєвого циклу клієнта шляхом автоматизації шляхів до покупки, персоналізації комунікацій і кампаній, а також підвищення прихильності до бренду та лояльності. Використовуйте автоматизовані можливості Act-On для залучення нових потенційних клієнтів, залучення ваших контактів і спрямування потенційних клієнтів до більш частих і вигідніших рішень про покупку. • Стимулюйте вимірне впровадження продукту та утримання клієнтів шляхом виконання комплексних програм адаптації та навчання, впровадження продукту та стратегій утримання клієнтів, а також просування нових продуктів і послуг. Від нових контактів до лояльних партнерів, ви можете використовувати Act-On, щоб залучити свою аудиторію, перетворити їх на амбасадорів бренду та змусити їх повертатися за новими. Завдяки інтерактивним і динамічним звітам і аналітиці для оцінки, демонстрації та покращення ефективності платформа Act-On розроблена, щоб забезпечувати зростання маркетингової цінності для компаній і маркетологів будь-якого розміру, форми, розташування та масштабу. Функції платформи включають: • Автоматизовані та адаптовані шляхи купівлі • Глибока інтеграція з провідними системами CRM і веб-конференцій • Відстеження залучення відвідувачів веб-сайту та звітування про наміри • Динамічний підрахунок потенційних клієнтів, сегментація та підтримка • Прослуховування соціальних медіа, пошук, публікація та адвокація • Легкий розроблені веб-форми, цільові сторінки та шаблони електронної пошти • Надсилання електронною поштою за подіями та транзакціями • Активне ціноутворення на основі контактів для виставлення рахунків за фактичне використання Ми отримуємо маркетинг. Ми розуміємо ваші виклики. І ми тут, щоб допомогти вам досягти успіху з кожним клієнтом і кожною кампанією.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний досвід веб-сайту. За допомогою наших послуг із створення потенційних клієнтів визначте імена, контактні дані та дані користувачів компаній, які відвідують ваш веб-сайт. Минули часи холодних дзвінків і здогадок, ми надаємо вашій команді продажів гарячі потенційні клієнти, які вже виявили інтерес до ваших продуктів і/або послуг. Оскільки 98% відвідувачів веб-сайту зникають з вашого веб-сайту безслідно, чи не час вам дізнатися, хто вони? Зробіть унікальне ставлення до відвідувачів свого веб-сайту за допомогою нашої нової функції персоналізації веб-сайту. Надайте відвідувачам власний вигляд вашого веб-сайту на основі фірмових даних, таких як географічне розташування, розмір компанії або навіть її назва. Покажіть їм відповідні тематичні дослідження, випадки використання та відгуки на основі їхніх якостей. Ми створили Visitor Queue, тому що ми на власні очі побачили чіткі області для вдосконалення серед поточного програмного забезпечення на ринку. Не вірте нам на слово, спробуйте безкоштовно сьогодні!
Leadinfo
leadinfo.com
Дізнайтеся, як Leadinfo може допомогти вам отримати більше та кращі продажі, ніж ваші конкуренти, перетворюючи анонімних відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — це профайлер веб-технологій і провідний постачальник даних. Завдяки тисячам технологій, які відстежуються на веб-сайтах мільйонів компаній, Wappalyzer допомагає вам виявити нових потенційних клієнтів і збільшити доступний ринок.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент пошуку електронної пошти для продажів B2B і маркетингу електронною поштою. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані за допомогою наших роботів, щоб забезпечити розширений інструмент для пошуку потенційних клієнтів, щоб допомогти професіоналам Дані в масштабі Прямо з джерела Технологічно кероване
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads — це потужне програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів на основі Інтернету, яке не лише знаходить відповідні потенційні клієнти, але й контактні дані про них. Усі дані можна зберігати у вашому обліковому записі, експортувати, а також передавати на інші сайти, такі як SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp тощо. Це потужне програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів і продажів, яке працює з такими сайтами, як LinkedIn, Crunchbase, AngelList, а також ви можете завантажити власні списки.
Infynd
infynd.com
InFynd — це універсальне рішення для аналізу даних. Наш простий і зручний інструмент для пошуку потенційних клієнтів допоможе вам визначити та знайти потрібних потенційних клієнтів у вашій ринковій ніші. Ми маємо найбільшу кількість B2B-контактів, сумісних із GDPR, у Великій Британії з 95% доставляльністю. Переглядайте, підключайтеся та укладайте більше угод за допомогою точної бази даних B2B InFynd, яка містить понад 15 мільйонів SDR, сумісних із Великобританією. Наші дані допомагають командам маркетингу та продажів ефективно та результативно розширювати вихідні маркетингові ініціативи. InFynd, заснований у 2020 році, є перспективним і перспективним інструментом обробки даних, якому довіряють понад 100 клієнтів від стартапів до компаній.
Findymail
findymail.com
Findymail допомагає вам знаходити та перевіряти електронні листи B2B, щоб використовувати їх у продажах. Ми надаємо вам лише підтверджені електронні листи, які не повертаються, щоб забезпечити безпечну доставку вашої електронної пошти. Ви також можете автоматизувати роботу з експорту вручну, яку ви зараз виконуєте на популярній платформі пошуку потенційних клієнтів, такій як Linkedin Sales Navigator або Apollo, щоб ви могли більше зосереджуватися на закритті угод і менше на зборі даних.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID Є ПОПЕРЕДНИКОМ У ПОСЛУГАХ БАЗ ДАНИХ ПРОТЯГОМ БАГАТО РОКІВ. ЦЕ БУЛО УНІВЕРСАЛЬНИМ РІШЕННЯМ ДЛЯ КОМПАНІЙ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЦІЛЬОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СВОЇХ НОМЕРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ТЕЛЕФОНІВ Leadpyramid — це універсальне рішення для всіх вимог до баз даних. Це інструмент аналізу продажів, який допомагає організації розвивати свій бізнес далі за допомогою перевірених потенційних клієнтів. Це ідеальне рішення для компаній у пошуку потрібних клієнтів B2B для маркетингових кампаній електронною поштою та телемаркетингу. Leadpyramid має можливість надавати дані для інформаційних технологій (ІТ), охорони здоров’я, кадрів, маркетингу або будь-якого списку осіб, які приймають рішення, з будь-якої галузі. Рішення допомогло численним організаціям у закупівлі та створенні правильного індивідуального рішення для маркетингового підходу, орієнтованого на обліковий запис. LeadPyramid створює базу даних, яка перевіряється в режимі реального часу та дає змогу отримати найкращу точність доставки бази даних.
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