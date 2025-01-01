Програмне забезпечення для захоплення потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки

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Компанії використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб виявити нові перспективи продажів на висококонкурентних ринках. В умовах гострої конкуренції для компаній вкрай важливо завчасно визначати нові шляхи для бізнесу, випереджаючи своїх конкурентів. Професіонали з продажу використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб точно визначити потенційних клієнтів, використовуючи інформацію, отриману з різних джерел, включаючи прямі потенційні клієнти, торгових представників, експертів з маркетингу та агентів підтримки клієнтів. Однак використання нових можливостей для бізнесу є лише початковим етапом продажів. Крім використання програмного забезпечення для збору потенційних клієнтів, компанії повинні інтегрувати додаткові рішення для генерування потенційних клієнтів, такі як видобуток потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів і розвідка потенційних клієнтів. Крім того, використання таких інструментів, як управління ефективністю продажів і аналітика продажів, стає обов’язковим для успішного перетворення можливостей у відчутні продажі.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
CallRail
callrail.com
CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
Typeform
typeform.com
Typeform - інструмент для створення форм, опитувань і вікторин з інтерактивним дизайном і можливістю інтеграції з іншими сервісами.
Popl
popl.co
Popl — це платформа для створення та обміну цифровими візитними картками, яка дозволяє користувачам ділитися контактною інформацією за допомогою NFC та QR-кодів.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та CRM, що допомагає підприємствам організувати управління потенційними клієнтами та продажами.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI - це програмне забезпечення, яке допомагає командам з продажу та маркетингу знаходити, взаємодіяти і конвертувати потенційних клієнтів з використанням ШІ.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
Privyr
privyr.com
Privyr - мобільна CRM для фахівців з продажу, що допомагає управляти потенційними клієнтами та комунікувати через популярні платформи.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
Manycontacts
manycontacts.com
Manycontacts — CRM для WhatsApp, що дозволяє командам спільно використовувати вхідні повідомлення та організовувати чати в одному інтерфейсі.
Brave
getbrave.io
Brave — інструмент конвертації для сайтів на WordPress з 200+ віджетами для залучення відвідувачів та інтеграцією з EMS або CRM для збору лідів і моніторингу конверсій.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC - це додаток для автоматизації управління лідами, включаючи їх захоплення, управління, комунікацію та звітування.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive Themes пропонує шаблони та плагіни для WordPress, які допомагають покращити функціональність сайтів і конверсію, забезпечуючи інструменти для створення і налаштування.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai – це потужний інструмент, що допомагає знаходити та перевіряти контактні дані людей із різних джерел для бізнесу.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai – це програмне забезпечення для управління продажами, яке поєднує CRM, аналітику без коду, автоматизації маркетингу для B2C та B2B2C бізнесів.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.
involve.me
involve.me
Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads - мобільний CRM для малих бізнесів, що дозволяє відстежувати потенційних клієнтів та управління продажами в одному місці.
about.me
about.me
About.me дозволяє створити безкоштовний односторінковий веб-сайт, щоб професійно представити свої навички та досвід в Інтернеті.
Interact
tryinteract.com
Interact AI - це інструмент для автоматичного створення опитувань, що дозволяє бізнесу генерувати та використовувати опитування без необхідності знань у сфері AI.
Sender
sender.net
Sender – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє ефективно автоматизувати кампанії, створювати розсилки та аналізувати результати.
Gleam
gleam.io
Gleam - це платформа для маркетингу, що допомагає бізнесам створювати конкурси й кампанії для залучення користувачів через соціальні мережі та інші дії.
Retainly
retainly.app
Retainly - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, який допомагає бізнесам утримувати та залучати клієнтів через персоналізовані комунікації.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM - це CRM-система, яка допомагає малим і середнім підприємствам керувати продажами та потенційними клієнтами, оптимізуючи процеси і спрощуючи комунікацію.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично витягує контактні дані з LinkedIn, дозволяючи управляти потенційними клієнтами та інтегруватися з CRM-системами.
HiHello
hihello.com
HiHello - це платформа для створення цифрових візитних карток, що дозволяє зберігати та ділитися контактною інформацією компанії. Підтримує інтеграцію з CRM.
Landbot
landbot.io
Landbot.io – це платформа без коду для створення чат-ботів, що дозволяє бізнесам автоматизувати взаємодію з клієнтами та підвищувати конверсії.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt - це інструмент автоматизації продажів, інтегрований з Gmail, що допомагає управлінню контактами, потенційними клієнтами та продажами.
GetProspect
getprospect.com
GetProspect - це інструмент для пошуку ділових контактів і перевірки електронних адрес з LinkedIn, що допомагає в B2B-продажах та маркетингу.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms - онлайн-будівельник форм для створення кастомізованих анкет і опитувань, що підтримує інтеграції з різними бізнес-інструментами.
Expandi
expandi.io
Expandi - це інструмент автоматизації для LinkedIn, який дозволяє комунікувати з потенційними клієнтами через повідомлення та електронні листи.
Beacon
beacon.by
Beacon допомагає швидко створити унікальний професійний дизайн для лід-магнітів за кілька хвилин.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine — платформа для багатоканальної розвідки, що автоматизує залучення потенційних клієнтів через LinkedIn, електронну пошту та Twitter.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент для продажів, що дозволяє створювати списки потенційних клієнтів за різними критеріями та отримувати контактні дані приймаючих рішень.
Lusha
lusha.com
Lusha - платформа B2B для розвідки, що надає дані про контакти і дозволяє збагачувати бази даних для продажу та рекрутингу.
Texau
texau.com
TexAu – це інструмент автоматизації, що дозволяє знаходити потенційних клієнтів, швидко з ними контактувати і аналізувати їхні дані на різних платформах.
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly - це платформа для збору та обробки даних з можливістю інтеграції з іншими системами та забезпеченням безпеки даних.
GoSquared
gosquared.com
GoSquared - перша у світі сталевий платформ для електронного маркетингу, що дозволяє надсилати ефективні email-кампанії та зростати в аудиторії.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.
Surfe
surfe.com
Surfe - розширення для Chrome для додавання контактів, знаходження кваліфікованих електронних адрес та синхронізації даних LinkedIn з CRM.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це програмний інструмент для створення, управління та проведення цифрових маркетингових акцій, таких як конкурси, розіграші та реферальні кампанії.
UpViral
upviral.com
UpViral – це платформа для проведення вірусних кампаній, як-от конкурси та акції, що сприяє залученню користувачів і зростанню бізнесу через соціальні мережі.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit - додаток для створення інтерактивних вікторин і опитувань, який збирає дані про споживачів для покращення взаємодії та конверсії.
Avochato
avochato.com
Avochato - це платформа для бізнес-комунікацій, яка об'єднує чати та SMS, дозволяючи компаніям ефективно спілкуватися з клієнтами та управляти взаємодією.
bant.io
bant.io
Bant.io - платформа для автоматизації генерації лідів та прискорення продажів, що допомагає бізнесам оптимізувати процеси та управління клієнтами.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder - це онлайн-будівельник форм і опитувань, що дозволяє збирати дані та автоматизувати робочі процеси без навичок програмування.
Purple
purple.com
Purple покращує зв'язок відвідувачів з просторами, надаючи рішення для роздрібної торгівлі та інших галузей шляхом аналізу поведінки відвідувачів.
ContactOut
contactout.com
ContactOut - платформа для пошуку контактної інформації професіоналів, що надає електронні адреси та телефони для B2B-продажів та рекрутингу.
NetLine
netline.com
NetLine - це платформа для B2B-маркетологів, яка забезпечує дані про наміри покупців і можливості генерації лідів в режимі реального часу.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox — платформа для автоматизації маркетингу, що дозволяє керувати електронною поштою, рекламою, сторінками й тестами A/B.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect — це інструмент для управління потенційними клієнтами, який дозволяє запускати кампанії та аналізувати результати, забезпечуючи безпеку даних у хмарі.
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