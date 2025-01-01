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Програмне забезпечення для захоплення потенційних клієнтів
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Програмне забезпечення для захоплення потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки

Компанії використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб виявити нові перспективи продажів на висококонкурентних ринках. В умовах гострої конкуренції для компаній вкрай важливо завчасно визначати нові шляхи для бізнесу, випереджаючи своїх конкурентів. Професіонали з продажу використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб точно визначити потенційних клієнтів, використовуючи інформацію, отриману з різних джерел, включаючи прямі потенційні клієнти, торгових представників, експертів з маркетингу та агентів підтримки клієнтів. Однак використання нових можливостей для бізнесу є лише початковим етапом продажів. Крім використання програмного забезпечення для збору потенційних клієнтів, компанії повинні інтегрувати додаткові рішення для генерування потенційних клієнтів, такі як видобуток потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів і розвідка потенційних клієнтів. Крім того, використання таких інструментів, як управління ефективністю продажів і аналітика продажів, стає обов’язковим для успішного перетворення можливостей у відчутні продажі.

Запит на новий застосунок


Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Podium

Podium

podium.com

Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.

Typeform

Typeform

typeform.com

Typeform - інструмент для створення форм, опитувань і вікторин з інтерактивним дизайном і можливістю інтеграції з іншими сервісами.

Popl

Popl

popl.co

Popl — це платформа для створення та обміну цифровими візитними картками, яка дозволяє користувачам ділитися контактною інформацією за допомогою NFC та QR-кодів.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

LeadSquared — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та CRM, що допомагає підприємствам організувати управління потенційними клієнтами та продажами.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

CoPilot AI - це програмне забезпечення, яке допомагає командам з продажу та маркетингу знаходити, взаємодіяти і конвертувати потенційних клієнтів з використанням ШІ.

Keap

Keap

keap.com

Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.

Privyr

Privyr

privyr.com

Privyr - мобільна CRM для фахівців з продажу, що допомагає управляти потенційними клієнтами та комунікувати через популярні платформи.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

Manycontacts — CRM для WhatsApp, що дозволяє командам спільно використовувати вхідні повідомлення та організовувати чати в одному інтерфейсі.

Brave

Brave

getbrave.io

Brave — інструмент конвертації для сайтів на WordPress з 200+ віджетами для залучення відвідувачів та інтеграцією з EMS або CRM для збору лідів і моніторингу конверсій.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC - це додаток для автоматизації управління лідами, включаючи їх захоплення, управління, комунікацію та звітування.

Thrive Themes

Thrive Themes

thrivethemes.com

Thrive Themes пропонує шаблони та плагіни для WordPress, які допомагають покращити функціональність сайтів і конверсію, забезпечуючи інструменти для створення і налаштування.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish.ai – це потужний інструмент, що допомагає знаходити та перевіряти контактні дані людей із різних джерел для бізнесу.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai – це програмне забезпечення для управління продажами, яке поєднує CRM, аналітику без коду, автоматизації маркетингу для B2C та B2B2C бізнесів.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.

involve.me

involve.me

involve.me

Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.

HelloLeads

HelloLeads

helloleads.io

HelloLeads - мобільний CRM для малих бізнесів, що дозволяє відстежувати потенційних клієнтів та управління продажами в одному місці.

about.me

about.me

about.me

About.me дозволяє створити безкоштовний односторінковий веб-сайт, щоб професійно представити свої навички та досвід в Інтернеті.

Interact

Interact

tryinteract.com

Interact AI - це інструмент для автоматичного створення опитувань, що дозволяє бізнесу генерувати та використовувати опитування без необхідності знань у сфері AI.

Sender

Sender

sender.net

Sender – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє ефективно автоматизувати кампанії, створювати розсилки та аналізувати результати.

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, який допомагає бізнесам утримувати та залучати клієнтів через персоналізовані комунікації.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM - це CRM-система, яка допомагає малим і середнім підприємствам керувати продажами та потенційними клієнтами, оптимізуючи процеси і спрощуючи комунікацію.

Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam - це платформа для маркетингу, що допомагає бізнесам створювати конкурси й кампанії для залучення користувачів через соціальні мережі та інші дії.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Kaspr автоматично витягує контактні дані з LinkedIn, дозволяючи управляти потенційними клієнтами та інтегруватися з CRM-системами.

HiHello

HiHello

hihello.com

HiHello - це платформа для створення цифрових візитних карток, що дозволяє зберігати та ділитися контактною інформацією компанії. Підтримує інтеграцію з CRM.

Landbot

Landbot

landbot.io

Landbot.io – це платформа без коду для створення чат-ботів, що дозволяє бізнесам автоматизувати взаємодію з клієнтами та підвищувати конверсії.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt - це інструмент автоматизації продажів, інтегрований з Gmail, що допомагає управлінню контактами, потенційними клієнтами та продажами.

GetProspect

GetProspect

getprospect.com

GetProspect - це інструмент для пошуку ділових контактів і перевірки електронних адрес з LinkedIn, що допомагає в B2B-продажах та маркетингу.

Quill Forms

Quill Forms

quillforms.com

Quill Forms - онлайн-будівельник форм для створення кастомізованих анкет і опитувань, що підтримує інтеграції з різними бізнес-інструментами.

Expandi

Expandi

expandi.io

Expandi - це інструмент автоматизації для LinkedIn, який дозволяє комунікувати з потенційними клієнтами через повідомлення та електронні листи.

Beacon

Beacon

beacon.by

Beacon допомагає швидко створити унікальний професійний дизайн для лід-магнітів за кілька хвилин.

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

La Growth Machine — платформа для багатоканальної розвідки, що автоматизує залучення потенційних клієнтів через LinkedIn, електронну пошту та Twitter.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify — це інструмент для продажів, що дозволяє створювати списки потенційних клієнтів за різними критеріями та отримувати контактні дані приймаючих рішень.

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha - платформа B2B для розвідки, що надає дані про контакти і дозволяє збагачувати бази даних для продажу та рекрутингу.

FormAssembly

FormAssembly

formassembly.com

FormAssembly - це платформа для збору та обробки даних з можливістю інтеграції з іншими системами та забезпеченням безпеки даних.

Texau

Texau

texau.com

TexAu – це інструмент автоматизації, що дозволяє знаходити потенційних клієнтів, швидко з ними контактувати і аналізувати їхні дані на різних платформах.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared - перша у світі сталевий платформ для електронного маркетингу, що дозволяє надсилати ефективні email-кампанії та зростати в аудиторії.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.

Surfe

Surfe

surfe.com

Surfe - розширення для Chrome для додавання контактів, знаходження кваліфікованих електронних адрес та синхронізації даних LinkedIn з CRM.

ViralSweep

ViralSweep

viralsweep.com

ViralSweep — це програмний інструмент для створення, управління та проведення цифрових маркетингових акцій, таких як конкурси, розіграші та реферальні кампанії.

UpViral

UpViral

upviral.com

UpViral – це платформа для проведення вірусних кампаній, як-от конкурси та акції, що сприяє залученню користувачів і зростанню бізнесу через соціальні мережі.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit - додаток для створення інтерактивних вікторин і опитувань, який збирає дані про споживачів для покращення взаємодії та конверсії.

Avochato

Avochato

avochato.com

Avochato - це платформа для бізнес-комунікацій, яка об'єднує чати та SMS, дозволяючи компаніям ефективно спілкуватися з клієнтами та управляти взаємодією.

bant.io

bant.io

bant.io

Bant.io - платформа для автоматизації генерації лідів та прискорення продажів, що допомагає бізнесам оптимізувати процеси та управління клієнтами.

123FormBuilder

123FormBuilder

123formbuilder.com

123FormBuilder - це онлайн-будівельник форм і опитувань, що дозволяє збирати дані та автоматизувати робочі процеси без навичок програмування.

Purple

Purple

purple.com

Purple покращує зв'язок відвідувачів з просторами, надаючи рішення для роздрібної торгівлі та інших галузей шляхом аналізу поведінки відвідувачів.

ContactOut

ContactOut

contactout.com

ContactOut - платформа для пошуку контактної інформації професіоналів, що надає електронні адреси та телефони для B2B-продажів та рекрутингу.

NetLine

NetLine

netline.com

NetLine - це платформа для B2B-маркетологів, яка забезпечує дані про наміри покупців і можливості генерації лідів в режимі реального часу.

Leadfox

Leadfox

leadfox.co

Leadfox — платформа для автоматизації маркетингу, що дозволяє керувати електронною поштою, рекламою, сторінками й тестами A/B.

We-Connect

We-Connect

we-connect.io

We-Connect — це інструмент для управління потенційними клієнтами, який дозволяє запускати кампанії та аналізувати результати, забезпечуючи безпеку даних у хмарі.

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