Програмне забезпечення для захоплення потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Компанії використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб виявити нові перспективи продажів на висококонкурентних ринках. В умовах гострої конкуренції для компаній вкрай важливо завчасно визначати нові шляхи для бізнесу, випереджаючи своїх конкурентів. Професіонали з продажу використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб точно визначити потенційних клієнтів, використовуючи інформацію, отриману з різних джерел, включаючи прямі потенційні клієнти, торгових представників, експертів з маркетингу та агентів підтримки клієнтів. Однак використання нових можливостей для бізнесу є лише початковим етапом продажів. Крім використання програмного забезпечення для збору потенційних клієнтів, компанії повинні інтегрувати додаткові рішення для генерування потенційних клієнтів, такі як видобуток потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів і розвідка потенційних клієнтів. Крім того, використання таких інструментів, як управління ефективністю продажів і аналітика продажів, стає обов’язковим для успішного перетворення можливостей у відчутні продажі.
Запит на новий застосунок
Beacon
beacon.by
Beacon допомагає швидко створити унікальний професійний дизайн для лід-магнітів за кілька хвилин.
CallPage
callpage.io
CallPage – це віджет на вашому веб-сайті, який допомагає відвідувачам веб-сайту зв’язатися з вами за допомогою безкоштовного дзвінка протягом 28 секунд. Віджет CallPage дає змогу дзвонити відвідувачам вашого веб-сайту та допомагає додатково отримати на 30–125% більше потенційних клієнтів. За допомогою CallPage ви можете легко: - збільшити кількість якісних потенційних клієнтів - знизити вартість залучення клієнтів - підвищити коефіцієнт конверсії - покращити взаємодію з клієнтами
Upflowy
upflowy.com
Upflowy — це інструмент перетягування без коду для створення та оптимізації веб-досвіду. Простий A/B-тестовий процес реєстрації, воронки потенційних продажів, залучення клієнтів тощо. Upflowy надає вам усе, що вам потрібно, щоб створити історію, яку варто зацікавити, лише за кілька кліків.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io - онлайн-платформа для створення вікторин і опитувань, яка дозволяє збирати відгуки та аналізувати результати.
Youengage
youengage.me
Youengage - це додаток для створення інтерактивних опитувань, вікторин, форм та подій, що дозволяє збирати зворотний зв'язок без коду.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі спамом чи нецільових папок.
Skylead
skylead.io
Використовуйте багатоканальне охоплення, дії if/else і підключайте необмежену кількість облікових записів електронної пошти, щоб максимізувати точки взаємодії з вашими потенційними клієнтами. Skylead — це ваш розумний інструмент автоматизації LinkedIn і програмне забезпечення для холодної електронної пошти.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft - це платформа для автоматизації продажів, що допомагає знаходити потенційних клієнтів, управлять комунікаціями та відстежувати взаємодії з клієнтами.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine — платформа для багатоканальної розвідки, що автоматизує залучення потенційних клієнтів через LinkedIn, електронну пошту та Twitter.
Lusha
lusha.com
Lusha - платформа B2B для розвідки, що надає дані про контакти і дозволяє збагачувати бази даних для продажу та рекрутингу.
bant.io
bant.io
Bant.io - платформа для автоматизації генерації лідів та прискорення продажів, що допомагає бізнесам оптимізувати процеси та управління клієнтами.
ContactOut
contactout.com
ContactOut - платформа для пошуку контактної інформації професіоналів, що надає електронні адреси та телефони для B2B-продажів та рекрутингу.
NetLine
netline.com
NetLine - це платформа для B2B-маркетологів, яка забезпечує дані про наміри покупців і можливості генерації лідів в режимі реального часу.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за використання, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки для своїх клієнтів з 200+ країн із 50+ критеріями пошуку, веб-технологіями, ABM та ще двома спеціальними категоріями для медичних працівників за спеціальностями та агентів з нерухомості на додаток до ділових контактів.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зменшити кількість залишень у кошику та збільшити продажі електронної комерції, як ніколи раніше. 2. Функції персоналізації веб-сайту дозволяють легко налаштувати ваш веб-сайт і повідомлення на цільовій сторінці кампанії для сегментів покупців для більш релевантного та значущого досвіду. 3. Просте у використанні тестування A/B дозволяє швидко налаштувати, протестувати та порівняти ефективність спливаючих вікон і персоналізованої цільової сторінки. Крім того, ви можете порівняти повну подорож покупця, щоб оцінити вплив на кінцевий результат.
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує створення спливаючого вікна з високою кількістю конвертацій за допомогою простого у використанні конструктора, який дає вам повну свободу дизайну. Тоді як за допомогою інструмента персоналізації веб-сайту ви можете легко редагувати свій веб-сайт відповідно до історії активності відвідувача, джерела переходу, геолокації, пристрою, вартості кошика, історії замовлень та багато іншого, розділяючи веб-сайт на варіанти за допомогою візуального редактора на сайті.
Retainly
retainly.app
Retainly - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, який допомагає бізнесам утримувати та залучати клієнтів через персоналізовані комунікації.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch - це платформа для генерації потенційних клієнтів та маркетингу електронної пошти, яка пропонує інструменти для створення форм, автовідповідачів та цільових сторінок.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — це комплексний конструктор послідовності для електронної комерції. Створюйте, тестуйте та персоналізуйте спливаючі вікна, форми, тести, рекомендації продуктів, цільові сторінки тощо – без кодування чи розробників. ПЕРЕД ПЕРЕВЕРШЕННЯМ: Ваша послідовність конверсій – це хаотичний безлад програм, плагінів, сценаріїв і заповнювачів. Це не персоналізовано. Звітність заплутана. Внесення змін займає тижні в очікуванні розробників. Зростаючий дохід означає платити за збільшення трафіку. ПІСЛЯ КОНВЕРТУВАННЯ: усі конверсійні кампанії вашого магазину організовано на одній інформаційній панелі. Звітність зрозуміла. Проводити експерименти з воронкою легко. Внесення змін за допомогою конструктора воронки займає кілька хвилин. Ви збільшуєте рентабельність інвестицій у рекламу та максимізуєте дохід від відвідувача веб-сайту. Запустіть послідовності розширень списків: • Швидше розширюйте свій список електронної пошти та SMS, націлюючи персоналізовані пропозиції на нових і постійних покупців • Вибирайте із 100+ шаблонів підписки на списки • Запускайте спливаючі вікна, закріплені панелі, вставки та цільові сторінки • Персоналізуйте за інтересами до продукту, кошиком для покупок і багато іншого • Синхронізується з Klaviyo, Attentive, MailChimp тощо. Запустіть вікторини продукту: • Продукт вікторини виявляють уподобання покупців, сегментують покупців у потрібну аудиторію та дають персоналізовані рекомендації щодо продуктів • Шаблони тестів для широкого спектру галузей • Відображення у вигляді спливаючих вікон, сторінок і форматів для вбудовування • Умовні рекомендації щодо продуктів за допомогою відповідей і балів • Синхронізація відповідей із Klaviyo, Attentive , MailChimp тощо. Запустіть послідовності додаткових продажів у кошику: • Зростайте AOV за допомогою 1 кліка додаткові продажі та перехресні продажі в кошику • Активації на основі продукту, щойно доданого до кошика • Відображення перехресних продажів у вигляді спливаючих вікон, на сторінках і за допомогою вставок • Покупці можуть додавати всі продукти в кошик одним клацанням миші • Націлюйте перехресні продажі на сегменти передплатників, які повернулися Запуск послідовності виходу з кошика: • Запобігає виходу з кошика до того, як це станеться, надсилаючи пропозиції покупцям, які вийшли з покупки • Активує на комп’ютері коли миша пересувається для виходу або на мобільному пристрої, коли натискається кнопка «Назад» • Ініціює послідовність електронної пошти та SMS-повідомлень перед залишенням кошика. Створюйте послідовності цільових сторінок: • Створюйте та A/B тестуйте цільові сторінки, які відповідають вашим рекламним кампаніям, не чекаючи розробників • Виберіть із десятки шаблонів цільових сторінок • Створюйте багатоетапні персоналізовані воронки продажів • Розміщуйте сторінки у своєму власному домені, синхронізуйте зі сторінками Shopify або вставляйте будь-де
Wyng
wyng.com
Wyng допомагає брендам розвиватися та розуміти свою аудиторію, щоб надавати більш відповідний досвід. За допомогою Wyng маркетологи можуть легко створювати інтерактивний цифровий досвід, який залучає клієнтів у потрібний момент, отримує преференції та інші дані нульової сторони та персоналізує в режимі реального часу. Незалежно від того, чи це опитування щодо пошуку продукту, рекламна акція чи центр уподобань, досвід Wyng завжди своєчасний, зручний і пропонує споживачам справжню цінність. Wyng обслуговує понад 250 світових брендів, у тому числі AAA, Disney, Estée Lauder, Sony та Unilever, які використовують Wyng для стимулювання участі, збільшення продажів і зміцнення довіри споживачів і прихильності до бренду.
TierPeak
tierpeak.com
Tierpeak - це всебічна платформа для управління продажами та маркетингом, що допомагає користувачам оптимізувати їхню цифрову присутність.
Popl
popl.co
Popl — це платформа для створення та обміну цифровими візитними картками, яка дозволяє користувачам ділитися контактною інформацією за допомогою NFC та QR-кодів.
Surfe
surfe.com
Surfe - розширення для Chrome для додавання контактів, знаходження кваліфікованих електронних адрес та синхронізації даних LinkedIn з CRM.
Digioh
digioh.com
Digioh - це інструмент для збору даних, що дозволяє проводити опитування, вікторини та формувати переваги для ефективного маркетингу та конверсії.
Insites
insites.com
Insites — це інструмент SEO-аудиту, розроблений спеціально для агентств цифрового маркетингу, які хочуть отримати більше потенційних клієнтів, залучити більше бізнесу та виконати свої обіцянки. Insites — це єдина платформа для оптимізації пошукових систем, яка... Показати більше дає вам повну картину ефективності вашого клієнта менш ніж за 60 секунд. Він охоплює всі аспекти цифрового маркетингу, від локального SEO, від PPC до Google Core Web Vitals – у нас є все це в єдиному, легкому для розуміння аудиті SEO. Insites створює красиві фірмові звіти про пошукову оптимізацію, якими ви можете поділитися зі своїми клієнтами. Він інтегрується з вашими наявними інструментами продажів, такими як Salesforce, Hubspot тощо. Але це лише початок. Insites можуть допомогти вам залучити потенційних клієнтів за допомогою унікального рішення для вхідного маркетингу та розширити наявні списки контактів за допомогою складної бізнес-аналітики. Ми розробили Insites, щоб запропонувати користувачам споживчий рівень з архітектурою корпоративного рівня. Це означає, що програмне забезпечення настільки просте у використанні, що вам не потрібен посібник і звіти простою англійською мовою, яку може зрозуміти кожен. Якщо ви хочете дізнатися більше про Insites і домовитися про демонстрацію з нашими експертами, зв’яжіться.
Poltio
poltio.com
Рішення Poltio без вбудованого коду, адаптивні та дозволені, дають змогу брендам/агенціям гуманізувати відкриття продукту та фіксувати дані нульової сторони в реальному часі / отримувати неупереджену статистику / посилювати ... Показати більше OI під час створення сегментів і персонажів. Просто виберіть правильне рішення, як-от інтелектуальне опитування, захоплюючий тест або вікторина з рекомендаціями продукту/пошук подарунків. Тести щодо продукту не лише покращують покупки клієнта, але й забезпечують чудовий досвід і покращують шлях клієнта завдяки керованим продажам.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — це одна з простих і потужних платформ для генерації потенційних клієнтів, якій довіряють понад 1000 компаній у всьому світі. Ми в LeadMine прагнемо надавати висококваліфіковані, перевірені та, найголовніше, точні професійні бізнес-ліди. За допомогою наших інструментів ви можете знайти потенційних клієнтів за п’ять секунд.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio - це платформа, що дозволяє брендам створювати інтерактивний контент для залучення аудиторії через різноманітні формати, дотримуючись GDPR.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive Themes пропонує шаблони та плагіни для WordPress, які допомагають покращити функціональність сайтів і конверсію, забезпечуючи інструменти для створення і налаштування.
Kloser
kloser.com
Kloser допомагає професіоналам із продажу та рекрутерам напряму зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами, контактами та кандидатами. Наші списки електронної пошти B2B, перевірені людиною та розширені штучним інтелектом, є ідеальним рішенням для створення кампаній із формування попиту. Списки Kloser дають змогу отримати доступ до мільйонів підтверджених профілів у різних галузях, регіонах, посадах і багато іншого. Розширення Kloser Chrome – ідеальний компаньйон для ваших робочих процесів. Kloser використовує загальнодоступну інформацію, власну базу даних B2B і сучасний штучний інтелект, щоб знайти електронну пошту будь-якого потенційного клієнта за лічені секунди!
Sonar
sendsonar.com
Текстові повідомлення відкрили нові можливості для того, як відділи продажів і маркетингу можуть будувати значущі стосунки з потенційними клієнтами та клієнтами. Вибір потенційних клієнтів, перетворення потенційних клієнтів і взаємодія з клієнтами можуть бути складними завданнями. Представляємо Marchex Sonar, інтелектуальну платформу обміну текстовими повідомленнями, створену для бізнесу. Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб автоматизувати початкове спілкування, подальші дії, планування, крапельні кампанії тощо. Завдяки одному з найвищих оцінок інтерфейсу користувача та взаємодії з користувачем, Sonar пропонує найкращий набір функцій для відділів продажів і маркетингу на каналах, які віддають перевагу клієнтам. Десятки інтеграцій дозволяють безперешкодно зв’язуватися зі своїми клієнтами через CRM або стек технологій. Залучайте більше потенційних клієнтів, залучайте ефективніше та збільшуйте дохід із Marchex Sonar.
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell — це найкраще рішення для перетворення конвеєрів для команд, які використовують Hubspot. ServiceBell дозволяє компаніям перетворити свій найкращий актив бренду – свій веб-сайт – на свій конвеєр №1, спонукаючи особисті розмови з потенційними клієнтами під час перегляду в реальному часі. ServiceBell підключає веб-сайт до hubspot, а потім дозволяє повний цикл продажів на основі облікового запису просуватися вперед, коли потенційні клієнти потрапляють на сайт, а не чекають на надсилання форми. Щоб дізнатися більше, подзвоніть у дзвінок на ServiceBell.com
We-Connect
we-connect.io
We-Connect — це інструмент для управління потенційними клієнтами, який дозволяє запускати кампанії та аналізувати результати, забезпечуючи безпеку даних у хмарі.
Expandi
expandi.io
Expandi - це інструмент автоматизації для LinkedIn, який дозволяє комунікувати з потенційними клієнтами через повідомлення та електронні листи.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality — це засіб підвищення якості даних для вашої CRM: розумне рішення допомагає створювати й оновлювати потенційних клієнтів, контакти та облікові записи безпосередньо в інтерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics і SAP Sales Cloud. Під час введення контактних даних ви автоматично отримуватимете пропозиції щодо інформації, отриманої з ділових соціальних мереж, веб-сайтів компаній або підписів електронної пошти. Вбудований засіб перевірки електронної пошти виконує пошук найбільш сумісної електронної адреси. Це зменшує ручну роботу та забезпечує якість даних CRM на найвищому рівні! snapADDY DataQuality також доступний як розширення браузера для інших систем CRM. У комплект входить безкоштовний сканер візиток. Багато інтелектуальних функцій: • Створення й оновлення потенційних клієнтів, контактів і облікових записів за допомогою Smart AutoComplete & Updater • Вставлення контактних даних із буфера обміну, щоб доповнити відсутні значення • Зйомка контактів за допомогою штучного інтелекту • Автоматична перевірка дублікатів потенційних клієнтів, контактів і облікових записів • Інвентаризаційні дані оновлення на основі підписів електронної пошти • Кваліфіковане дослідження даних компанії та контактів • Просте додавання відсутніх контактних даних • Передача даних у CRM без набору тексту • Безкоштовний сканер візиток для вашого смартфона Чому snapADDY DataQuality? • Безпроблемна інтеграція в Salesforce, SAP і Microsoft Dynamics CRM • Гарантована підвищена якість даних • Краще сприйняття користувачами вашої CRM • Більша ефективність маркетингу та продажів • Спрощення робочих процесів • Економія робочого часу • Централізоване керування даними
Socital
socital.com
Socital — це маркетингова платформа електронної комерції, яка допомагає маркетологам залучати потенційних клієнтів, перетворювати анонімних і покинутих відвідувачів на клієнтів і збільшувати продажі. Socital надає унікальний набір інструментів для збору даних, сегментації бази даних електронної пошти, оптимізації переходів, націлювання та персоналізації.
Roistat
roistat.com
Roistat — це система маркетингової аналітики на основі ШІ, яка аналізує всі ваші рекламні кампанії аж до прибутку. Roistat збирає дані з CRM-системи клієнтів, рекламних каналів і їхнього сайту. За лічені секунди Roistat створює звіти відповідно до 40+ бізнес-метрик, які забезпечують маркетингову аналітику від кожного ключового слова до кінцевого продажу. Roistat визначає, чи заробляє компанія гроші на своїх платних рекламних кампаніях, що в свою чергу допомагає компаніям, які використовують Roistat, ефективніше розподіляти свій рекламний бюджет і збільшувати свої доходи. Roistat дозволяє визначити: - з яких рекламних каналів приходять ваші клієнти; - повна статистика рекламних каналів до ключового слова; - як ефективно розподілити свій бюджет; - як заощадити на рекламі, отримуючи більше продажів; - всі етапи воронки продажів.
ResponseiQ
responseiq.com
Ми збільшуємо коефіцієнт конверсії відвідувачів веб-сайту на реальні запити про продажі на 60%. Наш простий у встановленні віджет зворотного дзвінка пропонує безкоштовні та миттєві зворотні дзвінки потенційним клієнтам, які перебувають на вашому сайті та готові зробити покупку. Наша технологія надсилає дзвінки вашим доступним агентам і з’єднує їх менш ніж за 27 секунд. Усуваючи всі міжнародні бар’єри спілкування та дозволяючи відвідувачам з будь-якої точки світу спілкуватися з вами безкоштовно, час очікування та психологічні застереження усуваються. Якщо ви недоступні, користувач просто призначає відповідну дату та час, і ми надішлемо дзвінок вам і їм, щоб ви ніколи не втратили їх інтерес.
refive
refive.io
Refive дає змогу роздрібним торговцям легко збирати дані про клієнтів у магазині, щоб підвищити залученість і утримати клієнтів за допомогою розумних цифрових чеків. Команди відділу роздрібної торгівлі, маркетингу та електронної комерції використовують refive як платформу для збору даних клієнтів, збору відгуків у реальному часі, надання персоналізованих пропозицій, запуску програми лояльності та підключення даних про офлайн-покупки до профілів клієнтів. Refive інтегрується з існуючими POS-системами для видачі надійних цифрових квитанцій, які юридично відповідають місцевим і міжнародним нормам. Щоб отримати квитанції, клієнтам потрібен лише смартфон – не потрібно ні електронної адреси, ні додаткового обладнання, ні завантаження програми.
LeadPost
leadpost.com
Дізнайтеся, хто саме відвідує ваш сайт. Подивіться, хто відвідує ваш веб-сайт, навіть якщо вони не заповнюють форму! За допомогою лише одного рядка коду LeadPost може надати вам імена, контактну інформацію тощо.
Callspree
callspree.com
Callspree пропонує повністю настроювані віджети для веб-сайтів, які можна легко вбудувати у ваш веб-сайт, щоб привернути увагу відвідувачів вашого веб-сайту. У Callspree є два продукти; Віджети зворотного виклику та віджет форми Lead-to-Call. Віджет зворотного виклику Callspree дозволяє відвідувачам вашого веб-сайту негайно зв’язуватися з вашими відділами продажів і підтримки клієнтів за допомогою телефонних дзвінків. За допомогою віджета зворотного дзвінка відвідувачі вашого веб-сайту можуть налаштувати миттєві зворотні дзвінки або вибрати конкретний час для зв’язку, допомагаючи вашій команді продажів укладати більше угод, ніж ви думали. Форма для потенційних клієнтів Callspree, вбудована у ваш веб-сайт, може допомогти вам скоротити час очікування та час відповіді потенційного клієнта, одночасно полегшуючи взаємодію з вашими потенційними клієнтами через автоматичні зворотні виклики з форми.
Callback24
callback24.io
Callback24 – інструмент генерації потенційних клієнтів, який допомагає залучати нових клієнтів за допомогою кнопок заклику до дії (CTA). Callback24 полегшує зв’язок вашого клієнта з вами. Всього за 15 секунд ваш консультант отримує сповіщення про дзвінок клієнта. Відповідайте на 30% більше телефонних дзвінків завдяки кнопкам заклику до дії (CTA): віджет, спливаюче вікно та спливаюче вікно виходу. З’ясуйте причини, чому ваші клієнти звертаються до вас, і підвищте якість обслуговування клієнтів. Callback24 пропонує: - Зворотний дзвінок - Кнопки заклику до дії (CTA) - Базу даних потенційних клієнтів - Оптимізацію рівня конверсії - Запис дзвінків, планування - Статистичні дані та звіти - Відстеження дзвінків - Інтеграцію з: Facebook Messenger, Facebook Lead Ads, Google Analytics, популярними CRM і більше
Banatic
banatic.com
Banatic — це програма для створення спливаючих вікон, яка дозволяє легко створювати красиві спливаючі вікна та швидше розширювати ваші списки електронної пошти. ми надаємо програмне забезпечення для створення ваших власних спливаючих вікон і синхронізації електронної пошти з вашим улюбленим постачальником електронної пошти. Підводячи підсумок, ви можете перетворити свою реєстрацію на прибуток і швидше розвивати свій бізнес.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks пропонує вам набір продуктів, які ви можете використовувати для свого маркетингу, щоб розвивати свою компанію, знаходити потенційних клієнтів, надсилати електронні листи, створювати чат-бота, залучати відвідувачів до написання відгуків, запобігати фальшивим електронним листам на вашому сайті, відображати соціальні сповіщення на вашому сайті. і багато іншого. Набір маркетингових продуктів і продуктів для генерування потенційних клієнтів: пакет містить кілька інструментів для генерування потенційних клієнтів, які можна використовувати для розвитку вашої компанії. Залучайте більше потенційних клієнтів і клієнтів: усі інструменти орієнтовані на залучення нових потенційних клієнтів і клієнтів до вашої компанії, щоб сприяти її розвитку. Необмежений доступ до всіх продуктів: пропонуйте необмежений доступ до всього програмного забезпечення без обмежень, більше не платіть за потенційний клієнт. Що включено? Програмне забезпечення для збагачення даних для пошуку електронної пошти нових потенційних клієнтів: знайдіть потенційних клієнтів зі списку компаній. Ви зможете отримати потенційних клієнтів зі списку компаній або доменів. Програмне забезпечення ідеально підходить для компаній B2B, Sales і Growth Hackers. Найкраще програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів. Ідеально підходить для залучення потенційних клієнтів за допомогою холодної електронної пошти. Знайдіть ділову електронну пошту та інформацію про потенційних клієнтів. Експорт веде безпосередньо до Excel із бізнес-даними. Екстракт електронної пошти, телефону та соціальних мереж зі списку веб-сайтів: ви можете завантажити список доменів і витягти електронні листи, URL-адреси соціальних мереж, імена користувачів із Facebook, LinkedIn, Twitter тощо, а також номери телефонів на всіх сторінках кожного веб-сайту. Звіт доступний для завантаження у форматі Excel після вилучення всіх електронних листів.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms - онлайн-будівельник форм для створення кастомізованих анкет і опитувань, що підтримує інтеграції з різними бізнес-інструментами.
KlickLead
klicklead.de
Використовуйте KlickLead, щоб створити індивідуальні воронки для кваліфікації потенційних клієнтів. Воронки KlickLead конвертують помітно краще, ніж звичайні форми на веб-сайтах, і створюють високоякісні запити для вашого бізнесу. Ви можете використовувати його як просту розміщену воронку на нашому сервері або скопіювати сценарій на свій веб-сайт, щоб відвідувачам не потрібно було залишати вашу сторінку.
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar допомагає підприємцям збільшити дохід, реєстрацію електронною поштою та продажі онлайн. Ви матимете доступ до широкого спектру віджетів для оптимізації веб-сайту та спливаючих вікон, які допоможуть перетворити відвідувачів на клієнтів.
eMaximation
emax-crm.com
Програмне забезпечення для управління потенційними клієнтами та автоматизації маркетингу від eMaximation дозволяє компаніям розвивати свій бізнес, легко захоплюючи, зв’язуючись, кваліфікуючи та перетворюючи більше потенційних клієнтів на продажі.
Adoric
adoric.com
Створювати привабливі та конвертувати спливаючі вікна непросто, але з Adoric це так. Ви можете легко визначити поведінку вашої аудиторії та отримати більше конверсій. - Показуйте потрібне повідомлення в потрібний час. Алгоритм Adoric дозволяє показувати конкретні повідомлення на основі поведінки ваших користувачів. - Персоналізація повідомлень для вашої аудиторії. Алгоритм Adoric дозволяє показувати конкретні повідомлення на основі особистості вашого користувача. Наша технологія пропонує безліч варіантів персоналізації ваших повідомлень відвідувачам. - Дизайн ще ніколи не був таким простим! Наш додаток вас вразить. Редактор Adoric дає змогу перетягувати зображення, додавати та редагувати елементи для створення красивих повідомлень. - Підключіться до свого постачальника електронної пошти одним клацанням миші! Виходьте з коробки та входьте до свого списку розсилки. Відчуйте простоту інтеграції ваших нових потенційних клієнтів із вашим постачальником послуг електронної пошти. - Отримуйте важливу статистику, яка дійсно має значення. Передова технологія Adoric надає оптимізовані звіти, аналітику в реальному часі та інструменти для відстеження цілей вашої кампанії. Безкоштовна реєстрація сьогодні | почніть з нашого безкоштовного плану!
Wingmate
wingmateapp.com
Базуючись у Торонто, Wingmate-це нова і швидко зростаюча технологічна компанія, що зростає від 2 клієнтів до понад 50 за останні два роки. У просторі B2B CRM Wingmate надає вашим людям на передній лінії голос, щоб сприяти продажам та кращому обслуговуванню клієнтів у режимі реального часу. Наш продукт Wingmate включає три унікальні функції; 1. Програма Frontline Intel, де додаток Wingmate, фіксує потенційні клієнти, використовує поточних працівників на місцях (водії, технічні працівники, технічне обслуговування, повторення маршрутів тощо), користується внутрішніми активами, інакше не поміченими, і використовує їх для розвідки та звітування про можливості у цій галузі. 2. Розвідка CRM, проста програма (включає як веб -панель, так і мобільний додаток), дозволяє всім залученим сторонам ефективно фіксувати, відстежувати та керувати потенційними клієнтами, продажами та негайно повідомляти відносні деталі. 3. Управління трубопроводами, внутрішня допомога з продажу, яка надає зовнішнім лідерам продажів слідкувати за потенційними клієнтами, наданими фронтовою лінією, та просунути потенційних клієнтів через воронку продажів. У більшості сервісних компаній часто існує величезний розрив між операціями та продажами, і це не дозволяє цим компаніям реалізувати свій повний потенціал. Wingmate вирішує цю проблему, надаючи лінії спілкування через життєво важливі відділи, створюючи організаційну прозорість та використовуючи поточні активи.
InsideUp
insideup.com
InsideUp надає вам найкращі маркетингові технології – без будь-яких складнощів – щоб легко залучати клієнтів.
Ampry
ampry.com
Створюйте більше потенційних клієнтів, продажів і доходу від наявного трафіку. Залучайте відвідувачів свого веб-сайту за допомогою зручних спливаючих вікон, постійних верхніх і нижніх панелей, тонких сповіщень і нативних рекламних блоків на одній платформі без кодування. Ampri розроблено для залучення потрібного відвідувача (розширене націлювання на користувачів) у потрібний момент (кілька варіантів ініціювання, включаючи залишення сторінки, прокручування сторінки та час перебування на сайті), з правильним повідомленням (різні варіанти розміщення та функція розділеного тестування).
Leadfox
leadfox.co
Leadfox — платформа для автоматизації маркетингу, що дозволяє керувати електронною поштою, рекламою, сторінками й тестами A/B.
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge - це рішення для автоматизації, яке інтегрує маркетингові платформи з різними рекламними мережами, оптимізуючи обмін даними та маркетингові процеси.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai – це потужний інструмент, що допомагає знаходити та перевіряти контактні дані людей із різних джерел для бізнесу.
Leadferno
leadferno.com
Leadferno - це платформа для обміну бізнесом, побудована для малого бізнесу для перетворення живлення, текстових повідомлень та кращого досвіду клієнтів. Напишіть з клієнтами прямо з вашого веб-сайту через налаштований віджет веб-тексту. Займайтеся зі споживачами, використовуючи потужну вхідну скриньку обміну повідомленнями - щоб ваша команда могла збільшити конверсії, швидше закритих лідерів та радувати своїх клієнтів. Leaderbox Leadferno-це найбільш налаштований віджет веб-тексту на ринку, що працює на ринку, та інші ваші конверсії, такі як бронювання зустрічей, клацання до виклику, свинцеві форми, вказівки тощо. Як додаток для браузера, так і мобільні додатки допомагають вашій команді взаємодіяти з клієнтами, використовуючи потужні бізнес-функції, такі як автоматичні репліки, збереження відповідей, заплановані повідомлення, нагадування тощо. Інтегруйте з Facebook Messenger, діловими повідомленнями Google, Google Analytics та підключитися до інших додатків, таких як ваш CRM через Zapier або наш API.
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion — це хмарна платформа зв’язку LinkedIn, яка допомагає організаціям, агентствам і відділам продажів конвертувати користувачів у LinkedIn. Почніть будувати нові канали продажів із LinkedIn і синхронізуйте їх безпосередньо з вашим улюбленим інструментом CRM, інтегрувавши LinkedIn із HubSpot, Zoho, Pipedrive або Salesforce в один клік. Автоматизуйте свій пошук потенційних клієнтів, повідомлення, подальші дії, вміст і охоплення LinkedIn за допомогою LinkedFusion. Насолоджуйтеся такими функціями, як виділена IP-адреса, розумні фільтри обміну повідомленнями, командні функції та детальна аналітика з LinekdFusion.
Brave
getbrave.io
Brave — інструмент конвертації для сайтів на WordPress з 200+ віджетами для залучення відвідувачів та інтеграцією з EMS або CRM для збору лідів і моніторингу конверсій.
LeadDoubler
leaddoubler.com
Створіть і запустіть інтерактивні калькулятори для генерації потенційних клієнтів за лічені секунди, вставте їх на свій веб-сайт, щоб залучити відвідувачів і зафіксувати потенційних клієнтів безпосередньо у вбудованій системі CRM або завантажте їх у свій існуючий стек продажів і маркетингу, незалежно від того, чи це HubSpot, Salesforce, Active Campaign, MailChimp або Zapier. За допомогою LeadDoubler ви можете конвертувати наявні файли Excel в онлайн-калькулятори кількома клацаннями миші. Кодування не потрібне – жодних затримок розробників. Запустіть свої калькулятори як віджети для створення потенційних клієнтів на своєму веб-сайті за допомогою коду для вбудовування cut'n paste або використовуйте його для підтримки вашої команди продажів за допомогою повністю автоматизованих інтелектуальних конфігураторів ціноутворення на базі вашого файлу Excel і допоможіть вашій команді продажів укладати більше угод на місці. За допомогою LeadDoubler ваша інтерактивна форма може генерувати та відображати обчислені результати миттєво в режимі онлайн або створювати та надсилати автоматично створені файли PDF, наприклад контракти та пропозиції. LeadDoubler використовують компанії з понад 52 галузей, наприклад агенти з нерухомості, які залучають потенційних клієнтів, монтажники теплових насосів, які отримують потенційних клієнтів і миттєво генерують пропозиції, а також банки та страхові компанії для залучення та залучення потенційних клієнтів.
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