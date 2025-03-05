Програмне забезпечення для захоплення потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Україна

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Компанії використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб виявити нові перспективи продажів на висококонкурентних ринках. В умовах гострої конкуренції для компаній вкрай важливо завчасно визначати нові шляхи для бізнесу, випереджаючи своїх конкурентів. Професіонали з продажу використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб точно визначити потенційних клієнтів, використовуючи інформацію, отриману з різних джерел, включаючи прямі потенційні клієнти, торгових представників, експертів з маркетингу та агентів підтримки клієнтів. Однак використання нових можливостей для бізнесу є лише початковим етапом продажів. Крім використання програмного забезпечення для збору потенційних клієнтів, компанії повинні інтегрувати додаткові рішення для генерування потенційних клієнтів, такі як видобуток потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів і розвідка потенційних клієнтів. Крім того, використання таких інструментів, як управління ефективністю продажів і аналітика продажів, стає обов’язковим для успішного перетворення можливостей у відчутні продажі.
Запит на новий застосунок
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе всередині вашого Gmail та інших додатків Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, виховати відносини з клієнтами, контролювати прогрес у продажах та закривати більше угод. Більше про nethunt crm 🙂 Організуйте свою клієнтську базу Використовуйте основні функції CRM в Nethunt, щоб організувати свою клієнтську базу найбільш ефективно. ✓ Попрощайтеся з стомлюючим введенням даних назавжди. ✓ Використовуйте функцію дублікату Nethunt, щоб постійно підтримувати ваші дані в будь -який час. ✓ Необхідні поля мають годинники над вашими даними, щоб переконатися, що у вас є те, що вам потрібно. ✓ Ваша клієнтська база надійно зберігається в одному місці, захищена від витоків або розкішних очей шляхом правильного управління доступом. 📞 Захоплення нових ведучих через кілька каналів Nethunt CRM інтегрується з декількома інструментами, що дозволяє отримувати нові потенційні клієнти з різних джерел та зберігати зв'язок у записах CRM. ✓ Створіть нові потенційні клієнти з вхідних та вихідних дзвінків ✓ перетворити чати на веб -сайті на нові потенційні клієнти ✓ Отримайте нові результати з платформ соціальних медіа ✓ Додайте нові потенційні клієнти до CRM від Messengers ✓ Захоплення клієнтів із користувацьких веб -форм 📋 Бази сегментів та клієнтів Розбийте свою клієнтську базу на цільові сегменти, щоб надсилати персоналізовані смоли, використовуючи різні макроси - назву роботи, потребу, розмір компанії та інше. ✓ Використовуйте спеціальні фільтри та перегляди для сегментації своїх контактів. ✓ Збережіть для себе необмежену кількість сегментів або поділіться ними з командою. ✓ Нехай ці сегменти автоматично оновлюються, коли нові користувачі відповідають певним параметрам. 💲 Побудувати трубопровід продажів Перетворіть контакти на проводки і відштовхніть їх до прекрасного, функціонального трубопроводу. ✓ Додайте нові угоди, їх вартість, ймовірність закриття та очікувану дату закриття. ✓ Відстежувати угоди про прогрес на етапах трубопроводу. ✓ Знайте, що дохід застряг на кожному етапі трубопроводу ✓ Spot заблокували потенційні клієнти та як підштовхнути їх до покупки. ✓ Створіть один або кілька спеціальних трубопроводів для своїх продуктів та послуг. ✓ Побудуйте прогнози, яким ви можете довіряти. ⭕ Керуйте завданнями Організуйте свій робочий день та керуйте навантаженням своєї команди. Все в межах Gmail. ✓ Керуйте завданнями та співпрацюйте зі своєю командою всередині Gmail. ✓ Призначте завдання автоматично за певними критеріями або алгоритмом круглого рибіну. ✓ Посилання завдань на електронні листи та записи CRM. ✓ Отримайте щоденні завдання дайджест, щоб спланувати свій день. 🤖 Автоматизуйте процеси продажу в Gmail Nethunt CRM дозволяє користувачам автоматизувати весь процес продажу - від захоплення свинцю до стадії трубопроводу угод до сповіщень. ✓ Захоплюйте ведучі з різних джерел і додайте їх у свій CRM. ✓ Призначте менеджерів на ведучі та налаштуйте персоналізовані автозаводи. ✓ Пріоритетні потенційні клієнти автоматично залежно від їх поведінки ✓ Встановіть послідовності для виховання ведучих. ✓ Автоматично посилайте розмови електронною поштою, чати, дзвінки до профілів CRM. ✓ Попросіть алгоритм перемістити ведучий до наступного етапу трубопроводу на основі відповіді свинцю. ✓ Створіть автоматичні завдання для команди. ✓ Встановіть сповіщення для команди, коли в трубопроводі відбуваються важливі зміни. ✓ Автоматизуйте введення даних. ✉ Автоматизація електронної пошти ✓ Створіть особисті та спільні шаблони електронної пошти в Gmail. ✓ Напишіть повторювані електронні листи легко та швидко. ✓ Персоналізуйте шаблони електронної пошти з спеціальними полями. ✓ Використовуйте шаблони електронної пошти у щоденному листуванні електронної пошти, електронних кампаній або автоматизованих послідовностях електронної пошти. 📩 Відстеження електронної пошти Відстежуйте електронну пошту відкривається та натискає на Gmail. ✓ Знайте, чи, коли і як часто приймач переглядає ваші електронні листи в режимі реального часу. ✓ Знайте, коли люди відкривають ваші електронні листи, щоб надати інформацію для вашої команди. ✓ Пріоритетність потенційних клієнтів, виходячи з того, скільки разів вони відкривають електронні листи або натискають на посилання. ✓ Використовуйте відстеження електронної пошти для звичайних електронних листів, електронних кампаній та автоматизованих послідовностей електронної пошти. 🔁 Електронні кампанії Надіслати електронні кампанії та подальші кампанії в Gmail. ✓ Надіслати електронні кампанії на спеціальні сегменти або всю вашу клієнтську базу. ✓ Встановити подальші електронні листи на попередні електронні кампанії. ✓ Монітор статистики кампаній: Відкриває, кліки, скасування, відскоки та відповіді. ✓ Надіслати електронні кампанії через Gmail, Nethunt SMTP або власний сервер SMTP. 📊 Звітність про продаж Відстежуйте ключові ділові показники та ефективність роботи команди з повідомленнями в Nethunt CRM. ✓ Відстежуйте ефективність усієї команди та кожного менеджера окремо - кількість відправлених електронних листів, зроблених презентацій, здійснених дзвінків тощо. ✓ Проаналізуйте зростання бізнесу порівняно з попередніми періодами - кількість закритих угод, а також отриманий дохід. ✓ Проаналізуйте дохід, розбиваючи його менеджером, певним продуктом, країною тощо. ✓ Відстежуйте свою квоту. ✓ Проаналізуйте причини втрати угод. ✓ Побудуйте прогноз продажів, яким ви можете довіряти.
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потенційних клієнтів і масштабну безпеку даних корпоративного рівня, що робить нас найкращим вибором для клієнтів корпоративного рівня. Popl легко інтегрується з більш ніж 5000 програмами, надаючи адміністраторам широкий спектр потужних інструментів для оптимізації робочого процесу. За допомогою нашої платформи ви можете: - Експортувати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої системи CRM - Синхронізувати членів команди з платформ Active Directory (HR) - Автоматизувати введення даних, щоб усунути помилки та заощадити час - Створити автоматизацію маркетингу для підвищення конверсій і доходів У Popl ми прагне надавати неперевершене обслуговування та підтримку клієнтів. Щоб побачити потужність нашої платформи в дії, натисніть кнопку вище, щоб запланувати безкоштовну демонстрацію з нами сьогодні.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створюйте особистий досвід для своїх клієнтів, створюйте ідентифікацію та лояльність бренду та прискорюйте свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Typeform гарантує безпроблемне підключення потрібних вам даних до ваших робочих процесів і дозволяє вам спілкуватися в масштабі. З безпекою корпоративного рівня та бу
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркетингу та продажів за допомогою: • Виявлення та визначення пріоритетів перспективних потенційних клієнтів, які відповідають вашим бізнес-цілям • Створення цілеспрямованих повідомлень, які залучають потенційних клієнтів і спрямовують їх до конверсії • Надання персоналізованої інформації, яка допоможе вам адаптувати свій стиль спілкування, щоб забезпечити правильний результат. правильно повідомляти. CoPilot AI розроблений, щоб удосконалити вашу стратегію продажів, підвищити рівень конверсії та діяти як розумний союзник для укладання більшої кількості угод.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — це платформа аналізу для виходу на ринок, яка допомагає командам відділів маркетингу, продажів і доходів забезпечити до 5-кратного підвищення ефективності конвеєра завдяки: - Виявленню ваших ідеальних клієнтів (ICP) серед 22 мільйонів облікових записів, профільованих за допомогою 300 мільйонів унікальних технологій. встановити точки даних. - Виявлення облікових записів, які активно купують ваш продукт або послугу, використовуючи найкращі у своєму класі наміри, новини компанії та дані веб-відвідувачів. - Надання підтвердженої контактної інформації особам, які приймають рішення, з нашої бази даних із понад 100 млн контактів із електронними адресами та номерами мобільних телефонів - Діючи як продовження вашої команди, щоб заповнити будь-які прогалини в контактних даних або даних облікового запису, використовуючи нашу дослідницьку команду з понад 2000 осіб - І все це, надаючи необмежений кредит Ціноутворення підтримується обслуговуванням клієнтів світового класу. Наші клієнти – це досвідчені команди доходів від провідних компаній, таких як ServiceTitan, ProGlove, Openprise та Veranex, які розуміють, що підвищення ефективності трубопроводів у складній сучасній економіці є ключовим фактором зростання доходів. Ми надаємо якісні дані галузі протягом понад 15 років і лише нещодавно зробили їх доступними для наших понад 800 клієнтів.
about.me
about.me
Створіть свій безкоштовний односторінковий веб-сайт всього за кілька хвилин. Фрілансери та підприємці використовують about.me, щоб збільшити свою аудиторію та отримати більше клієнтів.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання, яка допомагає компаніям зосередитися на діях. Дія може бути якою завгодно: підписка на електронну пошту, лайк у Facebook, підписка на Twitter або хтось згадує вашу компанію за допомогою #хештегу.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? немає проблем Потрібно відстежувати та конвертувати їх? Готово і готово.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — це потужний онлайн-конструктор форм, який дозволяє підприємствам і організаціям легко створювати власні форми та опитування. Завдяки зручному для користувача інтерфейсу з можливістю перетягування та широкому спектру шаблонів і тем, які можна використовувати, Quill Forms дозволяє легко створювати та публікувати професійно виглядаючі форми, оптимізовані для настільних комп’ютерів і мобільних пристроїв. Незалежно від того, чи потрібні вам контактні форми, форми для залучення потенційних клієнтів, форми для реєстрації на події чи опитування з відгуками, Quill Forms допоможе вам. Завдяки розширеним функціям, таким як умовна логіка, попередньо заповнені поля та спеціальні правила перевірки, ви можете створювати форми, які містять саме ту інформацію, яка вам потрібна від ваших клієнтів і потенційних клієнтів. Quill Forms також пропонує надійні функції аналітики та звітності, тож ви можете відстежувати надсилання форм, відстежувати коефіцієнти конверсії та отримувати статистичні дані про поведінку користувачів. Крім того, завдяки інтеграції з популярними системами CRM і маркетинговими платформами електронної пошти ви можете легко підключити дані форми до інших бізнес-інструментів. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, потужним функціям і гнучким ціновим планам Quill Forms є ідеальним рішенням для підприємств будь-якого розміру та галузей, яким потрібен надійний конструктор форм із можливістю налаштування.
Privyr
privyr.com
Privyr створено для професіоналів із продажу та маркетингу, які залучають потенційних клієнтів онлайн і потребують легкого доступу, зв’язку та конвертації потенційних клієнтів зі свого телефону чи ноутбука. Нам довіряють у сотнях професій практично в кожній галузі. Наша мобільна CRM підключається безпосередньо до таких популярних джерел, як Facebook, TikTok, Google і WordPress, і бездоганно працює з WhatsApp, SMS, iMessage, електронною поштою та телефонними дзвінками.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично отримує контактні дані в LinkedIn. Просто зареєструйтеся безкоштовно та почніть використовувати наше розширення Chrome, щоб отримати миттєвий доступ до контактної інформації потенційних клієнтів. Керуйте своїми потенційними клієнтами на інформаційній панелі, збагачуючи дані, створюючи інформаційні кампанії LinkedIn та інтегруючи з усіма улюбленими програмами для продажу. Понад 40 000 користувачів у різних галузях прийняли розширення Kaspr для Google Chrome, щоб отримувати кваліфіковані, точні дані B2B, які відповідають GDPR і CCPA. Не витрачайте час на пошук потенційних клієнтів, замість цього зосередьтеся на продажу. Тепер із необмеженим безкоштовним доступом до електронної пошти B2B. Реєстрація без кредитної картки.
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ створена для того, щоб допомогти вам розумніше шукати потенційних клієнтів і швидше будувати конвеєр. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте тригери продажів і персоналізуйте холодне охоплення в одному місці. Пошук продажів ніколи не був таким складним. Щодня ваші потенційні клієнти бомбардуються продавцями неконкретними, неспеціалізованими, загальними повідомленнями. Справа не в тому, що відділи продажів забули, як продавати... але це був єдиний спосіб масштабувати та рости як компанія. У LeadIQ ми віримо, що ви можете розумніше шукати потенційних клієнтів і швидше будувати конвеєр, охоплюючи потрібних людей за допомогою індивідуальних особистих повідомлень у масштабі. Наша платформа пошуку потенційних клієнтів дозволяє вам знаходити дані потенційних клієнтів, відстежувати тригери продажів і персоналізувати холодне охоплення – все в одному місці. Використовуючи нашу запатентовану технологію штучного інтелекту, ми усуваємо неприємні, ручні та відверто складні частини пошуку потенційних клієнтів, щоб ви могли зосередитися на тому, щоб знову зробити пошук потенційних клієнтів особистим. Отримуйте більше відповідей, замовляйте більше зустрічей і створюйте більше конвеєрів за допомогою персоналізації в масштабі. Уявіть собі перспективи.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів і 30 мільйонів компаній, надаючи вичерпні та точні дані, такі як електронні адреси та номери телефонів, а також цінні дані про компанію. AroundDeal не лише надає дані, але й пропонує інтелектуальну платформу. Наша мета — допомогти маркетологам, торговим представникам і рекрутерам швидко знаходити та налагоджувати цільові контакти, оцінювати конкурентне середовище, отримувати цінну бізнес-аналітику та можливості для зростання. 1. Prospector – знайдіть наступного клієнта за допомогою кращих даних. Швидко створюйте цільові списки потенційних клієнтів із понад 100 млн. контактних даних і отримуйте сповіщення, коли контакти змінюють роботу. 2. Залучення – автоматизуйте залучення до продажів. Створіть автоматизовані послідовності продажів і виведіть свої можливості продажів на новий рівень. 3. Розширення Chrome – знайдіть потенційних клієнтів скрізь. Отримуйте цільову контактну інформацію та інформацію про компанію безпосередньо на LinkedIn, веб-сайт компанії та CRM (Salesforce або HubSpot. 4. Збагачення – збагачуйте свої дані. Автоматично збагачуйте свої записи понад 50 фірмовими полями в базі даних AroundDeal, включаючи ділову електронну пошту, телефон, посаду, назву компанії тощо. 5. Відвідувачі. Перетворіть відвідувачів веб-сайту на кваліфікованих потенційних клієнтів Дізнайтеся, які компанії відвідують ваш веб-сайт, і залучайте їх належним чином у потрібний час.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це програмний інструмент, який допомагає брендам створювати, проводити та керувати рекламними акціями цифрового маркетингу, такими як тоталізатори, розіграші, конкурси, миттєві виграші, кампанії за рекомендаціями тощо. Набір програмного забезпечення пропонує такі функції, як A/B-тестування для оптимізації рекламних акцій, потужні інтеграції для підключення до поточного маркетингового пакету, запобігання шахрайству/спаму від учасників, керування користувачами для обробки кількох брендів, додаткові рекламні записи через соціальні дії та детальну інформацію аналітика інформації про вступників.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Purple
purple.com
Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у понад 70 000 закладів. Завдяки службам локації Purple у приміщеннях компанії змогли покращити враження від відвідувачів, розуміючи, ким є їхні відвідувачі та як вони поводяться, коли перебувають на місці. Завдяки цим знанням компанії приймають орієнтовані на аналіз рішення щодо оптимізації операцій і збільшення потоків доходу.
Expandi
expandi.io
Expandi — це інструмент автоматизації LinkedIn, який дає змогу максимально безпечно охоплювати потенційних клієнтів за допомогою багатоканального підходу. Завдяки Expandi вам не обов’язково бути експертом LinkedIn, щоб отримати результати та покращити свою гру LinkedIn. Зв’яжіться зі своїми потенційними клієнтами на LinkedIn або електронною поштою за допомогою інтелектуальних автоматизованих послідовностей. Запустіть свою першу кампанію за 15 хвилин і побачите результати через 24 години. Наша місія — стати найбезпечнішим і найрозумнішим способом багатоканального охоплення вашого бізнесу. З провідними на ринку функціями, такими як: • Інтелектуальний конструктор кампаній: із такими діями, як підтримка потенційних клієнтів і підписка на сторінку їхньої компанії. • Можливості проведення подій LinkedIn включають запрошення вашої мережі приєднатися до вашої події або обмін повідомленнями будь-кого, хто відвідав подію, яку ви проводите. • Інтеграція з Hyperise: можливість надсилати персоналізовані зображення та gif, щоб виділятися на LinkedIn. • ... і багато іншого. Вам цікаво дізнатися більше? Відвідайте наш веб-сайт або зв’яжіться з [email protected], щоб розпочати безкоштовну пробну версію.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформацію для людей, яких ви шукаєте. . Swordfish використовується провідними світовими рекрутерами, спеціалістами з продажу та проведення розслідувань у провідних світових оборонних, технічних і державних установах. Від рекрутерів зі списку Fortune 500 до індивідуальних підприємців, Swordfish на вашому боці, щоб зробити ваш пошук контактів ефективним, точним і простим у використанні. Наші 5 продуктів розроблено, щоб полегшити життя.. Розширення Chrome – знайдіть будь-які контактні дані в Інтернеті Збагачення файлів – заощаджуйте час, масово збагачуючи списки клієнтів. Зворотна пошукова система – знайдіть будь-кого на основі вхідних даних. Інтеграції – Swordfish легко підключається до ваших інструментів. і CRM через наші інтеграції та API. Prospector – знайдіть, зв’яжіться та закрийте потенційних клієнтів за допомогою доступу до нашої потужної бази даних контактів B2B.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати цікаві маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів тестів і безкоштовну статистику для кожного тесту. Ці функції спрощують створення, редагування й аналіз ваших індивідуальних тестів. Цінові плани Marquiz базуються на кількості щомісячних потенційних клієнтів, що означає, що вони створені відповідно до потреб вашого бізнесу, незалежно від того, керуєте ви невеликою командою чи великою організацією.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за використання, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки для своїх клієнтів з 200+ країн із 50+ критеріями пошуку, веб-технологіями, ABM та ще двома спеціальними категоріями для медичних працівників за спеціальностями та агентів з нерухомості на додаток до ділових контактів.
Socital
socital.com
Socital — це маркетингова платформа електронної комерції, яка допомагає маркетологам залучати потенційних клієнтів, перетворювати анонімних і покинутих відвідувачів на клієнтів і збільшувати продажі. Socital надає унікальний набір інструментів для збору даних, сегментації бази даних електронної пошти, оптимізації переходів, націлювання та персоналізації.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зменшити кількість залишень у кошику та збільшити продажі електронної комерції, як ніколи раніше. 2. Функції персоналізації веб-сайту дозволяють легко налаштувати ваш веб-сайт і повідомлення на цільовій сторінці кампанії для сегментів покупців для більш релевантного та значущого досвіду. 3. Просте у використанні тестування A/B дозволяє швидко налаштувати, протестувати та порівняти ефективність спливаючих вікон і персоналізованої цільової сторінки. Крім того, ви можете порівняти повну подорож покупця, щоб оцінити вплив на кінцевий результат.
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує створення спливаючого вікна з високою кількістю конвертацій за допомогою простого у використанні конструктора, який дає вам повну свободу дизайну. Тоді як за допомогою інструмента персоналізації веб-сайту ви можете легко редагувати свій веб-сайт відповідно до історії активності відвідувача, джерела переходу, геолокації, пристрою, вартості кошика, історії замовлень та багато іншого, розділяючи веб-сайт на варіанти за допомогою візуального редактора на сайті.
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від електронного маркетингу. Ось усе, що ви можете робити з Mailmunch: - Створюйте списки розсилки за допомогою різноманітних форм для реєстрації для будь-якої галузі та випадку використання - Підтримуйте ці потенційні клієнти за допомогою послідовностей підтримки потенційних клієнтів - Зменште відмову від кошика та створюйте повторні продажі за допомогою простої у створенні автовідповідачі - Рекламуйте нові кампанії або оголошуйте про оновлення продукту за допомогою високоякісних трансляцій - Збільшуйте конверсії за допомогою наших привабливих цільових сторінок, розроблених для високої тяги. Mailmunch також неймовірно простий у налаштуванні. Наш інтуїтивно зрозумілий інструмент перетягування та скидання разом із сотнями безкоштовних шаблонів гарантують, що ви зможете запустити будь-яку кампанію за лічені хвилини, будь то форма для реєстрації, кампанія електронною поштою чи цільова сторінка. І якщо вам цікаво, чи підходить Mailmunch для вашої організації, не хвилюйтеся. Mailmunch має варіант для кожної галузі та галузі. Докладніше про форми реєстрації в Mailmunch: - Шість різних типів форм реєстрації - Велика бібліотека шаблонів для будь-якого випадку використання - Розширені правила відображення та A/B-тестування - Конструктор перетягування та скидання для легкого налаштування - Зручні для мобільних пристроїв форми, які добре виглядають на кожному пристрої Більше про цільові сторінки Mailmunch: - Велика бібліотека шаблонів для будь-якої галузі - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Готова інтеграція з провідними службами маркетингу електронною поштою - Тестування A/B для оптимізації для високої конверсії Більше про маркетинг електронною поштою Mailmunch : - Велика бібліотека шаблонів для кожної кампанії та ніші - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Послідовності автовідповідача - Легко розробляти та планувати трансляції У нашому потужному наборі інструментів є багато іншого, щоб задовольнити всі ваші потреби маркетингу електронною поштою. Усі наші платні плани мають 60-денну гарантію повернення грошей, що дасть вам впевненість спробувати найпростіший інструмент зростання потенційних клієнтів і маркетингу електронною поштою, який ви знайдете.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — це комплексний конструктор послідовності для електронної комерції. Створюйте, тестуйте та персоналізуйте спливаючі вікна, форми, тести, рекомендації продуктів, цільові сторінки тощо – без кодування чи розробників. ПЕРЕД ПЕРЕВЕРШЕННЯМ: Ваша послідовність конверсій – це хаотичний безлад програм, плагінів, сценаріїв і заповнювачів. Це не персоналізовано. Звітність заплутана. Внесення змін займає тижні в очікуванні розробників. Зростаючий дохід означає платити за збільшення трафіку. ПІСЛЯ КОНВЕРТУВАННЯ: усі конверсійні кампанії вашого магазину організовано на одній інформаційній панелі. Звітність зрозуміла. Проводити експерименти з воронкою легко. Внесення змін за допомогою конструктора воронки займає кілька хвилин. Ви збільшуєте рентабельність інвестицій у рекламу та максимізуєте дохід від відвідувача веб-сайту. Запустіть послідовності розширень списків: • Швидше розширюйте свій список електронної пошти та SMS, націлюючи персоналізовані пропозиції на нових і постійних покупців • Вибирайте із 100+ шаблонів підписки на списки • Запускайте спливаючі вікна, закріплені панелі, вставки та цільові сторінки • Персоналізуйте за інтересами до продукту, кошиком для покупок і багато іншого • Синхронізується з Klaviyo, Attentive, MailChimp тощо. Запустіть вікторини продукту: • Продукт вікторини виявляють уподобання покупців, сегментують покупців у потрібну аудиторію та дають персоналізовані рекомендації щодо продуктів • Шаблони тестів для широкого спектру галузей • Відображення у вигляді спливаючих вікон, сторінок і форматів для вбудовування • Умовні рекомендації щодо продуктів за допомогою відповідей і балів • Синхронізація відповідей із Klaviyo, Attentive , MailChimp тощо. Запустіть послідовності додаткових продажів у кошику: • Зростайте AOV за допомогою 1 кліка додаткові продажі та перехресні продажі в кошику • Активації на основі продукту, щойно доданого до кошика • Відображення перехресних продажів у вигляді спливаючих вікон, на сторінках і за допомогою вставок • Покупці можуть додавати всі продукти в кошик одним клацанням миші • Націлюйте перехресні продажі на сегменти передплатників, які повернулися Запуск послідовності виходу з кошика: • Запобігає виходу з кошика до того, як це станеться, надсилаючи пропозиції покупцям, які вийшли з покупки • Активує на комп’ютері коли миша пересувається для виходу або на мобільному пристрої, коли натискається кнопка «Назад» • Ініціює послідовність електронної пошти та SMS-повідомлень перед залишенням кошика. Створюйте послідовності цільових сторінок: • Створюйте та A/B тестуйте цільові сторінки, які відповідають вашим рекламним кампаніям, не чекаючи розробників • Виберіть із десятки шаблонів цільових сторінок • Створюйте багатоетапні персоналізовані воронки продажів • Розміщуйте сторінки у своєму власному домені, синхронізуйте зі сторінками Shopify або вставляйте будь-де
Wyng
wyng.com
Wyng допомагає брендам розвиватися та розуміти свою аудиторію, щоб надавати більш відповідний досвід. За допомогою Wyng маркетологи можуть легко створювати інтерактивний цифровий досвід, який залучає клієнтів у потрібний момент, отримує преференції та інші дані нульової сторони та персоналізує в режимі реального часу. Незалежно від того, чи це опитування щодо пошуку продукту, рекламна акція чи центр уподобань, досвід Wyng завжди своєчасний, зручний і пропонує споживачам справжню цінність. Wyng обслуговує понад 250 світових брендів, у тому числі AAA, Disney, Estée Lauder, Sony та Unilever, які використовують Wyng для стимулювання участі, збільшення продажів і зміцнення довіри споживачів і прихильності до бренду.
TierPeak
tierpeak.com
Універсальна платформа продажів і маркетингу для малого та середнього бізнесу. Універсальна платформа маркетингу та продажів для малого та середнього бізнесу.
Surfe
surfe.com
Додайте контакти, знайдіть відповідні електронні листи та синхронізуйте розмови LinkedIn і Sales Navigator із CRM за допомогою простого розширення Chrome від Surfe. Surfe — це рішення №1 для інтеграції вашого ... Показати більше RM із LinkedIn, щоб • усунути потребу в ручному введенні даних • покращити якість даних завдяки збагаченню • отримати видимість статусів контактів, потенційних клієнтів і угод • підвищити продуктивність продажів Сумісність із HubSpot , Salesforce, Pipedrive, Copper і Salesloft. Люблять Google, Uber, AWS, Bolt.. Понад 80% потенційних клієнтів B2B надходять із LinkedIn, але він не оптимізований для продажів. Ручне введення даних із LinkedIn у CRM займає години та може призвести до невідповідності даних, що негативно вплине на ефективність продажів. Крім того, доступ до потрібних даних у потрібний час може бути складним і перешкоджати отриманню прибутку. Для відділів продажів і доходів, які хочуть заощадити час на адміністративних завданнях і досягти оптимальної точності своїх даних CRM. Як інструмент, сумісний із GDPR та сертифікований ISO27001, Surfe допомагає вашій команді працювати на основі золотого стандарту даних, гарантуючи, що все структуровано, класифіковано, оновлено та захищено.
Digioh
digioh.com
Збільште кількість конверсій на 3% за допомогою Digioh! Насолоджуйтеся легким збором контактів, тестами, опитуваннями, цільовими сторінками та центрами налаштувань – усе це розроблено для збору, конвергенції та перетворення більшої кількості сторонніх даних! Розширюйте свій список маркетингових повідомлень електронною поштою та SMS-повідомленнями, збирайте дані нульової сторони та сприяйте збільшенню продажів за допомогою висококонверсійних тестів щодо рекомендацій продуктів, захоплюючих багатокрокових форм, опитувань на сайті та електронної пошти, цільових сторінок і центрів налаштувань. Скористайтеся повною мірою потужністю даних і швидко отримайте переваги персоналізованого доступу до сайту, електронної пошти, SMS і перенацілювання. Digioh дозволяє маркетологам збирати більше даних без згоди споживачів, ніж БУДЬ-ЯКА платформа на ринку, і використовувати ці дані в УСІХ маркетингових каналах як на мікро-, так і на макро-масштабах. Збільшуйте кількість конверсій, розгортаючи тести з рекомендаціями щодо продукту, реалізовуючи опитування, щоб дізнатися про своїх клієнтів, і продовжуючи розмову електронною поштою чи SMS на основі цієї інформації – збільшуючи ймовірність отримання нових клієнтів, вищий LTV і нижчі показники відмови . З понад 1400 клієнтами, понад 200 інтеграціями та 2 мільярдами біт даних нульової сторони, що збираються щодня, немає платформи, сильнішої за Digioh, щоб допомогти брендам збільшити приріст доходу, покращити взаємодію з клієнтами та збирати + активувати дані нульової сторони в майбутньому. -мислення, інноваційні шляхи. А завдяки команді Digioh із повним набором послуг дизайну та технічної підтримки клієнти Digioh починають працювати швидше, забезпечуючи швидшу рентабельність інвестицій та досягаючи поступового успіху протягом 30 днів!
Insites
insites.com
Insites — це інструмент SEO-аудиту, розроблений спеціально для агентств цифрового маркетингу, які хочуть отримати більше потенційних клієнтів, залучити більше бізнесу та виконати свої обіцянки. Insites — це єдина платформа для оптимізації пошукових систем, яка... Показати більше дає вам повну картину ефективності вашого клієнта менш ніж за 60 секунд. Він охоплює всі аспекти цифрового маркетингу, від локального SEO, від PPC до Google Core Web Vitals – у нас є все це в єдиному, легкому для розуміння аудиті SEO. Insites створює красиві фірмові звіти про пошукову оптимізацію, якими ви можете поділитися зі своїми клієнтами. Він інтегрується з вашими наявними інструментами продажів, такими як Salesforce, Hubspot тощо. Але це лише початок. Insites можуть допомогти вам залучити потенційних клієнтів за допомогою унікального рішення для вхідного маркетингу та розширити наявні списки контактів за допомогою складної бізнес-аналітики. Ми розробили Insites, щоб запропонувати користувачам споживчий рівень з архітектурою корпоративного рівня. Це означає, що програмне забезпечення настільки просте у використанні, що вам не потрібен посібник і звіти простою англійською мовою, яку може зрозуміти кожен. Якщо ви хочете дізнатися більше про Insites і домовитися про демонстрацію з нашими експертами, зв’яжіться.
Poltio
poltio.com
Рішення Poltio без вбудованого коду, адаптивні та дозволені, дають змогу брендам/агенціям гуманізувати відкриття продукту та фіксувати дані нульової сторони в реальному часі / отримувати неупереджену статистику / посилювати ... Показати більше OI під час створення сегментів і персонажів. Просто виберіть правильне рішення, як-от інтелектуальне опитування, захоплюючий тест або вікторина з рекомендаціями продукту/пошук подарунків. Тести щодо продукту не лише покращують покупки клієнта, але й забезпечують чудовий досвід і покращують шлях клієнта завдяки керованим продажам.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — це одна з простих і потужних платформ для генерації потенційних клієнтів, якій довіряють понад 1000 компаній у всьому світі. Ми в LeadMine прагнемо надавати висококваліфіковані, перевірені та, найголовніше, точні професійні бізнес-ліди. За допомогою наших інструментів ви можете знайти потенційних клієнтів за п’ять секунд.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio дозволяє великим брендам і медіа залучати аудиторію через цифрові канали за допомогою понад 50 шаблонних інтерактивних форматів (вікторини, конкурси, опитування, тести, анімаційні ігри тощо). Завдяки суворому дотриманню GDPR платформа дозволяє збирати багаті дані першої сторони, які можна передавати в ширші технології клієнта для збагачення даних. Більше 400 підприємств наразі використовують Qualifio, включаючи TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL тощо.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Надзвичайно швидкі шаблони та плагіни WordPress, створені, щоб отримати більше трафіку, більше передплатників, клієнтів і клієнтів. Thrive Themes — це платформа, яка пропонує набір плагінів і тем WordPress, орієнтованих на конверсію, розроблених, щоб допомогти користувачам створювати ефективний онлайн-бізнес. Він надає інструменти, які покращують функціональність веб-сайту, покращують залучення користувачів і збільшують конверсії.
Kloser
kloser.com
Kloser допомагає професіоналам із продажу та рекрутерам напряму зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами, контактами та кандидатами. Наші списки електронної пошти B2B, перевірені людиною та розширені штучним інтелектом, є ідеальним рішенням для створення кампаній із формування попиту. Списки Kloser дають змогу отримати доступ до мільйонів підтверджених профілів у різних галузях, регіонах, посадах і багато іншого. Розширення Kloser Chrome – ідеальний компаньйон для ваших робочих процесів. Kloser використовує загальнодоступну інформацію, власну базу даних B2B і сучасний штучний інтелект, щоб знайти електронну пошту будь-якого потенційного клієнта за лічені секунди!
Sonar
sendsonar.com
Текстові повідомлення відкрили нові можливості для того, як відділи продажів і маркетингу можуть будувати значущі стосунки з потенційними клієнтами та клієнтами. Вибір потенційних клієнтів, перетворення потенційних клієнтів і взаємодія з клієнтами можуть бути складними завданнями. Представляємо Marchex Sonar, інтелектуальну платформу обміну текстовими повідомленнями, створену для бізнесу. Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб автоматизувати початкове спілкування, подальші дії, планування, крапельні кампанії тощо. Завдяки одному з найвищих оцінок інтерфейсу користувача та взаємодії з користувачем, Sonar пропонує найкращий набір функцій для відділів продажів і маркетингу на каналах, які віддають перевагу клієнтам. Десятки інтеграцій дозволяють безперешкодно зв’язуватися зі своїми клієнтами через CRM або стек технологій. Залучайте більше потенційних клієнтів, залучайте ефективніше та збільшуйте дохід із Marchex Sonar.
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell — це найкраще рішення для перетворення конвеєрів для команд, які використовують Hubspot. ServiceBell дозволяє компаніям перетворити свій найкращий актив бренду – свій веб-сайт – на свій конвеєр №1, спонукаючи особисті розмови з потенційними клієнтами під час перегляду в реальному часі. ServiceBell підключає веб-сайт до hubspot, а потім дозволяє повний цикл продажів на основі облікового запису просуватися вперед, коли потенційні клієнти потрапляють на сайт, а не чекають на надсилання форми. Щоб дізнатися більше, подзвоніть у дзвінок на ServiceBell.com
We-Connect
we-connect.io
У We-Connect ми пропонуємо вам найбезпечніший і найдосконаліший інструмент охоплення на ринку. Ми надаємо комплексну інформаційну панель, за допомогою якої ви можете легко керувати потенційними клієнтами, запускати інтелектуальні послідовності та аналізувати окремі пошукові кампанії. Щоб захистити ваш бізнес і клієнтів, ми використовуємо хмарне програмне забезпечення, тому вам не потрібно турбуватися про безпеку. Якщо ви готові поринути в безпечніший світ пошуків, почніть 14-денну безкоштовну пробну версію: https://account.we-connect.io/signup
Beacon
beacon.by
Beacon допомагає створити унікальний професійний дизайн для провідних магнітів за лічені хвилини.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: центр керування вашими онлайн-маркетинговими стратегіями. [http://bit.ly/2mj2mMJ] За допомогою Leadfox, нашого програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, ви можете розгорнути та максимізувати ВСІ маркетингові тактики, включаючи електронні листи, рекламу, цільові сторінки, спливаючі вікна, банери, A/B-тести. Leadfox, яким користуються тисячі користувачів у більш ніж 100 країнах, є доступною, простою у використанні автоматизованою маркетинговою платформою «все в одному». Наша місія полягає в тому, щоб допомогти малим і середнім підприємствам і агентствам увійти у світ цифрового маркетингу за допомогою доступних, простих у використанні рішень і навчання. Більше інформації на нашому сайті: http://bit.ly/2mj2mMJ
Banatic
banatic.com
Banatic — це програма для створення спливаючих вікон, яка дозволяє легко створювати красиві спливаючі вікна та швидше розширювати ваші списки електронної пошти. ми надаємо програмне забезпечення для створення ваших власних спливаючих вікон і синхронізації електронної пошти з вашим улюбленим постачальником електронної пошти. Підводячи підсумок, ви можете перетворити свою реєстрацію на прибуток і швидше розвивати свій бізнес.
Wingmate
wingmateapp.com
Wingmate, що базується в Торонто, є новою та швидкозростаючою технологічною компанією, кількість клієнтів якої зросла з 2 до понад 50 за останні два роки. У B2B CRM-простір, Wingmate дає вашим людям на передовій голос для підвищення продажів і кращого обслуговування клієнтів у режимі реального часу. Наш продукт Wingmate містить три унікальні функції; 1. Програма Frontline Intel, у якій додаток Wingmate фіксує потенційні клієнти, залучає поточних співробітників (водіїв, техніків, технічного обслуговування, повторників маршрутів тощо), використовує переваги внутрішніх активів, які в іншому випадку залишаються поза увагою, і використовує їх для розвідки та звітування повернути можливості в полі. 2. Prospecting CRM, проста програма (включає як веб-панель, так і мобільну програму), що дозволяє всім залученим сторонам ефективно фіксувати, відстежувати та керувати потенційними клієнтами, продажами та негайно повідомляти відповідні деталі. 3. Управління конвеєром, внутрішня допомога в продажах, яка забезпечує зовнішніх лідерів продажів, щоб слідкувати за інструкціями, наданими першою лінією, і проштовхувати потенційних клієнтів через воронку продажів. У більшості компаній, що надають послуги, часто існує величезний розрив між операційною діяльністю та продажами, що заважає цим компаніям повністю реалізувати свій потенціал. Wingmate вирішує цю проблему, забезпечуючи лінії зв’язку через життєво важливі відділи, створюючи організаційну прозорість і використовуючи поточні активи.
Adoric
adoric.com
Створювати привабливі та конвертувати спливаючі вікна непросто, але з Adoric це так. Ви можете легко визначити поведінку вашої аудиторії та отримати більше конверсій. - Показуйте потрібне повідомлення в потрібний час. Алгоритм Adoric дозволяє показувати конкретні повідомлення на основі поведінки ваших користувачів. - Персоналізація повідомлень для вашої аудиторії. Алгоритм Adoric дозволяє показувати конкретні повідомлення на основі особистості вашого користувача. Наша технологія пропонує безліч варіантів персоналізації ваших повідомлень відвідувачам. - Дизайн ще ніколи не був таким простим! Наш додаток вас вразить. Редактор Adoric дає змогу перетягувати зображення, додавати та редагувати елементи для створення красивих повідомлень. - Підключіться до свого постачальника електронної пошти одним клацанням миші! Виходьте з коробки та входьте до свого списку розсилки. Відчуйте простоту інтеграції ваших нових потенційних клієнтів із вашим постачальником послуг електронної пошти. - Отримуйте важливу статистику, яка дійсно має значення. Передова технологія Adoric надає оптимізовані звіти, аналітику в реальному часі та інструменти для відстеження цілей вашої кампанії. Безкоштовна реєстрація сьогодні | почніть з нашого безкоштовного плану!
eMaximation
emax-crm.com
Програмне забезпечення для управління потенційними клієнтами та автоматизації маркетингу від eMaximation дозволяє компаніям розвивати свій бізнес, легко захоплюючи, зв’язуючись, кваліфікуючи та перетворюючи більше потенційних клієнтів на продажі.
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar допомагає підприємцям збільшити дохід, реєстрацію електронною поштою та продажі онлайн. Ви матимете доступ до широкого спектру віджетів для оптимізації веб-сайту та спливаючих вікон, які допоможуть перетворити відвідувачів на клієнтів.
KlickLead
klicklead.de
Використовуйте KlickLead, щоб створити індивідуальні воронки для кваліфікації потенційних клієнтів. Воронки KlickLead конвертують помітно краще, ніж звичайні форми на веб-сайтах, і створюють високоякісні запити для вашого бізнесу. Ви можете використовувати його як просту розміщену воронку на нашому сервері або скопіювати сценарій на свій веб-сайт, щоб відвідувачам не потрібно було залишати вашу сторінку.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks пропонує вам набір продуктів, які ви можете використовувати для свого маркетингу, щоб розвивати свою компанію, знаходити потенційних клієнтів, надсилати електронні листи, створювати чат-бота, залучати відвідувачів до написання відгуків, запобігати фальшивим електронним листам на вашому сайті, відображати соціальні сповіщення на вашому сайті. і багато іншого. Набір маркетингових продуктів і продуктів для генерування потенційних клієнтів: пакет містить кілька інструментів для генерування потенційних клієнтів, які можна використовувати для розвитку вашої компанії. Залучайте більше потенційних клієнтів і клієнтів: усі інструменти орієнтовані на залучення нових потенційних клієнтів і клієнтів до вашої компанії, щоб сприяти її розвитку. Необмежений доступ до всіх продуктів: пропонуйте необмежений доступ до всього програмного забезпечення без обмежень, більше не платіть за потенційний клієнт. Що включено? Програмне забезпечення для збагачення даних для пошуку електронної пошти нових потенційних клієнтів: знайдіть потенційних клієнтів зі списку компаній. Ви зможете отримати потенційних клієнтів зі списку компаній або доменів. Програмне забезпечення ідеально підходить для компаній B2B, Sales і Growth Hackers. Найкраще програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів. Ідеально підходить для залучення потенційних клієнтів за допомогою холодної електронної пошти. Знайдіть ділову електронну пошту та інформацію про потенційних клієнтів. Експорт веде безпосередньо до Excel із бізнес-даними. Екстракт електронної пошти, телефону та соціальних мереж зі списку веб-сайтів: ви можете завантажити список доменів і витягти електронні листи, URL-адреси соціальних мереж, імена користувачів із Facebook, LinkedIn, Twitter тощо, а також номери телефонів на всіх сторінках кожного веб-сайту. Звіт доступний для завантаження у форматі Excel після вилучення всіх електронних листів.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.