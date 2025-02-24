Програмне забезпечення для захоплення потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Токелау

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Компанії використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб виявити нові перспективи продажів на висококонкурентних ринках. В умовах гострої конкуренції для компаній вкрай важливо завчасно визначати нові шляхи для бізнесу, випереджаючи своїх конкурентів. Професіонали з продажу використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб точно визначити потенційних клієнтів, використовуючи інформацію, отриману з різних джерел, включаючи прямі потенційні клієнти, торгових представників, експертів з маркетингу та агентів підтримки клієнтів. Однак використання нових можливостей для бізнесу є лише початковим етапом продажів. Крім використання програмного забезпечення для збору потенційних клієнтів, компанії повинні інтегрувати додаткові рішення для генерування потенційних клієнтів, такі як видобуток потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів і розвідка потенційних клієнтів. Крім того, використання таких інструментів, як управління ефективністю продажів і аналітика продажів, стає обов’язковим для успішного перетворення можливостей у відчутні продажі.
Запит на новий застосунок
Beacon
beacon.by
Beacon допомагає створити унікальний професійний дизайн для провідних магнітів за лічені хвилини.
CallPage
callpage.io
CallPage – це віджет на вашому веб-сайті, який допомагає відвідувачам веб-сайту зв’язатися з вами за допомогою безкоштовного дзвінка протягом 28 секунд. Віджет CallPage дає змогу дзвонити відвідувачам вашого веб-сайту та допомагає додатково отримати на 30–125% більше потенційних клієнтів. За допомогою CallPage ви можете легко: - збільшити кількість якісних потенційних клієнтів - знизити вартість залучення клієнтів - підвищити коефіцієнт конверсії - покращити взаємодію з клієнтами
Upflowy
upflowy.com
Upflowy — це інструмент перетягування без коду для створення та оптимізації веб-досвіду. Простий A/B-тестовий процес реєстрації, воронки потенційних продажів, залучення клієнтів тощо. Upflowy надає вам усе, що вам потрібно, щоб створити історію, яку варто зацікавити, лише за кілька кліків.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати цікаві маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів тестів і безкоштовну статистику для кожного тесту. Ці функції спрощують створення, редагування й аналіз ваших індивідуальних тестів. Цінові плани Marquiz базуються на кількості щомісячних потенційних клієнтів, що означає, що вони створені відповідно до потреб вашого бізнесу, незалежно від того, керуєте ви невеликою командою чи великою організацією.
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі спамом чи нецільових папок.
Skylead
skylead.io
Використовуйте багатоканальне охоплення, дії if/else і підключайте необмежену кількість облікових записів електронної пошти, щоб максимізувати точки взаємодії з вашими потенційними клієнтами. Skylead — це ваш розумний інструмент автоматизації LinkedIn і програмне забезпечення для холодної електронної пошти.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? немає проблем Потрібно відстежувати та конвертувати їх? Готово і готово.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щоб легко керувати пошуковими роботами. - Доповніть профіль вашого контакта його деталями, включаючи професійні та особисті адреси електронної пошти, номери телефонів, профілі LinkedIn і Twitter, щоб отримати цінну інформацію про ваших потенційних клієнтів. - Створіть багатоканальний пошук потенційних клієнтів, щоб ефективно взаємодіяти з потенційними клієнтами через кілька точок взаємодії. - Автоматично синхронізуйте взаємодію у вашій CRM (включаючи власну інтеграцію з HubSpot і Pipedrive або з Zapier), щоб ваші продажі та маркетингові зусилля були організованими та спрощеними. Використання La Growth Machine може заощадити час ваших відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу та підвищити продуктивність завдяки спрощенню пошуку потенційних клієнтів і управлінських зусиль. Не вірите нам? Підпишіться на безкоштовну пробну версію LaGrowthMachine сьогодні та переконайтеся в перевагах самі!
Lusha
lusha.com
Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів адаптації. Завдяки нашій простій інтеграції Salesforce і API користувачі Lusha можуть підтримувати свіжу базу даних і забезпечувати постійне автоматизоване збагачення своєї CRM. Lusha стежить за розвитком правил конфіденційності та безпеки, повністю відповідає GDPR і CCPA, а також є єдиним рішенням для аналітики продажів, акредитованим відповідно до ISO 27701, найвищого міжнародного стандарту конфіденційності у світі.
bant.io
bant.io
Універсальна платформа для залучення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.
ContactOut
contactout.com
Ви втомилися переплачувати за точні контактні дані B2B і бажаєте мати більш економічно ефективне рішення? Представляємо ContactOut – найточнішу у світі базу даних контактів. Знайдіть електронні адреси та номери телефонів для 300 мільйонів професіоналів, включаючи дані B2B для 30 мільйонів компаній. Нашій платформі довіряють 1,4 млн спеціалістів із продажів, маркетингу та підбору персоналу в понад 76% компаній зі списку Fortune 500, таких як Google, Microsoft і Netflix. Наші основні функції розроблено з урахуванням користувачів, тож ви можете легко: 1) Швидко знаходити якісних потенційних клієнтів в одному місці за допомогою нашого пошукового порталу 2) Збільшувати кількість потенційних клієнтів у LinkedIn за допомогою нашого розширення Chrome 3) Персоналізувати та автоматизувати їхні вихідні повідомлення за допомогою нашої електронної пошти Кампанія Наша платформа — ідеальний спосіб вивести ваш бізнес на новий рівень. За допомогою наших потужних інструментів і точних даних ви зможете охопити більше потенційних клієнтів, ніж будь-коли раніше, і побачити реальні результати. Платіть лише за те, що вам потрібно, завдяки гнучкій моделі споживання ContactOut і суттєво заощаджуйте на продажах B2B або працевлаштуванні — без шкоди для якості чи точності. Наші дані відповідають GDPR і законам США про конфіденційність. Потенція швидше з упевненістю. Розширте можливості своїх відділів продажів, маркетингу та рекрутингу за допомогою актуальних і перевірених контактних даних. Спробуйте безкоштовно сьогодні на www.contactout.com
NetLine
netline.com
Успішні маркетологи B2B починають тут. NetLine дає можливість B2B-маркетологам збільшити дохід за допомогою комплексної платформи залучення покупців, яка надає неперевершені дані про наміри покупців і можливості для залучення... Показати більше. Керуючи єдиною платформою намірів на рівні покупців, INTENTIVE, яка надає статистику в реальному часі
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за використання, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки для своїх клієнтів з 200+ країн із 50+ критеріями пошуку, веб-технологіями, ABM та ще двома спеціальними категоріями для медичних працівників за спеціальностями та агентів з нерухомості на додаток до ділових контактів.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зменшити кількість залишень у кошику та збільшити продажі електронної комерції, як ніколи раніше. 2. Функції персоналізації веб-сайту дозволяють легко налаштувати ваш веб-сайт і повідомлення на цільовій сторінці кампанії для сегментів покупців для більш релевантного та значущого досвіду. 3. Просте у використанні тестування A/B дозволяє швидко налаштувати, протестувати та порівняти ефективність спливаючих вікон і персоналізованої цільової сторінки. Крім того, ви можете порівняти повну подорож покупця, щоб оцінити вплив на кінцевий результат.
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує створення спливаючого вікна з високою кількістю конвертацій за допомогою простого у використанні конструктора, який дає вам повну свободу дизайну. Тоді як за допомогою інструмента персоналізації веб-сайту ви можете легко редагувати свій веб-сайт відповідно до історії активності відвідувача, джерела переходу, геолокації, пристрою, вартості кошика, історії замовлень та багато іншого, розділяючи веб-сайт на варіанти за допомогою візуального редактора на сайті.
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від електронного маркетингу. Ось усе, що ви можете робити з Mailmunch: - Створюйте списки розсилки за допомогою різноманітних форм для реєстрації для будь-якої галузі та випадку використання - Підтримуйте ці потенційні клієнти за допомогою послідовностей підтримки потенційних клієнтів - Зменште відмову від кошика та створюйте повторні продажі за допомогою простої у створенні автовідповідачі - Рекламуйте нові кампанії або оголошуйте про оновлення продукту за допомогою високоякісних трансляцій - Збільшуйте конверсії за допомогою наших привабливих цільових сторінок, розроблених для високої тяги. Mailmunch також неймовірно простий у налаштуванні. Наш інтуїтивно зрозумілий інструмент перетягування та скидання разом із сотнями безкоштовних шаблонів гарантують, що ви зможете запустити будь-яку кампанію за лічені хвилини, будь то форма для реєстрації, кампанія електронною поштою чи цільова сторінка. І якщо вам цікаво, чи підходить Mailmunch для вашої організації, не хвилюйтеся. Mailmunch має варіант для кожної галузі та галузі. Докладніше про форми реєстрації в Mailmunch: - Шість різних типів форм реєстрації - Велика бібліотека шаблонів для будь-якого випадку використання - Розширені правила відображення та A/B-тестування - Конструктор перетягування та скидання для легкого налаштування - Зручні для мобільних пристроїв форми, які добре виглядають на кожному пристрої Більше про цільові сторінки Mailmunch: - Велика бібліотека шаблонів для будь-якої галузі - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Готова інтеграція з провідними службами маркетингу електронною поштою - Тестування A/B для оптимізації для високої конверсії Більше про маркетинг електронною поштою Mailmunch : - Велика бібліотека шаблонів для кожної кампанії та ніші - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Послідовності автовідповідача - Легко розробляти та планувати трансляції У нашому потужному наборі інструментів є багато іншого, щоб задовольнити всі ваші потреби маркетингу електронною поштою. Усі наші платні плани мають 60-денну гарантію повернення грошей, що дасть вам впевненість спробувати найпростіший інструмент зростання потенційних клієнтів і маркетингу електронною поштою, який ви знайдете.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — це комплексний конструктор послідовності для електронної комерції. Створюйте, тестуйте та персоналізуйте спливаючі вікна, форми, тести, рекомендації продуктів, цільові сторінки тощо – без кодування чи розробників. ПЕРЕД ПЕРЕВЕРШЕННЯМ: Ваша послідовність конверсій – це хаотичний безлад програм, плагінів, сценаріїв і заповнювачів. Це не персоналізовано. Звітність заплутана. Внесення змін займає тижні в очікуванні розробників. Зростаючий дохід означає платити за збільшення трафіку. ПІСЛЯ КОНВЕРТУВАННЯ: усі конверсійні кампанії вашого магазину організовано на одній інформаційній панелі. Звітність зрозуміла. Проводити експерименти з воронкою легко. Внесення змін за допомогою конструктора воронки займає кілька хвилин. Ви збільшуєте рентабельність інвестицій у рекламу та максимізуєте дохід від відвідувача веб-сайту. Запустіть послідовності розширень списків: • Швидше розширюйте свій список електронної пошти та SMS, націлюючи персоналізовані пропозиції на нових і постійних покупців • Вибирайте із 100+ шаблонів підписки на списки • Запускайте спливаючі вікна, закріплені панелі, вставки та цільові сторінки • Персоналізуйте за інтересами до продукту, кошиком для покупок і багато іншого • Синхронізується з Klaviyo, Attentive, MailChimp тощо. Запустіть вікторини продукту: • Продукт вікторини виявляють уподобання покупців, сегментують покупців у потрібну аудиторію та дають персоналізовані рекомендації щодо продуктів • Шаблони тестів для широкого спектру галузей • Відображення у вигляді спливаючих вікон, сторінок і форматів для вбудовування • Умовні рекомендації щодо продуктів за допомогою відповідей і балів • Синхронізація відповідей із Klaviyo, Attentive , MailChimp тощо. Запустіть послідовності додаткових продажів у кошику: • Зростайте AOV за допомогою 1 кліка додаткові продажі та перехресні продажі в кошику • Активації на основі продукту, щойно доданого до кошика • Відображення перехресних продажів у вигляді спливаючих вікон, на сторінках і за допомогою вставок • Покупці можуть додавати всі продукти в кошик одним клацанням миші • Націлюйте перехресні продажі на сегменти передплатників, які повернулися Запуск послідовності виходу з кошика: • Запобігає виходу з кошика до того, як це станеться, надсилаючи пропозиції покупцям, які вийшли з покупки • Активує на комп’ютері коли миша пересувається для виходу або на мобільному пристрої, коли натискається кнопка «Назад» • Ініціює послідовність електронної пошти та SMS-повідомлень перед залишенням кошика. Створюйте послідовності цільових сторінок: • Створюйте та A/B тестуйте цільові сторінки, які відповідають вашим рекламним кампаніям, не чекаючи розробників • Виберіть із десятки шаблонів цільових сторінок • Створюйте багатоетапні персоналізовані воронки продажів • Розміщуйте сторінки у своєму власному домені, синхронізуйте зі сторінками Shopify або вставляйте будь-де
Wyng
wyng.com
Wyng допомагає брендам розвиватися та розуміти свою аудиторію, щоб надавати більш відповідний досвід. За допомогою Wyng маркетологи можуть легко створювати інтерактивний цифровий досвід, який залучає клієнтів у потрібний момент, отримує преференції та інші дані нульової сторони та персоналізує в режимі реального часу. Незалежно від того, чи це опитування щодо пошуку продукту, рекламна акція чи центр уподобань, досвід Wyng завжди своєчасний, зручний і пропонує споживачам справжню цінність. Wyng обслуговує понад 250 світових брендів, у тому числі AAA, Disney, Estée Lauder, Sony та Unilever, які використовують Wyng для стимулювання участі, збільшення продажів і зміцнення довіри споживачів і прихильності до бренду.
TierPeak
tierpeak.com
Універсальна платформа продажів і маркетингу для малого та середнього бізнесу. Універсальна платформа маркетингу та продажів для малого та середнього бізнесу.
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потенційних клієнтів і масштабну безпеку даних корпоративного рівня, що робить нас найкращим вибором для клієнтів корпоративного рівня. Popl легко інтегрується з більш ніж 5000 програмами, надаючи адміністраторам широкий спектр потужних інструментів для оптимізації робочого процесу. За допомогою нашої платформи ви можете: - Експортувати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої системи CRM - Синхронізувати членів команди з платформ Active Directory (HR) - Автоматизувати введення даних, щоб усунути помилки та заощадити час - Створити автоматизацію маркетингу для підвищення конверсій і доходів У Popl ми прагне надавати неперевершене обслуговування та підтримку клієнтів. Щоб побачити потужність нашої платформи в дії, натисніть кнопку вище, щоб запланувати безкоштовну демонстрацію з нами сьогодні.
Surfe
surfe.com
Додайте контакти, знайдіть відповідні електронні листи та синхронізуйте розмови LinkedIn і Sales Navigator із CRM за допомогою простого розширення Chrome від Surfe. Surfe — це рішення №1 для інтеграції вашого ... Показати більше RM із LinkedIn, щоб • усунути потребу в ручному введенні даних • покращити якість даних завдяки збагаченню • отримати видимість статусів контактів, потенційних клієнтів і угод • підвищити продуктивність продажів Сумісність із HubSpot , Salesforce, Pipedrive, Copper і Salesloft. Люблять Google, Uber, AWS, Bolt.. Понад 80% потенційних клієнтів B2B надходять із LinkedIn, але він не оптимізований для продажів. Ручне введення даних із LinkedIn у CRM займає години та може призвести до невідповідності даних, що негативно вплине на ефективність продажів. Крім того, доступ до потрібних даних у потрібний час може бути складним і перешкоджати отриманню прибутку. Для відділів продажів і доходів, які хочуть заощадити час на адміністративних завданнях і досягти оптимальної точності своїх даних CRM. Як інструмент, сумісний із GDPR та сертифікований ISO27001, Surfe допомагає вашій команді працювати на основі золотого стандарту даних, гарантуючи, що все структуровано, класифіковано, оновлено та захищено.
Digioh
digioh.com
Збільште кількість конверсій на 3% за допомогою Digioh! Насолоджуйтеся легким збором контактів, тестами, опитуваннями, цільовими сторінками та центрами налаштувань – усе це розроблено для збору, конвергенції та перетворення більшої кількості сторонніх даних! Розширюйте свій список маркетингових повідомлень електронною поштою та SMS-повідомленнями, збирайте дані нульової сторони та сприяйте збільшенню продажів за допомогою висококонверсійних тестів щодо рекомендацій продуктів, захоплюючих багатокрокових форм, опитувань на сайті та електронної пошти, цільових сторінок і центрів налаштувань. Скористайтеся повною мірою потужністю даних і швидко отримайте переваги персоналізованого доступу до сайту, електронної пошти, SMS і перенацілювання. Digioh дозволяє маркетологам збирати більше даних без згоди споживачів, ніж БУДЬ-ЯКА платформа на ринку, і використовувати ці дані в УСІХ маркетингових каналах як на мікро-, так і на макро-масштабах. Збільшуйте кількість конверсій, розгортаючи тести з рекомендаціями щодо продукту, реалізовуючи опитування, щоб дізнатися про своїх клієнтів, і продовжуючи розмову електронною поштою чи SMS на основі цієї інформації – збільшуючи ймовірність отримання нових клієнтів, вищий LTV і нижчі показники відмови . З понад 1400 клієнтами, понад 200 інтеграціями та 2 мільярдами біт даних нульової сторони, що збираються щодня, немає платформи, сильнішої за Digioh, щоб допомогти брендам збільшити приріст доходу, покращити взаємодію з клієнтами та збирати + активувати дані нульової сторони в майбутньому. -мислення, інноваційні шляхи. А завдяки команді Digioh із повним набором послуг дизайну та технічної підтримки клієнти Digioh починають працювати швидше, забезпечуючи швидшу рентабельність інвестицій та досягаючи поступового успіху протягом 30 днів!
Insites
insites.com
Insites — це інструмент SEO-аудиту, розроблений спеціально для агентств цифрового маркетингу, які хочуть отримати більше потенційних клієнтів, залучити більше бізнесу та виконати свої обіцянки. Insites — це єдина платформа для оптимізації пошукових систем, яка... Показати більше дає вам повну картину ефективності вашого клієнта менш ніж за 60 секунд. Він охоплює всі аспекти цифрового маркетингу, від локального SEO, від PPC до Google Core Web Vitals – у нас є все це в єдиному, легкому для розуміння аудиті SEO. Insites створює красиві фірмові звіти про пошукову оптимізацію, якими ви можете поділитися зі своїми клієнтами. Він інтегрується з вашими наявними інструментами продажів, такими як Salesforce, Hubspot тощо. Але це лише початок. Insites можуть допомогти вам залучити потенційних клієнтів за допомогою унікального рішення для вхідного маркетингу та розширити наявні списки контактів за допомогою складної бізнес-аналітики. Ми розробили Insites, щоб запропонувати користувачам споживчий рівень з архітектурою корпоративного рівня. Це означає, що програмне забезпечення настільки просте у використанні, що вам не потрібен посібник і звіти простою англійською мовою, яку може зрозуміти кожен. Якщо ви хочете дізнатися більше про Insites і домовитися про демонстрацію з нашими експертами, зв’яжіться.
Poltio
poltio.com
Рішення Poltio без вбудованого коду, адаптивні та дозволені, дають змогу брендам/агенціям гуманізувати відкриття продукту та фіксувати дані нульової сторони в реальному часі / отримувати неупереджену статистику / посилювати ... Показати більше OI під час створення сегментів і персонажів. Просто виберіть правильне рішення, як-от інтелектуальне опитування, захоплюючий тест або вікторина з рекомендаціями продукту/пошук подарунків. Тести щодо продукту не лише покращують покупки клієнта, але й забезпечують чудовий досвід і покращують шлях клієнта завдяки керованим продажам.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — це одна з простих і потужних платформ для генерації потенційних клієнтів, якій довіряють понад 1000 компаній у всьому світі. Ми в LeadMine прагнемо надавати висококваліфіковані, перевірені та, найголовніше, точні професійні бізнес-ліди. За допомогою наших інструментів ви можете знайти потенційних клієнтів за п’ять секунд.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio дозволяє великим брендам і медіа залучати аудиторію через цифрові канали за допомогою понад 50 шаблонних інтерактивних форматів (вікторини, конкурси, опитування, тести, анімаційні ігри тощо). Завдяки суворому дотриманню GDPR платформа дозволяє збирати багаті дані першої сторони, які можна передавати в ширші технології клієнта для збагачення даних. Більше 400 підприємств наразі використовують Qualifio, включаючи TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL тощо.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Надзвичайно швидкі шаблони та плагіни WordPress, створені, щоб отримати більше трафіку, більше передплатників, клієнтів і клієнтів. Thrive Themes — це платформа, яка пропонує набір плагінів і тем WordPress, орієнтованих на конверсію, розроблених, щоб допомогти користувачам створювати ефективний онлайн-бізнес. Він надає інструменти, які покращують функціональність веб-сайту, покращують залучення користувачів і збільшують конверсії.
Kloser
kloser.com
Kloser допомагає професіоналам із продажу та рекрутерам напряму зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами, контактами та кандидатами. Наші списки електронної пошти B2B, перевірені людиною та розширені штучним інтелектом, є ідеальним рішенням для створення кампаній із формування попиту. Списки Kloser дають змогу отримати доступ до мільйонів підтверджених профілів у різних галузях, регіонах, посадах і багато іншого. Розширення Kloser Chrome – ідеальний компаньйон для ваших робочих процесів. Kloser використовує загальнодоступну інформацію, власну базу даних B2B і сучасний штучний інтелект, щоб знайти електронну пошту будь-якого потенційного клієнта за лічені секунди!
Sonar
sendsonar.com
Текстові повідомлення відкрили нові можливості для того, як відділи продажів і маркетингу можуть будувати значущі стосунки з потенційними клієнтами та клієнтами. Вибір потенційних клієнтів, перетворення потенційних клієнтів і взаємодія з клієнтами можуть бути складними завданнями. Представляємо Marchex Sonar, інтелектуальну платформу обміну текстовими повідомленнями, створену для бізнесу. Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб автоматизувати початкове спілкування, подальші дії, планування, крапельні кампанії тощо. Завдяки одному з найвищих оцінок інтерфейсу користувача та взаємодії з користувачем, Sonar пропонує найкращий набір функцій для відділів продажів і маркетингу на каналах, які віддають перевагу клієнтам. Десятки інтеграцій дозволяють безперешкодно зв’язуватися зі своїми клієнтами через CRM або стек технологій. Залучайте більше потенційних клієнтів, залучайте ефективніше та збільшуйте дохід із Marchex Sonar.
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell — це найкраще рішення для перетворення конвеєрів для команд, які використовують Hubspot. ServiceBell дозволяє компаніям перетворити свій найкращий актив бренду – свій веб-сайт – на свій конвеєр №1, спонукаючи особисті розмови з потенційними клієнтами під час перегляду в реальному часі. ServiceBell підключає веб-сайт до hubspot, а потім дозволяє повний цикл продажів на основі облікового запису просуватися вперед, коли потенційні клієнти потрапляють на сайт, а не чекають на надсилання форми. Щоб дізнатися більше, подзвоніть у дзвінок на ServiceBell.com
We-Connect
we-connect.io
У We-Connect ми пропонуємо вам найбезпечніший і найдосконаліший інструмент охоплення на ринку. Ми надаємо комплексну інформаційну панель, за допомогою якої ви можете легко керувати потенційними клієнтами, запускати інтелектуальні послідовності та аналізувати окремі пошукові кампанії. Щоб захистити ваш бізнес і клієнтів, ми використовуємо хмарне програмне забезпечення, тому вам не потрібно турбуватися про безпеку. Якщо ви готові поринути в безпечніший світ пошуків, почніть 14-денну безкоштовну пробну версію: https://account.we-connect.io/signup
Expandi
expandi.io
Expandi — це інструмент автоматизації LinkedIn, який дає змогу максимально безпечно охоплювати потенційних клієнтів за допомогою багатоканального підходу. Завдяки Expandi вам не обов’язково бути експертом LinkedIn, щоб отримати результати та покращити свою гру LinkedIn. Зв’яжіться зі своїми потенційними клієнтами на LinkedIn або електронною поштою за допомогою інтелектуальних автоматизованих послідовностей. Запустіть свою першу кампанію за 15 хвилин і побачите результати через 24 години. Наша місія — стати найбезпечнішим і найрозумнішим способом багатоканального охоплення вашого бізнесу. З провідними на ринку функціями, такими як: • Інтелектуальний конструктор кампаній: із такими діями, як підтримка потенційних клієнтів і підписка на сторінку їхньої компанії. • Можливості проведення подій LinkedIn включають запрошення вашої мережі приєднатися до вашої події або обмін повідомленнями будь-кого, хто відвідав подію, яку ви проводите. • Інтеграція з Hyperise: можливість надсилати персоналізовані зображення та gif, щоб виділятися на LinkedIn. • ... і багато іншого. Вам цікаво дізнатися більше? Відвідайте наш веб-сайт або зв’яжіться з [email protected], щоб розпочати безкоштовну пробну версію.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality — це засіб підвищення якості даних для вашої CRM: розумне рішення допомагає створювати й оновлювати потенційних клієнтів, контакти та облікові записи безпосередньо в інтерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics і SAP Sales Cloud. Під час введення контактних даних ви автоматично отримуватимете пропозиції щодо інформації, отриманої з ділових соціальних мереж, веб-сайтів компаній або підписів електронної пошти. Вбудований засіб перевірки електронної пошти виконує пошук найбільш сумісної електронної адреси. Це зменшує ручну роботу та забезпечує якість даних CRM на найвищому рівні! snapADDY DataQuality також доступний як розширення браузера для інших систем CRM. У комплект входить безкоштовний сканер візиток. Багато інтелектуальних функцій: • Створення й оновлення потенційних клієнтів, контактів і облікових записів за допомогою Smart AutoComplete & Updater • Вставлення контактних даних із буфера обміну, щоб доповнити відсутні значення • Зйомка контактів за допомогою штучного інтелекту • Автоматична перевірка дублікатів потенційних клієнтів, контактів і облікових записів • Інвентаризаційні дані оновлення на основі підписів електронної пошти • Кваліфіковане дослідження даних компанії та контактів • Просте додавання відсутніх контактних даних • Передача даних у CRM без набору тексту • Безкоштовний сканер візиток для вашого смартфона Чому snapADDY DataQuality? • Безпроблемна інтеграція в Salesforce, SAP і Microsoft Dynamics CRM • Гарантована підвищена якість даних • Краще сприйняття користувачами вашої CRM • Більша ефективність маркетингу та продажів • Спрощення робочих процесів • Економія робочого часу • Централізоване керування даними
Socital
socital.com
Socital — це маркетингова платформа електронної комерції, яка допомагає маркетологам залучати потенційних клієнтів, перетворювати анонімних і покинутих відвідувачів на клієнтів і збільшувати продажі. Socital надає унікальний набір інструментів для збору даних, сегментації бази даних електронної пошти, оптимізації переходів, націлювання та персоналізації.
Roistat
roistat.com
Roistat — це система маркетингової аналітики на основі ШІ, яка аналізує всі ваші рекламні кампанії аж до прибутку. Roistat збирає дані з CRM-системи клієнтів, рекламних каналів і їхнього сайту. За лічені секунди Roistat створює звіти відповідно до 40+ бізнес-метрик, які забезпечують маркетингову аналітику від кожного ключового слова до кінцевого продажу. Roistat визначає, чи заробляє компанія гроші на своїх платних рекламних кампаніях, що в свою чергу допомагає компаніям, які використовують Roistat, ефективніше розподіляти свій рекламний бюджет і збільшувати свої доходи. Roistat дозволяє визначити: - з яких рекламних каналів приходять ваші клієнти; - повна статистика рекламних каналів до ключового слова; - як ефективно розподілити свій бюджет; - як заощадити на рекламі, отримуючи більше продажів; - всі етапи воронки продажів.
ResponseiQ
responseiq.com
Ми збільшуємо коефіцієнт конверсії відвідувачів веб-сайту на реальні запити про продажі на 60%. Наш простий у встановленні віджет зворотного дзвінка пропонує безкоштовні та миттєві зворотні дзвінки потенційним клієнтам, які перебувають на вашому сайті та готові зробити покупку. Наша технологія надсилає дзвінки вашим доступним агентам і з’єднує їх менш ніж за 27 секунд. Усуваючи всі міжнародні бар’єри спілкування та дозволяючи відвідувачам з будь-якої точки світу спілкуватися з вами безкоштовно, час очікування та психологічні застереження усуваються. Якщо ви недоступні, користувач просто призначає відповідну дату та час, і ми надішлемо дзвінок вам і їм, щоб ви ніколи не втратили їх інтерес.
refive
refive.io
Refive дає змогу роздрібним торговцям легко збирати дані про клієнтів у магазині, щоб підвищити залученість і утримати клієнтів за допомогою розумних цифрових чеків. Команди відділу роздрібної торгівлі, маркетингу та електронної комерції використовують refive як платформу для збору даних клієнтів, збору відгуків у реальному часі, надання персоналізованих пропозицій, запуску програми лояльності та підключення даних про офлайн-покупки до профілів клієнтів. Refive інтегрується з існуючими POS-системами для видачі надійних цифрових квитанцій, які юридично відповідають місцевим і міжнародним нормам. Щоб отримати квитанції, клієнтам потрібен лише смартфон – не потрібно ні електронної адреси, ні додаткового обладнання, ні завантаження програми.
LeadPost
leadpost.com
Дізнайтеся, хто саме відвідує ваш сайт. Подивіться, хто відвідує ваш веб-сайт, навіть якщо вони не заповнюють форму! За допомогою лише одного рядка коду LeadPost може надати вам імена, контактну інформацію тощо.
Callspree
callspree.com
Callspree пропонує повністю настроювані віджети для веб-сайтів, які можна легко вбудувати у ваш веб-сайт, щоб привернути увагу відвідувачів вашого веб-сайту. У Callspree є два продукти; Віджети зворотного виклику та віджет форми Lead-to-Call. Віджет зворотного виклику Callspree дозволяє відвідувачам вашого веб-сайту негайно зв’язуватися з вашими відділами продажів і підтримки клієнтів за допомогою телефонних дзвінків. За допомогою віджета зворотного дзвінка відвідувачі вашого веб-сайту можуть налаштувати миттєві зворотні дзвінки або вибрати конкретний час для зв’язку, допомагаючи вашій команді продажів укладати більше угод, ніж ви думали. Форма для потенційних клієнтів Callspree, вбудована у ваш веб-сайт, може допомогти вам скоротити час очікування та час відповіді потенційного клієнта, одночасно полегшуючи взаємодію з вашими потенційними клієнтами через автоматичні зворотні виклики з форми.
Callback24
callback24.io
Callback24 – інструмент генерації потенційних клієнтів, який допомагає залучати нових клієнтів за допомогою кнопок заклику до дії (CTA). Callback24 полегшує зв’язок вашого клієнта з вами. Всього за 15 секунд ваш консультант отримує сповіщення про дзвінок клієнта. Відповідайте на 30% більше телефонних дзвінків завдяки кнопкам заклику до дії (CTA): віджет, спливаюче вікно та спливаюче вікно виходу. З’ясуйте причини, чому ваші клієнти звертаються до вас, і підвищте якість обслуговування клієнтів. Callback24 пропонує: - Зворотний дзвінок - Кнопки заклику до дії (CTA) - Базу даних потенційних клієнтів - Оптимізацію рівня конверсії - Запис дзвінків, планування - Статистичні дані та звіти - Відстеження дзвінків - Інтеграцію з: Facebook Messenger, Facebook Lead Ads, Google Analytics, популярними CRM і більше
Banatic
banatic.com
Banatic — це програма для створення спливаючих вікон, яка дозволяє легко створювати красиві спливаючі вікна та швидше розширювати ваші списки електронної пошти. ми надаємо програмне забезпечення для створення ваших власних спливаючих вікон і синхронізації електронної пошти з вашим улюбленим постачальником електронної пошти. Підводячи підсумок, ви можете перетворити свою реєстрацію на прибуток і швидше розвивати свій бізнес.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks пропонує вам набір продуктів, які ви можете використовувати для свого маркетингу, щоб розвивати свою компанію, знаходити потенційних клієнтів, надсилати електронні листи, створювати чат-бота, залучати відвідувачів до написання відгуків, запобігати фальшивим електронним листам на вашому сайті, відображати соціальні сповіщення на вашому сайті. і багато іншого. Набір маркетингових продуктів і продуктів для генерування потенційних клієнтів: пакет містить кілька інструментів для генерування потенційних клієнтів, які можна використовувати для розвитку вашої компанії. Залучайте більше потенційних клієнтів і клієнтів: усі інструменти орієнтовані на залучення нових потенційних клієнтів і клієнтів до вашої компанії, щоб сприяти її розвитку. Необмежений доступ до всіх продуктів: пропонуйте необмежений доступ до всього програмного забезпечення без обмежень, більше не платіть за потенційний клієнт. Що включено? Програмне забезпечення для збагачення даних для пошуку електронної пошти нових потенційних клієнтів: знайдіть потенційних клієнтів зі списку компаній. Ви зможете отримати потенційних клієнтів зі списку компаній або доменів. Програмне забезпечення ідеально підходить для компаній B2B, Sales і Growth Hackers. Найкраще програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів. Ідеально підходить для залучення потенційних клієнтів за допомогою холодної електронної пошти. Знайдіть ділову електронну пошту та інформацію про потенційних клієнтів. Експорт веде безпосередньо до Excel із бізнес-даними. Екстракт електронної пошти, телефону та соціальних мереж зі списку веб-сайтів: ви можете завантажити список доменів і витягти електронні листи, URL-адреси соціальних мереж, імена користувачів із Facebook, LinkedIn, Twitter тощо, а також номери телефонів на всіх сторінках кожного веб-сайту. Звіт доступний для завантаження у форматі Excel після вилучення всіх електронних листів.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — це потужний онлайн-конструктор форм, який дозволяє підприємствам і організаціям легко створювати власні форми та опитування. Завдяки зручному для користувача інтерфейсу з можливістю перетягування та широкому спектру шаблонів і тем, які можна використовувати, Quill Forms дозволяє легко створювати та публікувати професійно виглядаючі форми, оптимізовані для настільних комп’ютерів і мобільних пристроїв. Незалежно від того, чи потрібні вам контактні форми, форми для залучення потенційних клієнтів, форми для реєстрації на події чи опитування з відгуками, Quill Forms допоможе вам. Завдяки розширеним функціям, таким як умовна логіка, попередньо заповнені поля та спеціальні правила перевірки, ви можете створювати форми, які містять саме ту інформацію, яка вам потрібна від ваших клієнтів і потенційних клієнтів. Quill Forms також пропонує надійні функції аналітики та звітності, тож ви можете відстежувати надсилання форм, відстежувати коефіцієнти конверсії та отримувати статистичні дані про поведінку користувачів. Крім того, завдяки інтеграції з популярними системами CRM і маркетинговими платформами електронної пошти ви можете легко підключити дані форми до інших бізнес-інструментів. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, потужним функціям і гнучким ціновим планам Quill Forms є ідеальним рішенням для підприємств будь-якого розміру та галузей, яким потрібен надійний конструктор форм із можливістю налаштування.
KlickLead
klicklead.de
Використовуйте KlickLead, щоб створити індивідуальні воронки для кваліфікації потенційних клієнтів. Воронки KlickLead конвертують помітно краще, ніж звичайні форми на веб-сайтах, і створюють високоякісні запити для вашого бізнесу. Ви можете використовувати його як просту розміщену воронку на нашому сервері або скопіювати сценарій на свій веб-сайт, щоб відвідувачам не потрібно було залишати вашу сторінку.
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar допомагає підприємцям збільшити дохід, реєстрацію електронною поштою та продажі онлайн. Ви матимете доступ до широкого спектру віджетів для оптимізації веб-сайту та спливаючих вікон, які допоможуть перетворити відвідувачів на клієнтів.
eMaximation
emax-crm.com
Програмне забезпечення для управління потенційними клієнтами та автоматизації маркетингу від eMaximation дозволяє компаніям розвивати свій бізнес, легко захоплюючи, зв’язуючись, кваліфікуючи та перетворюючи більше потенційних клієнтів на продажі.
Adoric
adoric.com
Створювати привабливі та конвертувати спливаючі вікна непросто, але з Adoric це так. Ви можете легко визначити поведінку вашої аудиторії та отримати більше конверсій. - Показуйте потрібне повідомлення в потрібний час. Алгоритм Adoric дозволяє показувати конкретні повідомлення на основі поведінки ваших користувачів. - Персоналізація повідомлень для вашої аудиторії. Алгоритм Adoric дозволяє показувати конкретні повідомлення на основі особистості вашого користувача. Наша технологія пропонує безліч варіантів персоналізації ваших повідомлень відвідувачам. - Дизайн ще ніколи не був таким простим! Наш додаток вас вразить. Редактор Adoric дає змогу перетягувати зображення, додавати та редагувати елементи для створення красивих повідомлень. - Підключіться до свого постачальника електронної пошти одним клацанням миші! Виходьте з коробки та входьте до свого списку розсилки. Відчуйте простоту інтеграції ваших нових потенційних клієнтів із вашим постачальником послуг електронної пошти. - Отримуйте важливу статистику, яка дійсно має значення. Передова технологія Adoric надає оптимізовані звіти, аналітику в реальному часі та інструменти для відстеження цілей вашої кампанії. Безкоштовна реєстрація сьогодні | почніть з нашого безкоштовного плану!
Wingmate
wingmateapp.com
Wingmate, що базується в Торонто, є новою та швидкозростаючою технологічною компанією, кількість клієнтів якої зросла з 2 до понад 50 за останні два роки. У B2B CRM-простір, Wingmate дає вашим людям на передовій голос для підвищення продажів і кращого обслуговування клієнтів у режимі реального часу. Наш продукт Wingmate містить три унікальні функції; 1. Програма Frontline Intel, у якій додаток Wingmate фіксує потенційні клієнти, залучає поточних співробітників (водіїв, техніків, технічного обслуговування, повторників маршрутів тощо), використовує переваги внутрішніх активів, які в іншому випадку залишаються поза увагою, і використовує їх для розвідки та звітування повернути можливості в полі. 2. Prospecting CRM, проста програма (включає як веб-панель, так і мобільну програму), що дозволяє всім залученим сторонам ефективно фіксувати, відстежувати та керувати потенційними клієнтами, продажами та негайно повідомляти відповідні деталі. 3. Управління конвеєром, внутрішня допомога в продажах, яка забезпечує зовнішніх лідерів продажів, щоб слідкувати за інструкціями, наданими першою лінією, і проштовхувати потенційних клієнтів через воронку продажів. У більшості компаній, що надають послуги, часто існує величезний розрив між операційною діяльністю та продажами, що заважає цим компаніям повністю реалізувати свій потенціал. Wingmate вирішує цю проблему, забезпечуючи лінії зв’язку через життєво важливі відділи, створюючи організаційну прозорість і використовуючи поточні активи.
InsideUp
insideup.com
InsideUp надає вам найкращі маркетингові технології – без будь-яких складнощів – щоб легко залучати клієнтів.
Ampry
ampry.com
Створюйте більше потенційних клієнтів, продажів і доходу від наявного трафіку. Залучайте відвідувачів свого веб-сайту за допомогою зручних спливаючих вікон, постійних верхніх і нижніх панелей, тонких сповіщень і нативних рекламних блоків на одній платформі без кодування. Ampri розроблено для залучення потрібного відвідувача (розширене націлювання на користувачів) у потрібний момент (кілька варіантів ініціювання, включаючи залишення сторінки, прокручування сторінки та час перебування на сайті), з правильним повідомленням (різні варіанти розміщення та функція розділеного тестування).
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: центр керування вашими онлайн-маркетинговими стратегіями. [http://bit.ly/2mj2mMJ] За допомогою Leadfox, нашого програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, ви можете розгорнути та максимізувати ВСІ маркетингові тактики, включаючи електронні листи, рекламу, цільові сторінки, спливаючі вікна, банери, A/B-тести. Leadfox, яким користуються тисячі користувачів у більш ніж 100 країнах, є доступною, простою у використанні автоматизованою маркетинговою платформою «все в одному». Наша місія полягає в тому, щоб допомогти малим і середнім підприємствам і агентствам увійти у світ цифрового маркетингу за допомогою доступних, простих у використанні рішень і навчання. Більше інформації на нашому сайті: http://bit.ly/2mj2mMJ
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge — це рішення для автоматизації iPaaS, яке дає змогу маркетологам і рекламодавцям вдосконалювати свою стратегію багатоканальності та будувати власну взаємопов’язану маркетингову екосистему. LeadsBridge задовольнить ваші потреби в інтеграції, зосередившись на подоланні розривів між найпопулярнішими рекламними платформами — Google, Facebook, LinkedIn і TikTok — і основними маркетинговими платформами — CRM, програмним забезпеченням електронного маркетингу, автовідповідачем тощо. LeadsBridge також може розробляти індивідуальні інтеграції на основі ваших унікальних бізнес-потреб. Платформа LeadsBridge спеціально розроблена для компаній, які хочуть оптимізувати свою рекламну діяльність шляхом інтеграції свого маркетингового пакету з оголошеннями Facebook і Instagram, Google Ads, LinkedIn Ads і TikTok Ads. Завдяки 380+ готовим інтеграціям ви можете легко підключити своє улюблене програмне забезпечення до своїх рекламних платформ, плавно синхронізуючи дані для маркетингових робочих процесів. Завдяки інтеграції LeadsBridge дані потенційного клієнта передаються від джерела до пункту призначення автоматично та в режимі реального часу, при цьому завжди зберігається відповідність CCPA та GDPR. Основні функції LeadsBridge включають: Lead Sync Націлювання на аудиторію Відстеження онлайн-офлайн Платформа для платформи Індивідуальні інтеграції LeadsBridge пропонує безкоштовний план, який включає 100 потенційних клієнтів на місяць і один поточний міст. Потім ви можете перейти на платні плани, щоб отримати більше функцій: Pro: Починаючи з 3 мостів і 800 потенційних клієнтів/місяць за 22 долари США на місяць, ви можете вибрати кількість потенційних клієнтів для синхронізації та кількість мостів, які вам потрібні, і ціна буде відповідним чином змінена. ; Бізнес: це керована послуга, тому кількість потенційних клієнтів і кількість мостів налаштовується відповідно до ваших конкретних потреб, а потім розраховується вручну. Усі плани повністю відповідають GDPR і CCPA, зберігаючи всі дані клієнтів у безпеці.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформацію для людей, яких ви шукаєте. . Swordfish використовується провідними світовими рекрутерами, спеціалістами з продажу та проведення розслідувань у провідних світових оборонних, технічних і державних установах. Від рекрутерів зі списку Fortune 500 до індивідуальних підприємців, Swordfish на вашому боці, щоб зробити ваш пошук контактів ефективним, точним і простим у використанні. Наші 5 продуктів розроблено, щоб полегшити життя.. Розширення Chrome – знайдіть будь-які контактні дані в Інтернеті Збагачення файлів – заощаджуйте час, масово збагачуючи списки клієнтів. Зворотна пошукова система – знайдіть будь-кого на основі вхідних даних. Інтеграції – Swordfish легко підключається до ваших інструментів. і CRM через наші інтеграції та API. Prospector – знайдіть, зв’яжіться та закрийте потенційних клієнтів за допомогою доступу до нашої потужної бази даних контактів B2B.
Leadferno
leadferno.com
Leadferno — це платформа для обміну бізнес-повідомленнями, створена для малого бізнесу, яка забезпечує перетворення, надсилання текстових повідомлень і покращення взаємодії з клієнтами. Спілкуйтеся з клієнтами прямо зі свого веб-сайту за допомогою настроюваного віджета для перетворення веб-тексту. Залучайте споживачів за допомогою потужної папки вхідних повідомлень, щоб ваша команда могла збільшити кількість конверсій, швидше закрити потенційних клієнтів і порадувати своїх клієнтів. Leadbox від Leadferno — це найбільш настроюваний віджет для перетворення веб-тексту на ринку, який забезпечує надсилання текстових повідомлень та інші конверсії, як-от запис на зустріч, дзвінок за кнопкою, форми для потенційних клієнтів, маршрути тощо. Програма для браузера та мобільні програми допомагають вашій команді взаємодіяти з клієнтами за допомогою потужних бізнес-функцій, таких як автоматичні відповіді, збережені відповіді, заплановані повідомлення, нагадування тощо. Інтегруйте з Facebook Messenger, Google Business Messages, Google Analytics і підключайтеся до інших програм, як-от CRM, через Zapier або наш API.
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion — це хмарна платформа зв’язку LinkedIn, яка допомагає організаціям, агентствам і відділам продажів конвертувати користувачів у LinkedIn. Почніть будувати нові канали продажів із LinkedIn і синхронізуйте їх безпосередньо з вашим улюбленим інструментом CRM, інтегрувавши LinkedIn із HubSpot, Zoho, Pipedrive або Salesforce в один клік. Автоматизуйте свій пошук потенційних клієнтів, повідомлення, подальші дії, вміст і охоплення LinkedIn за допомогою LinkedFusion. Насолоджуйтеся такими функціями, як виділена IP-адреса, розумні фільтри обміну повідомленнями, командні функції та детальна аналітика з LinekdFusion.
Brave
getbrave.io
Brave — це система конверсії відвідувачів, яка надає кожному, хто має веб-сайт WordPress, понад 200 віджетів конверсії, які можна підключити та почати конвертувати відвідувачів. Ви також можете інтегрувати популярні EMS або CRM на свої веб-сайти, щоб збирати потенційних клієнтів і відстежувати конверсії в реальному часі за допомогою Advanced Analytics. Легко перетворюйте відвідувачів на клієнтів і замовників за допомогою 20 різних типів віджетів, як-от лід-магнітів, реєстрацій у соціальних мережах, додаткових продажів Woocommerce, пов’язаних публікацій у блогах, спеціальних банерів, опитувань, вікторин та багато іншого.
LeadDoubler
leaddoubler.com
Створіть і запустіть інтерактивні калькулятори для генерації потенційних клієнтів за лічені секунди, вставте їх на свій веб-сайт, щоб залучити відвідувачів і зафіксувати потенційних клієнтів безпосередньо у вбудованій системі CRM або завантажте їх у свій існуючий стек продажів і маркетингу, незалежно від того, чи це HubSpot, Salesforce, Active Campaign, MailChimp або Zapier. За допомогою LeadDoubler ви можете конвертувати наявні файли Excel в онлайн-калькулятори кількома клацаннями миші. Кодування не потрібне – жодних затримок розробників. Запустіть свої калькулятори як віджети для створення потенційних клієнтів на своєму веб-сайті за допомогою коду для вбудовування cut'n paste або використовуйте його для підтримки вашої команди продажів за допомогою повністю автоматизованих інтелектуальних конфігураторів ціноутворення на базі вашого файлу Excel і допоможіть вашій команді продажів укладати більше угод на місці. За допомогою LeadDoubler ваша інтерактивна форма може генерувати та відображати обчислені результати миттєво в режимі онлайн або створювати та надсилати автоматично створені файли PDF, наприклад контракти та пропозиції. LeadDoubler використовують компанії з понад 52 галузей, наприклад агенти з нерухомості, які залучають потенційних клієнтів, монтажники теплових насосів, які отримують потенційних клієнтів і миттєво генерують пропозиції, а також банки та страхові компанії для залучення та залучення потенційних клієнтів.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.