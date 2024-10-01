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Програмне забезпечення для захоплення потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Монтсеррат
Компанії використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб виявити нові перспективи продажів на висококонкурентних ринках. В умовах гострої конкуренції для компаній вкрай важливо завчасно визначати нові шляхи для бізнесу, випереджаючи своїх конкурентів. Професіонали з продажу використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб точно визначити потенційних клієнтів, використовуючи інформацію, отриману з різних джерел, включаючи прямі потенційні клієнти, торгових представників, експертів з маркетингу та агентів підтримки клієнтів. Однак використання нових можливостей для бізнесу є лише початковим етапом продажів. Крім використання програмного забезпечення для збору потенційних клієнтів, компанії повинні інтегрувати додаткові рішення для генерування потенційних клієнтів, такі як видобуток потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів і розвідка потенційних клієнтів. Крім того, використання таких інструментів, як управління ефективністю продажів і аналітика продажів, стає обов’язковим для успішного перетворення можливостей у відчутні продажі.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструме...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компані...
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створюйте особистий досвід для своїх клієнтів, створюйте ідентифікацію та лояльність бренду та прискорюйте свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Type...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаход...
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потен...
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою ...
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркети...
Privyr
privyr.com
Privyr створено для професіоналів із продажу та маркетингу, які залучають потенційних клієнтів онлайн і потребують легкого доступу, зв’язку та конвертації потенційних клієнтів зі свого телефону чи ноутбука. Нам довіряють у сотнях професій практично в кожній галузі. Наша мобільна CRM підключається бе...
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам...
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Інструмент Whatsapp для продажу та підтримки Підключіть свій WhatsApp Business (або API) до ManyContacts, щоб ділитися папкою «Вхідні» зі своєю командою, відповідати та організовувати всі свої чати в одному інтерфейсі.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та ...
Avochato
avochato.com
У сучасному підключеному світі клієнти перебувають за кермом. Клієнти хочуть гнучкості, щоб спілкуватися з компаніями через будь-які канали, і коли вони це роблять, їхній досвід має бути персоналізованим, миттєвим і завжди активним. Стикаючись із зростаючими вимогами клієнтів, відділи продажів, марк...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйт...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — це пакет програмного забезпечення на базі GenAI, що забезпечує швидкі продажі для компаній B2C і B2B2C. Інтегрована платформа продажів Floww.ai пропонує Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations, інтегровані з сучасним комунікаційним стеком. Удосконал...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох канала...
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готов...
Thrive Themes
thrivethemes.com
Надзвичайно швидкі шаблони та плагіни WordPress, створені, щоб отримати більше трафіку, більше передплатників, клієнтів і клієнтів.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирі...
Brave
getbrave.io
Brave — це система конверсії відвідувачів, яка надає кожному, хто має веб-сайт WordPress, понад 200 віджетів конверсії, які можна підключити та почати конвертувати відвідувачів. Ви також можете інтегрувати популярні EMS або CRM на свої веб-сайти, щоб збирати потенційних клієнтів і відстежувати конве...
about.me
about.me
Створіть свій безкоштовний односторінковий веб-сайт всього за кілька хвилин. Фрілансери та підприємці використовують about.me, щоб збільшити свою аудиторію та отримати більше клієнтів.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоро...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформ...
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разі...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують...
Interact
tryinteract.com
Interact AI — це автоматизований інструмент для створення вікторин, який спрощує процес створення цікавих тестів. Він пропонує зручне рішення для компаній, які хочуть створювати вікторини, не потребуючи глибоких знань ШІ чи написання підказок. Платформа Interact надає повний набір функцій для створ...
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM дозволяє малим підприємствам відстежувати потенційних клієнтів і клієнтів в одному місці. Ви можете розподіляти потенційних клієнтів між вашими торговими агентами, планувати подальші дії, отримувати своєчасні нагадування та ретельно відстежувати конверсії продажів за допомогою ...
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання, яка допомагає компаніям зосередитися на діях. Дія може бути якою завгодно: підписка на електронну пошту, лайк у Facebook, підписка на Twitter або хтось згадує вашу компанію за допомогою #хештегу.
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бі...
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично отримує контактні дані в LinkedIn. Просто зареєструйтеся безкоштовно та почніть використовувати наше розширення Chrome, щоб отримати миттєвий доступ до контактної інформації потенційних клієнтів. Керуйте своїми потенційними клієнтами на інформаційній панелі, збагачуючи дані, створю...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder Найшвидший спосіб знайти перспективу. Інструмент пошуку потенційних клієнтів для багатофункціональних B2B-менеджерів з продажів, підбору персоналу та маркетингу.
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
Expandi
expandi.io
Expandi — це інструмент автоматизації LinkedIn, який дає змогу максимально безпечно охоплювати потенційних клієнтів за допомогою багатоканального підходу. Завдяки Expandi вам не обов’язково бути експертом LinkedIn, щоб отримати результати та покращити свою гру LinkedIn. Зв’яжіться зі своїми потенцій...
UpViral
upviral.com
UpViral — це найкраща платформа вірусного реферального маркетингу. Це дозволяє запускати такі кампанії, як тоталізатори, винагороди та списки очікування, якими люди захочуть поділитися зі своїми колегами. Налаштувавши свою першу кампанію, ви відчуєте справжню силу усного спілкування. Генерація трафі...
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly змінює спосіб організації збору, підключення та захисту даних. * Збір: спростіть збір даних у складних середовищах за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора форм без коду. * Підключення: автоматизуйте багатоетапні робочі процеси та безперебійну інтеграцію в критично важливі для ...
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — це потужний онлайн-конструктор форм, який дозволяє підприємствам і організаціям легко створювати власні форми та опитування. Завдяки зручному для користувача інтерфейсу з можливістю перетягування та широкому спектру шаблонів і тем, які можна використовувати, Quill Forms дозволяє легко ...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент аналітики продажів, який дозволяє створювати списки потенційних клієнтів на основі розширених можливостей пошуку, як-от використовуваних технологій і звичайних практик, а також багатьох інших фільтрів, як-от місцезнаходження, розмір компанії, галузь тощо. Після створення сп...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щоб л...
Jebbit
jebbit.com
Платформа Jebbit Enterprise Experience Platform дозволяє брендам створювати прекрасні інтерактивні програми, які охоплюють дані нульової сторони в масштабі по кожному каналу. Від рекомендацій щодо продукту та особистих тестів до дрібниць, доступних для покупок букбуків, кращих опитувань, опитувань, ...
Lusha
lusha.com
Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів...
GoSquared
gosquared.com
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть із MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Surfe
surfe.com
Додайте контакти, знайдіть відповідні електронні листи та синхронізуйте розмови LinkedIn і Sales Navigator із CRM за допомогою простого розширення Chrome від Surfe. Surfe — це рішення №1 для інтеграції вашого ... Показати більше RM із LinkedIn, щоб • усунути потребу в ручному введенні даних • покращ...
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропон...
Texau
texau.com
TexAu — це набір інструментів для автоматизації розвитку, який дозволить вам генерувати нових потенційних клієнтів, швидко й без зусиль зв’язуватися з ними та покращувати знання своїх користувачів.
HiHello
hihello.com
HiHello — це найкраще рішення для цифрових візиток для корпоративних компаній. За допомогою HiHello компанії можуть замінити паперові візитні картки професійними цифровими візитними картками, які справлять враження на клієнтів, партнерів і потенційних клієнтів. Цифрові візитні картки HiHello можуть ...
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder — це програма для створення онлайн-форм, яка допомагає компаніям і окремим особам у всьому світі збирати дані та автоматизувати робочі процеси за допомогою онлайн-форм, опитувань, анкет, тестів і опитувань. Наш конструктор форм надає численні функції для створення форм і опитувань без...
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це програмний інструмент, який допомагає брендам створювати, проводити та керувати рекламними акціями цифрового маркетингу, такими як тоталізатори, розіграші, конкурси, миттєві виграші, кампанії за рекомендаціями тощо. Набір програмного забезпечення пропонує такі функції, як A/B-тестува...
Purple
purple.com
Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у п...
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує вашу взаємодію з клієнтами в масштабі за допомогою чат-ботів. Вирішуйте бізнес-завдання, наприклад залучайте більше потенційних клієнтів, бронюйте більше зустрічей, масштабуйте підтримку клієнтів за допомогою передових чат-ботів. Клієнти використовують WotNot, щоб забезпечити перс...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: центр керування вашими онлайн-маркетинговими стратегіями. [http://bit.ly/2mj2mMJ] За допомогою Leadfox, нашого програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, ви можете розгорнути та максимізувати ВСІ маркетингові тактики, включаючи електронні листи, рекламу, цільові сторінки, сплива...
Beacon
beacon.by
Beacon допомагає створити унікальний професійний дизайн для провідних магнітів за лічені хвилини.
We-Connect
we-connect.io
У We-Connect ми пропонуємо вам найбезпечніший і найдосконаліший інструмент охоплення на ринку. Ми надаємо комплексну інформаційну панель, за допомогою якої ви можете легко керувати потенційними клієнтами, запускати інтелектуальні послідовності та аналізувати окремі пошукові кампанії. Щоб захистити в...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від ...