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Програмне забезпечення для захоплення потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Барбадос
Компанії використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб виявити нові перспективи продажів на висококонкурентних ринках. В умовах гострої конкуренції для компаній вкрай важливо завчасно визначати нові шляхи для бізнесу, випереджаючи своїх конкурентів. Професіонали з продажу використовують програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів, щоб точно визначити потенційних клієнтів, використовуючи інформацію, отриману з різних джерел, включаючи прямі потенційні клієнти, торгових представників, експертів з маркетингу та агентів підтримки клієнтів. Однак використання нових можливостей для бізнесу є лише початковим етапом продажів. Крім використання програмного забезпечення для збору потенційних клієнтів, компанії повинні інтегрувати додаткові рішення для генерування потенційних клієнтів, такі як видобуток потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів і розвідка потенційних клієнтів. Крім того, використання таких інструментів, як управління ефективністю продажів і аналітика продажів, стає обов’язковим для успішного перетворення можливостей у відчутні продажі.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створіть особистий досвід для своїх клієнтів, створіть ідентифікацію бренду та лояльність і прискоріть свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Typeform...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потен...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаход...
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою ...
Privyr
privyr.com
Privyr створено для професіоналів із продажу та маркетингу, які залучають потенційних клієнтів онлайн і потребують легкого доступу, зв’язку та конвертації потенційних клієнтів зі свого телефону чи ноутбука. Нам довіряють у сотнях професій практично в кожній галузі. Наша мобільна CRM підключається бе...
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркети...
Signals
getsignals.ai
Signals — це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам...
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Інструмент Whatsapp для продажу та підтримки Підключіть свій WhatsApp Business (або API) до ManyContacts, щоб ділитися папкою «Вхідні» зі своєю командою, відповідати та організовувати всі свої чати в одному інтерфейсі.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та ...
Avochato
avochato.com
У сучасному підключеному світі клієнти перебувають за кермом. Клієнти хочуть гнучкості, щоб спілкуватися з компаніями через будь-які канали, і коли вони це роблять, їхній досвід має бути персоналізованим, миттєвим і завжди активним. Стикаючись із зростаючими вимогами клієнтів, відділи продажів, марк...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйт...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — це пакет програмного забезпечення на базі GenAI, що забезпечує швидкі продажі для компаній B2C і B2B2C. Інтегрована платформа продажів Floww.ai пропонує Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations, інтегровані з сучасним комунікаційним стеком. Удосконал...
about.me
about.me
Створіть свій безкоштовний односторінковий веб-сайт всього за кілька хвилин. Фрілансери та підприємці використовують about.me, щоб збільшити свою аудиторію та отримати більше клієнтів.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирі...
Thrive Themes
thrivethemes.com
Надзвичайно швидкі шаблони та плагіни WordPress, створені, щоб отримати більше трафіку, більше передплатників, клієнтів і клієнтів.
Warmly
warmly.ai
Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш канал, відстежуючи сигнали про наміри купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги...
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоро...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох канала...
Brave
getbrave.io
Brave — це система конверсії відвідувачів, яка надає кожному, хто має веб-сайт WordPress, понад 200 віджетів конверсії, які можна підключити та почати конвертувати відвідувачів. Ви також можете інтегрувати популярні EMS або CRM на свої веб-сайти, щоб збирати потенційних клієнтів і відстежувати конве...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разі...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформ...
Interact
tryinteract.com
Interact AI — це автоматизований інструмент для створення вікторин, який спрощує процес створення цікавих тестів. Він пропонує зручне рішення для компаній, які хочуть створювати вікторини, не потребуючи глибоких знань ШІ чи написання підказок. Платформа Interact надає повний набір функцій для створ...
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бі...
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder Найшвидший спосіб знайти перспективу. Інструмент пошуку потенційних клієнтів для багатофункціональних B2B-менеджерів з продажів, підбору персоналу та маркетингу.
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM дозволяє малим підприємствам відстежувати потенційних клієнтів і клієнтів в одному місці. Ви можете розподіляти потенційних клієнтів між вашими торговими агентами, планувати подальші дії, отримувати своєчасні нагадування та ретельно відстежувати конверсії продажів за допомогою ...
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання, яка допомагає компаніям зосередитися на діях. Дія може бути якою завгодно: підписка на електронну пошту, лайк у Facebook, підписка на Twitter або хтось згадує вашу компанію за допомогою #хештегу.
Expandi
expandi.io
Expandi — це інструмент автоматизації LinkedIn, який дає змогу максимально безпечно охоплювати потенційних клієнтів за допомогою багатоканального підходу. Завдяки Expandi вам не обов’язково бути експертом LinkedIn, щоб отримати результати та покращити свою гру LinkedIn. Зв’яжіться зі своїми потенцій...
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly надає простий у використанні конструктор онлайн-форм для компаній. Інтеграція з Salesforce за допомогою нашого безперебійного веб-рішення. Почніть сьогодні.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично отримує контактні дані в LinkedIn. Просто зареєструйтеся безкоштовно та почніть використовувати наше розширення Chrome, щоб отримати миттєвий доступ до контактної інформації потенційних клієнтів. Керуйте своїми потенційними клієнтами на інформаційній панелі, збагачуючи дані, створю...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент аналітики продажів, який дозволяє створювати списки потенційних клієнтів на основі розширених можливостей пошуку, як-от використовуваних технологій і звичайних практик, а також багатьох інших фільтрів, як-от місцезнаходження, розмір компанії, галузь тощо. Після створення сп...
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — це потужний онлайн-конструктор форм, який дозволяє підприємствам і організаціям легко створювати власні форми та опитування. Завдяки зручному для користувача інтерфейсу з можливістю перетягування та широкому спектру шаблонів і тем, які можна використовувати, Quill Forms дозволяє легко ...
UpViral
upviral.com
UpViral — це найкраща платформа вірусного реферального маркетингу. Це дозволяє запускати такі кампанії, як тоталізатори, винагороди та списки очікування, якими люди захочуть поділитися зі своїми колегами. Налаштувавши свою першу кампанію, ви відчуєте справжню силу усного спілкування. Генерація трафі...
Jebbit
jebbit.com
Відчуйте найбільш креативний і сумісний спосіб збору даних безпосередньо від споживачів. Створюйте цікаві, захоплюючі інтерактивні програми, які сприяють збільшенню продажів, залученню та збору цінних власних даних.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щоб л...
GoSquared
gosquared.com
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть із MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
123FormBuilder
123formbuilder.com
Один безпечний конструктор форм Варіанти використання нескінченного збору даних Створіть будь-який тип онлайн-форми так просто, як 1-2-3! Використовуйте наш безкоштовний онлайн-конструктор форм для створення реєстраційних форм, форм замовлень, форм заявок, опитувань тощо, повністю інтегрованих із ...
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це універсальна бізнес-платформа для досвідчених творців, тренерів і експертів, які можуть монетизувати свої знання та послуги в Інтернеті. Платформа містить усе, що вам потрібно для маркетингу та продажу цифрових продуктів, наприклад маркетинг електронною поштою, сайти членства, сторінки т...
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує вашу взаємодію з клієнтами в масштабі за допомогою чат-ботів. Вирішуйте бізнес-завдання, наприклад залучайте більше потенційних клієнтів, бронюйте більше зустрічей, масштабуйте підтримку клієнтів за допомогою передових чат-ботів. Клієнти використовують WotNot, щоб забезпечити перс...
Texau
texau.com
TexAu — це набір інструментів для автоматизації розвитку, який дозволить вам генерувати нових потенційних клієнтів, швидко й без зусиль зв’язуватися з ними та покращувати знання своїх користувачів.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Purple
purple.com
Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у п...
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — це платформа аналізу для виходу на ринок, яка допомагає командам відділів маркетингу, продажів і доходів забезпечити до 5-кратного підвищення ефективності конвеєра завдяки: - Виявленню ваших ідеальних клієнтів (ICP) серед 22 мільйонів облікових записів, профільованих за допомогою 300 мі...
HiHello
hihello.com
HiHello — це найкраще рішення для цифрових візиток для корпоративних компаній. За допомогою HiHello компанії можуть замінити паперові візитні картки професійними цифровими візитними картками, які справлять враження на клієнтів, партнерів і потенційних клієнтів. Цифрові візитні картки HiHello можуть ...
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: центр керування вашими онлайн-маркетинговими стратегіями. [http://bit.ly/2mj2mMJ] За допомогою Leadfox, нашого програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, ви можете розгорнути та максимізувати ВСІ маркетингові тактики, включаючи електронні листи, рекламу, цільові сторінки, сплива...
bant.io
bant.io
Універсальна платформа для залучення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.
Sailes
sailes.com
Роботи Sailebot автоматизують усі пошуки Реалізуйте потенціал торгової людини, який став можливим за допомогою єдиного ШІ, який автоматизує все: від досліджень і відкриттів до залучення, взаємодії та можливостей – без рук.
Wiza
wiza.co
Знайти точну контактну інформацію B2B дуже важко. 40% продавців кажуть, що пошук потенційних клієнтів є найважчою частиною їхньої роботи. LinkedIn пропонує оновлену базу потенційних клієнтів, але немає простого способу зв’язатися з ними... Показати більше про потенційних клієнтів за межами LinkedIn....
We-Connect
we-connect.io
У We-Connect ми пропонуємо вам найбезпечніший і найдосконаліший інструмент охоплення на ринку. Ми надаємо комплексну інформаційну панель, за допомогою якої ви можете легко керувати потенційними клієнтами, запускати інтелектуальні послідовності та аналізувати окремі пошукові кампанії. Щоб захистити в...