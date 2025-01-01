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Програмне забезпечення доставки «Остання миля».
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Програмне забезпечення доставки «Остання миля». - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для доставки «останньої милі» пропонує компаніям необхідні інструменти для ефективного управління та оптимізації доставки від складу до порога клієнта. Він включає оптимізацію маршруту, розширену диспетчеризацію, сповіщення клієнтів, підтвердження доставки та аналітику доставки. Ці можливості дозволяють компаніям пришвидшити час доставки, одночасно інформуючи клієнтів про стан їхнього замовлення. Програмне забезпечення для доставки «останньої милі», яке використовується в основному диспетчерами та водіями, сприяє ефективній комунікації та забезпечує своєчасну доставку. Незважаючи на схожість із програмним забезпеченням кур’єрської служби, його головна відмінність полягає в тому, що вона зосереджена виключно на процесі доставки, тоді як програмне забезпечення кур’єрської служби часто включає ширші бек-офісні функції, пов’язані з отриманням і доставкою. Як правило, програмне забезпечення для доставки «останньої милі» використовується у відділах постачання та логістиці підприємств, які обробляють щоденні замовлення на доставку. Його зазвичай інтегрують з іншими інструментами ланцюга постачання та логістики, такими як програмне забезпечення для планування ланцюга постачання, для підвищення загальної ефективності роботи.

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Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.

Routific

Routific

routific.com

Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.

DispatchTrack

DispatchTrack

dispatchtrack.com

DispatchTrack – програма для управління доставкою останньої милі з оптимізацією маршрутів, моніторингом в реальному часі та управлінням 3PL.

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack - програма для оптимізації доставки, що включає відстеження в реальному часі та автоматизацію маршрутів для покращення логістичних процесів.

project44

project44

project44.com

Project44 - це платформа для управління ланцюгами поставок, що забезпечує видимість і ефективність, включаючи відстеження вантажів та прогнозування часу доставки.

Nash

Nash

usenash.com

Nash - платформа для управління логістикою останньої милі, що оптимізує, автоматизує та контролює доставку через інтеграцію з власними і сторонніми службами.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.

GoShare

GoShare

goshare.co

Goshare - це платформа, яка з’єднує власників вантажівок і фургонів з бізнесами для забезпечення доставки на вимогу.

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

DelivApp - платформа для управління доставкою, яка дозволяє призначати водіїв, відстежувати замовлення в режимі реального часу та оптимізувати робочі процеси.

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt - це додаток для управління логістикою, який пропонує рішення для зберігання, доставки та моніторингу вантажів для підприємств.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext - це програмне забезпечення для автоматизації доставки та логістики, що допомагає підприємствам оптимізувати маршрути і покращити обслуговування клієнтів.

Radaro

Radaro

radaro.com.au

Radaro - платформа для оптимізації доставки останньої милі, яка відстежує процес і забезпечує аналітику для зниження витрат.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp - це система управління польовими послугами, що оптимізує маршрути, надає мобільний додаток та аналітику для управління працівниками на місці.

getswift

getswift

getswift.co

GetSwift - це програмне забезпечення для управління доставкою, що допомагає бізнесам оптимізувати процеси доставки останньої милі та підвищити задоволеність клієнтів.

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

RouteManager - це хмарне програмне забезпечення для оптимізації маршруту та управління доставками, що дозволяє покращити ефективність логістики.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.

Deliforce

Deliforce

deliforce.io

Deliforce – це програма для управління доставкою, що дозволяє контролювати замовлення, відстежувати доставки і координувати роботу з водіями.

NetworkON

NetworkON

networkon.io

NetworkON - програма для управління доставкою, що оптимізує логістичні операції та покращує взаємодію з клієнтами через автоматизацію та управління видимістю.

Scurri

Scurri

scurri.com

Scurri - це програмне забезпечення для управління доставкою, що оптимізує процеси електронної комерції, від замовлення до доставки, підвищуючи ефективність і задоволеність клієнтів.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.

Ufleet

Ufleet

ufleet.io

UFLEET - програма для управління автопарком, що забезпечує моніторинг, оптимізацію маршрутів та управління витратами для бізнесу з доставкою.

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

CICO Tracker — додаток для управління доставками, що надає реальний час оновлень, точний ETA та можливість відстеження водіїв для покращення сервісу.

OneRail

OneRail

onerail.com

OneRail - рішення для оптимізації доставки, що з'єднує підприємства з водіями у режимі реального часу для зменшення витрат і покращення швидкості обслуговування.

GSMtasks

GSMtasks

gsmtasks.com

GSMtasks - додаток для управління мобільними водіями, оптимізації маршрутів та поліпшення комунікації між працівниками та клієнтами.

Renesent

Renesent

renesent.com

Renesent є платформою логістики, що з'єднує клієнтів з місцевими перевізниками для доставки, перевезення та зберігання товарів по всьому світу.

LionWheel

LionWheel

lionwheel.com

LionWheel - додаток для оптимізації доставки, який допомагає планувати маршрути, управляти автопарком та відстежувати замовлення в реальному часі.

Wise Systems

Wise Systems

wisesystems.com

Додаток Wise Systems забезпечує автономне маршрутизацію та диспетчеризацію для ефективної доставки останньої милі в різних галузях.

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Програмне забезпечення доставки «Остання миля». - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog