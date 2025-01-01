Програмне забезпечення доставки «Остання миля». - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для доставки «останньої милі» пропонує компаніям необхідні інструменти для ефективного управління та оптимізації доставки від складу до порога клієнта. Він включає оптимізацію маршруту, розширену диспетчеризацію, сповіщення клієнтів, підтвердження доставки та аналітику доставки. Ці можливості дозволяють компаніям пришвидшити час доставки, одночасно інформуючи клієнтів про стан їхнього замовлення. Програмне забезпечення для доставки «останньої милі», яке використовується в основному диспетчерами та водіями, сприяє ефективній комунікації та забезпечує своєчасну доставку. Незважаючи на схожість із програмним забезпеченням кур’єрської служби, його головна відмінність полягає в тому, що вона зосереджена виключно на процесі доставки, тоді як програмне забезпечення кур’єрської служби часто включає ширші бек-офісні функції, пов’язані з отриманням і доставкою. Як правило, програмне забезпечення для доставки «останньої милі» використовується у відділах постачання та логістиці підприємств, які обробляють щоденні замовлення на доставку. Його зазвичай інтегрують з іншими інструментами ланцюга постачання та логістики, такими як програмне забезпечення для планування ланцюга постачання, для підвищення загальної ефективності роботи.
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Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Detrack
detrack.com
Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Routific
routific.com
Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.
FarEye
fareye.com
FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack – програма для управління доставкою останньої милі з оптимізацією маршрутів, моніторингом в реальному часі та управлінням 3PL.
Beetrack
beetrack.com
Beetrack - програма для оптимізації доставки, що включає відстеження в реальному часі та автоматизацію маршрутів для покращення логістичних процесів.
project44
project44.com
Project44 - це платформа для управління ланцюгами поставок, що забезпечує видимість і ефективність, включаючи відстеження вантажів та прогнозування часу доставки.
Nash
usenash.com
Nash - платформа для управління логістикою останньої милі, що оптимізує, автоматизує та контролює доставку через інтеграцію з власними і сторонніми службами.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.
GoShare
goshare.co
Goshare - це платформа, яка з’єднує власників вантажівок і фургонів з бізнесами для забезпечення доставки на вимогу.
DelivApp
delivapp.com
DelivApp - платформа для управління доставкою, яка дозволяє призначати водіїв, відстежувати замовлення в режимі реального часу та оптимізувати робочі процеси.
GoBolt
gobolt.com
GoBolt - це додаток для управління логістикою, який пропонує рішення для зберігання, доставки та моніторингу вантажів для підприємств.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext - це програмне забезпечення для автоматизації доставки та логістики, що допомагає підприємствам оптимізувати маршрути і покращити обслуговування клієнтів.
Radaro
radaro.com.au
Radaro - платформа для оптимізації доставки останньої милі, яка відстежує процес і забезпечує аналітику для зниження витрат.
MileApp
mile.app
MileApp - це система управління польовими послугами, що оптимізує маршрути, надає мобільний додаток та аналітику для управління працівниками на місці.
getswift
getswift.co
GetSwift - це програмне забезпечення для управління доставкою, що допомагає бізнесам оптимізувати процеси доставки останньої милі та підвищити задоволеність клієнтів.
RouteManager
route-manager.com
RouteManager - це хмарне програмне забезпечення для оптимізації маршруту та управління доставками, що дозволяє покращити ефективність логістики.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.
Deliforce
deliforce.io
Deliforce – це програма для управління доставкою, що дозволяє контролювати замовлення, відстежувати доставки і координувати роботу з водіями.
NetworkON
networkon.io
NetworkON - програма для управління доставкою, що оптимізує логістичні операції та покращує взаємодію з клієнтами через автоматизацію та управління видимістю.
Scurri
scurri.com
Scurri - це програмне забезпечення для управління доставкою, що оптимізує процеси електронної комерції, від замовлення до доставки, підвищуючи ефективність і задоволеність клієнтів.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.
Ufleet
ufleet.io
UFLEET - програма для управління автопарком, що забезпечує моніторинг, оптимізацію маршрутів та управління витратами для бізнесу з доставкою.
Cigo Tracker
cigotracker.com
CICO Tracker — додаток для управління доставками, що надає реальний час оновлень, точний ETA та можливість відстеження водіїв для покращення сервісу.
OneRail
onerail.com
OneRail - рішення для оптимізації доставки, що з'єднує підприємства з водіями у режимі реального часу для зменшення витрат і покращення швидкості обслуговування.
GSMtasks
gsmtasks.com
GSMtasks - додаток для управління мобільними водіями, оптимізації маршрутів та поліпшення комунікації між працівниками та клієнтами.
Renesent
renesent.com
Renesent є платформою логістики, що з'єднує клієнтів з місцевими перевізниками для доставки, перевезення та зберігання товарів по всьому світу.
LionWheel
lionwheel.com
LionWheel - додаток для оптимізації доставки, який допомагає планувати маршрути, управляти автопарком та відстежувати замовлення в реальному часі.
Wise Systems
wisesystems.com
Додаток Wise Systems забезпечує автономне маршрутизацію та диспетчеризацію для ефективної доставки останньої милі в різних галузях.
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