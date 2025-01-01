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Великі мовні моделі (LLM) — це передові системи штучного інтелекту, спеціально розроблені для розуміння, інтерпретації та створення людського тексту з широкого спектру вхідних даних. Використовуючи найсучасніші методи машинного навчання, масивні навчальні набори даних і глибокі архітектури, ці моделі можуть виконувати широкий спектр завдань природної мови, що робить їх незамінними інструментами для бізнесу в усіх секторах. Завдання варіюються від перекладу, узагальнення, відповідей на запитання та бесіди до більш тонких програм, таких як аналіз настроїв, класифікація тексту та генерація творчого вмісту. LLM у цій категорії використовуються, щоб революціонізувати обслуговування клієнтів за допомогою інтелектуальних чат-ботів, розширити створення вмісту за допомогою можливостей автоматичного запису, оптимізувати дослідження ринку з аналізом настроїв і багато іншого. Володіючи кількома мовами, багато з них можуть адаптуватися до глобальних ринків, долаючи мовні бар’єри та сприяючи міжкультурному спілкуванню. Прогрес у технології LLM також свідчить про еру автоматизації багатьох завдань, пов’язаних із мовою, що зменшує ручну працю та підвищує ефективність. Вони вносять трансформаційні зміни в досвід користувача, додаючи рівень персоналізації та інтерактивності, який раніше був недосяжним. Ця категорія відрізняється від категорії програмного забезпечення для чат-ботів штучного інтелекту, яка зосереджується на автономних платформах, які дозволяють користувачам взаємодіяти та взаємодіяти з великими мовними моделями, і категорії програмного забезпечення для синтетичних медіа, яка складається з інструментів для бізнес-користувачів для створення мультимедійних даних, згенерованих штучним інтелектом. Натомість ці рішення LLM розроблені як більш універсальні, базові інструменти, які можна інтегрувати в широкий спектр програм, а не лише в чат-ботах або синтетичних носіях. Щоб отримати право на включення до категорії Large Language Models (LLM), продукт повинен: * Запропонуйте широкомасштабну мовну модель, здатну розуміти та генерувати текст, схожий на людину, із різноманітних вхідних даних, доступних для комерційного використання. * Надання надійних і безпечних API або інструментів інтеграції, що дозволяє компаніям з різних секторів легко включати модель у свої існуючі системи або процеси. * Мати комплексні механізми для вирішення потенційних проблем, пов’язаних із конфіденційністю даних, етичним використанням і модерацією вмісту, забезпечуючи довіру користувачів і дотримання нормативних вимог. * Забезпечте надійну підтримку клієнтів і розширену документацію разом із постійними оновленнями та вдосконаленнями, тим самим допомагаючи користувачам ефективно інтегрувати та використовувати модель, а також забезпечуючи її постійну відповідність і адаптованість до мінливих вимог.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — безкоштовний AI-додаток для бесід, автоматизації завдань, аналізу даних та обробки зображень, що підтримує голосове введення і має функцію пам'яті.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini - це додаток для взаємодії з AI, який допомагає в створенні текстів, генерації зображень і пошуку інформації в режимі реального часу.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek - це безкоштовний AI-асистент для обробки природних мов, що забезпечує точні відповіді та підтримує інтеграцію для розробників.
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - це AI інструмент для підвищення продуктивності у програмному забезпеченні Microsoft 365, що допомагає створювати контент та автоматизувати завдання.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face - платформа з відкритим кодом для побудови, навчання та розгортання моделей штучного інтелекту у сфері обробки природних мов.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen — безкоштовний помічник на базі AI для роботи, що підтримує обробку тексту, зображень і кодування, з можливістю завантаження документів та інтеграції в режимі реального часу.
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI - платформа з відкритим кодом для розробки швидких мовних моделей, що спеціалізуються на бізнес-завданнях і використовують приватні дані.
Databricks
databricks.com
Databricks - платформа для аналітики даних, інтегрує обробку, науку про дані та бізнес-аналітику, підтримує спільну роботу і автоматизує управління кластерами.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta AI Studio дозволяє створювати унікальних AI персонажів на основі інтересів користувачів для різних видів взаємодії та підтримки.
Stability AI
stability.ai
Stability AI - платформа для генерування контенту з тексту, зображень та звуку, що включає моделі для 3D-моделювання, музики та відео.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI - плагін для доступу до наукових статей з відкритим доступом з рецензованих журналів, що полегшує пошук академічної інформації.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI підтримує впровадження генеративного штучного інтелекту в підприємствах через чат-додаток, інструменти для розробників та відкритий движок запитів.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai - платформа з відкритим кодом для генеративного штучного інтелекту та машинного навчання, яка спрощує створення та впровадження моделей.
Composable Prompts
composableprompts.com
Composable Prompts - це додаток для ефективного управління підказками, що спрощує процеси розробки та підвищує продуктивність користувачів.
Anode
codygon.com
Anode - це інструмент для виявлення аномалій у даних, який аналізує дані на наявність 6 типів помилок для швидшого отримання інсайтів.
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