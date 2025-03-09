Програмне забезпечення для моделей великих мов - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Великі мовні моделі (LLM) — це передові системи штучного інтелекту, спеціально розроблені для розуміння, інтерпретації та створення людського тексту з широкого спектру вхідних даних. Використовуючи найсучасніші методи машинного навчання, масивні навчальні набори даних і глибокі архітектури, ці моделі можуть виконувати широкий спектр завдань природної мови, що робить їх незамінними інструментами для бізнесу в усіх секторах. Завдання варіюються від перекладу, узагальнення, відповідей на запитання та бесіди до більш тонких програм, таких як аналіз настроїв, класифікація тексту та генерація творчого вмісту. LLM у цій категорії використовуються, щоб революціонізувати обслуговування клієнтів за допомогою інтелектуальних чат-ботів, розширити створення вмісту за допомогою можливостей автоматичного запису, оптимізувати дослідження ринку з аналізом настроїв і багато іншого. Володіючи кількома мовами, багато з них можуть адаптуватися до глобальних ринків, долаючи мовні бар’єри та сприяючи міжкультурному спілкуванню. Прогрес у технології LLM також свідчить про еру автоматизації багатьох завдань, пов’язаних із мовою, що зменшує ручну працю та підвищує ефективність. Вони вносять трансформаційні зміни в досвід користувача, додаючи рівень персоналізації та інтерактивності, який раніше був недосяжним. Ця категорія відрізняється від категорії програмного забезпечення для чат-ботів штучного інтелекту, яка зосереджується на автономних платформах, які дозволяють користувачам взаємодіяти та взаємодіяти з великими мовними моделями, і категорії програмного забезпечення для синтетичних медіа, яка складається з інструментів для бізнес-користувачів для створення мультимедійних даних, згенерованих штучним інтелектом. Натомість ці рішення LLM розроблені як більш універсальні, базові інструменти, які можна інтегрувати в широкий спектр програм, а не лише в чат-ботах або синтетичних носіях. Щоб отримати право на включення до категорії Large Language Models (LLM), продукт повинен: * Запропонуйте широкомасштабну мовну модель, здатну розуміти та генерувати текст, схожий на людину, із різноманітних вхідних даних, доступних для комерційного використання. * Надання надійних і безпечних API або інструментів інтеграції, що дозволяє компаніям з різних секторів легко включати модель у свої існуючі системи або процеси. * Мати комплексні механізми для вирішення потенційних проблем, пов’язаних із конфіденційністю даних, етичним використанням і модерацією вмісту, забезпечуючи довіру користувачів і дотримання нормативних вимог. * Забезпечте надійну підтримку клієнтів і розширену документацію разом із постійними оновленнями та вдосконаленнями, тим самим допомагаючи користувачам ефективно інтегрувати та використовувати модель, а також забезпечуючи її постійну відповідність і адаптованість до мінливих вимог.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — безкоштовний AI-додаток для бесід, автоматизації завдань, аналізу даних та обробки зображень, що підтримує голосове введення і має функцію пам'яті.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek пропонує інструменти на базі ШІ для покращення пошуку та аналізу великих наборів даних, допомагаючи організаціям приймати обґрунтовані рішення.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini - це додаток для взаємодії з AI, який допомагає в створенні текстів, генерації зображень і пошуку інформації в режимі реального часу.
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen — безкоштовний помічник на базі AI для роботи, що підтримує обробку тексту, зображень і кодування, з можливістю завантаження документів та інтеграції в режимі реального часу.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - це AI інструмент для підвищення продуктивності у програмному забезпеченні Microsoft 365, що допомагає створювати контент та автоматизувати завдання.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai є провідним постачальником платформ Generative AI та Machine Learning з відкритим кодом, який прагне демократизувати AI. Він перетворює технічну майстерність 30 майстрів Kaggle у прості хмарні продукти ШІ для Generative AI та машинного навчання, які вирішують серйозні проблеми. Клієнти, спільнота та партнери є стратегічними інвесторами в H2O.ai, які створюють довгострокове бачення використання штучного інтелекту на благо. Механізми штучного інтелекту H2O.ai розподілених ML H2O-3, autoML Driverless AI, Hydrogen Torch і Document AI трансформували понад 20 000 глобальних організацій і більше половини зі списку Fortune 500 і домашніх брендів, включаючи AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, WorkDay, IFFCO-Tokio та AES. Програма H2O.ai AI for Good регулярно підтримує некомерційні групи, фонди та спільноти в їхніх зусиллях щодо розвитку освіти, охорони здоров’я та збереження навколишнього середовища, включаючи визначення територій, уразливих до стихійних лих, і захист видів, що знаходяться під загрозою зникнення.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta AI Studio дозволяє створювати унікальних AI персонажів на основі інтересів користувачів для різних видів взаємодії та підтримки.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI - плагін для доступу до наукових статей з відкритим доступом з рецензованих журналів, що полегшує пошук академічної інформації.
Anode
codygon.com
Anode, інноваційне цифрове рішення, розроблене для революції в управлінні якістю даних для бізнесу, тут, щоб допомогти. Anode — це інструмент виявлення відхилень у даних, який аналізує ваші дані на наявність 6 класів помилок, що дає вам змогу швидше й ефективніше отримувати інформацію про свої дані.
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI - платформа з відкритим кодом для розробки швидких мовних моделей, що спеціалізуються на бізнес-завданнях і використовують приватні дані.
Composable Prompts
composableprompts.com
Місія Composable Prompts — революціонізувати спосіб взаємодії додатків із вмістом. У той час як великі мовні моделі (LLM), такі як GPT, фундаментально змінили нашу взаємодію з текстовими даними, Composable Prompts вірить у необхідність зробити крок далі. Composable Prompts гарантує, що кожна компанія, незалежно від її масштабу чи домену, може максимально ефективно використовувати власні можливості LLM з обробки даних. Composable Prompts було розроблено як платформу для створення програм AI/LLM. Комплексний набір інструментів Composable Prompts дозволяє корпоративним командам проектувати, розгортати та виконувати завдання на базі LLM, які розширюють і автоматизують бізнес-процеси та програми. Набір Composable Prompts пропонує структурований, предметно-спеціальний підхід, переходячи від рудиментарної текстової взаємодії до світу структурованої, ефективної та інтегрованої обробки вмісту. Основні пропозиції Composable Prompts: * Конструктор взаємодії: створення інтуїтивно зрозумілих шаблонів підказок і надійних схем даних. * Бібліотека підказок: використання LLM для вдосконалення оперативного дизайну та надання пропозицій щодо покращення. * Служба API: плавна інтеграція LLM у ваші програми та бізнес-процеси. * Зберігання виконання: забезпечення оптимальної продуктивності шляхом інтелектуального зберігання та повторного використання результатів взаємодії. * Інструменти для співпраці та оптимізації: від спільного використання сегментів сповіщень до моніторингу продуктивності – у нас є розробники.
Stability AI
stability.ai
Stability AI - платформа для генерування контенту з тексту, зображень та звуку, що включає моделі для 3D-моделювання, музики та відео.
Databricks
databricks.com
Databricks - платформа для аналітики даних, інтегрує обробку, науку про дані та бізнес-аналітику, підтримує спільну роботу і автоматизує управління кластерами.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics виступає вашим довіреним пілотом для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у своїх рішеннях, керованих даними. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві-будь то вченого, бізнес-аналітик чи не спеціаліст з ІТ-більше сили проводити відповідний аналіз таким чином, що пов'язано з організаційними цілями. Він скорочує подорож кожного користувача від простої та складної аналітики, що дозволяє їм використовувати дані для вивчення невідомих, визначити нові відносини, глибше зрозуміти результати та кинути виклик статусному кво. Візуалізуйте, проаналізуйте та ділиться діючими уявленнями про ваші дані з будь -ким у вашій організації з IBM Cognos Analytics.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face - платформа з відкритим кодом для побудови, навчання та розгортання моделей штучного інтелекту у сфері обробки природних мов.
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