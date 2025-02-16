Програмне забезпечення для моделей великих мов - Найпопулярніші застосунки - Сінт-Мартен

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Великі мовні моделі (LLM) — це передові системи штучного інтелекту, спеціально розроблені для розуміння, інтерпретації та створення людського тексту з широкого спектру вхідних даних. Використовуючи найсучасніші методи машинного навчання, масивні навчальні набори даних і глибокі архітектури, ці моделі можуть виконувати широкий спектр завдань природної мови, що робить їх незамінними інструментами для бізнесу в усіх секторах. Завдання варіюються від перекладу, узагальнення, відповідей на запитання та бесіди до більш тонких програм, таких як аналіз настроїв, класифікація тексту та генерація творчого вмісту. LLM у цій категорії використовуються, щоб революціонізувати обслуговування клієнтів за допомогою інтелектуальних чат-ботів, розширити створення вмісту за допомогою можливостей автоматичного запису, оптимізувати дослідження ринку з аналізом настроїв і багато іншого. Володіючи кількома мовами, багато з них можуть адаптуватися до глобальних ринків, долаючи мовні бар’єри та сприяючи міжкультурному спілкуванню. Прогрес у технології LLM також свідчить про еру автоматизації багатьох завдань, пов’язаних із мовою, що зменшує ручну працю та підвищує ефективність. Вони вносять трансформаційні зміни в досвід користувача, додаючи рівень персоналізації та інтерактивності, який раніше був недосяжним. Ця категорія відрізняється від категорії програмного забезпечення для чат-ботів штучного інтелекту, яка зосереджується на автономних платформах, які дозволяють користувачам взаємодіяти та взаємодіяти з великими мовними моделями, і категорії програмного забезпечення для синтетичних медіа, яка складається з інструментів для бізнес-користувачів для створення мультимедійних даних, згенерованих штучним інтелектом. Натомість ці рішення LLM розроблені як більш універсальні, базові інструменти, які можна інтегрувати в широкий спектр програм, а не лише в чат-ботах або синтетичних носіях. Щоб отримати право на включення до категорії Large Language Models (LLM), продукт повинен: * Запропонуйте широкомасштабну мовну модель, здатну розуміти та генерувати текст, схожий на людину, із різноманітних вхідних даних, доступних для комерційного використання. * Надання надійних і безпечних API або інструментів інтеграції, що дозволяє компаніям з різних секторів легко включати модель у свої існуючі системи або процеси. * Мати комплексні механізми для вирішення потенційних проблем, пов’язаних із конфіденційністю даних, етичним використанням і модерацією вмісту, забезпечуючи довіру користувачів і дотримання нормативних вимог. * Забезпечте надійну підтримку клієнтів і розширену документацію разом із постійними оновленнями та вдосконаленнями, тим самим допомагаючи користувачам ефективно інтегрувати та використовувати модель, а також забезпечуючи її постійну відповідність і адаптованість до мінливих вимог.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai є провідним постачальником платформ Generative AI та Machine Learning з відкритим кодом, який прагне демократизувати AI. Він перетворює технічну майстерність 30 майстрів Kaggle у прості хмарні продукти ШІ для Generative AI та машинного навчання, які вирішують серйозні проблеми. Клієнти, спільнота та партнери є стратегічними інвесторами в H2O.ai, які створюють довгострокове бачення використання штучного інтелекту на благо. Механізми штучного інтелекту H2O.ai розподілених ML H2O-3, autoML Driverless AI, Hydrogen Torch і Document AI трансформували понад 20 000 глобальних організацій і більше половини зі списку Fortune 500 і домашніх брендів, включаючи AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, WorkDay, IFFCO-Tokio та AES. Програма H2O.ai AI for Good регулярно підтримує некомерційні групи, фонди та спільноти в їхніх зусиллях щодо розвитку освіти, охорони здоров’я та збереження навколишнього середовища, включаючи визначення територій, уразливих до стихійних лих, і захист видів, що знаходяться під загрозою зникнення.
Qwen
qwenlm.ai
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DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek пропонує інструменти, які використовують розширений AI та машинне навчання, щоб допомогти організаціям приймати кращі рішення, керовані даними, за допомогою вдосконалених можливостей пошуку та аналізу великих наборів даних. Сам, здається, веб-сайт зосереджується на наданні AI-оглядів, що дозволяє користувачам шукати та отримувати дані розумнішим, ефективнішим способом. Це може включати такі речі, як: -Інтелектуальний пошук: Використання AI для покращення традиційних функцій пошуку, таких як розуміння контексту чи настроїв у пошуках. -Датові розуміння: Використання AI для розкриття моделей та тенденцій даних, які можуть бути не відразу очевидними. -Поси додатків: допомога підприємствам використовувати дані для оптимізації прийняття рішень та операцій.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
AI Studio в Meta створює персонажів ШІ на основі натхнення та особистих інтересів, що дозволяє користувачам створювати унікальні ШІ.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI — це плагін, який дозволяє користувачам отримувати доступ до відкритої наукової літератури з рецензованих журналів. Доступний для користувачів ScholarAI Premium, наш новий спеціальний Copilot для науки в епоху штучного інтелекту на базі GPT-4 Turbo.
Anode
codygon.com
Anode, інноваційне цифрове рішення, розроблене для революції в управлінні якістю даних для бізнесу, тут, щоб допомогти. Anode — це інструмент виявлення відхилень у даних, який аналізує ваші дані на наявність 6 класів помилок, що дає вам змогу швидше й ефективніше отримувати інформацію про свої дані.
Mistral AI
mistral.ai
Швидкі мовні моделі з відкритим вихідним кодом і безпечні. Спрощена спеціалізація моделей на бізнес-випадках використання, використання приватних даних і відгуків про використання. Створена з команди світового класу в Європі, націленої на глобальний ринок.
Composable Prompts
composableprompts.com
Місія Composable Prompts — революціонізувати спосіб взаємодії додатків із вмістом. У той час як великі мовні моделі (LLM), такі як GPT, фундаментально змінили нашу взаємодію з текстовими даними, Composable Prompts вірить у необхідність зробити крок далі. Composable Prompts гарантує, що кожна компанія, незалежно від її масштабу чи домену, може максимально ефективно використовувати власні можливості LLM з обробки даних. Composable Prompts було розроблено як платформу для створення програм AI/LLM. Комплексний набір інструментів Composable Prompts дозволяє корпоративним командам проектувати, розгортати та виконувати завдання на базі LLM, які розширюють і автоматизують бізнес-процеси та програми. Набір Composable Prompts пропонує структурований, предметно-спеціальний підхід, переходячи від рудиментарної текстової взаємодії до світу структурованої, ефективної та інтегрованої обробки вмісту. Основні пропозиції Composable Prompts: * Конструктор взаємодії: створення інтуїтивно зрозумілих шаблонів підказок і надійних схем даних. * Бібліотека підказок: використання LLM для вдосконалення оперативного дизайну та надання пропозицій щодо покращення. * Служба API: плавна інтеграція LLM у ваші програми та бізнес-процеси. * Зберігання виконання: забезпечення оптимальної продуктивності шляхом інтелектуального зберігання та повторного використання результатів взаємодії. * Інструменти для співпраці та оптимізації: від спільного використання сегментів сповіщень до моніторингу продуктивності – у нас є розробники.
Stability AI
stability.ai
ШІ стабільності — це універсальна платформа, яка використовує генеративний ШІ для активації людського потенціалу в багатьох сферах. Він надає відкриті моделі в різних формах, що робить їх доступними для всіх користувачів у різних місцях. Stability AI включає набір моделей для різних додатків: «Stable Diffusion 3 Medium» для вдосконалених перетворень тексту в зображення, зосереджених на фотореалізмі та складності; «Stable Video Diffusion» як відкрита генеративна відеомодель AI; «Стабільний аудіо 2.0» для створення високоякісної музики та звукових ефектів за допомогою передової технології розповсюдження звуку; «Stable Video 3D» для створення якісних 3D-об’єктів з окремих зображень; і «Stable LM 2 1.6B» для використання найсучасніших мовних моделей відкритого доступу. Stability AI також пропонує варіанти для самостійного розміщення їхніх найсучасніших моделей, забезпечуючи більшу гнучкість для різноманітних генеративних потреб AI. Додаткові функції включають Stable Assistant, Stable Artisan і API платформи для вбудовування можливостей ШІ в інші програми. Для підвищення безпеки та надійності Stability AI надає власні ліцензії та підтримує сувору політику прийнятного використання.
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платформу для роботи з Spark, яка забезпечує автоматизоване керування кластерами та блокноти у стилі IPython. Окрім створення платформи Databricks, компанія є співорганізатором масових відкритих онлайн-курсів про Spark і проводить найбільшу конференцію про Spark – Spark Summit.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics виступає вашим довіреним пілотом для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у своїх рішеннях, керованих даними. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві-будь то вченого, бізнес-аналітик чи не спеціаліст з ІТ-більше сили проводити відповідний аналіз таким чином, що пов'язано з організаційними цілями. Він скорочує подорож кожного користувача від простої та складної аналітики, що дозволяє їм використовувати дані для вивчення невідомих, визначити нові відносини, глибше зрозуміти результати та кинути виклик статусному кво. Візуалізуйте, проаналізуйте та ділиться діючими уявленнями про ваші дані з будь -ким у вашій організації з IBM Cognos Analytics.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
Claude
claude.ai
Claude By Antropic - це асистент AI наступного покоління, побудований антропом і навчений бути безпечним, точним та безпечним, щоб допомогти вам зробити найкращу роботу.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримувати допомогу новими способами Раніше відомий як Бард.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
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