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Програмне забезпечення для моделей великих мов - Найпопулярніші застосунки - Бангладеш
Великі мовні моделі (LLM) — це передові системи штучного інтелекту, спеціально розроблені для розуміння, інтерпретації та створення людського тексту з широкого спектру вхідних даних. Використовуючи найсучасніші методи машинного навчання, масивні навчальні набори даних і глибокі архітектури, ці моделі можуть виконувати широкий спектр завдань природної мови, що робить їх незамінними інструментами для бізнесу в усіх секторах. Завдання варіюються від перекладу, узагальнення, відповідей на запитання та бесіди до більш тонких програм, таких як аналіз настроїв, класифікація тексту та генерація творчого вмісту. LLM у цій категорії використовуються, щоб революціонізувати обслуговування клієнтів за допомогою інтелектуальних чат-ботів, розширити створення вмісту за допомогою можливостей автоматичного запису, оптимізувати дослідження ринку з аналізом настроїв і багато іншого. Володіючи кількома мовами, багато з них можуть адаптуватися до глобальних ринків, долаючи мовні бар’єри та сприяючи міжкультурному спілкуванню. Прогрес у технології LLM також свідчить про еру автоматизації багатьох завдань, пов’язаних із мовою, що зменшує ручну працю та підвищує ефективність. Вони вносять трансформаційні зміни в досвід користувача, додаючи рівень персоналізації та інтерактивності, який раніше був недосяжним. Ця категорія відрізняється від категорії програмного забезпечення для чат-ботів штучного інтелекту, яка зосереджується на автономних платформах, які дозволяють користувачам взаємодіяти та взаємодіяти з великими мовними моделями, і категорії програмного забезпечення для синтетичних медіа, яка складається з інструментів для бізнес-користувачів для створення мультимедійних даних, згенерованих штучним інтелектом. Натомість ці рішення LLM розроблені як більш універсальні, базові інструменти, які можна інтегрувати в широкий спектр програм, а не лише в чат-ботах або синтетичних носіях. Щоб отримати право на включення до категорії Large Language Models (LLM), продукт повинен: * Запропонуйте широкомасштабну мовну модель, здатну розуміти та генерувати текст, схожий на людину, із різноманітних вхідних даних, доступних для комерційного використання. * Надання надійних і безпечних API або інструментів інтеграції, що дозволяє компаніям з різних секторів легко включати модель у свої існуючі системи або процеси. * Мати комплексні механізми для вирішення потенційних проблем, пов’язаних із конфіденційністю даних, етичним використанням і модерацією вмісту, забезпечуючи довіру користувачів і дотримання нормативних вимог. * Забезпечте надійну підтримку клієнтів і розширену документацію разом із постійними оновленнями та вдосконаленнями, тим самим допомагаючи користувачам ефективно інтегрувати та використовувати модель, а також забезпечуючи її постійну відповідність і адаптованість до мінливих вимог.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії ...
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платф...
Mistral AI
mistral.ai
Швидкі мовні моделі з відкритим вихідним кодом і безпечні. Спрощена спеціалізація моделей на бізнес-випадках використання, використання приватних даних і відгуків про використання. Створена з команди світового класу в Європі, націленої на глобальний ринок.
Stability AI
stability.ai
ШІ стабільності — це універсальна платформа, яка використовує генеративний ШІ для активації людського потенціалу в багатьох сферах. Він надає відкриті моделі в різних формах, що робить їх доступними для всіх користувачів у різних місцях. Stability AI включає набір моделей для різних додатків: «Stab...
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI — це плагін, який дозволяє користувачам отримувати доступ до відкритої наукової літератури з рецензованих журналів. Доступний для користувачів ScholarAI Premium, наш новий спеціальний Copilot для науки в епоху штучного інтелекту на базі GPT-4 Turbo.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai є провідним постачальником платформ Generative AI та Machine Learning з відкритим кодом, який прагне демократизувати AI. Він перетворює технічну майстерність 30 майстрів Kaggle у прості хмарні продукти ШІ для Generative AI та машинного навчання, які вирішують серйозні проблеми. Клієнти, спіль...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...
Composable Prompts
composableprompts.com
Місія Composable Prompts — революціонізувати спосіб взаємодії додатків із вмістом. У той час як великі мовні моделі (LLM), такі як GPT, фундаментально змінили нашу взаємодію з текстовими даними, Composable Prompts вірить у необхідність зробити крок далі. Composable Prompts гарантує, що кожна компан...
Anode
codygon.com
Anode, інноваційне цифрове рішення, розроблене для революції в управлінні якістю даних для бізнесу, тут, щоб допомогти. Anode — це інструмент виявлення відхилень у даних, який аналізує ваші дані на наявність 6 класів помилок, що дає вам змогу швидше й ефективніше отримувати інформацію про свої дані...