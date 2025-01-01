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Конструктори цільових сторінок
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Конструктори цільових сторінок - Найпопулярніші застосунки

Конструктори цільових сторінок дають можливість людям без технічних знань запускати веб-сторінки, створені для того, щоб спрямовувати відвідувачів до певної мети конверсії. Ці сторінки, як правило, призначені для спонукання відвідувачів до певної дії, як-от підписки на інформаційний бюлетень, вибору безкоштовної пробної версії або реєстрації на службу підписки, які полегшують тестування прототипів не розробниками. Таким чином організації можуть оцінити вплив і реакцію своєї аудиторії, включаючи покупців і відвідувачів веб-сайту. Конструктори цільових сторінок, які мають вирішальне значення для маркетингових стратегій організації, надають маркетологам можливість самостійно проектувати, налаштовувати та публікувати веб-інтерфейси, не покладаючись на ІТ-спеціалісти чи розробників. Ці конструктори легко інтегруються в існуючу інфраструктуру веб-розробки та системи керування веб-вмістом, забезпечуючи цілісну роботу в Інтернеті. Крім того, їх можна гармонійно поєднати з рішеннями цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів на цільових сторінках.

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Wix

Wix

wix.com

Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Duda

Duda

duda.co

Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.

Framer

Framer

framer.com

Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.io - це платформа для швидкого перетворення дизайнів у код, що дозволяє розробникам та маркетологам створювати веб- та мобільні досвіди без залежності від інженерії.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.

Keap

Keap

keap.com

Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink допомагає створювати мікро-цільові сторінки з кількома посиланнями для Instagram, інтегруючи відео, зображення та платіжні системи.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce - це конструктор цільових сторінок, який дозволяє користувачам створювати та оптимізувати сторінки для маркетингових кампаній.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Acumbamail — платформа для електронного та SMS маркетингу, створення цільових сторінок і автоматизації кампаній зі зручною аналітикою.

Onepage

Onepage

onepage.io

Onepage - інструмент для швидкого створення веб-сайтів, лендінгів, Linktree та опитувань з акцентом на продуктивність та зручність використання.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode - платформа для інтеграції фізичних та цифрових каналів, що допомагає бізнесам збирати дані та покращувати взаємодію з клієнтами через QR-коди.

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Phonesites дозволяє швидко створювати веб-сайти, лендинг-сторінки, опитування та електронні візитки прямо з телефону.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io – це перший редактор цільових сторінок для електронної комерції, що дозволяє швидко створювати привабливі цільові сторінки.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Swipe Pages - це конструктор цільових сторінок, що дозволяє створювати оптимізовані AMP-сторінки для мобільних пристроїв з легкістю.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.

Emma

Emma

myemma.com

Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.

involve.me

involve.me

involve.me

Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — це платформа для автоматизації маркетингу, що включає інструменти для електронного маркетингу, управління подіями, опитувань та мобільного маркетингу.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT - це платформа для автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти соціальними медіа, електронними кампаніями та аналітикою в одному місці.

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

Brizy Cloud - хмарний конструктор веб-сайтів для створення лендингів і маркетингових сторінок без знань кодування.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport - це безкодовий бізнес-програмний засіб для автоматизації, управління продажами та маркетингом, що допомагає підприємствам зростати і підвищувати продуктивність.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.

Instapage

Instapage

instapage.com

Instapage дозволяє маркетологам створювати та оптимізувати цільові сторінки без програмування, пропонуючи зручний редактор, шаблони та аналітику.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages – це безкодовий конструктор вебсайтів і цільових сторінок, що допомагає малим підприємствам швидко залучати потенційних клієнтів.

Woorise

Woorise

woorise.com

Woorise - це платформа для створення вірусних розіграшів, конкурсів, цільових сторінок та опитувань, що допомагає бізнесу залучати аудиторію та збирати потенційних клієнтів.

Morphic

Morphic

getmorphic.com

Morphic - безкодова платформа для автоматизації дизайну і розробки сайтів, маркетингових матеріалів та управління брендом. Підтримує якість та інтеграції.

Yext

Yext

yext.com

Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.

LightFunnels

LightFunnels

lightfunnels.com

LightFunnels — це веб-додаток для створення воронок продажів, що дозволяє продавати продукти, налаштовувати тестування та збирати електронні адреси.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

Osortoo полегшує вибір переможців конкурсів, розіграшів та лотерей, створення лендингів та сторінок реєстрації, а також демонстрацію конкурсів під час подій.

Limey

Limey

limey.io

Створюйте красиві односторінкові вебсайти за кілька хвилин. Залучайте аудиторію, збирайте заяви та експортуйте їх.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark - це платформа для електронного маркетингу, що допомагає бізнесам створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Шаблони Knak дозволяють маркетологам безкоштовно створювати електронні листи та інформаційні бюлетені з готових шаблонів, без потреби в програмуванні.

LanderLab

LanderLab

landerlab.io

LanderLab дозволяє без коду створювати та публікувати цільові сторінки, використовуючи готові шаблони та візуальний редактор.

GreatPages

GreatPages

greatpages.com.br

GreatPages - універсальний конструктор сторінок для створення швидких та адаптивних веб-сторінок без знань кодування.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok — це веб-платформа для маркетингу, що пропонує інструменти для створення сайтів, угод, аналітики та автоматизації процесів без коду.

Localo

Localo

localo.com

Localo - інструмент для оптимізації локального SEO, що допомагає бізнесам покращити видимість у Google та керувати відгуками.

BlueCamroo

BlueCamroo

bluecamroo.com

BlueCamroo - це платформа управління бізнесом, яка інтегрує CRM, управління проектами та фінансами в одне рішення, спрощуючи робочі процеси для малих і середніх підприємств.

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Mobiz — це комплексне рішення для текстового маркетингу, яке допомагає бізнесам залучати підписників та створювати персоналізовані враження покупок.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP - це універсальне програмне забезпечення для управління бізнес-процесами, включаючи маркетинг, продажі та комунікацію, доступне для кількох компаній в одному акаунті.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.

Heyflow

Heyflow

heyflow.com

Heyflow допомагає перетворювати відвідувачів вебсайтів на потенційних клієнтів за допомогою інтерактивних форм і потоків без програмування.

Grapedrop

Grapedrop

grapedrop.com

Grapedrop – це конструктор веб-сторінок без коду, що дозволяє створювати адаптивні цільові сторінки з можливістю налаштування та інтеграції.

RevSites

RevSites

revsites.com

RevSites — це конструктор посадкових сторінок, який допомагає залучати аудиторію, збирати контакти і перетворювати відвідувачів на покупців.

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