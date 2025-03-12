Конструктори цільових сторінок - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Конструктори цільових сторінок дають можливість людям без технічних знань запускати веб-сторінки, створені для того, щоб спрямовувати відвідувачів до певної мети конверсії. Ці сторінки, як правило, призначені для спонукання відвідувачів до певної дії, як-от підписки на інформаційний бюлетень, вибору безкоштовної пробної версії або реєстрації на службу підписки, які полегшують тестування прототипів не розробниками. Таким чином організації можуть оцінити вплив і реакцію своєї аудиторії, включаючи покупців і відвідувачів веб-сайту. Конструктори цільових сторінок, які мають вирішальне значення для маркетингових стратегій організації, надають маркетологам можливість самостійно проектувати, налаштовувати та публікувати веб-інтерфейси, не покладаючись на ІТ-спеціалісти чи розробників. Ці конструктори легко інтегруються в існуючу інфраструктуру веб-розробки та системи керування веб-вмістом, забезпечуючи цілісну роботу в Інтернеті. Крім того, їх можна гармонійно поєднати з рішеннями цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів на цільових сторінках.
Запит на новий застосунок
Wix
wix.com
Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.
Webflow
webflow.com
Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Duda
duda.co
Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.
Framer
framer.com
Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
Builder.io
builder.io
Builder.io - це платформа для швидкого перетворення дизайнів у код, що дозволяє розробникам та маркетологам створювати веб- та мобільні досвіди без залежності від інженерії.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Dorik
dorik.com
Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce - це конструктор цільових сторінок, який дозволяє користувачам створювати та оптимізувати сторінки для маркетингових кампаній.
Taplink
taplink.at
Taplink допомагає створювати мікро-цільові сторінки з кількома посиланнями для Instagram, інтегруючи відео, зображення та платіжні системи.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail — платформа для електронного та SMS маркетингу, створення цільових сторінок і автоматизації кампаній зі зручною аналітикою.
Onepage
onepage.io
Onepage - інструмент для швидкого створення веб-сайтів, лендінгів, Linktree та опитувань з акцентом на продуктивність та зручність використання.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode - платформа для інтеграції фізичних та цифрових каналів, що допомагає бізнесам збирати дані та покращувати взаємодію з клієнтами через QR-коди.
Phonesites
phonesites.com
Phonesites дозволяє швидко створювати веб-сайти, лендинг-сторінки, опитування та електронні візитки прямо з телефону.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages - це конструктор цільових сторінок, що дозволяє створювати оптимізовані AMP-сторінки для мобільних пристроїв з легкістю.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io – це перший редактор цільових сторінок для електронної комерції, що дозволяє швидко створювати привабливі цільові сторінки.
involve.me
involve.me
Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
Emma
myemma.com
Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це платформа для автоматизації маркетингу, що включає інструменти для електронного маркетингу, управління подіями, опитувань та мобільного маркетингу.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud - хмарний конструктор веб-сайтів для створення лендингів і маркетингових сторінок без знань кодування.
VBOUT
vbout.com
VBOUT - це платформа для автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти соціальними медіа, електронними кампаніями та аналітикою в одному місці.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport - це безкодовий бізнес-програмний засіб для автоматизації, управління продажами та маркетингом, що допомагає підприємствам зростати і підвищувати продуктивність.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.
Instapage
instapage.com
Instapage дозволяє маркетологам створювати та оптимізувати цільові сторінки без програмування, пропонуючи зручний редактор, шаблони та аналітику.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages – це безкодовий конструктор вебсайтів і цільових сторінок, що допомагає малим підприємствам швидко залучати потенційних клієнтів.
Woorise
woorise.com
Woorise - це платформа для створення вірусних розіграшів, конкурсів, цільових сторінок та опитувань, що допомагає бізнесу залучати аудиторію та збирати потенційних клієнтів.
Morphic
getmorphic.com
Morphic - безкодова платформа для автоматизації дизайну і розробки сайтів, маркетингових матеріалів та управління брендом. Підтримує якість та інтеграції.
Yext
yext.com
Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.
LightFunnels
lightfunnels.com
LightFunnels — це веб-додаток для створення воронок продажів, що дозволяє продавати продукти, налаштовувати тестування та збирати електронні адреси.
Knak Templates
knak.com
Шаблони Knak дозволяють маркетологам безкоштовно створювати електронні листи та інформаційні бюлетені з готових шаблонів, без потреби в програмуванні.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
Osortoo
osortoo.com
Osortoo полегшує вибір переможців конкурсів, розіграшів та лотерей, створення лендингів та сторінок реєстрації, а також демонстрацію конкурсів під час подій.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark - це платформа для електронного маркетингу, що допомагає бізнесам створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.
LanderLab
landerlab.io
LanderLab дозволяє без коду створювати та публікувати цільові сторінки, використовуючи готові шаблони та візуальний редактор.
Limey
limey.io
Створюйте красиві односторінкові вебсайти за кілька хвилин. Залучайте аудиторію, збирайте заяви та експортуйте їх.
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages - універсальний конструктор сторінок для створення швидких та адаптивних веб-сторінок без знань кодування.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok — це веб-платформа для маркетингу, що пропонує інструменти для створення сайтів, угод, аналітики та автоматизації процесів без коду.
Localo
localo.com
Localo - інструмент для оптимізації локального SEO, що допомагає бізнесам покращити видимість у Google та керувати відгуками.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo - це платформа управління бізнесом, яка інтегрує CRM, управління проектами та фінансами в одне рішення, спрощуючи робочі процеси для малих і середніх підприємств.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — це комплексне рішення для текстового маркетингу, яке допомагає бізнесам залучати підписників та створювати персоналізовані враження покупок.
EQUP
equp.com
EQUP - це універсальне програмне забезпечення для управління бізнес-процесами, включаючи маркетинг, продажі та комунікацію, доступне для кількох компаній в одному акаунті.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow допомагає перетворювати відвідувачів вебсайтів на потенційних клієнтів за допомогою інтерактивних форм і потоків без програмування.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop – це конструктор веб-сторінок без коду, що дозволяє створювати адаптивні цільові сторінки з можливістю налаштування та інтеграції.
RevSites
revsites.com
RevSites — це конструктор посадкових сторінок, який допомагає залучати аудиторію, збирати контакти і перетворювати відвідувачів на покупців.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.