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Конструктори цільових сторінок
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Конструктори цільових сторінок - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Конструктори цільових сторінок дають можливість людям без технічних знань запускати веб-сторінки, створені для того, щоб спрямовувати відвідувачів до певної мети конверсії. Ці сторінки, як правило, призначені для спонукання відвідувачів до певної дії, як-от підписки на інформаційний бюлетень, вибору безкоштовної пробної версії або реєстрації на службу підписки, які полегшують тестування прототипів не розробниками. Таким чином організації можуть оцінити вплив і реакцію своєї аудиторії, включаючи покупців і відвідувачів веб-сайту. Конструктори цільових сторінок, які мають вирішальне значення для маркетингових стратегій організації, надають маркетологам можливість самостійно проектувати, налаштовувати та публікувати веб-інтерфейси, не покладаючись на ІТ-спеціалісти чи розробників. Ці конструктори легко інтегруються в існуючу інфраструктуру веб-розробки та системи керування веб-вмістом, забезпечуючи цілісну роботу в Інтернеті. Крім того, їх можна гармонійно поєднати з рішеннями цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів на цільових сторінках.

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Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.

Keap

Keap

keap.com

Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Acumbamail — платформа для електронного та SMS маркетингу, створення цільових сторінок і автоматизації кампаній зі зручною аналітикою.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark - це платформа для електронного маркетингу, що допомагає бізнесам створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.

BlueCamroo

BlueCamroo

bluecamroo.com

BlueCamroo - це платформа управління бізнесом, яка інтегрує CRM, управління проектами та фінансами в одне рішення, спрощуючи робочі процеси для малих і середніх підприємств.

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

Brizy Cloud - хмарний конструктор веб-сайтів для створення лендингів і маркетингових сторінок без знань кодування.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.

Duda

Duda

duda.co

Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.

Emma

Emma

myemma.com

Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode - платформа для інтеграції фізичних та цифрових каналів, що допомагає бізнесам збирати дані та покращувати взаємодію з клієнтами через QR-коди.

Framer

Framer

framer.com

Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Instapage

Instapage

instapage.com

Instapage дозволяє маркетологам створювати та оптимізувати цільові сторінки без програмування, пропонуючи зручний редактор, шаблони та аналітику.

involve.me

involve.me

involve.me

Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages – це безкодовий конструктор вебсайтів і цільових сторінок, що допомагає малим підприємствам швидко залучати потенційних клієнтів.

LightFunnels

LightFunnels

lightfunnels.com

LightFunnels — це веб-додаток для створення воронок продажів, що дозволяє продавати продукти, налаштовувати тестування та збирати електронні адреси.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport - це безкодовий бізнес-програмний засіб для автоматизації, управління продажами та маркетингом, що допомагає підприємствам зростати і підвищувати продуктивність.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Swipe Pages - це конструктор цільових сторінок, що дозволяє створювати оптимізовані AMP-сторінки для мобільних пристроїв з легкістю.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink допомагає створювати мікро-цільові сторінки з кількома посиланнями для Instagram, інтегруючи відео, зображення та платіжні системи.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce - це конструктор цільових сторінок, який дозволяє користувачам створювати та оптимізувати сторінки для маркетингових кампаній.

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond - платформа для генерації лідов і автоматизації маркетингу, що пропонує інструменти для створення цільових сторінок, форм, конкурсів та електронного маркетингу.

Wix

Wix

wix.com

Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.

Yext

Yext

yext.com

Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.io - це платформа для швидкого перетворення дизайнів у код, що дозволяє розробникам та маркетологам створювати веб- та мобільні досвіди без залежності від інженерії.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP - це універсальне програмне забезпечення для управління бізнес-процесами, включаючи маркетинг, продажі та комунікацію, доступне для кількох компаній в одному акаунті.

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Phonesites дозволяє швидко створювати веб-сайти, лендинг-сторінки, опитування та електронні візитки прямо з телефону.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io – це перший редактор цільових сторінок для електронної комерції, що дозволяє швидко створювати привабливі цільові сторінки.

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

ShortStack — це універсальне програмне забезпечення для змагань, яке можна налаштовувати з усіма інструментами, необхідними для успіху в онлайн-маркетингу. Використовуйте ShortStack для створення конкурсів цільових сторінок; розіграші та вікторини; запустіть хештеги та коментарі, щоб взяти участь у конкурсах соціальних мереж; і надсилати електронні листи. Потужні функції стилю та налаштування ShortStack дозволяють використовувати власний бренд. Ви вирішуєте, де публікувати цільові сторінки. Вставте їх на свій веб-сайт або використовуйте власні власні домени. Не потрібні навички програмування, а це означає, що не потрібно залучати ІТ.

Limey

Limey

limey.io

Створюйте красиві односторінкові вебсайти за кілька хвилин. Залучайте аудиторію, збирайте заяви та експортуйте їх.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.

Knak Enterprise

Knak Enterprise

knak.com

Knak Enterprise - платформа для створення електронних листів та цільових сторінок без коду, що спрощує співпрацю в маркетингових командах і контролює брендинг.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Шаблони Knak дозволяють маркетологам безкоштовно створювати електронні листи та інформаційні бюлетені з готових шаблонів, без потреби в програмуванні.

Moosend

Moosend

moosend.com

Moosend - це програмне забезпечення для автоматизації email-маркетингу, що дозволяє створювати кампанії, управляти аудиторією та аналізувати результати.

Marketplan

Marketplan

marketplan.io

MarketPlan - це інструмент для планування, виконання та оптимізації ринкових стратегій для підприємств різного розміру.

Unicorn Platform

Unicorn Platform

unicornplatform.com

Unicorn Platform - це конструктор цільових сторінок для стартапів, що дозволяє створювати веб-сайти без знань кодування, з використанням AI та SEO-інструментів.

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Mobiz — це комплексне рішення для текстового маркетингу, яке допомагає бізнесам залучати підписників та створювати персоналізовані враження покупок.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.

GreatPages

GreatPages

greatpages.com.br

GreatPages - універсальний конструктор сторінок для створення швидких та адаптивних веб-сторінок без знань кодування.

Heyflow

Heyflow

heyflow.com

Heyflow допомагає перетворювати відвідувачів вебсайтів на потенційних клієнтів за допомогою інтерактивних форм і потоків без програмування.

Grapedrop

Grapedrop

grapedrop.com

Grapedrop – це конструктор веб-сторінок без коду, що дозволяє створювати адаптивні цільові сторінки з можливістю налаштування та інтеграції.

OptimizePress

OptimizePress

optimizepress.com

OptimizePress - це набір інструментів для створення цільових сторінок і маркетингових кампаній на WordPress, включаючи конструктор, шаблони та інтеграції.

Landingi

Landingi

landingi.com

Landingi - платформа для створення цільових сторінок з простим редактором, готовими шаблонами та інтеграціями для автоматизації маркетингових кампаній.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon - автоматизована платформа для маркетингу, що дозволяє бізнесам надсилати персоналізовані повідомлення через різні канали комунікації.

BOWWE

BOWWE

bowwe.com

BOWWE розроблено, щоб підтримувати вас на кожному етапі створення веб-сайту - від ідеї, дизайну та розробки до обслуговування та стабільного розвитку вашого бізнесу. Платформа NoCode & LowCode, яка за допомогою оригінальної технології дозволяє створювати потужні дизайни та досягати повної автономності в Інтернеті. Створювати веб-сайти, цільові та мікросторінки, портфоліо та резюме чи блог легше та швидше, ніж ви думаєте. Ви можете створювати з нуля або використовувати понад 500 повністю настроюваних шаблонів і 570+ готових віджетів, розділів і блоків. Унікальне поєднання конструктора, додатків, маркетингових інструментів і штучного інтелекту зробить ваші сайти не просто красивими, але автоматично адаптованими, швидкими завантаженнями та готовими до важливих результатів пошукової системи. Ви можете створювати, аналізувати та оптимізувати свій контент. Створіть приголомшливий і потужний веб-проект менш ніж за 1 день, з попереднім досвідом програмування або без нього.

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