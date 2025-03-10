Конструктори цільових сторінок - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Конструктори цільових сторінок дають можливість людям без технічних знань запускати веб-сторінки, створені для того, щоб спрямовувати відвідувачів до певної мети конверсії. Ці сторінки, як правило, призначені для спонукання відвідувачів до певної дії, як-от підписки на інформаційний бюлетень, вибору безкоштовної пробної версії або реєстрації на службу підписки, які полегшують тестування прототипів не розробниками. Таким чином організації можуть оцінити вплив і реакцію своєї аудиторії, включаючи покупців і відвідувачів веб-сайту. Конструктори цільових сторінок, які мають вирішальне значення для маркетингових стратегій організації, надають маркетологам можливість самостійно проектувати, налаштовувати та публікувати веб-інтерфейси, не покладаючись на ІТ-спеціалісти чи розробників. Ці конструктори легко інтегруються в існуючу інфраструктуру веб-розробки та системи керування веб-вмістом, забезпечуючи цілісну роботу в Інтернеті. Крім того, їх можна гармонійно поєднати з рішеннями цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів на цільових сторінках.
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Webflow
webflow.com
Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail — платформа для електронного та SMS маркетингу, створення цільових сторінок і автоматизації кампаній зі зручною аналітикою.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark - це платформа для електронного маркетингу, що допомагає бізнесам створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo - це платформа управління бізнесом, яка інтегрує CRM, управління проектами та фінансами в одне рішення, спрощуючи робочі процеси для малих і середніх підприємств.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud - хмарний конструктор веб-сайтів для створення лендингів і маркетингових сторінок без знань кодування.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Dorik
dorik.com
Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.
Duda
duda.co
Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.
Emma
myemma.com
Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode - платформа для інтеграції фізичних та цифрових каналів, що допомагає бізнесам збирати дані та покращувати взаємодію з клієнтами через QR-коди.
Framer
framer.com
Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Instapage
instapage.com
Instapage дозволяє маркетологам створювати та оптимізувати цільові сторінки без програмування, пропонуючи зручний редактор, шаблони та аналітику.
involve.me
involve.me
Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages – це безкодовий конструктор вебсайтів і цільових сторінок, що допомагає малим підприємствам швидко залучати потенційних клієнтів.
LightFunnels
lightfunnels.com
LightFunnels — це веб-додаток для створення воронок продажів, що дозволяє продавати продукти, налаштовувати тестування та збирати електронні адреси.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport - це безкодовий бізнес-програмний засіб для автоматизації, управління продажами та маркетингом, що допомагає підприємствам зростати і підвищувати продуктивність.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages - це конструктор цільових сторінок, що дозволяє створювати оптимізовані AMP-сторінки для мобільних пристроїв з легкістю.
Taplink
taplink.at
Taplink допомагає створювати мікро-цільові сторінки з кількома посиланнями для Instagram, інтегруючи відео, зображення та платіжні системи.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce - це конструктор цільових сторінок, який дозволяє користувачам створювати та оптимізувати сторінки для маркетингових кампаній.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond - платформа для генерації лідов і автоматизації маркетингу, що пропонує інструменти для створення цільових сторінок, форм, конкурсів та електронного маркетингу.
Wix
wix.com
Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.
Yext
yext.com
Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.
Builder.io
builder.io
Builder.io - це платформа для швидкого перетворення дизайнів у код, що дозволяє розробникам та маркетологам створювати веб- та мобільні досвіди без залежності від інженерії.
EQUP
equp.com
EQUP - це універсальне програмне забезпечення для управління бізнес-процесами, включаючи маркетинг, продажі та комунікацію, доступне для кількох компаній в одному акаунті.
Phonesites
phonesites.com
Phonesites дозволяє швидко створювати веб-сайти, лендинг-сторінки, опитування та електронні візитки прямо з телефону.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io – це перший редактор цільових сторінок для електронної комерції, що дозволяє швидко створювати привабливі цільові сторінки.
ShortStack
shortstack.com
ShortStack — це універсальне програмне забезпечення для змагань, яке можна налаштовувати з усіма інструментами, необхідними для успіху в онлайн-маркетингу. Використовуйте ShortStack для створення конкурсів цільових сторінок; розіграші та вікторини; запустіть хештеги та коментарі, щоб взяти участь у конкурсах соціальних мереж; і надсилати електронні листи. Потужні функції стилю та налаштування ShortStack дозволяють використовувати власний бренд. Ви вирішуєте, де публікувати цільові сторінки. Вставте їх на свій веб-сайт або використовуйте власні власні домени. Не потрібні навички програмування, а це означає, що не потрібно залучати ІТ.
Limey
limey.io
Створюйте красиві односторінкові вебсайти за кілька хвилин. Залучайте аудиторію, збирайте заяви та експортуйте їх.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise - платформа для створення електронних листів та цільових сторінок без коду, що спрощує співпрацю в маркетингових командах і контролює брендинг.
Knak Templates
knak.com
Шаблони Knak дозволяють маркетологам безкоштовно створювати електронні листи та інформаційні бюлетені з готових шаблонів, без потреби в програмуванні.
Moosend
moosend.com
Moosend - це програмне забезпечення для автоматизації email-маркетингу, що дозволяє створювати кампанії, управляти аудиторією та аналізувати результати.
Marketplan
marketplan.io
MarketPlan - це інструмент для планування, виконання та оптимізації ринкових стратегій для підприємств різного розміру.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform - це конструктор цільових сторінок для стартапів, що дозволяє створювати веб-сайти без знань кодування, з використанням AI та SEO-інструментів.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — це комплексне рішення для текстового маркетингу, яке допомагає бізнесам залучати підписників та створювати персоналізовані враження покупок.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages - універсальний конструктор сторінок для створення швидких та адаптивних веб-сторінок без знань кодування.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow допомагає перетворювати відвідувачів вебсайтів на потенційних клієнтів за допомогою інтерактивних форм і потоків без програмування.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop – це конструктор веб-сторінок без коду, що дозволяє створювати адаптивні цільові сторінки з можливістю налаштування та інтеграції.
OptimizePress
optimizepress.com
OptimizePress - це набір інструментів для створення цільових сторінок і маркетингових кампаній на WordPress, включаючи конструктор, шаблони та інтеграції.
Landingi
landingi.com
Landingi - платформа для створення цільових сторінок з простим редактором, готовими шаблонами та інтеграціями для автоматизації маркетингових кампаній.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - автоматизована платформа для маркетингу, що дозволяє бізнесам надсилати персоналізовані повідомлення через різні канали комунікації.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE розроблено, щоб підтримувати вас на кожному етапі створення веб-сайту - від ідеї, дизайну та розробки до обслуговування та стабільного розвитку вашого бізнесу. Платформа NoCode & LowCode, яка за допомогою оригінальної технології дозволяє створювати потужні дизайни та досягати повної автономності в Інтернеті. Створювати веб-сайти, цільові та мікросторінки, портфоліо та резюме чи блог легше та швидше, ніж ви думаєте. Ви можете створювати з нуля або використовувати понад 500 повністю настроюваних шаблонів і 570+ готових віджетів, розділів і блоків. Унікальне поєднання конструктора, додатків, маркетингових інструментів і штучного інтелекту зробить ваші сайти не просто красивими, але автоматично адаптованими, швидкими завантаженнями та готовими до важливих результатів пошукової системи. Ви можете створювати, аналізувати та оптимізувати свій контент. Створіть приголомшливий і потужний веб-проект менш ніж за 1 день, з попереднім досвідом програмування або без нього.
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