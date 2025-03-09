Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Конструктори цільових сторінок дають можливість людям без технічних знань запускати веб-сторінки, створені для того, щоб спрямовувати відвідувачів до певної мети конверсії. Ці сторінки, як правило, призначені для спонукання відвідувачів до певної дії, як-от підписки на інформаційний бюлетень, вибору безкоштовної пробної версії або реєстрації на службу підписки, які полегшують тестування прототипів не розробниками. Таким чином організації можуть оцінити вплив і реакцію своєї аудиторії, включаючи покупців і відвідувачів веб-сайту. Конструктори цільових сторінок, які мають вирішальне значення для маркетингових стратегій організації, надають маркетологам можливість самостійно проектувати, налаштовувати та публікувати веб-інтерфейси, не покладаючись на ІТ-спеціалісти чи розробників. Ці конструктори легко інтегруються в існуючу інфраструктуру веб-розробки та системи керування веб-вмістом, забезпечуючи цілісну роботу в Інтернеті. Крім того, їх можна гармонійно поєднати з рішеннями цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів на цільових сторінках.
Запит на новий застосунок
Webflow
webflow.com
Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.
Wix
wix.com
Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Taplink
taplink.at
Taplink допомагає створювати мікро-цільові сторінки з кількома посиланнями для Instagram, інтегруючи відео, зображення та платіжні системи.
Framer
framer.com
Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.
Builder.io
builder.io
Builder.io - це платформа для швидкого перетворення дизайнів у код, що дозволяє розробникам та маркетологам створювати веб- та мобільні досвіди без залежності від інженерії.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — перший у світі редактор цільових сторінок для електронної комерції. Створюйте приголомшливі цільові сторінки за лічені хвилини та досліджуйте наш великий набір шаблонів, модулів, макетів і опцій редагування.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
Act-On
act-on.com
Програмне забезпечення Act-On пропонує рішення, які дають змогу маркетологам залучати маркетингові цілі на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Act-On робить дані клієнтів придатними для дії, щоб маркетологи могли мріяти про великі мрії та створювати розумні та ефективні програми автоматизації маркетингу, щоб розвивати свій бізнес і підвищувати цінність клієнта – і все це з найшвидшим часом окупності. Отримайте демонстрацію: https://act-on.com/demo/ Act-On дає змогу маркетологам: • Розвивати та розширювати свій бізнес у великих масштабах за допомогою формування попиту B2B, продажів і транзакцій B2C, а також маркетингових функцій для клієнтів. Оркеструйте та оптимізуйте весь шлях клієнта — від обізнаності до захисту прав — шляхом створення постійної індивідуальної взаємодії, яка перетворює відвідувачів на потенційних клієнтів, потенційних клієнтів — на кваліфікованих потенційних клієнтів, а кваліфікованих потенційних клієнтів — на постійних клієнтів. • Забезпечуйте винятковий досвід роботи з брендом протягом усього життєвого циклу клієнта шляхом автоматизації шляхів до покупки, персоналізації комунікацій і кампаній, а також підвищення прихильності до бренду та лояльності. Використовуйте автоматизовані можливості Act-On для залучення нових потенційних клієнтів, залучення ваших контактів і спрямування потенційних клієнтів до більш частих і вигідніших рішень про покупку. • Стимулюйте вимірне впровадження продукту та утримання клієнтів шляхом виконання комплексних програм адаптації та навчання, впровадження продукту та стратегій утримання клієнтів, а також просування нових продуктів і послуг. Від нових контактів до лояльних партнерів, ви можете використовувати Act-On, щоб залучити свою аудиторію, перетворити їх на амбасадорів бренду та змусити їх повертатися за новими. Завдяки інтерактивним і динамічним звітам і аналітиці для оцінки, демонстрації та покращення ефективності платформа Act-On розроблена, щоб забезпечувати зростання маркетингової цінності для компаній і маркетологів будь-якого розміру, форми, розташування та масштабу. Функції платформи включають: • Автоматизовані та адаптовані шляхи купівлі • Глибока інтеграція з провідними системами CRM і веб-конференцій • Відстеження залучення відвідувачів веб-сайту та звітування про наміри • Динамічний підрахунок потенційних клієнтів, сегментація та підтримка • Прослуховування соціальних медіа, пошук, публікація та адвокація • Легкий розроблені веб-форми, цільові сторінки та шаблони електронної пошти • Надсилання електронною поштою за подіями та транзакціями • Активне ціноутворення на основі контактів для виставлення рахунків за фактичне використання Ми отримуємо маркетинг. Ми розуміємо ваші виклики. І ми тут, щоб допомогти вам досягти успіху з кожним клієнтом і кожною кампанією.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail — платформа для електронного та SMS маркетингу, створення цільових сторінок і автоматизації кампаній зі зручною аналітикою.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — це маркетингова платформа електронної пошти, яка має глобальну місію допомогти компаніям у всьому світі налагодити відносини зі своїми клієнтами. * СТВОРЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ Користувачі будь-якого рівня кваліфікації можуть створювати кампанії електронною поштою, які принесуть результати. Інтуїтивно зрозумілий конструктор електронних листів без коду в поєднанні з потужністю контенту, створеного штучним інтелектом, полегшує надсилання повідомлень, які резонують із вашою аудиторією. Почніть з нуля або виберіть із великої бібліотеки готових шаблонів. * РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК Створюйте власні цільові сторінки, форми та опитування, щоб розширювати та залучати свій список. Будь-хто може використовувати прості інструменти створення потенційних клієнтів Benchmark Email для залучення нових передплатників. Або підключіться до улюблених інструментів Lead Gen за допомогою Zapier. * ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ПРОЯВЛЕННЯ Надсилайте своєчасний персоналізований вміст електронної пошти за допомогою автоматизованих робочих процесів у візуальному конструкторі. Активувати електронні листи на основі поведінки чи атрибутів ваших контактів. * ОПТИМІЗУЙТЕ ТА ВИМІРЮЙТЕ УСПІХ Інструменти звітування дають уявлення про найефективніші кампанії, тоді як a/b-тестування забезпечує важіль для покращення ваших ключових показників. Протягом десятиліть Benchmark Email надає підприємствам у всьому світі інтелектуальні інструменти електронного маркетингу, які допомагають їм охопити свою аудиторію.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo — це платформа управління бізнесом SaaS, яка поєднує в собі багато важливих послуг для компаній в єдиному, легко прийнятому та доступному рішенні. Розроблений спеціально для малих і середніх підприємств, він пропонує їм масштаб і загальний бізнес-підхід, як у великих системах корпоративного рівня, але доставляється в набагато більш керований спосіб. Цей повністю інтегрований підхід робить роботу ефективнішою, ніж кластер з’єднаних одноцільових програм, забезпечує кращу безпеку даних, його легше вивчати, адаптувати, використовувати, керувати та є дешевшим. Підприємства малого та середнього бізнесу отримують повнофункціональне бізнес-рішення (CRM, продажі та маркетинг, проекти, підтримка, автоматизація робочого процесу та багато іншого…), яке було розроблено для зростання відповідно до їхніх потреб шляхом поступового впровадження в різні внутрішні бізнес-підрозділи, усуваючи потребу в набір одноцільових програм. Все починається з безкоштовної CRM.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud - хмарний конструктор веб-сайтів для створення лендингів і маркетингових сторінок без знань кодування.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Dorik
dorik.com
Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дані клієнтів. Долаючи розрізнені дані, Dotdigital оптимізує процес прийняття рішень і прокладає шлях до маркетингової креативності, яка забезпечує залучення клієнтів у великих масштабах. Завдяки потужним можливостям штучного інтелекту Dotdigital дозволяє легко автоматизувати глибоко персоналізовані роботи в Інтернеті, електронній пошті, SMS, WhatsApp, чаті, push-посиланнях, соціальних мережах, рекламі тощо. Dotdigital, якому довіряють понад 4000 брендів у сфері електронної комерції, роздрібної торгівлі, некомерційних організацій, освіти, фінансових послуг та інших, допомагає маркетологам у всьому світі. Компанія Dotdigital, заснована в 1999 році, розташована в Лондоні, зосереджена на розробці надійних, зв’язаних і орієнтованих на майбутнє рішень, які розширюють можливості компаній, одержимих клієнтами. Дізнайтеся більше на dotdigital.com.
Duda
duda.co
Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих кампаній на основі даних, які об’єднують між собою канали та забезпечують конверсію. Ми також пропонуємо настроювані шаблони (не обмежуючись преміум-акаунтами), практичну підтримку клієнтів і функціональні можливості, створені для масштабування разом з вами. * Плануйте — співпрацюйте між командами, будьте проактивними щодо своїх кампаній і охоплення клієнтів. * Дизайн — наш редактор світового класу та сотні адаптивних шаблонів допоможуть створити привабливі мобільні електронні листи та перевірити ефективні CTA. * Націлюйте та залучайте. Використовуйте сегментацію для створення більш персоналізованих повідомлень на основі того, що ви знаєте про своїх клієнтів, а наші інструменти автоматизації допоможуть вам ефективно створювати та проводити поточні кампанії, які тримають ваш бренд у центрі уваги. * Аналізуйте й оптимізуйте — зрозумійте вплив своїх програм і вдосконалюйтеся з часом за допомогою аналітики в реальному часі, тестування й розуміння, навіть коли ви в дорозі. * Інтеграція — Emma інтегрується з найкращими платформами CRM, електронної комерції та аналітики, щоб ви могли використовувати дані з технологій, які використовуєте найчастіше, для створення обґрунтованого та динамічного креативу.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode - платформа для інтеграції фізичних та цифрових каналів, що допомагає бізнесам збирати дані та покращувати взаємодію з клієнтами через QR-коди.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Instapage
instapage.com
Instapage дає змогу маркетологам створювати персоналізовані та оптимізовані цільові сторінки в масштабі, що призводить до покращення результатів кампанії та рентабельності інвестицій. Не потребуючи розробника та зручного інтерфейсу, ви можете швидко створювати релевантні оголошення на цільовій сторінці, які підтримують різні цільові аудиторії та цілі кампанії. Будучи найдосконалішим рішенням для цільових сторінок на ринку, Instapage забезпечує уніфіковане середовище для відображення реклами, контенту та експериментів на основі штучного інтелекту, а також вбудовану аналітику.
involve.me
involve.me
Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® — це веб-сайт і конструктор цільових сторінок без коду, призначений для того, щоб допомогти малим підприємствам швидко й легко вийти в Інтернет. Оснащена повним набором інструментів для перетворення, платформа спрощує процес створення потенційних клієнтів, щоб ви могли масштабувати та розвивати свій онлайн-бізнес. Незалежно від того, чи ви технічно підкований маркетолог, чи новачок у веб-дизайні, Leadpages допоможе вам створити онлайн-присутність, яка сподобається вам і вашій аудиторії. Компанія Leadpages, яка є надійним лідером з 2013 року, підтримується командою майстрів конверсійного маркетингу, а також найдружнішою командою технічної підтримки на планеті. Чому варто вибрати Leadpages для розвитку свого онлайн-бізнесу? Тому що вам потрібен веб-сайт, який працює для вашого бізнесу та працює так само важко, як і ви. За допомогою Leadpages кожна сторінка, яку ви публікуєте, ретельно оптимізована для збору потенційних клієнтів і закриття продажів. Не потрібно ніяких клопотів і технічних навичок. Просто виберіть шаблон професійного дизайну, скористайтеся Drag & Drop Builder, щоб зробити його своїм, натисніть «Опублікувати», а потім поділіться ним зі світом.
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels — це хмарний веб-сайт для створення воронки, який допомагає вам перетворювати кліки на потенційних клієнтів і продажі. У Lightfunnels ви можете продавати цифрові та фізичні продукти, налаштовувати продажі з підвищенням і зниженням продажів, тестувати різні цільові сторінки, створювати список розсилки, записуватися на вебінари та онлайн-курси. Lightfunnels має простий у використанні конструктор сторінок і різноманітні функції, які допоможуть перетворити відвідувачів на клієнтів.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport — це бізнес-програмне забезпечення без коду, яке дає змогу систематизувати та масштабувати сервісні підприємства. Ontraport керує та автоматизує весь цикл купівлі, що призводить до швидшого зростання, звільняючи власників бізнесу та команди для надання більшої цінності клієнтам. Повний набір функцій маркетингу, продажів і бізнес-операцій Ontraport включає CRM, автоматизацію, платежі, канал продажів, веб-додатки, відстеження, електронну пошту та SMS, цільові сторінки та сайти членства. Постачальники послуг усіх типів, включаючи консультантів і агентства, тренерів і консультантів, а також особисті та професійні постачальники послуг, довіряють Ontraport досягти більшого зростання з меншими зусиллями. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.ontraport.com.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages - це конструктор цільових сторінок, що дозволяє створювати оптимізовані AMP-сторінки для мобільних пристроїв з легкістю.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce - це конструктор цільових сторінок, який дозволяє користувачам створювати та оптимізувати сторінки для маркетингових кампаній.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond — це платформа простих інструментів для створення потенційних клієнтів і автоматизації маркетингу, якою користуються понад 5000 компаній: Цільові сторінки: створюйте, публікуйте та A/B спліт-тестові мобільні цільові сторінки за лічені хвилини. Спливаючі вікна веб-сайту: перетворюйте більше відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів за допомогою спливаючих форм веб-сайту. Форми: вставте форми для генерації потенційних клієнтів на свій веб-сайт і в блог. Конкурси та рекламні акції: проводите розіграші Facebook, фотоконкурси, конкурси хештегів Instagram тощо. Автоматизація маркетингу: надсилайте персоналізовані електронні листи вашим потенційним клієнтам на основі їх діяльності та особистих даних. Маркетинг електронною поштою: персоналізуйте свої електронні листи для кожного потенційного клієнта на основі будь-якої діяльності чи особистих даних. Керування потенційними клієнтами: створюйте списки на основі активності потенційних клієнтів на вашому сайті та в кампаніях. Оцінка потенційних клієнтів: оцінюйте своїх потенційних клієнтів на основі їх активності та особистих даних, щоб побачити, хто з них готовий купити. Профілі потенційних клієнтів: дізнайтеся про своїх потенційних клієнтів. Переглядайте їхні дії на веб-сайтах, електронні листи, які вони відкривали, тощо.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-якій точці цифрового світу. Технологія штучного інтелекту та машинного навчання Yext посилює знання, що стоять за кожною взаємодією з клієнтом, автоматизує робочі процеси в масштабі та надає ефективну міжканальну інформацію, яка дозволяє приймати рішення на основі даних. Від оптимізації пошукових систем і веб-сайтів до соціальних медіа та управління репутацією, Yext дозволяє брендам перетворити свою цифрову присутність на відмінність.
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем незалежно від сфери послуг, SAAS чи електронної комерції. EQUP — це єдине на ринку програмне забезпечення CRM+Marketing Automation, яке пропонує вам можливість керувати кількома компаніями за допомогою одного облікового запису та однієї підписки. Не потрібно купувати новий план, щоб керувати іншими бізнесами. Функція об’єднання ресурсів EQUP дозволяє об’єднувати ваші електронні листи, користувачів, угоди, теги, завдання, зустрічі тощо між вашими компаніями, щоб жодна функція не залишалася невикористаною. У EQUP усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу, доступні в одному місці, що полегшує керування вашим бізнесом без необхідності вивчати кілька програм і перемикатися між ними для отримання необхідної інформації. Ви також матимете доступ до спеціального менеджера облікового запису, який не лише допоможе вам із адаптацією, але також буде готовий допомогти вам із вашими потребами в програмному забезпеченні.
Phonesites
phonesites.com
Перетворіть більше відвідувачів на клієнтів. Легко створюйте веб-сайти, цільові сторінки, опитування, спливаючі вікна та цифрові візитні картки всього за 10 хвилин. Все прямо з вашого телефону!
ShortStack
shortstack.com
ShortStack — це універсальне програмне забезпечення для змагань, яке можна налаштовувати з усіма інструментами, необхідними для успіху в онлайн-маркетингу. Використовуйте ShortStack для створення конкурсів цільових сторінок; розіграші та вікторини; запустіть хештеги та коментарі, щоб взяти участь у конкурсах соціальних мереж; і надсилати електронні листи. Потужні функції стилю та налаштування ShortStack дозволяють використовувати власний бренд. Ви вирішуєте, де публікувати цільові сторінки. Вставте їх на свій веб-сайт або використовуйте власні власні домени. Не потрібні навички програмування, а це означає, що не потрібно залучати ІТ.
Limey
limey.io
Створюйте красиві односторінкові веб-сайти за лічені хвилини. Зв’яжіться зі своєю аудиторією, залучайте потенційних клієнтів і експортуйте їх.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропонуючи потужне комплексне рішення, яке спрощує процеси цифрового маркетингу та продажів, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще – створенні та забезпеченні цінності для вашої аудиторії. * Створюйте з легкістю: залучайте свою аудиторію за допомогою захоплюючих веб-сайтів, відео та вебінарів. Пропонуйте трансформаційне членство або онлайн-курси та керуйте своїм розкладом і виставленням рахунків за допомогою інтегрованих інструментів. * Ринок із точністю: розширюйте охоплення за допомогою вдосконалених методів захоплення потенційних клієнтів і заохочуйте потенційних клієнтів за допомогою цільових кампаній і послідовностей. Ефективно надсилайте свої пропозиції електронною поштою чи SMS і обробляйте платежі за допомогою настроюваних кас. * Масштабуйте своє бачення: використовуйте розширені теги та повідомлення на основі поведінки, щоб удосконалити свої маркетингові стратегії. Автоматизуйте свій розвиток і приймайте обґрунтовані рішення за допомогою глибокої аналітики.
Knak Enterprise
knak.com
Масштабована платформа для створення кампаній для корпоративних маркетингових команд. Knak Enterprise забезпечує ефективну співпрацю між глобальними децентралізованими маркетинговими командами, зберігаючи контроль над брендом. Допоможіть своїм співробітникам створювати красиві електронні листи та цільові сторінки за лічені хвилини без необхідності кодування.
Knak Templates
knak.com
Безкоштовні шаблони електронної пошти. Як маркетологи, ми дуже добре знаємо, з якими проблемами дизайну та програмування ви стикаєтеся під час створення електронних листів. Ось чому ми вирішили роздати всі наші бібліотеки шаблонів електронних листів Marketo та Eloqua безкоштовно. Отримайте доступ до понад 50 безкоштовних шаблонів для електронних інформаційних бюлетенів, маркетингових кампаній електронною поштою, рекламних електронних листів тощо. Просто вкажіть свою адресу електронної пошти, щоб отримати понад 50 безкоштовних шаблонів електронної пошти та цільових сторінок, без кодування.
Moosend
moosend.com
Moosend — це потужне програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу з функціями світового класу, найсучаснішими потоками автоматизації та інструментами для створення потенційних клієнтів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес із першого дня, зберігаючи при цьому відзначений нагородами універсальний інтерфейс користувача . - Надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою Створюйте красиві професійні кампанії електронною поштою, щоб спілкуватися зі своєю аудиторією як професіонал. -Керуйте своєю аудиторією. Надсилайте потрібну електронну пошту потрібній аудиторії за допомогою наших розширених функцій сегментації, організовуйте теги підписників і мінімізуйте кількість відписок. - Збільште свою аудиторію Створюйте, запускайте та оптимізуйте приголомшливі цільові сторінки та форми підписки за допомогою одного інструменту. - Автоматизуйте свій маркетинг. Автоматизуйте повторювані завдання та створюйте чудові персоналізовані цифрові можливості для своїх клієнтів. - Відстежуйте свої зусилля Вимірюйте свій маркетинговий успіх і збирайте потужні дані для прийняття кращих рішень. Ви можете безкоштовно спробувати Moosend і всі наші функції SMB і Enterprise безкоштовно! Кредитна картка не потрібна. Почніть роботу всього за 9 доларів США на місяць або зв’яжіться з нашою командою продажів, щоб розробити індивідуальний план для підтримки потреб вашого бізнесу. Скопіюйте та вставте у свій браузер такі посилання: - Спробуйте Moosend безкоштовно: https://moosend.com/register/ - Отримайте спеціальну пропозицію: https://moosend.com/contact-us/sales/
Marketplan
marketplan.io
Маркетингова платформа «Все в одному». Плануйте, виконуйте, проектуйте та оптимізуйте всю свою маркетингову стратегію з одного потужного місця.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Платформа Unicorn — це простий конструктор цільових сторінок для технологічних стартапів. Понад 5000 талановитих засновників і маркетологів із SaaS, мобільних додатків, настільних додатків і технічних продуктів використовують нашу магію, щоб створити веб-сайт для свого проекту.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — це комплексне рішення для текстового маркетингу, яке допомагає компаніям збільшити кількість передплатників і запропонувати персоналізовані покупки 1:1 у великих масштабах. Скористайтеся перевагами персоналізованих графічних текстових повідомлень і сторінок продажів, щоб отримати найвищі показники відкриття та конверсії. Використовуйте розширену аналітику кампанії, щоб залучати більше та сегментувати передплатників на основі даних про наміри сторінок продажу, які ймовірно купуватимуть певні товари замість інших. Наші експерти з текстових повідомлень готові допомогти.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна платформа розподіленого маркетингу, допомагає командам, які працюють від брендів, ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, офіси та співробітників на першому місці. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, канали стимулювання, кооперативні маркетингові фонди та реалізацію маркетингу «останньої милі», щоб полегшити спільне розгортання локалізованого, сумісного контенту за допомогою традиційних, цифрових і соціальних тактик. SproutLoud — це єдина платформа, спеціально створена для багаторівневих галузей дистрибуції, що дозволяє брендам впливати на дії сторін, які найближче до обслуговування споживача. Програмне забезпечення SproutLoud покращує швидкість виходу на ринок, відповідність вимогам бренду та нормативним вимогам із масштабуванням серед сотень або тисяч місцевих користувачів. Завдяки SproutLoud клієнти мають перевагу швидко реагувати на умови місцевого ринку за допомогою рішень на основі даних.
GreatPages
greatpages.com.br
Створюйте абсурдно швидкі та оптимізовані сторінки, конвертуйте своїх відвідувачів і розвивайте свій бізнес за допомогою найпотужнішого інструмента створення цільових сторінок на ринку.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow допомагає вам перетворювати відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, реєструватися та продавати. Використовуючи конструктор перетягування, ви можете створювати послідовності реєстрації, потоки залучення потенційних клієнтів та інтерактивні багатокрокові форми для створення привабливого веб-сайту. Аналізуйте ефективність своїх потоків за допомогою вбудованої інтеграції з маркетинговими інструментами, які потрібні маркетологам зростання. ** Будуйте: вибирайте з 25+ будівельних блоків, щоб миттєво створити різноманітний потік – просто перетягніть і опустіть! Визначайте маршрути та логіку «якщо-це-то-то», щоб працювати розумніше, людяніше та просто краще. Вставте свій потік на будь-який веб-сайт або просто використовуйте його як окрему цільову сторінку. Ваш потік оптимізовано для мобільних пристроїв, на 100% чуйний і завантажується неймовірно швидко, навіть якщо у ваших користувачів повільне підключення до Інтернету. ** Дизайн: повністю налаштуйте свій потік, щоб ідеально відповідати вашому бренду та передавати ваші цінності. Використовуйте потужність змінних стилю та ідеальний піксельний досвід. Понад 30 000 значків у трьох узгоджених вагах, 53 категоріях і 720 підкатегоріях готові для прискорення робочого процесу. ** Аналізуйте: зрозумійте поведінку своїх користувачів за допомогою аналітичної панелі Heyflow. Вимірюйте ефективність потоку за допомогою вбудованої інтеграції Менеджера тегів Google, Google Analytics або Facebook Pixel. Автоматично передайте параметри URL-адреси з вашої цільової сторінки до свого потоку. ** Інтеграція: отримуйте свої відповіді електронною поштою, GSheets, Pipedrive, Slack, Asana та понад 2000 інших служб через Zapier.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop — це потужний конструктор веб-сайтів і цільових сторінок без використання коду, що дозволяє створювати веб-проекти з високою конверсією за допомогою простого у використанні конструктора. Чудово підходить для залучення потенційних клієнтів, продажу продуктів, портфоліо, заходів тощо.
OptimizePress
optimizepress.com
Повний набір маркетингових інструментів WordPress Універсальна платформа для збільшення кількості потенційних клієнтів і продажів на вашому сайті WordPress Припиніть збирати рішення та почніть використовувати єдину платформу, розроблену для творців, підприємців і цифрових маркетологів, щоб створити сайт, який отримує більше потенційних клієнтів і продажів
Landingi
landingi.com
Платформа пропонує різноманітні рішення для підтримки маркетологів на кожному кроці створення маркетингової кампанії за допомогою цільових сторінок: від дизайну до запуску кампанії, інтеграції, оптимізації та конверсії. Платформа Landingi має неймовірно інтуїтивно зрозумілий, ідеальний для пікселів редактор перетягування, за допомогою якого ви можете легко створювати красиві цільові сторінки, сторінки для мобільних пристроїв і воронки продажів. Завдяки 400+ готовим до використання шаблонам, створеним для різних галузей і цілям маркетингової кампанії, процес створення цільової сторінки з високою кількістю конверсій стає економним і плавним. Landingi пропонує понад 150 інтеграцій для автоматизації робочого процесу клієнтів, підвищення ефективності маркетингу та, зрештою, швидшого досягнення цілей.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним роздрібним торговцям отримати вигоду від використання платформи великих даних, щоб легко створювати керовані даними автоматизації та персоналізовані кампанії, які реагують на поведінку клієнтів/відвідувачів і зміни каталогу за лічені секунди. Ось чому ContactPigeon допомагає клієнтам, вирішуючи три головні цілі щодо збільшення їхніх продажів: • Збагачена інформація про клієнтів: збір даних про поведінку клієнтів і створення розширеного уніфікованого уявлення про клієнтів • Покращена взаємодія з клієнтами: активація автоматизованих і прогнозованих повідомлень у потрібний момент на шляху клієнта для оптимізації конверсії та утримання продажів. • Багатоканальне охоплення: дозвольте компаніям розробляти захоплюючі кампанії через широкий спектр каналів обміну повідомленнями (наприклад, електронна пошта, SMS, Viber, мобільний зв’язок, push-повідомлення, веб-сайт, Facebook, Google, листівки) на одній платформі.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE розроблено, щоб підтримувати вас на кожному етапі створення веб-сайту - від ідеї, дизайну та розробки до обслуговування та стабільного розвитку вашого бізнесу. Платформа NoCode & LowCode, яка за допомогою оригінальної технології дозволяє створювати потужні дизайни та досягати повної автономності в Інтернеті. Створювати веб-сайти, цільові та мікросторінки, портфоліо та резюме чи блог легше та швидше, ніж ви думаєте. Ви можете створювати з нуля або використовувати понад 500 повністю настроюваних шаблонів і 570+ готових віджетів, розділів і блоків. Унікальне поєднання конструктора, додатків, маркетингових інструментів і штучного інтелекту зробить ваші сайти не просто красивими, але автоматично адаптованими, швидкими завантаженнями та готовими до важливих результатів пошукової системи. Ви можете створювати, аналізувати та оптимізувати свій контент. Створіть приголомшливий і потужний веб-проект менш ніж за 1 день, з попереднім досвідом програмування або без нього.
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