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Сайти пошуку роботи
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Сайти пошуку роботи - Найпопулярніші застосунки

Сайти пошуку роботи, які також називають системами пошуку роботи, є онлайн-платформами, призначеними для полегшення зв’язків між роботодавцями та шукачами роботи. Роботодавці використовують ці платформи для реклами вакантних посад, які вони прагнуть заповнити, а шукачі роботи відвідують відповідні веб-сайти або мобільні додатки, щоб досліджувати доступні вакансії. Ці сайти зазвичай розміщують списки вакансій, розміщені безпосередньо роботодавцями, сукупні повідомлення зі сторінок кар’єри компанії або використовують комбінацію обох підходів. Компанії та кадрові агентства використовують сайти пошуку роботи, щоб розширити видимість своїх вакансій і залучити ширше коло кваліфікованих кандидатів. Управлінням і купівлею оголошень про роботу на цих сайтах часто займаються рекрутери або спеціалісти з кадрів. Веб-сайти пошуку роботи містять різноманітні оголошення про роботу в різних галузях, регіонах і рівнях досвіду. Користувачі можуть уточнювати пошук роботи за допомогою ключових слів, фільтрів для галузевих або посадових ролей і географічних уподобань, щоб знайти посади, які відповідають їхнім навичкам і кар’єрним цілям. Ці платформи також є цінними ресурсами для рекрутерів, що дозволяє їм бути в курсі галузевих тенденцій, дослідницьких компаній і розширювати свої професійні мережі.

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Indeed

Indeed

indeed.com

Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Glassdoor - додаток для анонімного перегляду відгуків про компанії, зарплат та пошуку роботи.

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri - платформа для пошуку роботи в Індії, що з'єднує кандидатів з роботодавцями, пропонуючи мільйони вакансій в різних галузях.

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter - це платформа для найму, яка полегшує управління кандидатами, публікацію вакансій та взаємодію між роботодавцями і шукачами роботи.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.

Monster

Monster

monster.com

Monster - це платформа для пошуку роботи, яка дозволяє користувачам знаходити вакансії, отримувати кар'єрні поради та створювати профілі з резюме.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Job Today - це платформа для пошуку роботи, що дозволяє швидко подавати заявки та спілкуватися з роботодавцями.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

Otta

Otta

otta.com

Ота - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує шукачів із компаніями, пропонуючи деталі вакансій та ресурси для кар'єрного розвитку.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

Dice

Dice

dice.com

DICE - платформа для пошуку роботи в технологічній сфері з функціями резюме, порадами щодо кар'єри та можливістю зв'язку з роботодавцями.

Talent.com

Talent.com

talent.com

Talent.com - це платформа для рекрутингу, що допомагає підприємствам швидше знаходити кваліфікованих кандидатів за допомогою цифрових кампаній.

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Snagajob - це безкоштовний додаток для пошуку тимчасових та часткових робочих місць, що спрощує подачу заявок і управління графіками роботи.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent - безкоштовна платформа для знаходження віддалених фрілансерів та агентств без посередників у більше ніж 214 країнах.

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

InfoJobs - платформа для пошуку роботи в Іспанії, що дозволяє користувачам шукати та подавати заявки на вакансії за різними критеріями.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io - це платформа для з'єднання кваліфікованих технічних спеціалістів з роботодавцями в Європі, яка підтримує працевлаштування на постійній або фріланс основі.

Zippia

Zippia

zippia.com

Zippia - платформа для пошуку роботи, яка допомагає користувачам досліджувати кар’єрні шлях, отримувати рекомендації та розуміти ринок праці.

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

GrabJobs - це додаток для пошуку вакансій на неповний та повний робочий день у різних галузях в Сінгапурі, Індонезії, Австралії, Малайзії, Філіппінах та Таїланді.

JOIN

JOIN

join.com

Join.com - безкоштовне програмне забезпечення для залучення талантів і управління заявками, допомагає малому та середньому бізнесу оптимізувати процес найму.

Built In

Built In

builtin.com

Вбудована - це онлайн-платформа для пошуку роботи в стартапах та технологічних компаніях, а також новин і подій у технологічній сфері.

Idealist

Idealist

idealist.org

Idealist - платформа для пошуку роботи та волонтерства в некомерційному секторі, що з'єднує користувачів із можливостями соціального впливу.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.

The Ladders

The Ladders

theladders.com

Сходи - це платформа для пошуку високооплачуваної роботи для професіоналів, що забезпечує конфіденційність та ефективність у процесі подачі заявок.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.

Dr. Job

Dr. Job

drjobpro.com

Dr.Job - це портал для пошуку роботи, який об'єднує шукачів роботи та роботодавців, пропонуючи різноманітні сервіси для обох сторін.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.

Loopcv

Loopcv

loopcv.pro

Loopcv автоматизує подачу заявок на роботу, допомагає користувачам завантажувати резюме та налаштовувати пошук роботи, підвищуючи кількість інтерв'ю.

Crypto Jobs List

Crypto Jobs List

cryptojobslist.com

Crypto Jobs List - платформа для пошуку та розміщення вакансій у сфері криптовалют, Web3 та блокчейн, з регулярним оновленням списків.

Jobsora

Jobsora

jobsora.com

Jobsora - платформа для пошуку роботи, яка агрегує вакансії з різних джерел по всій країні, спрощуючи процес працевлаштування.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Niceboard - це зручна платформа для створення та управління дошками вакансій, що полегшує публікацію і пошук роботи.

Underdog.io

Underdog.io

underdog.io

Underdog.io допомагає шукачам роботи знаходити вакансії в технологічних компаніях, з’єднуючи їх з роботодавцями у Нью-Йорку та Сан-Франциско.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase - онлайн-спільнота для шукачів роботи, що надає ресурси для оптимізації резюме та допомагає знаходити можливості працевлаштування.

Tapflow

Tapflow

tapflow.app

Tapflow - інструмент для рекрутменту, що автоматизує пошук талантів на LinkedIn, швидко оцінюючи профілі кандидатів за вимогами до вакансій.

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

Triplebyte - це платформа для перевірки технічних навичок кандидатів за допомогою стандартизованих оцінок, що зменшує витрати часу на співбесіди.

VanHack

VanHack

vanhack.com

VanHack допомагає швидко знайти старших технічних спеціалістів з світової спільноти, готових до переселення або роботи віддалено.

Vuejobs

Vuejobs

vuejobs.com

Vuejobs - платформа для з'єднання розробників Vue.js з роботодавцями, що допомагає знаходити вакансії та кандидатів у сфері Vue.js.

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped — платформа для рекрутингу різноманітності, що допомагає компаніям наймати різноманітні команди та створювати можливості для всіх.

Jobicy

Jobicy

jobicy.com

Jobicy - онлайн-платформа для пошуку віддаленої роботи, яка з'єднує талановитих спеціалістів з інноваційними компаніями.

Techintern.io

Techintern.io

techintern.io

Techintern.io дозволяє наймати студентів з провідних вишів для виконання конкретних завдань, стажувань або повної зайнятості в IT-сфері.

DirectApply

DirectApply

directlyapply.com

Додаток DirectApply автоматично публікує ваші вакансії на численних сайтах роботи та соціальних платформах, щоб знайти потрібних кандидатів.

HireBeen

HireBeen

hirebeen.com

HireBeen - це AI платформа, що з'єднує кандидатів з вакансіями, оптимізуючи процес найму шляхом екранізації профілів кандидатів.

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical - програмне забезпечення для управління міжнародним наймом і переселенням, що автоматизує завдання і полегшує взаємодію між сторонами.

hackajob

hackajob

hackajob.com

Hackajob - це платформа, що з'єднує роботодавців і технічних кандидатів, дозволяючи ефективно наймати та управляти запитами на співбесіду у приватному ринку талантів.

cord

cord

cord.co

Cord – це інструмент для прямого обміну повідомленнями, що дозволяє звʼязуватися з потенційними роботодавцями щодо вакансій без резюме.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp - це платформа для пошуку роботи та стажувань, яка допомагає користувачам знаходити можливості, отримувати кар'єрні поради та зв'язуватися з роботодавцями.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse допомагає компаніям наймати різноманітних кандидатів, використовуючи контент та стратегії брендингу для ефективнішого підбору талантів.

Comparably

Comparably

comparably.com

Порівняно - це платформа для аналізу культур робочих місць, репутації компаній та компенсацій на основі анонімних відгуків працівників.

Outdefine

Outdefine

outdefine.com

Outdefine - децентралізована спільнота талантів, що з'єднує фахівців web3 з віддаленими вакансіями та можливостями фрілансу, використовуючи токени для заохочення.

JOBITT

JOBITT

jobitt.com

JOBITT допомагає кандидатам у сфері технологій шукати роботу, створюючи анонімні профілі та контролюючи обмін контактною інформацією.

Enjoy Mondays

Enjoy Mondays

enjoymondays.com

Enjoy Mondays — платформа для пошуку талантів, що спрощує процес найму та пошуку роботи, роблячи його ефективнішим та прозорим.

CareerOne

CareerOne

careerone.com.au

CareerOne — це додаток для пошуку роботи в Австралії, що надає можливості для перегляду вакансій, управління заявками та створення резюме.

Journalism Jobs

Journalism Jobs

journalismjobs.com

Додаток для журналістів, який надає список вакансій, поради кар'єри та новини у сфері журналістики, спрощуючи пошук роботи для професіоналів.

Salesfolks

Salesfolks

salesfolks.com

Salesfolks - платформа для пошуку та найму професіоналів з продажу. Дозволяє наповнити вакансії та залучати кандидатом з бази даних понад 5 мільйонів продажників.

WorkHQ

WorkHQ

workhq.com

WorkHQ – це платформа для оптимізації управління робочою силою та пошуку роботи, що з'єднує роботодавців і шукачів з можливостями найму.

Talentvine

Talentvine

talentvine.co.uk

Talentvine — онлайн-технологія набору персоналу, що допомагає компаніям публікувати, управляти вакансіями та аналізувати процеси найму.

ReadySetHire

ReadySetHire

readysethire.com

ReadySetHire - це платформа для сполучення шукачів роботи і бізнесу, що використовує AI для спрощення процесів найму та пошуку роботи.

Jobs Lah

Jobs Lah

jobslah.com

Jobs Lah - це додаток для пошуку роботи в Сінгапурі, що допомагає користувачам знаходити вакансії, досліджувати компанії та розміщувати резюме.

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