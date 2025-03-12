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Сайти пошуку роботи, які також називають системами пошуку роботи, є онлайн-платформами, призначеними для полегшення зв’язків між роботодавцями та шукачами роботи. Роботодавці використовують ці платформи для реклами вакантних посад, які вони прагнуть заповнити, а шукачі роботи відвідують відповідні веб-сайти або мобільні додатки, щоб досліджувати доступні вакансії. Ці сайти зазвичай розміщують списки вакансій, розміщені безпосередньо роботодавцями, сукупні повідомлення зі сторінок кар’єри компанії або використовують комбінацію обох підходів. Компанії та кадрові агентства використовують сайти пошуку роботи, щоб розширити видимість своїх вакансій і залучити ширше коло кваліфікованих кандидатів. Управлінням і купівлею оголошень про роботу на цих сайтах часто займаються рекрутери або спеціалісти з кадрів. Веб-сайти пошуку роботи містять різноманітні оголошення про роботу в різних галузях, регіонах і рівнях досвіду. Користувачі можуть уточнювати пошук роботи за допомогою ключових слів, фільтрів для галузевих або посадових ролей і географічних уподобань, щоб знайти посади, які відповідають їхнім навичкам і кар’єрним цілям. Ці платформи також є цінними ресурсами для рекрутерів, що дозволяє їм бути в курсі галузевих тенденцій, дослідницьких компаній і розширювати свої професійні мережі.
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Indeed
indeed.com
Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor - додаток для анонімного перегляду відгуків про компанії, зарплат та пошуку роботи.
Naukiri
naukri.com
Naukri - платформа для пошуку роботи в Індії, що з'єднує кандидатів з роботодавцями, пропонуючи мільйони вакансій в різних галузях.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter - це платформа для найму, яка полегшує управління кандидатами, публікацію вакансій та взаємодію між роботодавцями і шукачами роботи.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.
Monster
monster.com
Monster - це платформа для пошуку роботи, яка дозволяє користувачам знаходити вакансії, отримувати кар'єрні поради та створювати профілі з резюме.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.
Job Today
jobtoday.com
Job Today - це платформа для пошуку роботи, що дозволяє швидко подавати заявки та спілкуватися з роботодавцями.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.
Otta
otta.com
Ота - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує шукачів із компаніями, пропонуючи деталі вакансій та ресурси для кар'єрного розвитку.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Dice
dice.com
DICE - платформа для пошуку роботи в технологічній сфері з функціями резюме, порадами щодо кар'єри та можливістю зв'язку з роботодавцями.
Talent.com
talent.com
Talent.com - це платформа для рекрутингу, що допомагає підприємствам швидше знаходити кваліфікованих кандидатів за допомогою цифрових кампаній.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob - це безкоштовний додаток для пошуку тимчасових та часткових робочих місць, що спрощує подачу заявок і управління графіками роботи.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent - безкоштовна платформа для знаходження віддалених фрілансерів та агентств без посередників у більше ніж 214 країнах.
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs - платформа для пошуку роботи в Іспанії, що дозволяє користувачам шукати та подавати заявки на вакансії за різними критеріями.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.
talent.io
talent.io
Talent.io - це платформа для з'єднання кваліфікованих технічних спеціалістів з роботодавцями в Європі, яка підтримує працевлаштування на постійній або фріланс основі.
Zippia
zippia.com
Zippia - платформа для пошуку роботи, яка допомагає користувачам досліджувати кар’єрні шлях, отримувати рекомендації та розуміти ринок праці.
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs - це додаток для пошуку вакансій на неповний та повний робочий день у різних галузях в Сінгапурі, Індонезії, Австралії, Малайзії, Філіппінах та Таїланді.
JOIN
join.com
Join.com - безкоштовне програмне забезпечення для залучення талантів і управління заявками, допомагає малому та середньому бізнесу оптимізувати процес найму.
Built In
builtin.com
Вбудована - це онлайн-платформа для пошуку роботи в стартапах та технологічних компаніях, а також новин і подій у технологічній сфері.
Idealist
idealist.org
Idealist - платформа для пошуку роботи та волонтерства в некомерційному секторі, що з'єднує користувачів із можливостями соціального впливу.
Queros
app.qureos.com
Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.
The Ladders
theladders.com
Сходи - це платформа для пошуку високооплачуваної роботи для професіоналів, що забезпечує конфіденційність та ефективність у процесі подачі заявок.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job - це портал для пошуку роботи, який об'єднує шукачів роботи та роботодавців, пропонуючи різноманітні сервіси для обох сторін.
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv автоматизує подачу заявок на роботу, допомагає користувачам завантажувати резюме та налаштовувати пошук роботи, підвищуючи кількість інтерв'ю.
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Crypto Jobs List - платформа для пошуку та розміщення вакансій у сфері криптовалют, Web3 та блокчейн, з регулярним оновленням списків.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora - платформа для пошуку роботи, яка агрегує вакансії з різних джерел по всій країні, спрощуючи процес працевлаштування.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard - це зручна платформа для створення та управління дошками вакансій, що полегшує публікацію і пошук роботи.
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io допомагає шукачам роботи знаходити вакансії в технологічних компаніях, з’єднуючи їх з роботодавцями у Нью-Йорку та Сан-Франциско.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-спільнота для шукачів роботи, що надає ресурси для оптимізації резюме та допомагає знаходити можливості працевлаштування.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow - інструмент для рекрутменту, що автоматизує пошук талантів на LinkedIn, швидко оцінюючи профілі кандидатів за вимогами до вакансій.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte - це платформа для перевірки технічних навичок кандидатів за допомогою стандартизованих оцінок, що зменшує витрати часу на співбесіди.
VanHack
vanhack.com
VanHack допомагає швидко знайти старших технічних спеціалістів з світової спільноти, готових до переселення або роботи віддалено.
Vuejobs
vuejobs.com
Vuejobs - платформа для з'єднання розробників Vue.js з роботодавцями, що допомагає знаходити вакансії та кандидатів у сфері Vue.js.
Untapped
untapped.io
Untapped — платформа для рекрутингу різноманітності, що допомагає компаніям наймати різноманітні команди та створювати можливості для всіх.
Jobicy
jobicy.com
Jobicy - онлайн-платформа для пошуку віддаленої роботи, яка з'єднує талановитих спеціалістів з інноваційними компаніями.
Techintern.io
techintern.io
Techintern.io дозволяє наймати студентів з провідних вишів для виконання конкретних завдань, стажувань або повної зайнятості в IT-сфері.
DirectApply
directlyapply.com
Додаток DirectApply автоматично публікує ваші вакансії на численних сайтах роботи та соціальних платформах, щоб знайти потрібних кандидатів.
HireBeen
hirebeen.com
HireBeen - це AI платформа, що з'єднує кандидатів з вакансіями, оптимізуючи процес найму шляхом екранізації профілів кандидатів.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical - програмне забезпечення для управління міжнародним наймом і переселенням, що автоматизує завдання і полегшує взаємодію між сторонами.
hackajob
hackajob.com
Hackajob - це платформа, що з'єднує роботодавців і технічних кандидатів, дозволяючи ефективно наймати та управляти запитами на співбесіду у приватному ринку талантів.
cord
cord.co
Cord – це інструмент для прямого обміну повідомленнями, що дозволяє звʼязуватися з потенційними роботодавцями щодо вакансій без резюме.
WayUp
wayup.com
WayUp - це платформа для пошуку роботи та стажувань, яка допомагає користувачам знаходити можливості, отримувати кар'єрні поради та зв'язуватися з роботодавцями.
The Muse
themuse.com
The Muse допомагає компаніям наймати різноманітних кандидатів, використовуючи контент та стратегії брендингу для ефективнішого підбору талантів.
Comparably
comparably.com
Порівняно - це платформа для аналізу культур робочих місць, репутації компаній та компенсацій на основі анонімних відгуків працівників.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine - децентралізована спільнота талантів, що з'єднує фахівців web3 з віддаленими вакансіями та можливостями фрілансу, використовуючи токени для заохочення.
JOBITT
jobitt.com
JOBITT допомагає кандидатам у сфері технологій шукати роботу, створюючи анонімні профілі та контролюючи обмін контактною інформацією.
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays — платформа для пошуку талантів, що спрощує процес найму та пошуку роботи, роблячи його ефективнішим та прозорим.
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne — це додаток для пошуку роботи в Австралії, що надає можливості для перегляду вакансій, управління заявками та створення резюме.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
Додаток для журналістів, який надає список вакансій, поради кар'єри та новини у сфері журналістики, спрощуючи пошук роботи для професіоналів.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks - платформа для пошуку та найму професіоналів з продажу. Дозволяє наповнити вакансії та залучати кандидатом з бази даних понад 5 мільйонів продажників.
WorkHQ
workhq.com
WorkHQ – це платформа для оптимізації управління робочою силою та пошуку роботи, що з'єднує роботодавців і шукачів з можливостями найму.
Talentvine
talentvine.co.uk
Talentvine — онлайн-технологія набору персоналу, що допомагає компаніям публікувати, управляти вакансіями та аналізувати процеси найму.
ReadySetHire
readysethire.com
ReadySetHire - це платформа для сполучення шукачів роботи і бізнесу, що використовує AI для спрощення процесів найму та пошуку роботи.
Jobs Lah
jobslah.com
Jobs Lah - це додаток для пошуку роботи в Сінгапурі, що допомагає користувачам знаходити вакансії, досліджувати компанії та розміщувати резюме.
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