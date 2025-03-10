Сайти пошуку роботи - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Сайти пошуку роботи, які також називають системами пошуку роботи, є онлайн-платформами, призначеними для полегшення зв’язків між роботодавцями та шукачами роботи. Роботодавці використовують ці платформи для реклами вакантних посад, які вони прагнуть заповнити, а шукачі роботи відвідують відповідні веб-сайти або мобільні додатки, щоб досліджувати доступні вакансії. Ці сайти зазвичай розміщують списки вакансій, розміщені безпосередньо роботодавцями, сукупні повідомлення зі сторінок кар’єри компанії або використовують комбінацію обох підходів. Компанії та кадрові агентства використовують сайти пошуку роботи, щоб розширити видимість своїх вакансій і залучити ширше коло кваліфікованих кандидатів. Управлінням і купівлею оголошень про роботу на цих сайтах часто займаються рекрутери або спеціалісти з кадрів. Веб-сайти пошуку роботи містять різноманітні оголошення про роботу в різних галузях, регіонах і рівнях досвіду. Користувачі можуть уточнювати пошук роботи за допомогою ключових слів, фільтрів для галузевих або посадових ролей і географічних уподобань, щоб знайти посади, які відповідають їхнім навичкам і кар’єрним цілям. Ці платформи також є цінними ресурсами для рекрутерів, що дозволяє їм бути в курсі галузевих тенденцій, дослідницьких компаній і розширювати свої професійні мережі.
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RepVue
repvue.com
RepVue — це найбільша у світі краудсорсингова платформа рейтингів торгових організацій, де професіонали з продажів можуть знаходити, досліджувати та подавати заявки на посади в найкращих торгових організаціях на планеті. Створено професіоналами з продажу для професіоналів з продажу. Станом на жовтень 2021 року ми зібрали дані про понад 6000 торгових організацій і опублікували профілі торгових організацій у майже 600 торгових організаціях.
Dice
dice.com
DICE - платформа для пошуку роботи в технологічній сфері з функціями резюме, порадами щодо кар'єри та можливістю зв'язку з роботодавцями.
Queros
app.qureos.com
Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv автоматизує подачу заявок на роботу, допомагає користувачам завантажувати резюме та налаштовувати пошук роботи, підвищуючи кількість інтерв'ю.
Vuejobs
vuejobs.com
Vuejobs - платформа для з'єднання розробників Vue.js з роботодавцями, що допомагає знаходити вакансії та кандидатів у сфері Vue.js.
DirectApply
directlyapply.com
Ми програмно розміщуємо ваші вакансії на сотнях дошок оголошень, спеціалізованих веб-сайтів і соціальних платформ, щоб націлити на правильних кандидатів на вашу роботу. Просто встановіть свій бюджет і платіть лише за отримані програми.
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs - це додаток для пошуку вакансій на неповний та повний робочий день у різних галузях в Сінгапурі, Індонезії, Австралії, Малайзії, Філіппінах та Таїланді.
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.
Idealist
idealist.org
Idealist - платформа для пошуку роботи та волонтерства в некомерційному секторі, що з'єднує користувачів із можливостями соціального впливу.
The Ladders
theladders.com
Сходи - це платформа для пошуку високооплачуваної роботи для професіоналів, що забезпечує конфіденційність та ефективність у процесі подачі заявок.
WayUp
wayup.com
Лідер галузі для кваліфікованих і різноманітних кандидатів, які знаходять і беруть на роботу. Шукайте можливості роботи та стажування, отримуйте поради щодо кар’єри та спілкуйтеся безпосередньо з найкращими роботодавцями.
cord
cord.co
Cord – це інструмент прямого обміну повідомленнями, розроблений, щоб допомогти людям знайти роботу. Це дозволяє користувачам зв’язуватися з потенційними роботодавцями або можливостями роботи за допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу обміну повідомленнями. Деякі ключові функції Cord включають: * Прямий обмін повідомленнями: Cord дозволяє користувачам напряму повідомляти та спілкуватися з компаніями чи окремими особами про вакансії, не потребуючи традиційних заяв або резюме. * Персоналізований охоплення: користувачі можуть створювати індивідуальні повідомлення для конкретних роботодавців, підкреслюючи їхні відповідні навички та досвід. * Легке відстеження: Cord надає централізовану платформу для відстеження розмов, спостереження за потенційними клієнтами та керування процесом пошуку роботи. * Анонімні профілі: користувачі можуть створювати профілі на Cord, не розкриваючи свою особу, що дозволяє їм непомітно досліджувати можливості. Платформа має на меті зробити процес пошуку роботи більш ефективним і персоналізованим, сприяючи прямим зв’язкам між шукачами роботи та роботодавцями. Використовуючи потужність прямого обміну повідомленнями, Cord прагне надати людям більш привабливий та ефективний спосіб знайти наступну роботу чи можливість кар’єрного зростання.
Untapped
untapped.io
Untapped — це універсальна платформа різноманітного найму, яка допомагає компаніям ефективно наймати різноманітні команди. Талант всюди; можливості немає. Ми тут, щоб швидко це змінити. Untapped — це місце, де компанії позбавляються здогадів, наймаючи різноманітні команди. Саме тут вони трансформують свою творчість, інновації та розвиток. І де вони перетворюють цілі на дії, щоб створити зміни, яких вимагає суспільство. чому Тому що різноманітність не може чекати і не чекатиме. Майбутнє схоже на вас.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow - інструмент для рекрутменту, що автоматизує пошук талантів на LinkedIn, швидко оцінюючи профілі кандидатів за вимогами до вакансій.
hackajob
hackajob.com
hackajob — це ринок технічних талантів, який дає змогу корпоративним організаціям у США, Великобританії та Індії ефективніше наймати висококваліфікованих спеціалістів. Компанії підбирають зацікавлених шукачів роботи на основі навичок і вподобань, тоді як кандидати приватно вивчають пропозиції роботи, приймаючи або відхиляючи їхні запити на співбесіду – 85% відповідають протягом 48 годин. Завдяки hackajob провідні технічні роботодавці повторно інвестують заощаджений час у пошук постачальників у реалізацію своєї стратегії найму технічних спеціалістів за допомогою індивідуального бренду роботодавця та потужної різноманітності та аналізу ринку. hackajob складається з п’яти основних модулів: Джерело: Швидко та масштабно шукайте високоякісних технічних спеціалістів на нашому приватному ринку талантів. На вимогу: швидке, гнучке та сумісне наймання за контрактом. Бренд: тактичний контент бренду роботодавця, щоб підвищити вашу привабливість для ширшої технічної аудиторії. DE&I: комплексне вбудоване рішення, яке допоможе вам досягти цілей DE&I. Статистика: унікальні ринкові дані та аналітика для формування вашої стратегії найму технічного персоналу.
WorkHQ
workhq.com
Прискоріть набір персоналу за допомогою групи WorkHQ із понад 100 мільйонів професіоналів, пошуку по електронній пошті та телефону, масового охоплення та системи відстеження кандидатів. Швидко знайдіть найкращих талантів.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora - платформа для пошуку роботи, яка агрегує вакансії з різних джерел по всій країні, спрощуючи процес працевлаштування.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks є провідним місцем для пошуку та найму спеціалістів із продажу. Збільште свою команду продажів сьогодні, скориставшись нашими даними про понад 5 мільйонів спеціалістів із продажу. Заповніть список наймаючих продавців, запрошуйте кандидатів у продажі та рекламуйте свої відкриті вакансії за допомогою найсучаснішої цифрової технології синдикації. Простіше кажучи, Salesfolks — це найкращий спосіб розширити вашу команду продажів.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job - це портал для пошуку роботи, який об'єднує шукачів роботи та роботодавців, пропонуючи різноманітні сервіси для обох сторін.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical — це повністю настроюване програмне забезпечення для управління імміграцією та переїздом, яке дозволяє фахівцям із глобальної мобільності, експертам з імміграції та відділам кадрів безперешкодно керувати справами найму за кордоном шляхом автоматизації завдань і надання найкращого досвіду користувача всім сторонам, залученим у процес.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
Journalism Jobs – це списки вакансій, поради щодо кар’єри та найновіша платформа новин журналістики.
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne дозволяє шукати тисячі вакансій в Австралії, щоб знайти роботу своєї мрії. Завдяки інструментам для пошуку роботи, написання резюме тощо CareerOne допоможе вас знайти!
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Crypto Jobs List - платформа для пошуку та розміщення вакансій у сфері криптовалют, Web3 та блокчейн, з регулярним оновленням списків.
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays, інноваційна платформа ринку талантів, має на меті змінити традиційний процес найму. Оскільки її засновник прагне революціонізувати підбір персоналу, Enjoy Mondays має намір зробити пошук роботи та наймання більш ефективними, прозорими та справедливими.
FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel — це спортивна мережа, де тренери та спортсмени об’єднуються, щоб відкривати, створювати та використовувати можливості на наступному рівні.
HireBeen
hirebeen.com
Наша платформа з підтримкою штучного інтелекту з’єднує найбільш релевантних кандидатів із вакансіями, що призводить до отримання найкращого наявного пулу кандидатів на спільній вакансії. Це допомагає рекрутерам у процесі найму, оскільки вони отримують профілі перевірених кандидатів.
JobExpress
jobexpress.vn
Швидше знаходьте інформацію про працевлаштування та роботу на найбільшому веб-сайті вакансій у В’єтнамі. Щодня оновлюйте нові вакансії. Дізнайтеся зараз на JobExpress
JOBITT
jobitt.com
JOBITT допомагає співробітникам знаходити найкращі пропозиції роботи в галузі технологій у всьому світі. Кандидати можуть створити анонімний профіль, щоб їхній роботодавець не міг дізнатися, що вони шукають роботу, і повідомляти свою контактну інформацію, лише якщо їх зацікавила пропозиція роботи.
Jobs Lah
jobslah.com
Проведіть пошук роботи на сайті роботи в Сінгапурі №1. Вивчіть нові можливості роботи, що додаються щодня! Jobslah - це нещодавно розроблена пошукова система та центр для роботи в Сінгапурі. Jobslah прагне стати сайтом пошуку роботи номер один для шукачів роботи, дозволяючи їм досліджувати, вибирати зарплату, шукати роботу та розміщувати свої резюме. Ми намагаємось щодня підключати мільйони людей до нових можливостей. У Jobslah ми наполегливо працюємо над тим, щоб зв’язати шукачів роботи зі своїми роботодавцями та прагнути в їхніх галузях мрій. Ми робимо значні інвестиції у навчання та розвиток, щоб ви могли створити своє майбутнє разом з нашим, створивши важливу кар’єру, яка є унікальною для вас.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine — це децентралізоване співтовариство талантів, яке об’єднує професіоналів web3 із можливостями віддаленої роботи та фрілансу по всьому світу. Outdefine використовує токени, щоб стимулювати та винагороджувати своїх учасників за їхні внески та досягнення. Outdefine також надає платформу для вивчення нових технологій і спілкування з іншими ентузіастами технологій. Web3 — це термін, який стосується наступного покоління Інтернету, де програми побудовані на децентралізованих протоколах і платформах, таких як блокчейн, смарт-контракти та однорангові мережі. Web3 прагне створити більш відкриту, прозору та демократичну мережу, де користувачі мають більше контролю над своїми даними, ідентифікацією та цифровими активами. Якщо ви зацікавлені в приєднанні до Outdefine, ви можете безкоштовно зареєструватися та створити свій профіль. Потім ви можете переглядати та подавати заявки на роботу, брати участь у громадських заходах, заробляти токени DEFN і отримувати доступ до ексклюзивних переваг і ресурсів. Outdefine — це чудовий спосіб просунути свою кар’єру та зв’язатися з глобальною спільнотою талантів web3.
ReadySetHire
readysethire.com
Зв’яжіть шукачів роботи з бізнесом, що розвивається, позбувшись здогадок під час найму та отримання роботи. Інструменти ReadySetHire із підтримкою штучного інтелекту тут, щоб покращити ваш досвід.
Talentvine
talentvine.co.uk
Розміщуйте, керуйте, наймайте та звітуйте за допомогою онлайн-технології найму Talentvine. Завдяки спеціально створеним рішенням для підприємств будь-якого розміру Talentvine може допомогти підвищити ефективність підбору персоналу, швидкість найму та зменшити загальні витрати на наймання.
Monster
monster.com
Monster - це платформа для пошуку роботи, яка дозволяє користувачам знаходити вакансії, отримувати кар'єрні поради та створювати профілі з резюме.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor - додаток для анонімного перегляду відгуків про компанії, зарплат та пошуку роботи.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.
Comparably
comparably.com
Порівняно - це платформа для аналізу культур робочих місць, репутації компаній та компенсацій на основі анонімних відгуків працівників.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent - безкоштовна платформа для знаходження віддалених фрілансерів та агентств без посередників у більше ніж 214 країнах.
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs - платформа для пошуку роботи в Іспанії, що дозволяє користувачам шукати та подавати заявки на вакансії за різними критеріями.
JOIN
join.com
Join.com - безкоштовне програмне забезпечення для залучення талантів і управління заявками, допомагає малому та середньому бізнесу оптимізувати процес найму.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob - це безкоштовний додаток для пошуку тимчасових та часткових робочих місць, що спрощує подачу заявок і управління графіками роботи.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.
Talent.com
talent.com
Talent.com - це платформа для рекрутингу, що допомагає підприємствам швидше знаходити кваліфікованих кандидатів за допомогою цифрових кампаній.
talent.io
talent.io
Talent.io - це платформа для з'єднання кваліфікованих технічних спеціалістів з роботодавцями в Європі, яка підтримує працевлаштування на постійній або фріланс основі.
Indeed
indeed.com
Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.
Techintern.io
techintern.io
Наймайте найкращих студентів програмного забезпечення з найкращих коледжів. Контрактування: найм під конкретні завдання | Стажування: прийняти на роботу на строк | Повна зайнятість: прийом на роботу випускників. Працюйте з розробниками, дизайнерами, менеджерами проектів, технічними авторами, менеджерами спільноти тощо.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte - це платформа для перевірки технічних навичок кандидатів за допомогою стандартизованих оцінок, що зменшує витрати часу на співбесіди.
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io створює програмне забезпечення, яке допомагає шукачам роботи знайти значущу роботу в технологічних компаніях. З моменту запуску в квітні 2014 року ми об’єднали тисячі кандидатів із сотнями організацій, що розвиваються, у Нью-Йорку та Сан-Франциско. Кандидати надсилають Underdog.io свої резюме та іншу основну інформацію. Використовуючи поєднання людського інтелекту та технологій, Underdog.io переглядає та ранжує кандидатів і щотижня надсилає підібрану партію до нашої мережі найму. Засновники та менеджери з найму зв’язуються безпосередньо з кандидатами та проводять їх через звичайний внутрішній процес найму.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter - це платформа для найму, яка полегшує управління кандидатами, публікацію вакансій та взаємодію між роботодавцями і шукачами роботи.
Zippia
zippia.com
Zippia - платформа для пошуку роботи, яка допомагає користувачам досліджувати кар’єрні шлях, отримувати рекомендації та розуміти ринок праці.
Naukiri
naukri.com
Naukri - платформа для пошуку роботи в Індії, що з'єднує кандидатів з роботодавцями, пропонуючи мільйони вакансій в різних галузях.
Job Today
jobtoday.com
Job Today - це платформа для пошуку роботи, що дозволяє швидко подавати заявки та спілкуватися з роботодавцями.
The Muse
themuse.com
Muse допомагає компаніям наймати різноманітне поєднання відповідних талантів, розповідаючи історію свого бренду роботодавця через привабливий контент і кампанії з популяризації бренду, що призводить до зниження витрат на наймання, швидшого заповнення та підвищення показників утримання в порівнянні з традиційними оголошеннями про роботу. Платформа Muse для пошуку та залучення талантів пропонує комплексне рішення для підбору персоналу, яке поєднує масштабовані інструменти розширення бренду, автентичний контент для оповідання бренду та цільовий доступ до нашої кураторської та різноманітної спільноти з 5 мільйонів спеціалістів.
Jobicy
jobicy.com
Jobicy - онлайн-платформа для пошуку віддаленої роботи, яка з'єднує талановитих спеціалістів з інноваційними компаніями.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-спільнота для шукачів роботи, що надає ресурси для оптимізації резюме та допомагає знаходити можливості працевлаштування.
VanHack
vanhack.com
VanHack допоможе вам швидко знайти старших технічних спеціалістів із нашої глобальної спільноти з понад 400 000 кандидатів, які готові переїхати або працювати віддалено.
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