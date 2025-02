Сайти пошуку роботи - Найпопулярніші застосунки - Сомалі

Indeed

Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому світу. Як однотематична пошукова система, це також приклад вертикального пошуку. Наразі Indeed доступний у понад 60 країнах і 28 мовами. У жовтні 2010 року Indeed.com обійшов Monster.com і став найпопулярнішим веб-сайтом із вакансіями в Сполучених Штатах. Цей сайт об’єднує списки вакансій із тисяч веб-сайтів, у тому числі з дошок вакансій, кадрових фірм, асоціацій і сторінок кар’єри в компаніях. Вони отримують прибуток, продаючи преміальні оголошення про роботу та функції резюме роботодавцям і компаніям, які наймають на роботу. У 2011 році Indeed почав дозволяти шукачам роботи безпосередньо подавати заявки на вакансії на сайті Indeed, а також пропонувати публікацію та зберігання резюме.