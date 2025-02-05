Сайти пошуку роботи - Найпопулярніші застосунки - Словенія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Сайти пошуку роботи, які також називають системами пошуку роботи, є онлайн-платформами, призначеними для полегшення зв’язків між роботодавцями та шукачами роботи. Роботодавці використовують ці платформи для реклами вакантних посад, які вони прагнуть заповнити, а шукачі роботи відвідують відповідні веб-сайти або мобільні додатки, щоб досліджувати доступні вакансії. Ці сайти зазвичай розміщують списки вакансій, розміщені безпосередньо роботодавцями, сукупні повідомлення зі сторінок кар’єри компанії або використовують комбінацію обох підходів. Компанії та кадрові агентства використовують сайти пошуку роботи, щоб розширити видимість своїх вакансій і залучити ширше коло кваліфікованих кандидатів. Управлінням і купівлею оголошень про роботу на цих сайтах часто займаються рекрутери або спеціалісти з кадрів. Веб-сайти пошуку роботи містять різноманітні оголошення про роботу в різних галузях, регіонах і рівнях досвіду. Користувачі можуть уточнювати пошук роботи за допомогою ключових слів, фільтрів для галузевих або посадових ролей і географічних уподобань, щоб знайти посади, які відповідають їхнім навичкам і кар’єрним цілям. Ці платформи також є цінними ресурсами для рекрутерів, що дозволяє їм бути в курсі галузевих тенденцій, дослідницьких компаній і розширювати свої професійні мережі.
Запит на новий застосунок
RepVue
repvue.com
RepVue — це найбільша у світі краудсорсингова платформа рейтингів торгових організацій, де професіонали з продажів можуть знаходити, досліджувати та подавати заявки на посади в найкращих торгових організаціях на планеті. Створено професіоналами з продажу для професіоналів з продажу. Станом на жовтень 2021 року ми зібрали дані про понад 6000 торгових організацій і опублікували профілі торгових організацій у майже 600 торгових організаціях.
Dice
dice.com
Генерація супровідних листів AI тут! Покращуйте свої програми та підкреслюйте свої навички найефективнішим способом. Додаток Dice Tech Careers: знайдіть технічну можливість своєї мрії, швидко влаштуйтеся на роботу та розвивайте свою технічну кар’єру... і все це в дорозі!
Queros
app.qureos.com
Наш генератор посадових інструкцій дозволяє створювати добре продумані посадові інструкції, які точно відображають обов’язки та вимоги до посади. За допомогою нашого інструменту ви можете налаштувати посадові інструкції відповідно до тону вашої компанії, що допоможе вам залучити потрібних кандидатів, які підходять вашій організації. Заощаджуйте час і зусилля, використовуючи наш генератор описів вакансій, щоб створювати професійні детальні оголошення про вакансії, які виділятимуться шукачам роботи на конкурентному ринку праці.
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv допомагає отримати втричі більше співбесід за допомогою автоматизації. Завантажте своє резюме, виберіть тип роботи, яку ви бажаєте, і натисніть «Старт»! Loopcv масово подаватиме заявки від вашого імені кожного дня.
Vuejobs
vuejobs.com
Вакансії Vue.js — це найкраще місце, щоб найняти або отримати роботу розробника Vue.js. Знайдіть талант Vue.js і зв’яжіться з тисячами розробників.
DirectApply
directlyapply.com
Ми програмно розміщуємо ваші вакансії на сотнях дошок оголошень, спеціалізованих веб-сайтів і соціальних платформ, щоб націлити на правильних кандидатів на вашу роботу. Просто встановіть свій бюджет і платіть лише за отримані програми.
GrabJobs
grabjobs.co
Додаток для вакансій №1 з рейтингом для неповної та повної зайнятості Знайдіть роботу поблизу: у сфері роздрібної торгівлі, продажів, маркетингу, BPO, їжі та напоїв, гостинності, організації заходів, логістики, бухгалтерії, охорони здоров’я, технологій, інженерії, складування тощо. GrabJobs наразі доступний у СІНГАПУРІ, ІНДОНЕЗІЇ, АВСТРАЛІЇ, МАЛАЙЗІЇ, ФІЛІПІНАХ і ТАЇЛАНДІ
PowerToFly
powertofly.com
Знайдіть приналежність на роботі та за її межами. Подайте заявку на відкриті вакансії, зв’яжіться з менеджерами з найму, зв’яжіться з різними професіоналами, підвищуйте кваліфікацію тощо — усе це не виходячи з дому (або де б ви не були!)
Idealist
idealist.org
Ідеаліст: робота в некомерційних організаціях, волонтерство тощо Idealist об’єднує мільйони ідеалістів – людей, які хочуть творити добро – з можливостями для дій і співпраці по всьому світу.
The Ladders
theladders.com
Знайдіть найбільш високооплачувану роботу за допомогою пошуку вакансій Ladders і заробіть до 3 разів більше, ніж на інших сайтах роботи. Розвивайте свою професійну кар’єру з Ladders $100K+ Club сьогодні.
WayUp
wayup.com
Лідер галузі для кваліфікованих і різноманітних кандидатів, які знаходять і беруть на роботу. Шукайте можливості роботи та стажування, отримуйте поради щодо кар’єри та спілкуйтеся безпосередньо з найкращими роботодавцями.
cord
cord.co
Cord – це інструмент прямого обміну повідомленнями, розроблений, щоб допомогти людям знайти роботу. Це дозволяє користувачам зв’язуватися з потенційними роботодавцями або можливостями роботи за допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу обміну повідомленнями. Деякі ключові функції Cord включають: * Прямий обмін повідомленнями: Cord дозволяє користувачам напряму повідомляти та спілкуватися з компаніями чи окремими особами про вакансії, не потребуючи традиційних заяв або резюме. * Персоналізований охоплення: користувачі можуть створювати індивідуальні повідомлення для конкретних роботодавців, підкреслюючи їхні відповідні навички та досвід. * Легке відстеження: Cord надає централізовану платформу для відстеження розмов, спостереження за потенційними клієнтами та керування процесом пошуку роботи. * Анонімні профілі: користувачі можуть створювати профілі на Cord, не розкриваючи свою особу, що дозволяє їм непомітно досліджувати можливості. Платформа має на меті зробити процес пошуку роботи більш ефективним і персоналізованим, сприяючи прямим зв’язкам між шукачами роботи та роботодавцями. Використовуючи потужність прямого обміну повідомленнями, Cord прагне надати людям більш привабливий та ефективний спосіб знайти наступну роботу чи можливість кар’єрного зростання.
Untapped
untapped.io
Untapped — це універсальна платформа різноманітного найму, яка допомагає компаніям ефективно наймати різноманітні команди. Талант всюди; можливості немає. Ми тут, щоб швидко це змінити. Untapped — це місце, де компанії позбавляються здогадів, наймаючи різноманітні команди. Саме тут вони трансформують свою творчість, інновації та розвиток. І де вони перетворюють цілі на дії, щоб створити зміни, яких вимагає суспільство. чому Тому що різноманітність не може чекати і не чекатиме. Майбутнє схоже на вас.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow допомагає рекрутерам знайти виняткових талантів у LinkedIn за кілька хвилин. Замість того, щоб виконувати стільки ручної роботи, фільтруючи в LinkedIn і оцінюючи профілі окремо, розумні алгоритми Tapflow можуть миттєво визначити найкращі профілі для будь-якої ролі.
hackajob
hackajob.com
hackajob — це ринок технічних талантів, який дає змогу корпоративним організаціям у США, Великобританії та Індії ефективніше наймати висококваліфікованих спеціалістів. Компанії підбирають зацікавлених шукачів роботи на основі навичок і вподобань, тоді як кандидати приватно вивчають пропозиції роботи, приймаючи або відхиляючи їхні запити на співбесіду – 85% відповідають протягом 48 годин. Завдяки hackajob провідні технічні роботодавці повторно інвестують заощаджений час у пошук постачальників у реалізацію своєї стратегії найму технічних спеціалістів за допомогою індивідуального бренду роботодавця та потужної різноманітності та аналізу ринку. hackajob складається з п’яти основних модулів: Джерело: Швидко та масштабно шукайте високоякісних технічних спеціалістів на нашому приватному ринку талантів. На вимогу: швидке, гнучке та сумісне наймання за контрактом. Бренд: тактичний контент бренду роботодавця, щоб підвищити вашу привабливість для ширшої технічної аудиторії. DE&I: комплексне вбудоване рішення, яке допоможе вам досягти цілей DE&I. Статистика: унікальні ринкові дані та аналітика для формування вашої стратегії найму технічного персоналу.
WorkHQ
workhq.com
Прискоріть набір персоналу за допомогою групи WorkHQ із понад 100 мільйонів професіоналів, пошуку по електронній пошті та телефону, масового охоплення та системи відстеження кандидатів. Швидко знайдіть найкращих талантів.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora - сайт, основна і єдина мета якого - допомогти знайти хорошу роботу. На Jobsora ви знайдете актуальні вакансії по всій країні. Щодня ми отримуємо нові вакансії від понад 250 сайтів працевлаштування та прямих роботодавців.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks є провідним місцем для пошуку та найму спеціалістів із продажу. Збільште свою команду продажів сьогодні, скориставшись нашими даними про понад 5 мільйонів спеціалістів із продажу. Заповніть список наймаючих продавців, запрошуйте кандидатів у продажі та рекламуйте свої відкриті вакансії за допомогою найсучаснішої цифрової технології синдикації. Простіше кажучи, Salesfolks — це найкращий спосіб розширити вашу команду продажів.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job – це перший у своєму роді високотехнологічний портал, що надає можливості працевлаштування як шукачам, так і фрілансерам. Роботодавці, власники проектів, штатні працівники та фрілансери об’єдналися під одним дахом, щоб створити новий досвід роботи, який відповідає потребам сучасного бізнесу. Портал надає різноманітні послуги шукачам роботи, включаючи простий процес реєстрації, безкоштовний двомовний файл CV, який можна завантажити, простий інструмент для створення відео CV, вакансії преміум-класу, індикатор ефективності профілю та ресурси кар’єри. Він також пропонує роботодавцям різноманітні послуги, такі як необмежений доступ до мільйонів резюме, безкоштовні оголошення про роботу, комплекти кадрових інструментів та інтегрований ATS.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical — це повністю настроюване програмне забезпечення для управління імміграцією та переїздом, яке дозволяє фахівцям із глобальної мобільності, експертам з імміграції та відділам кадрів безперешкодно керувати справами найму за кордоном шляхом автоматизації завдань і надання найкращого досвіду користувача всім сторонам, залученим у процес.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
Journalism Jobs – це списки вакансій, поради щодо кар’єри та найновіша платформа новин журналістики.
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne дозволяє шукати тисячі вакансій в Австралії, щоб знайти роботу своєї мрії. Завдяки інструментам для пошуку роботи, написання резюме тощо CareerOne допоможе вас знайти!
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Нові вакансії Crypto, Web3 і Blockchain на CryptoJobsList — провідному сайті для пошуку та розміщення вакансій. Зв’яжіться з компаніями, які наймають працівників кількома клацаннями миші, і почніть свій наступний досвід у галузі. Оновлюється щодня!
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays, інноваційна платформа ринку талантів, має на меті змінити традиційний процес найму. Оскільки її засновник прагне революціонізувати підбір персоналу, Enjoy Mondays має намір зробити пошук роботи та наймання більш ефективними, прозорими та справедливими.
FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel — це спортивна мережа, де тренери та спортсмени об’єднуються, щоб відкривати, створювати та використовувати можливості на наступному рівні.
HireBeen
hirebeen.com
Наша платформа з підтримкою штучного інтелекту з’єднує найбільш релевантних кандидатів із вакансіями, що призводить до отримання найкращого наявного пулу кандидатів на спільній вакансії. Це допомагає рекрутерам у процесі найму, оскільки вони отримують профілі перевірених кандидатів.
JobExpress
jobexpress.vn
Швидше знаходьте інформацію про працевлаштування та роботу на найбільшому веб-сайті вакансій у В’єтнамі. Щодня оновлюйте нові вакансії. Дізнайтеся зараз на JobExpress
JOBITT
jobitt.com
JOBITT допомагає співробітникам знаходити найкращі пропозиції роботи в галузі технологій у всьому світі. Кандидати можуть створити анонімний профіль, щоб їхній роботодавець не міг дізнатися, що вони шукають роботу, і повідомляти свою контактну інформацію, лише якщо їх зацікавила пропозиція роботи.
Jobs Lah
jobslah.com
Розширте свій пошук роботи на сайті вакансій № 1 у Сінгапурі на базі штучного інтелекту. Досліджуйте нові можливості роботи, які додаються щодня! JobsLah — це нещодавно розроблена пошукова система та центр пошуку вакансій у Сінгапурі. JobsLah прагне стати сайтом номер один для пошуку роботи для шукачів, дозволяючи їм досліджувати компанії, вибирати зарплату, шукати роботу та публікувати свої резюме. Ми намагаємося щодня надавати мільйонам людей нові можливості. У JobsLah ми наполегливо працюємо, щоб з’єднати шукачів роботи з їхніми роботодавцями та прагнути до галузей, про які вони мріють. Ми інвестуємо значні кошти в навчання та розвиток, щоб ви могли створити своє майбутнє поряд з нашим, заснувавши важливу кар’єру, унікальну для вас.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine — це децентралізоване співтовариство талантів, яке об’єднує професіоналів web3 із можливостями віддаленої роботи та фрілансу по всьому світу. Outdefine використовує токени, щоб стимулювати та винагороджувати своїх учасників за їхні внески та досягнення. Outdefine також надає платформу для вивчення нових технологій і спілкування з іншими ентузіастами технологій. Web3 — це термін, який стосується наступного покоління Інтернету, де програми побудовані на децентралізованих протоколах і платформах, таких як блокчейн, смарт-контракти та однорангові мережі. Web3 прагне створити більш відкриту, прозору та демократичну мережу, де користувачі мають більше контролю над своїми даними, ідентифікацією та цифровими активами. Якщо ви зацікавлені в приєднанні до Outdefine, ви можете безкоштовно зареєструватися та створити свій профіль. Потім ви можете переглядати та подавати заявки на роботу, брати участь у громадських заходах, заробляти токени DEFN і отримувати доступ до ексклюзивних переваг і ресурсів. Outdefine — це чудовий спосіб просунути свою кар’єру та зв’язатися з глобальною спільнотою талантів web3.
ReadySetHire
readysethire.com
Зв’яжіть шукачів роботи з бізнесом, що розвивається, позбувшись здогадок під час найму та отримання роботи. Інструменти ReadySetHire із підтримкою штучного інтелекту тут, щоб покращити ваш досвід.
Talentvine
talentvine.co.uk
Розміщуйте, керуйте, наймайте та звітуйте за допомогою онлайн-технології найму Talentvine. Завдяки спеціально створеним рішенням для підприємств будь-якого розміру Talentvine може допомогти підвищити ефективність підбору персоналу, швидкість найму та зменшити загальні витрати на наймання.
Monster
monster.com
Monster — ваше джерело роботи та кар’єрних можливостей. Шукайте роботу, читайте поради щодо кар’єри від експертів з роботи Monster та знаходьте поради щодо найму та працевлаштування.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor — це веб-сайт, де теперішні та колишні співробітники анонімно оцінюють компанії. Glassdoor також дозволяє користувачам анонімно подавати та переглядати зарплати, а також шукати та подавати заявки на роботу на своїй платформі. У 2018 році компанія була придбана японською фірмою Recruit Holdings за 1,2 мільярда доларів США. Штаб-квартира компанії розташована в Мілл-Веллі, Каліфорнія, з додатковими офісами в містах по всьому світу, включаючи Чикаго, Лондон і Сан-Паулу.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (раніше AngelList Talent) AngelList — це американський веб-сайт для стартапів, інвесторів-ангелів і шукачів роботи, які хочуть працювати в стартапах. Створена в 2010 році платформа має місію демократизувати процес інвестування та допомогти стартапам у вирішенні проблем із залученням коштів і талантами. Він розпочався як онлайн-дошка знайомств для технологічних стартапів, які потребували початкового фінансування. З 2015 року сайт дозволяє стартапам безкоштовно залучати гроші від інвесторів-ангелів.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кваліфікованих кандидатів і проводячи перший раунд перевірки телефону для вас. Braintrust AIR, якій довіряють сотні компаній зі списку Fortune 1000, включаючи Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs і Nike, робить спеціалістів із залучення талантів у 100 разів ефективнішими та економить компаніям сотні тисяч доларів на витратах на підбір персоналу.
CareerBuilder
careerbuilder.com
Інтуїтивно зрозуміла система відстеження кандидатів, яка допоможе вам спростити процес найму та залучити якісних кандидатів.
Comparably
comparably.com
Відстежуйте ринок праці, шукайте найкращі кар’єри, винагороди та компанії
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — це єдина комплексна платформа раннього найму талантів із доступом до понад 10 мільйонів чуйних студентів і випускників. Університети, громадські коледжі та програми альтернативної освіти (буткемпи, програми корпоративного навчання), коли студенти шукають значущу роботу, яка відповідає їхнім інтересам і навичкам, вони починають цю подорож із Handshake. Зустрічайте свого наступного чудового працівника на Handshake. Запит на демонстрацію: https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
БЕЗКОШТОВНИЙ спосіб знайти найкращих дистанційних спеціалістів у світі. Hubstaff Talent — це 100% безкоштовний ресурс для компаній, які прагнуть знайти талантів віддалено по всьому світу. Ні комісій, ні націнок, ні посередників.
InfoJobs
infojobs.net
Заходьте та знайдіть для себе ідеальну роботу. Увійдіть на провідний портал пропозицій роботи в Іспанії. InfoJobs, завжди краще.
JOIN
join.com
Join.com — це безкоштовне програмне забезпечення для залучення талантів і відстеження кандидатів, яке допомагає малим і середнім підприємствам правильно найняти. Join пропонує спрощений інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці для оптимізації процесу найму для рекрутерів у Європі та за її межами. За допомогою Join рекрутери можуть створювати красиві та ефективні оголошення про роботу, просувати їх на провідних дошках вакансій одним клацанням миші та централізовано керувати потоком найму. Все це в одну мить і безкоштовно!
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться ваша команда, Remote забезпечує найкращий досвід із надійними глобальними рішеннями щодо працевлаштування. Наш неперевершений захист інтелектуальної власності та першокласні заходи безпеки забезпечать вам спокій у глобальному масштабі. Крім того, Remote пропонує фіксовану модель ціноутворення без прихованих комісій, що допомагає вам ефективно керувати своїм бюджетом, зосереджуючись на розвитку бізнесу.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob — це безкоштовна програма №1 для пошуку роботи, яка дозволяє знайти роботу на неповний робочий день або повний робочий день, спростити подання заявок на роботу, отримати чудові поради щодо кар’єри тощо. Чудово підходить для студентів, підлітків або будь-кого, кому потрібен гнучкий графік. Крім того, Snagajob кращий, ніж Indeed, Monster або ZipRecruiter, оскільки ми пропонуємо лише погодинну роботу, тож це спрощує пошук роботи.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструменти та рішення для визначення наступного найму та керування процесом найму. Просто визначте свій ідеальний профіль кандидата, розслабтесь і дозвольте Snaphunt виконувати важку роботу. Кваліфікованих спеціалістів запрошують автоматично подати заявку на вашу роль, а ви також можете спілкуватися з відповідними спеціалістами за допомогою персоналізованих електронних листів, щоб збільшити кількість заявок. Створено для розподілених команд: скоротіть свої витрати на найм до 80% і співпрацюйте над наймом за допомогою фірмових інструментів, призначених для скорочення часу найму на 72%. За допомогою Snaphunt ви можете швидко найняти на роботу на місці, гібридні чи дистанційні посади з резерву талантів із понад 4 мільйонів шукачів роботи та охоплення постачальників понад 300 мільйонів професіоналів. Платформа автоматично генерує персоналізовані описи посад, керує відповідями кандидатів одним кліком, попередньо записані відеоінтерв’ю, розклад співбесід, генератор питань для співбесід, автоматичний збір відгуків, автоматизовану перевірку рекомендацій тощо. Наймання на кожному кроці: працевлаштування відповідно до культури? Власна оцінка Snaphunt «Snapsych» базується на встановлених психометричних моделях, адаптованих для сучасного робочого місця. Платформа також ділиться статистикою щодо зарплат і періодів попередження, щоб ви могли знайти найкращих талантів із самого початку. Щоб дізнатися, як Snaphunt може допомогти вам досягти цілей найму, відвідайте: https://snaphunt.com/employers
Talent.com
talent.com
Знайдіть потрібних талантів швидше за допомогою Talent.com. Рішення для корпоративного підбору персоналу для вашого бізнесу. Очікуйте більше від вашої платформи пошуку кандидатів. Налаштовані стратегії пошуку кваліфікованих кандидатів і багато іншого у вас під рукою. Задовольніть свої потреби щодо найму за допомогою нашого підходу до цифрового найму на основі кампаній. Наймайте розумніше з Talent.com.
talent.io
talent.io
talent.io — це найпростіший спосіб для талантів у техніці знайти роботу до душі, а для компаній — створити чудові команди техніків. Наша вибіркова платформа об’єднує 100 000 кваліфікованих технічних спеціалістів і 7 000 компаній у Європі. Ми підтримуємо як постійні, так і позаштатні роботи, на місці та віддалено, і вже допомогли понад 6000 кандидатам знайти роботу, на яку вони заслуговують.
Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому світу. Як однотематична пошукова система, це також приклад вертикального пошуку. Наразі Indeed доступний у понад 60 країнах і 28 мовами. У жовтні 2010 року Indeed.com обійшов Monster.com і став найпопулярнішим веб-сайтом із вакансіями в Сполучених Штатах. Цей сайт об’єднує списки вакансій із тисяч веб-сайтів, у тому числі з дошок вакансій, кадрових фірм, асоціацій і сторінок кар’єри в компаніях. Вони отримують прибуток, продаючи преміальні оголошення про роботу та функції резюме роботодавцям і компаніям, які наймають на роботу. У 2011 році Indeed почав дозволяти шукачам роботи безпосередньо подавати заявки на вакансії на сайті Indeed, а також пропонувати публікацію та зберігання резюме.
Techintern.io
techintern.io
Наймайте найкращих студентів програмного забезпечення з найкращих коледжів. Контрактування: найм під конкретні завдання | Стажування: прийняти на роботу на строк | Повна зайнятість: прийом на роботу випускників. Працюйте з розробниками, дизайнерами, менеджерами проектів, технічними авторами, менеджерами спільноти тощо.
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме є ненадійним показником справжніх технічних навичок. Використовуйте оцінювання Triplebyte на основі даних, щоб визначити кваліфікованих кандидатів, перш ніж витрачати час на технічні перевірки. Screen використовує стандартизовані технічні оцінки Triplebyte на основі даних для оцінки фактичних технічних навичок заявників. Це може допомогти зменшити марну кількість інтерв’ю та знайти приховані перлини серед малопредставлених людей. Ми створили оцінку, використовуючи дані понад 200 000 співбесід у 1000+ компаніях і навчили її за допомогою передових методів ML. Оскільки він стандартизований і навчений на основі реальних результатів найму, оцінка є високопрогнозною для того, хто з кандидатів буде добре працювати у вашому процесі. Тести не напружені, адаптивні (як GRE) і займають лише 30 хвилин. Ось чому понад 80% абітурієнтів проходять тест, що в 2-3 рази краще, ніж типові завдання з програмування. Учасники тестування отримують докладні технічні відгуки, які допомагають їм вдосконалюватися. Triplebyte Screen повністю безкоштовний, назавжди (тут нічого). Що більше інженерів оцінює наші спеціалісти, то кращими стають оцінки, тому ми хотіли б, щоб усі компанії користувалися нами!
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io створює програмне забезпечення, яке допомагає шукачам роботи знайти значущу роботу в технологічних компаніях. З моменту запуску в квітні 2014 року ми об’єднали тисячі кандидатів із сотнями організацій, що розвиваються, у Нью-Йорку та Сан-Франциско. Кандидати надсилають Underdog.io свої резюме та іншу основну інформацію. Використовуючи поєднання людського інтелекту та технологій, Underdog.io переглядає та ранжує кандидатів і щотижня надсилає підібрану партію до нашої мережі найму. Засновники та менеджери з найму зв’язуються безпосередньо з кандидатами та проводять їх через звичайний внутрішній процес найму.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
Отримавши номер 1 серед роботодавців у США*, ZipRecruiter спрощує відстеження кандидатів, дозволяючи вам легко керувати, перевіряти та оцінювати кандидатів. Інформаційна панель дозволяє переглядати профілі, резюме, супровідні листи тощо. Ви навіть можете інтегрувати власну систему відстеження кандидатів, щоб ваша команда могла використовувати ті системи, які вони знають, для безперешкодного розміщення вакансій. *На основі рейтингу сайтів працевлаштування Trustpilot із понад 1000 відгуками.
Zippia
zippia.com
Zippia — це інноваційна кар’єрна платформа, яка допомагає шукачам роботи відкривати нові кар’єрні шляхи, вивчати можливості роботи та отримувати цінну інформацію про ринок праці. Використовуючи передові технології, інструменти на основі даних і персоналізовані рекомендації, Zippia дає користувачам змогу приймати обґрунтовані рішення щодо своєї кар’єри та пошуку роботи. Платформа пропонує різноманітні функції, такі як комплексний механізм пошуку роботи, персоналізовані рекомендації щодо роботи, інструменти порівняння зарплат і детальні профілі компаній. За допомогою Zippia користувачі можуть покращити свій досвід пошуку роботи, зв’язатися з потенційними роботодавцями та зрештою знайти ідеальну роботу, яка відповідає їхнім навичкам, досвіду та кар’єрним цілям.
Naukiri
naukri.com
Спілкуйтеся з понад 20 000 роботодавців. Подайте заявку на мільйони вакансій у провідних компаніях, галузях і місцях на першому в Індії сайті jo. Подайте заявку онлайн. Опублікуйте CV сьогодні.
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервіс рекрутингу та пошуку роботи. Подайте заявку на 10 вакансій у В'єтнамі. Щодня додаються нові вакансії. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть спілкуватися з роботодавцями за лічені хвилини!
The Muse
themuse.com
Muse допомагає компаніям наймати різноманітне поєднання відповідних талантів, розповідаючи історію свого бренду роботодавця через привабливий контент і кампанії з популяризації бренду, що призводить до зниження витрат на наймання, швидшого заповнення та підвищення показників утримання в порівнянні з традиційними оголошеннями про роботу. Платформа Muse для пошуку та залучення талантів пропонує комплексне рішення для підбору персоналу, яке поєднує масштабовані інструменти розширення бренду, автентичний контент для оповідання бренду та цільовий доступ до нашої кураторської та різноманітної спільноти з 5 мільйонів спеціалістів.
Jobicy
jobicy.com
Jobicy — це кар’єрна онлайн-платформа, призначена для зв’язку талановитих людей, які шукають віддалену кар’єру, з інноваційними, далекоглядними компаніями, які пропонують такі посади. Якщо ви працевлаштовуєтеся на дистанційну роботу і хочете стати нашим клієнтом, ми будемо раді вам. Ми також тут, щоб допомогти, якщо ви хочете створити профіль компанії або підключитися до глобальної спільноти дистанційної роботи. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти видатним людям зв’язатися з великими компаніями. Знайдіть ідеальну людину для тієї нішевої ролі, яку вам важко було заповнити. Знайте, що кожен кандидат, до якого ви звертаєтеся, кваліфікований і зацікавлений у можливостях, які ви пропонуєте. Будьте спокійні, знаючи, що ваш список вакансій бачать кваліфіковані кандидати з усього світу. Розвивайте свій бренд, щоб залучати найкращих.
Jobcase
jobcase.com
Приєднуйтесь до Jobcase, онлайн-спільноти, де мільйони працівників об’єднуються, щоб разом знаходити можливості. Спілкуйтеся з іншими працівниками, щоб знайти роботу, отримати допомогу та поради щодо кожного аспекту вашого робочого життя.
VanHack
vanhack.com
VanHack допоможе вам швидко знайти старших технічних спеціалістів із нашої глобальної спільноти з понад 400 000 кандидатів, які готові переїхати або працювати віддалено.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.