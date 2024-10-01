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Сайти пошуку роботи - Найпопулярніші застосунки - Монтсеррат
Сайти пошуку роботи, які також називають системами пошуку роботи, є онлайн-платформами, призначеними для полегшення зв’язків між роботодавцями та шукачами роботи. Роботодавці використовують ці платформи для реклами вакантних посад, які вони прагнуть заповнити, а шукачі роботи відвідують відповідні веб-сайти або мобільні додатки, щоб досліджувати доступні вакансії. Ці сайти зазвичай розміщують списки вакансій, розміщені безпосередньо роботодавцями, сукупні повідомлення зі сторінок кар’єри компанії або використовують комбінацію обох підходів. Компанії та кадрові агентства використовують сайти пошуку роботи, щоб розширити видимість своїх вакансій і залучити ширше коло кваліфікованих кандидатів. Управлінням і купівлею оголошень про роботу на цих сайтах часто займаються рекрутери або спеціалісти з кадрів. Веб-сайти пошуку роботи містять різноманітні оголошення про роботу в різних галузях, регіонах і рівнях досвіду. Користувачі можуть уточнювати пошук роботи за допомогою ключових слів, фільтрів для галузевих або посадових ролей і географічних уподобань, щоб знайти посади, які відповідають їхнім навичкам і кар’єрним цілям. Ці платформи також є цінними ресурсами для рекрутерів, що дозволяє їм бути в курсі галузевих тенденцій, дослідницьких компаній і розширювати свої професійні мережі.
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Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor — це веб-сайт, де теперішні та колишні співробітники анонімно оцінюють компанії. Glassdoor також дозволяє користувачам анонімно подавати та переглядати зарплати, а також шукати та подавати заявки на роботу на своїй платформі. У 2018 році компанія була придбана японською фірмою Recruit Hol...
Naukiri
naukri.com
Спілкуйтеся з понад 20 000 роботодавців. Подайте заявку на мільйони вакансій у провідних компаніях, галузях і місцях на першому в Індії сайті jo. Подайте заявку онлайн. Опублікуйте CV сьогодні.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — це єдина комплексна платформа раннього найму талантів із доступом до понад 10 мільйонів чуйних студентів і випускників. Університети, громадські коледжі та програми альтернативної освіти (буткемпи, програми корпоративного навчання), коли студенти шукають значущу роботу, яка...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
Отримавши номер 1 серед роботодавців у США*, ZipRecruiter спрощує відстеження кандидатів, дозволяючи вам легко керувати, перевіряти та оцінювати кандидатів. Інформаційна панель дозволяє переглядати профілі, резюме, супровідні листи тощо. Ви навіть можете інтегрувати власну систему відстеження кандид...
Monster
monster.com
Monster — ваше джерело роботи та кар’єрних можливостей. Шукайте роботу, читайте поради щодо кар’єри від експертів з роботи Monster та знаходьте поради щодо найму та працевлаштування.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (раніше AngelList Talent) AngelList — це американський веб-сайт для стартапів, інвесторів-ангелів і шукачів роботи, які хочуть працювати в стартапах. Створена в 2010 році платформа має місію демократизувати процес інвестування та допомогти стартапам у вирішенні проблем із залученням кошті...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервіс рекрутингу та пошуку роботи. Подайте заявку на 10 вакансій у В'єтнамі. Щодня додаються нові вакансії. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть спілкуватися з роботодавцями за лічені хвилини!
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob — це безкоштовна програма №1 для пошуку роботи, яка дозволяє знайти роботу на неповний робочий день або повний робочий день, спростити подання заявок на роботу, отримати чудові поради щодо кар’єри тощо. Чудово підходить для студентів, підлітків або будь-кого, кому потрібен гнучкий графік. К...
Otta
otta.com
Лише відповідності відповідно до ваших уподобань. Лише найцікавіші, інноваційні та швидкозмінні компанії. Отта допоможе вам знайти цю роботу. Той, який ідеально підходить для вас. Відкрийте для себе свої найкращі рекомендації щодо захоплюючих стартапів зараз.
Dice
dice.com
Генерація супровідних листів AI тут! Покращуйте свої програми та підкреслюйте свої навички найефективнішим способом. Додаток Dice Tech Careers: знайдіть технічну можливість своєї мрії, швидко влаштуйтеся на роботу та розвивайте свою технічну кар’єру... і все це в дорозі!
InfoJobs
infojobs.net
Заходьте та знайдіть для себе ідеальну роботу. Увійдіть на провідний портал пропозицій роботи в Іспанії. InfoJobs, завжди краще.
CareerBuilder
careerbuilder.com
Інтуїтивно зрозуміла система відстеження кандидатів, яка допоможе вам спростити процес найму та залучити якісних кандидатів.
Talent.com
talent.com
Знайдіть потрібних талантів швидше за допомогою Talent.com. Рішення для корпоративного підбору персоналу для вашого бізнесу. Очікуйте більше від вашої платформи пошуку кандидатів. Налаштовані стратегії пошуку кваліфікованих кандидатів і багато іншого у вас під рукою. Задовольніть свої потреби щодо н...
talent.io
talent.io
talent.io — це найпростіший спосіб для талантів у техніці знайти роботу до душі, а для компаній — створити чудові команди техніків. Наша вибіркова платформа об’єднує 100 000 кваліфікованих технічних спеціалістів і 7 000 компаній у Європі. Ми підтримуємо як постійні, так і позаштатні роботи, на місці...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
БЕЗКОШТОВНИЙ спосіб знайти найкращих дистанційних спеціалістів у світі. Hubstaff Talent — це 100% безкоштовний ресурс для компаній, які прагнуть знайти талантів віддалено по всьому світу. Ні комісій, ні націнок, ні посередників.
JOIN
join.com
Join.com — це безкоштовне програмне забезпечення для залучення талантів і відстеження кандидатів, яке допомагає малим і середнім підприємствам правильно найняти. Join пропонує спрощений інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці для оптимізації процесу найму для рекрутерів у Європі та за її межа...
Zippia
zippia.com
Zippia — це інноваційна кар’єрна платформа, яка допомагає шукачам роботи відкривати нові кар’єрні шляхи, вивчати можливості роботи та отримувати цінну інформацію про ринок праці. Використовуючи передові технології, інструменти на основі даних і персоналізовані рекомендації, Zippia дає користувачам з...
GrabJobs
grabjobs.co
Додаток для вакансій №1 з рейтингом для неповної та повної зайнятості Знайдіть роботу поблизу: у сфері роздрібної торгівлі, продажів, маркетингу, BPO, їжі та напоїв, гостинності, організації заходів, логістики, бухгалтерії, охорони здоров’я, технологій, інженерії, складування тощо. GrabJobs наразі...
The Ladders
theladders.com
Знайдіть найбільш високооплачувану роботу за допомогою пошуку вакансій Ladders і заробіть до 3 разів більше, ніж на інших сайтах роботи. Розвивайте свою професійну кар’єру з Ladders $100K+ Club сьогодні.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструм...
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv допомагає отримати втричі більше співбесід за допомогою автоматизації. Завантажте своє резюме, виберіть тип роботи, яку ви бажаєте, і натисніть «Старт»! Loopcv масово подаватиме заявки від вашого імені кожного дня.
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме є ненадійним показником справжніх технічних навичок. Використовуйте оцінювання Triplebyte на основі даних, щоб визначити кваліфікованих кандидатів, перш ніж витрачати час на технічні перевірки. Screen використовує стандартизовані технічні оцінки Triplebyte на основі даних для оцінки фактичних...
Jobicy
jobicy.com
Jobicy — це кар’єрна онлайн-платформа, призначена для зв’язку талановитих людей, які шукають віддалену кар’єру, з інноваційними, далекоглядними компаніями, які пропонують такі посади. Якщо ви працевлаштовуєтеся на дистанційну роботу і хочете стати нашим клієнтом, ми будемо раді вам. Ми також тут, що...
Jobsora
jobsora.com
Jobsora - сайт, основна і єдина мета якого - допомогти знайти хорошу роботу. На Jobsora ви знайдете актуальні вакансії по всій країні. Щодня ми отримуємо нові вакансії від понад 250 сайтів працевлаштування та прямих роботодавців.
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io створює програмне забезпечення, яке допомагає шукачам роботи знайти значущу роботу в технологічних компаніях. З моменту запуску в квітні 2014 року ми об’єднали тисячі кандидатів із сотнями організацій, що розвиваються, у Нью-Йорку та Сан-Франциско. Кандидати надсилають Underdog.io свої р...
Idealist
idealist.org
Ідеаліст: робота в некомерційних організаціях, волонтерство тощо Idealist об’єднує мільйони ідеалістів – людей, які хочуть творити добро – з можливостями для дій і співпраці по всьому світу.
Queros
app.qureos.com
Наш генератор посадових інструкцій дозволяє створювати добре продумані посадові інструкції, які точно відображають обов’язки та вимоги до посади. За допомогою нашого інструменту ви можете налаштувати посадові інструкції відповідно до тону вашої компанії, що допоможе вам залучити потрібних кандидатів...
Niceboard
niceboard.co
Niceboard — це сучасне та просте у використанні програмне забезпечення для дошки вакансій. Niceboard є економічно ефективним, має красиву настроювану тему та потужний інтерфейс адміністратора, що дозволяє вам налаштувати власну дошку вакансій за лічені хвилини. Підпишіться на нашу 7-денну безкоштовн...
Built In
builtin.com
Built In — це онлайн-спільнота національних стартапів і технологічних компаній. Знайдіть вакансії для стартапів, технічні новини та події на національній технологічній сцені.
VanHack
vanhack.com
VanHack допоможе вам швидко знайти старших технічних спеціалістів із нашої глобальної спільноти з понад 400 000 кандидатів, які готові переїхати або працювати віддалено.
Techintern.io
techintern.io
Наймайте найкращих студентів програмного забезпечення з найкращих коледжів. Контрактування: найм під конкретні завдання | Стажування: прийняти на роботу на строк | Повна зайнятість: прийом на роботу випускників. Працюйте з розробниками, дизайнерами, менеджерами проектів, технічними авторами, менедже...
Comparably
comparably.com
Відстежуйте ринок праці, шукайте найкращі кар’єри, винагороди та компанії
Jobcase
jobcase.com
Приєднуйтесь до Jobcase, онлайн-спільноти, де мільйони працівників об’єднуються, щоб разом знаходити можливості. Спілкуйтеся з іншими працівниками, щоб знайти роботу, отримати допомогу та поради щодо кожного аспекту вашого робочого життя.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job – це перший у своєму роді високотехнологічний портал, що надає можливості працевлаштування як шукачам, так і фрілансерам. Роботодавці, власники проектів, штатні працівники та фрілансери об’єдналися під одним дахом, щоб створити новий досвід роботи, який відповідає потребам сучасного бізнесу. ...
Tapflow
tapflow.app
Tapflow допомагає рекрутерам знайти виняткових талантів у LinkedIn за кілька хвилин. Замість того, щоб виконувати стільки ручної роботи, фільтруючи в LinkedIn і оцінюючи профілі окремо, розумні алгоритми Tapflow можуть миттєво визначити найкращі профілі для будь-якої ролі.
HireBeen
hirebeen.com
Наша платформа з підтримкою штучного інтелекту з’єднує найбільш релевантних кандидатів із вакансіями, що призводить до отримання найкращого наявного пулу кандидатів на спільній вакансії. Це допомагає рекрутерам у процесі найму, оскільки вони отримують профілі перевірених кандидатів.
Vuejobs
vuejobs.com
Вакансії Vue.js — це найкраще місце, щоб найняти або отримати роботу розробника Vue.js. Знайдіть талант Vue.js і зв’яжіться з тисячами розробників.
The Muse
themuse.com
Muse допомагає компаніям наймати різноманітне поєднання відповідних талантів, розповідаючи історію свого бренду роботодавця через привабливий контент і кампанії з популяризації бренду, що призводить до зниження витрат на наймання, швидшого заповнення та підвищення показників утримання в порівнянні з...
Outdefine
outdefine.com
Outdefine — це децентралізоване співтовариство талантів, яке об’єднує професіоналів web3 із можливостями віддаленої роботи та фрілансу по всьому світу. Outdefine використовує токени, щоб стимулювати та винагороджувати своїх учасників за їхні внески та досягнення. Outdefine також надає платформу для ...
JOBITT
jobitt.com
JOBITT допомагає співробітникам знаходити найкращі пропозиції роботи в галузі технологій у всьому світі. Кандидати можуть створити анонімний профіль, щоб їхній роботодавець не міг дізнатися, що вони шукають роботу, і повідомляти свою контактну інформацію, лише якщо їх зацікавила пропозиція роботи.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
Journalism Jobs – це списки вакансій, поради щодо кар’єри та найновіша платформа новин журналістики.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical — це повністю настроюване програмне забезпечення для управління імміграцією та переїздом, яке дозволяє фахівцям із глобальної мобільності, експертам з імміграції та відділам кадрів безперешкодно керувати справами найму за кордоном шляхом автоматизації завдань і надання найкращого досвіду ...
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks є провідним місцем для пошуку та найму спеціалістів із продажу. Збільште свою команду продажів сьогодні, скориставшись нашими даними про понад 5 мільйонів спеціалістів із продажу. Заповніть список наймаючих продавців, запрошуйте кандидатів у продажі та рекламуйте свої відкриті вакансії за...
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workhq.com
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hackajob
hackajob.com
hackajob — це ринок технічних талантів, який дає змогу корпоративним організаціям у США, Великобританії та Індії ефективніше наймати висококваліфікованих спеціалістів. Компанії підбирають зацікавлених шукачів роботи на основі навичок і вподобань, тоді як кандидати приватно вивчають пропозиції роботи...
Untapped
untapped.io
Untapped — це універсальна платформа різноманітного найму, яка допомагає компаніям ефективно наймати різноманітні команди. Талант всюди; можливості немає. Ми тут, щоб швидко це змінити. Untapped — це місце, де компанії позбавляються здогадів, наймаючи різноманітні команди. Саме тут вони трансформуют...
cord
cord.co
Cord – це інструмент прямого обміну повідомленнями, розроблений, щоб допомогти людям знайти роботу. Це дозволяє користувачам зв’язуватися з потенційними роботодавцями або можливостями роботи за допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу обміну повідомленнями. Деякі ключові функції Cord...
WayUp
wayup.com
Лідер галузі для кваліфікованих і різноманітних кандидатів, які знаходять і беруть на роботу. Шукайте можливості роботи та стажування, отримуйте поради щодо кар’єри та спілкуйтеся безпосередньо з найкращими роботодавцями.
PowerToFly
powertofly.com
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DirectApply
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talentvine.co.uk
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ReadySetHire
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Jobs Lah
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Розширте свій пошук роботи на сайті вакансій № 1 у Сінгапурі на базі штучного інтелекту. Досліджуйте нові можливості роботи, які додаються щодня! JobsLah — це нещодавно розроблена пошукова система та центр пошуку вакансій у Сінгапурі. JobsLah прагне стати сайтом номер один для пошуку роботи для шука...
JobExpress
jobexpress.vn
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FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel — це спортивна мережа, де тренери та спортсмени об’єднуються, щоб відкривати, створювати та використовувати можливості на наступному рівні.
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays, інноваційна платформа ринку талантів, має на меті змінити традиційний процес найму. Оскільки її засновник прагне революціонізувати підбір персоналу, Enjoy Mondays має намір зробити пошук роботи та наймання більш ефективними, прозорими та справедливими.