Сайти пошуку роботи - Найпопулярніші застосунки - Ангілья

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструменти та рішення для визначення наступного найму та керування процесом найму. Просто визначте свій ідеальний профіль кандидата, розслабтесь і дозвольте Snaphunt виконувати важку роботу. Кваліфікованих спеціалістів запрошують автоматично подати заявку на вашу роль, а ви також можете спілкуватися з відповідними спеціалістами за допомогою персоналізованих електронних листів, щоб збільшити кількість заявок. Створено для розподілених команд: скоротіть свої витрати на найм до 80% і співпрацюйте над наймом за допомогою фірмових інструментів, призначених для скорочення часу найму на 72%. За допомогою Snaphunt ви можете швидко найняти на роботу на місці, гібридні чи дистанційні посади з резерву талантів із понад 4 мільйонів шукачів роботи та охоплення постачальників понад 300 мільйонів професіоналів. Платформа автоматично генерує персоналізовані описи посад, керує відповідями кандидатів одним кліком, попередньо записані відеоінтерв’ю, розклад співбесід, генератор питань для співбесід, автоматичний збір відгуків, автоматизовану перевірку рекомендацій тощо. Наймання на кожному кроці: працевлаштування відповідно до культури? Власна оцінка Snaphunt «Snapsych» базується на встановлених психометричних моделях, адаптованих для сучасного робочого місця. Платформа також ділиться статистикою щодо зарплат і періодів попередження, щоб ви могли знайти найкращих талантів із самого початку. Щоб дізнатися, як Snaphunt може допомогти вам досягти цілей найму, відвідайте: https://snaphunt.com/employers