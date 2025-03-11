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Програмне забезпечення для керування посадовими інструкціями полегшує створення, організацію та зберігання деталей посадових інструкцій в організаціях. Він підтримує персонал відділу кадрів і менеджерів з найму в розробці посадових інструкцій, пропонуючи такі функції, як аналіз тексту, оптимізація ключових слів і відповідність нормам. Ці інструменти створюють ясність для співробітників і керівників щодо ролей і очікувань, служачи основою для проведення перевірки ефективності. Рішення для керування посадовими описами, які зазвичай використовуються у відділах кадрів, можна інтегрувати в рекрутингові платформи або використовувати окремо. Вони часто бездоганно взаємодіють із системами відстеження кандидатів (ATS), програмним забезпеченням для автоматизації найму та основними системами управління персоналом.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Workable
workable.com
Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
100Hires
100hires.com
100Hires - це система відстеження заявників для набору персоналу, яка інтегрується з Gmail та Календарем, дозволяючи ефективно керувати кандидатами.
Salary.com
salary.com
Salary.com – платформа для управління компенсацією, що надає дані про оплату праці та інструменти для прийняття рішень щодо зарплат і бонусів.
HigherMe
higherme.com
HigherMe - це додаток для управління процесом найму, що полегшує пошук, інтерв'ю та оформлення нових працівників для бізнесів з погодинною оплатою.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
TalVista
talvista.com
TalVista - платформа для підтримки різноманітності у наймі, що оптимізує описи вакансій, проводить редаговані огляди резюме та структуровані інтерв'ю.
UInclude
uinclude.com
UInclude – це платформа, яка забезпечує найбільш справедливий і ефективний процес найму для роботодавців. Наші технологічні рішення, засновані на даних і дослідженні поведінкової психології, допомагають організаціям підвищити якість і різноманітність своїх кандидатів, заощаджуючи при цьому час і гроші. Інклюзивний інструмент написання UInclude оптимізує матеріали для набору персоналу для більшої привабливості та кількості заявок. Він визначає кожен випадок гендерно упередженої та расово ексклюзивної мови та допомагає інтегрувати інклюзивні теми в посадові інструкції.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — це єдина платформа найму для компаній і людей на основі штучного інтелекту. Компанії можуть у повній мірі знайти талантів для працевлаштування або укладення контракту за допомогою програмного забезпечення ATS SupportFinity, яке підключено до однієї з найбільших зростаючих професійних спільнот у світі. Люди та шукачі роботи можуть приєднатися до SupportFinity, щоб знайти роботу чи проекти та спілкуватися зі своїми однолітками та друзями. Спільнота SupportFinity пропонує доступ до вакансій і проектів, а також багато інших безкоштовних переваг, як-от бонуси, блоги та доступ до функцій лише для спільноти.
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic є лідером у аналізі співбесід за допомогою штучного інтелекту для кадрових і кадрових організацій. Отримуйте автоматизовані нотатки та статистику, просто запросивши HireLogic AI прослухати відео, по телефону чи особисті інтерв’ю. Працює для організацій будь-якого розміру.
Datapeople
datapeople.io
Правильні кандидати повинні приходити до вас. Вхідний рекрутинг є найбільш справедливим і ефективним способом найму. Але без правильної інформації ви не зможете залучити чи просунути кваліфікованих, різноманітних кандидатів. Datapeople трансформує ваш процес підбору персоналу, тому вхідний персонал стає вашим найкращим джерелом кандидатів і наймання, а не джерелом плутанини.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — це відзначена нагородами наскрізна платформа найму, яка поєднує інноваційне програмне забезпечення з практичною підтримкою експертів, необхідною для впевненого розвитку вашої команди. Понад 18 000 компаній довіряють Wizehire розвиток своїх команд.
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