SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity — це єдина платформа найму для компаній і людей на основі штучного інтелекту. Компанії можуть у повній мірі знайти талантів для працевлаштування або укладення контракту за допомогою програмного забезпечення ATS SupportFinity, яке підключено до однієї з найбільших зростаючих професійних спільнот у світі. Люди та шукачі роботи можуть приєднатися до SupportFinity, щоб знайти роботу чи проекти та спілкуватися зі своїми однолітками та друзями. Спільнота SupportFinity пропонує доступ до вакансій і проектів, а також багато інших безкоштовних переваг, як-от бонуси, блоги та доступ до функцій лише для спільноти.