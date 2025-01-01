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Програмне забезпечення для керування посадовими описами
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Програмне забезпечення для керування посадовими описами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування посадовими інструкціями полегшує створення, організацію та зберігання деталей посадових інструкцій в організаціях. Він підтримує персонал відділу кадрів і менеджерів з найму в розробці посадових інструкцій, пропонуючи такі функції, як аналіз тексту, оптимізація ключових слів і відповідність нормам. Ці інструменти створюють ясність для співробітників і керівників щодо ролей і очікувань, служачи основою для проведення перевірки ефективності. Рішення для керування посадовими описами, які зазвичай використовуються у відділах кадрів, можна інтегрувати в рекрутингові платформи або використовувати окремо. Вони часто бездоганно взаємодіють із системами відстеження кандидатів (ATS), програмним забезпеченням для автоматизації найму та основними системами управління персоналом.

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.

Workable

Workable

workable.com

Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires - це система відстеження заявників для набору персоналу, яка інтегрується з Gmail та Календарем, дозволяючи ефективно керувати кандидатами.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com — платформа для аналізу зарплат та компенсацій, яка надає дані про зарплати, пільги та управління компенсацією для роботодавців і працівників.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe - це додаток для управління процесом найму, що полегшує пошук, інтерв'ю та оформлення нових працівників для бізнесів з погодинною оплатою.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity - платформа для найму, що поєднує компанії та кандидатів, забезпечуючи доступ до вакансій, проектів і можливостей у професійній спільноті.

TalVista

TalVista

talvista.com

TalVista - платформа для підтримки різноманітності у наймі, що оптимізує описи вакансій, проводить редаговані огляди резюме та структуровані інтерв'ю.

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

Wizehire - це платформа для найму, що спрощує процес підбору працівників, включаючи управління вакансіями та оцінку кандидатів.

UInclude

UInclude

uinclude.com

UInclude – платформа для оптимізації рекрутингових процесів, що допомагає залучати diverse кандидатів та усувати упередження в оголошеннях.

HireLogic

HireLogic

hirelogic.com

HireLogic – це додаток для автоматичного аналізу інтерв'ю за допомогою AI, який робить нотатки та надає об'єктивні інсайти під час співбесід.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

Datapeople допомагає удосконалити процес набору, щоб залучати кваліфікованих і різноманітних кандидатів через вхідний рекрутинг.

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