Програмне забезпечення для керування посадовими описами - Найпопулярніші застосунки - Острів Святої Єлени

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Програмне забезпечення для керування посадовими інструкціями полегшує створення, організацію та зберігання деталей посадових інструкцій в організаціях. Він підтримує персонал відділу кадрів і менеджерів з найму в розробці посадових інструкцій, пропонуючи такі функції, як аналіз тексту, оптимізація ключових слів і відповідність нормам. Ці інструменти створюють ясність для співробітників і керівників щодо ролей і очікувань, служачи основою для проведення перевірки ефективності. Рішення для керування посадовими описами, які зазвичай використовуються у відділах кадрів, можна інтегрувати в рекрутингові платформи або використовувати окремо. Вони часто бездоганно взаємодіють із системами відстеження кандидатів (ATS), програмним забезпеченням для автоматизації найму та основними системами управління персоналом.
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Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
UInclude
uinclude.com
UInclude – це платформа, яка забезпечує найбільш справедливий і ефективний процес найму для роботодавців. Наші технологічні рішення, засновані на даних і дослідженні поведінкової психології, допомагають організаціям підвищити якість і різноманітність своїх кандидатів, заощаджуючи при цьому час і гроші. Інклюзивний інструмент написання UInclude оптимізує матеріали для набору персоналу для більшої привабливості та кількості заявок. Він визначає кожен випадок гендерно упередженої та расово ексклюзивної мови та допомагає інтегрувати інклюзивні теми в посадові інструкції.
TalVista
talvista.com
TalVista — це платформа підтримки прийняття рішень щодо різноманітного найму на основі SaaS. TalVista має унікальну позицію, щоб допомогти компаніям збільшити кількість різноманітних кандидатів і підвищити ймовірність того, що різноманітні кандидати просунуться в процесі найму на основі свого досвіду, навичок і кваліфікації, а не отримають відмову через свою стать, расу, етнічну приналежність, орієнтацію, віросповідання, або фізичні здібності. Завдяки технології навчання різноманітності посилюється та дозволяє змінювати поведінку, а не покладатися на теорію чи пам’ять члена. TalVista покращує різноманітний набір трьома способами. Оптимізація опису посади. Завдяки нашій оптимізації опису роботи ми аналізуємо опис роботи та на основі досліджень визначаємо проблемні слова, які, як було показано, відволікають кандидатів, які недостатньо представлені, від подання заявки на роботу. Ми є єдиною платформою, яка виходить за рамки гендерного паритету порівняно з іншими на ринку, щоб забезпечити залучення найширшого та найрізноманітнішого пулу претендентів на роботу. Відредагований перегляд резюме – ми оцифрували процес перегляду резюме кандидата. Ми обробляємо документи PDF і MSWord і вказуємо в резюме особисту інформацію. Потім ми видаляємо «заблоковане» ім’я кандидата, ідентифікаційну URL-адресу та електронну адресу. Можна ввімкнути додаткове редагування, щоб «заблокувати» фотографії, назви шкіл/університетів і компаній. Менеджер з найму перевіряє на основі навичок і досвіду, а не зосереджується на імені, яке може вказувати на стать, расу чи етнічну приналежність. Жодна інша платформа не редагує оригінальне резюме. Структуровані співбесіди – наші структуровані співбесіди зосереджують інтерв’юера на тому, що є найважливішим, на основних критеріях роботи. Інтерв'юерам можна призначати запитання на основі їх досвіду. Інтерв'юери мають право зосереджуватися на кожній відповіді та збирати важливі нотатки під час кожної відповіді, а потім посилатися на ці нотатки під час оцінювання після того, як кандидата було звільнено.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — це єдина платформа найму для компаній і людей на основі штучного інтелекту. Компанії можуть у повній мірі знайти талантів для працевлаштування або укладення контракту за допомогою програмного забезпечення ATS SupportFinity, яке підключено до однієї з найбільших зростаючих професійних спільнот у світі. Люди та шукачі роботи можуть приєднатися до SupportFinity, щоб знайти роботу чи проекти та спілкуватися зі своїми однолітками та друзями. Спільнота SupportFinity пропонує доступ до вакансій і проектів, а також багато інших безкоштовних переваг, як-от бонуси, блоги та доступ до функцій лише для спільноти.
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic є лідером у аналізі співбесід за допомогою штучного інтелекту для кадрових і кадрових організацій. Отримуйте автоматизовані нотатки та статистику, просто запросивши HireLogic AI прослухати відео, по телефону чи особисті інтерв’ю. Працює для організацій будь-якого розміру.
Datapeople
datapeople.io
Правильні кандидати повинні приходити до вас. Вхідний рекрутинг є найбільш справедливим і ефективним способом найму. Але без правильної інформації ви не зможете залучити чи просунути кваліфікованих, різноманітних кандидатів. Datapeople трансформує ваш процес підбору персоналу, тому вхідний персонал стає вашим найкращим джерелом кандидатів і наймання, а не джерелом плутанини.
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рекрутингу та HR. Workable знаходиться в авангарді цієї трансформації, пропонуючи набір продуктів, які використовують наш запатентований штучний інтелект, розроблений на основі обробки 260 мільйонів кандидатів і понад 1,5 мільйона найнятих. Місія Workable — у 10 разів підвищити продуктивність кадрів вашої компанії. Workable Recruiting — це система відстеження кандидатів світового класу, яка робить рекрутерів і менеджерів з найму кращими. Працездатний штучний інтелект допомагає виконувати більшість трудомістких завдань, таких як пошук джерел, перевірка, надсилання електронною поштою, створення описів посад, наборів для співбесід тощо. Workable тісно інтегровано з усіма основними дошками з питань вакансій і пропонує всі функції, які шукають найкращі кадрові команди. Workable HR забезпечує наскрізне керування працівниками за допомогою системи з широкими можливостями конфігурації, яка безпечно обробляє дані співробітників, керує відпустками, інтегрується з нарахуванням заробітної плати тощо в одному місці. Jobs by Workable — це дошка вакансій, яка об’єднує мільйони кандидатів із можливостями в компаніях, які працюють на основі Workable. Workable допоміг понад 27 000 компаній у більш ніж 100 країнах знайти, найняти та керувати найкращими талантами. Ми забезпечуємо безпрецедентне підвищення продуктивності в кадровій сфері та підборі персоналу, гарантуючи, що наші клієнти залишаються попереду в технологічному середовищі, що швидко розвивається.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — це відзначена нагородами наскрізна платформа найму, яка поєднує інноваційне програмне забезпечення з практичною підтримкою експертів, необхідною для впевненого розвитку вашої команди. Понад 18 000 компаній довіряють Wizehire розвиток своїх команд.
Salary.com
salary.com
Salary.com є провідним місцем для отримання надійної, наданої роботодавцями інформації про рівні оплати праці працівників і найкращі практики, тенденції та політику щодо компенсацій. Наше хмарне програмне забезпечення та неперевершені знання доменів допомагають компаніям будь-якого розміру спростити зв’язки між людьми та платити, щоб виграти війну за таланти, водночас надаючи людям інструменти, поради та дані, необхідні їм для розуміння та досягнення повного потенціалу прибутку.
100Hires
100hires.com
Зручна система відстеження заявників: безкоштовний план, інтеграція Gmail і календаря. Швидше залучайте, співбесіду та наймайте найкращих кандидатів. Використовується стартапами, малими та середніми підприємствами та великими компаніями, такими як Siemens і Magna. Створіть свою базу даних резюме: аналізатор резюме, імпорт CSV, детектор дублікатів. Надсилайте масові кампанії електронною поштою. Плануйте та проводите співбесіди, нагадування про відгуки для інтерв’юерів. Дошка Kanban для візуалізації вашого каналу найму. Розширення Chrome для імпорту кандидатів із Linkedin, Github тощо.
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за допомогою тестів і перевірок навичок. Понад 7500 компаній сьогодні довіряють Hireology знайти та найняти потрібних їм людей.
HigherMe
higherme.com
HigherMe дозволяє легко знаходити, перевіряти, співбесідувати та вводити співробітників з будь-якого місця на будь-якому пристрої. Скоротіть свій час і витрати на наймання за допомогою інструментів і технологій, щоб швидко переглядати кандидатів, планувати співбесіди, керувати всіма дописами на дошках вакансій і заповнювати документи для нових співробітників. HigherMe створено для підприємств, які наймають погодинну роботу, наприклад для ресторанів і роздрібної торгівлі. Наймайте на ходу за допомогою автоматичної публікації вакансій, мобільної системи відстеження першого кандидата, технології Text-To-Apply, планування співбесід одним клацанням миші, відеосупровідних листів, фірмової сторінки кар’єри, спеціальних програм і хмарного документообігу. Зареєструйтеся сьогодні, щоб заощадити шість годин на наймі, зменшити кількість неявок на співбесіди на 67% і заощадити до 3600 доларів США на рік.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). Ви забудете про електронні таблиці, вирішуючи проблеми за допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який дозволяє оптимізувати та оцифрувати всі ваші ручні процеси. Комплексне рішення для управління персоналом, яке автоматизує, спрощує та оптимізує адміністративні процеси, надаючи інформацію та аналітику, щоб допомогти компаніям покращити управління та зменшити витрати.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує найкращі практики на основі даних, експертний контент і спеціалізовані програмні інструменти для найму, підвищення кваліфікації, визнання та утримання співробітників, об’єднання людей і процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли відділ кадрів має інструменти, необхідні для точного планування, бездоганного виконання ініціатив людей і цілеспрямованого формування культури — ці основні стовпи максимального використання талантів є ядром нашої платформи управління талантами.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кваліфікованих кандидатів і проводячи перший раунд перевірки телефону для вас. Braintrust AIR, якій довіряють сотні компаній зі списку Fortune 1000, включаючи Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs і Nike, робить спеціалістів із залучення талантів у 100 разів ефективнішими та економить компаніям сотні тисяч доларів на витратах на підбір персоналу.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження виплат працівникам. У 2019 році Gadjo C Sevilla та Браян Т. Горовіц писав у журналі PC Magazine, що BambooHR «дорожчий за конкуруючі продукти» та «не має функцій адміністрування переваг (BA) у порівнянні з конкурентними рішеннями», але його «твердий набір функцій і зручний інтерфейс висувають його на вершину нашої список".
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навчання та аналітику, а також можливості повернення до офісу. Керувати своїми людьми ще ніколи не було так просто. ADP Workforce Now надає вам інструменти не лише для відстеження кадрової інформації, але й для того, щоб допомогти вам керувати своєю робочою силою та приймати рішення на основі даних. І, коли ви ростете, ви можете додавати необхідні вам функції. Розширте можливості всіх рівнів вашої організації за допомогою інструментів і можливостей, розроблених спеціально для того, щоб забезпечити привабливий досвід для бізнес-лідерів, менеджерів і працівників. • Все-в-одному: HR-платформа з можливістю конфігурації для ефективного керування всіма функціями управління персоналом — нарахуванням заробітної плати, персоналом, часом, талантами та перевагами — в одній базі даних. • Впевнена відповідність вимогам: наша провідна в галузі система безпеки зберігає ваші дані, а наші глибокі знання та рішення щодо відповідності допоможуть вам захистити ваш бізнес. • Простота використання: інноваційні, прості у використанні функції у вас під рукою, що полегшує роботу відповідно до ваших потреб, а також забезпечує кращий досвід для вашої робочої сили • Анотація в процесі роботи: приймайте рішення з впевненістю, на основі інформації з найбагатшої та найнадійнішої бази даних робочої сили в бізнесі. • Інтегрована та підключена екосистема: розширте свої можливості з управління персоналом за допомогою найбільшої екосистеми HR, яка легко та безпечно інтегрується з провідними сторонніми рішеннями. Легко зв’язуйтеся з важливими партнерами, такими як бухгалтери, брокери та фінансові постачальники. ЗАРПЛАТИ. Заощаджуйте час і зменшуйте кількість помилок за допомогою комплексного пакету, створеного цілеспрямовано, щоб допомогти вам керувати бізнесом і задовольнити потреби щодо відповідності.
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