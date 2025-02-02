Програмне забезпечення для керування посадовими описами - Найпопулярніші застосунки - Швеція

TalVista

talvista.com

TalVista — це платформа підтримки прийняття рішень щодо різноманітного найму на основі SaaS. TalVista має унікальну позицію, щоб допомогти компаніям збільшити кількість різноманітних кандидатів і підвищити ймовірність того, що різноманітні кандидати просунуться в процесі найму на основі свого досвіду, навичок і кваліфікації, а не отримають відмову через свою стать, расу, етнічну приналежність, орієнтацію, віросповідання, або фізичні здібності. Завдяки технології навчання різноманітності посилюється та дозволяє змінювати поведінку, а не покладатися на теорію чи пам’ять члена. TalVista покращує різноманітний набір трьома способами. Оптимізація опису посади. Завдяки нашій оптимізації опису роботи ми аналізуємо опис роботи та на основі досліджень визначаємо проблемні слова, які, як було показано, відволікають кандидатів, які недостатньо представлені, від подання заявки на роботу. Ми є єдиною платформою, яка виходить за рамки гендерного паритету порівняно з іншими на ринку, щоб забезпечити залучення найширшого та найрізноманітнішого пулу претендентів на роботу. Відредагований перегляд резюме – ми оцифрували процес перегляду резюме кандидата. Ми обробляємо документи PDF і MSWord і вказуємо в резюме особисту інформацію. Потім ми видаляємо «заблоковане» ім’я кандидата, ідентифікаційну URL-адресу та електронну адресу. Можна ввімкнути додаткове редагування, щоб «заблокувати» фотографії, назви шкіл/університетів і компаній. Менеджер з найму перевіряє на основі навичок і досвіду, а не зосереджується на імені, яке може вказувати на стать, расу чи етнічну приналежність. Жодна інша платформа не редагує оригінальне резюме. Структуровані співбесіди – наші структуровані співбесіди зосереджують інтерв’юера на тому, що є найважливішим, на основних критеріях роботи. Інтерв'юерам можна призначати запитання на основі їх досвіду. Інтерв'юери мають право зосереджуватися на кожній відповіді та збирати важливі нотатки під час кожної відповіді, а потім посилатися на ці нотатки під час оцінювання після того, як кандидата було звільнено.