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Програмне забезпечення для керування посадовими описами - Найпопулярніші застосунки - Острів Норфолк

Програмне забезпечення для керування посадовими інструкціями полегшує створення, організацію та зберігання деталей посадових інструкцій в організаціях. Він підтримує персонал відділу кадрів і менеджерів з найму в розробці посадових інструкцій, пропонуючи такі функції, як аналіз тексту, оптимізація ключових слів і відповідність нормам. Ці інструменти створюють ясність для співробітників і керівників щодо ролей і очікувань, служачи основою для проведення перевірки ефективності. Рішення для керування посадовими описами, які зазвичай використовуються у відділах кадрів, можна інтегрувати в рекрутингові платформи або використовувати окремо. Вони часто бездоганно взаємодіють із системами відстеження кандидатів (ATS), програмним забезпеченням для автоматизації найму та основними системами управління персоналом.

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...

Personio

Personio

personio.de

Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...

Factorial HR

Factorial HR

factorialhr.com

Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...

Workable

Workable

workable.com

Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рек...

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує ...

100Hires

100Hires

100hires.com

Зручна система відстеження заявників: безкоштовний план, інтеграція Gmail і календаря. Швидше залучайте, співбесіду та наймайте найкращих кандидатів. Використовується стартапами, малими та середніми підприємствами та великими компаніями, такими як Siemens і Magna. Створіть свою базу даних резюме: ан...

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com є провідним місцем для отримання надійної, наданої роботодавцями інформації про рівні оплати праці працівників і найкращі практики, тенденції та політику щодо компенсацій. Наше хмарне програмне забезпечення та неперевершені знання доменів допомагають компаніям будь-якого розміру спростити...

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe дозволяє легко знаходити, перевіряти, співбесідувати та вводити співробітників з будь-якого місця на будь-якому пристрої. Скоротіть свій час і витрати на наймання за допомогою інструментів і технологій, щоб швидко переглядати кандидатів, планувати співбесіди, керувати всіма дописами на дошк...

Hireology

Hireology

hireology.com

ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за ...

TalVista

TalVista

talvista.com

TalVista — це платформа підтримки прийняття рішень щодо різноманітного найму на основі SaaS. TalVista має унікальну позицію, щоб допомогти компаніям збільшити кількість різноманітних кандидатів і підвищити ймовірність того, що різноманітні кандидати просунуться в процесі найму на основі свого досвід...

UInclude

UInclude

uinclude.com

UInclude – це платформа, яка забезпечує найбільш справедливий і ефективний процес найму для роботодавців. Наші технологічні рішення, засновані на даних і дослідженні поведінкової психології, допомагають організаціям підвищити якість і різноманітність своїх кандидатів, заощаджуючи при цьому час і гро...

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity — це єдина платформа найму для компаній і людей на основі штучного інтелекту. Компанії можуть у повній мірі знайти талантів для працевлаштування або укладення контракту за допомогою програмного забезпечення ATS SupportFinity, яке підключено до однієї з найбільших зростаючих професійних...

HireLogic

HireLogic

hirelogic.com

HireLogic є лідером у аналізі співбесід за допомогою штучного інтелекту для кадрових і кадрових організацій. Отримуйте автоматизовані нотатки та статистику, просто запросивши HireLogic AI прослухати відео, по телефону чи особисті інтерв’ю. Працює для організацій будь-якого розміру.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

Правильні кандидати повинні приходити до вас. Вхідний рекрутинг є найбільш справедливим і ефективним способом найму. Але без правильної інформації ви не зможете залучити чи просунути кваліфікованих, різноманітних кандидатів. Datapeople трансформує ваш процес підбору персоналу, тому вхідний персонал...

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

Wizehire — це відзначена нагородами наскрізна платформа найму, яка поєднує інноваційне програмне забезпечення з практичною підтримкою експертів, необхідною для впевненого розвитку вашої команди. Понад 18 000 компаній довіряють Wizehire розвиток своїх команд.

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