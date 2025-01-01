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Програмне забезпечення Job Board
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Програмне забезпечення Job Board - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Job Board дозволяє користувачам створювати та керувати онлайн-платформами, які з’єднують роботодавців із шукачами роботи. Підприємці часто використовують це програмне забезпечення для створення сайтів пошуку роботи, які вони монетизують, продаючи оголошення про роботу компаніям, які бажають заповнити вакансії. Професійні асоціації використовують програмне забезпечення дошки вакансій, щоб створювати центри кар’єри для своїх членів і отримувати дохід від гонорарів за оголошення про роботу. Рекрутери та власники бізнесу публікують оголошення про роботу та зв’язуються з потенційними кандидатами за допомогою цих сайтів з вакансіями. Незважаючи на те, що ці спеціалізовані сайти вакансій часто орієнтовані на конкретні галузі чи місця, вони також можуть бути розроблені для розміщення широкого спектру можливостей роботи.

Запит на новий застосунок


Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort — платформа для кар'єрного зростання, що з'єднує більше 3 млн професіоналів та 20 тис. рекрутерів для пошуку роботи та талантів.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

Instahyre - це платформа для пошуку та найму, яка з'єднує шукачів роботи з компаніями, пропонуючи вакансії в різних сферах.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.

Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple - платформа, що з'єднує випускників з можливостями роботи та стажування, пропонуючи інформацію про різні вакансії та переваги компаній.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Niceboard - це зручна платформа для створення та управління дошками вакансій, що полегшує публікацію і пошук роботи.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase - онлайн-спільнота для шукачів роботи, що надає ресурси для оптимізації резюме та допомагає знаходити можливості працевлаштування.

Getro

Getro

getro.com

Getro - автоматизоване місце для роботи та приватна мережа талантів, що спрощує процес пошуку кандидатів для компаній у вашій мережі.

Job Boardly

Job Boardly

jobboardly.com

Job Boardly дозволяє швидко створити дошку вакансій, налаштувати її під потреби ніші, автоматично імпортувати оголошення та покращити видимість в пошукових системах.

JBoard

JBoard

jboard.io

JBoard - це безкодова платформа для створення дошок вакансій, яка дозволяє користувачам налаштовувати та управляти ними без технічних вмінь.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos - це додаток для управління командами з простим плануванням, завданнями та чатами, підходить для волонтерів і фрілансерів на ПК та мобільних пристроях.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute аналізує ефективність реклами в медіа, використовуючи ІІ, та надає дані про кампанії в реальному часі, пов'язуючи їх з аналітикою вебсайтів рекламодавців.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity - платформа для найму, що поєднує компанії та кандидатів, забезпечуючи доступ до вакансій, проектів і можливостей у професійній спільноті.

Jobboom

Jobboom

jobboom.com

Jobboom - це платформа для пошуку роботи в Квебеку, що пропонує списки вакансій, інструменти для управління резюме та ресурси для розвитку кар'єри.

Applyflow

Applyflow

applyflow.com

Applyflow об'єднує ваш сайт набору, дошку вакансій, автоматизацію та відстеження кандидатів в єдиний інтерфейс для рекрутерів.

Coodesh

Coodesh

coodesh.com

Coodesh – це платформа для оцінки навичок розробників, яка допомагає зв'язати їх з ринком праці і тестувати професіоналів з різних джерел.

Business Draft

Business Draft

businessdraft.com

Business Draft – це доступне рішення для рекрутингу, яке спрощує процес найму, допомагаючи компаніям швидко знаходити і оцінювати кандидата.

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Програмне забезпечення Job Board - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog