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Програмне забезпечення Job Board дозволяє користувачам створювати та керувати онлайн-платформами, які з’єднують роботодавців із шукачами роботи. Підприємці часто використовують це програмне забезпечення для створення сайтів пошуку роботи, які вони монетизують, продаючи оголошення про роботу компаніям, які бажають заповнити вакансії. Професійні асоціації використовують програмне забезпечення дошки вакансій, щоб створювати центри кар’єри для своїх членів і отримувати дохід від гонорарів за оголошення про роботу. Рекрутери та власники бізнесу публікують оголошення про роботу та зв’язуються з потенційними кандидатами за допомогою цих сайтів з вакансіями. Незважаючи на те, що ці спеціалізовані сайти вакансій часто орієнтовані на конкретні галузі чи місця, вони також можуть бути розроблені для розміщення широкого спектру можливостей роботи.
Запит на новий застосунок
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Queros
app.qureos.com
Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа для кар'єрного зростання, що з'єднує більше 3 млн професіоналів та 20 тис. рекрутерів для пошуку роботи та талантів.
Instahyre
instahyre.com
Instahyre - це платформа для пошуку та найму, яка з'єднує шукачів роботи з компаніями, пропонуючи вакансії в різних сферах.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.
Prosple
prosple.com
Prosple - платформа, що з'єднує випускників з можливостями роботи та стажування, пропонуючи інформацію про різні вакансії та переваги компаній.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard - це зручна платформа для створення та управління дошками вакансій, що полегшує публікацію і пошук роботи.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-спільнота для шукачів роботи, що надає ресурси для оптимізації резюме та допомагає знаходити можливості працевлаштування.
Getro
getro.com
Getro - автоматизоване місце для роботи та приватна мережа талантів, що спрощує процес пошуку кандидатів для компаній у вашій мережі.
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly дозволяє швидко створити дошку вакансій, налаштувати її під потреби ніші, автоматично імпортувати оголошення та покращити видимість в пошукових системах.
JBoard
jboard.io
JBoard - це безкодова платформа для створення дошок вакансій, яка дозволяє користувачам налаштовувати та управляти ними без технічних вмінь.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos - це додаток для управління командами з простим плануванням, завданнями та чатами, підходить для волонтерів і фрілансерів на ПК та мобільних пристроях.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute аналізує ефективність реклами в медіа, використовуючи ІІ, та надає дані про кампанії в реальному часі, пов'язуючи їх з аналітикою вебсайтів рекламодавців.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity - платформа для найму, що поєднує компанії та кандидатів, забезпечуючи доступ до вакансій, проектів і можливостей у професійній спільноті.
Jobboom
jobboom.com
Jobboom - це платформа для пошуку роботи в Квебеку, що пропонує списки вакансій, інструменти для управління резюме та ресурси для розвитку кар'єри.
Applyflow
applyflow.com
Applyflow об'єднує ваш сайт набору, дошку вакансій, автоматизацію та відстеження кандидатів в єдиний інтерфейс для рекрутерів.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh – це платформа для оцінки навичок розробників, яка допомагає зв'язати їх з ринком праці і тестувати професіоналів з різних джерел.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft – це доступне рішення для рекрутингу, яке спрощує процес найму, допомагаючи компаніям швидко знаходити і оцінювати кандидата.
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