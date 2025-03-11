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Програмне забезпечення Job Board дозволяє користувачам створювати та керувати онлайн-платформами, які з’єднують роботодавців із шукачами роботи. Підприємці часто використовують це програмне забезпечення для створення сайтів пошуку роботи, які вони монетизують, продаючи оголошення про роботу компаніям, які бажають заповнити вакансії. Професійні асоціації використовують програмне забезпечення дошки вакансій, щоб створювати центри кар’єри для своїх членів і отримувати дохід від гонорарів за оголошення про роботу. Рекрутери та власники бізнесу публікують оголошення про роботу та зв’язуються з потенційними кандидатами за допомогою цих сайтів з вакансіями. Незважаючи на те, що ці спеціалізовані сайти вакансій часто орієнтовані на конкретні галузі чи місця, вони також можуть бути розроблені для розміщення широкого спектру можливостей роботи.
Запит на новий застосунок
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Queros
app.qureos.com
Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа для кар'єрного зростання, що з'єднує більше 3 млн професіоналів та 20 тис. рекрутерів для пошуку роботи та талантів.
Instahyre
instahyre.com
Instahyre - це платформа для пошуку та найму, яка з'єднує шукачів роботи з компаніями, пропонуючи вакансії в різних сферах.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.
Prosple
prosple.com
Prosple - платформа, що з'єднує випускників з можливостями роботи та стажування, пропонуючи інформацію про різні вакансії та переваги компаній.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard - це зручна платформа для створення та управління дошками вакансій, що полегшує публікацію і пошук роботи.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-спільнота для шукачів роботи, що надає ресурси для оптимізації резюме та допомагає знаходити можливості працевлаштування.
Getro
getro.com
Getro - автоматизоване місце для роботи та приватна мережа талантів, що спрощує процес пошуку кандидатів для компаній у вашій мережі.
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly дозволяє швидко створити дошку вакансій, налаштувати її під потреби ніші, автоматично імпортувати оголошення та покращити видимість в пошукових системах.
JBoard
jboard.io
JBoard - це безкодова платформа для створення дошок вакансій, яка дозволяє користувачам налаштовувати та управляти ними без технічних вмінь.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos - це додаток для управління командами з простим плануванням, завданнями та чатами, підходить для волонтерів і фрілансерів на ПК та мобільних пристроях.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute аналізує ефективність реклами в медіа, використовуючи ІІ, та надає дані про кампанії в реальному часі, пов'язуючи їх з аналітикою вебсайтів рекламодавців.
Jobboom
jobboom.com
Jobboom — найбільший у Квебеку веб-сайт пошуку роботи. Знайдіть роботу своєї мрії за допомогою Jobboom. Тисячі пропозицій роботи в 16 сферах діяльності.
Applyflow
applyflow.com
Applyflow об’єднує ваш веб-сайт із працевлаштування, дошку вакансій, автоматизацію та відстеження кандидатів у єдину систему, розроблену для рекрутерів.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh — це платформа оцінювання навичок SaaS B2B2C, яка допомагає розкрити реальні навички програмування розробників і зв’язати їх із ринком праці. У 2020 році ми почали з моделі, яка допомагає компаніям наймати віддалених розробників за допомогою нашого інструменту оцінювання, і наразі ми розширюємось, щоб тестувати професіоналів з інших джерел кандидатів (школи, технічні заклади, технічні спеціалісти), слідкуючи за еволюцією підвищення кваліфікації розробників після найму.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — це єдина платформа найму для компаній і людей на основі штучного інтелекту. Компанії можуть у повній мірі знайти талантів для працевлаштування або укладення контракту за допомогою програмного забезпечення ATS SupportFinity, яке підключено до однієї з найбільших зростаючих професійних спільнот у світі. Люди та шукачі роботи можуть приєднатися до SupportFinity, щоб знайти роботу чи проекти та спілкуватися зі своїми однолітками та друзями. Спільнота SupportFinity пропонує доступ до вакансій і проектів, а також багато інших безкоштовних переваг, як-от бонуси, блоги та доступ до функцій лише для спільноти.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft пропонує доступне, зручне та комплексне рішення для підбору персоналу, розроблене відповідно до потреб компаній, що розвиваються. Наше комплексне програмне забезпечення оптимізує весь процес найму, замінюючи трудомісткі завдання вручну інтуїтивно зрозумілими функціями, які дають рекрутерам і менеджерам з найму ефективніше шукати, оцінювати та швидше наймати найкращих спеціалістів.
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