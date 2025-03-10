Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Job Board дозволяє користувачам створювати та керувати онлайн-платформами, які з’єднують роботодавців із шукачами роботи. Підприємці часто використовують це програмне забезпечення для створення сайтів пошуку роботи, які вони монетизують, продаючи оголошення про роботу компаніям, які бажають заповнити вакансії. Професійні асоціації використовують програмне забезпечення дошки вакансій, щоб створювати центри кар’єри для своїх членів і отримувати дохід від гонорарів за оголошення про роботу. Рекрутери та власники бізнесу публікують оголошення про роботу та зв’язуються з потенційними кандидатами за допомогою цих сайтів з вакансіями. Незважаючи на те, що ці спеціалізовані сайти вакансій часто орієнтовані на конкретні галузі чи місця, вони також можуть бути розроблені для розміщення широкого спектру можливостей роботи.
Запит на новий застосунок
Prosple
prosple.com
Prosple - платформа, що з'єднує випускників з можливостями роботи та стажування, пропонуючи інформацію про різні вакансії та переваги компаній.
Jobboom
jobboom.com
Jobboom — найбільший у Квебеку веб-сайт пошуку роботи. Знайдіть роботу своєї мрії за допомогою Jobboom. Тисячі пропозицій роботи в 16 сферах діяльності.
Applyflow
applyflow.com
Applyflow об’єднує ваш веб-сайт із працевлаштування, дошку вакансій, автоматизацію та відстеження кандидатів у єдину систему, розроблену для рекрутерів.
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly дозволяє за лічені хвилини запустити повнофункціональну, дружню дошку вакансій. Легко запустіть і налаштуйте свою дошку вакансій за допомогою нашого простого, легкого у використанні програмного забезпечення дошки вакансій без коду. Налаштуйте свою дошку відповідно до потреб вашої ніші чи галузі.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh — це платформа оцінювання навичок SaaS B2B2C, яка допомагає розкрити реальні навички програмування розробників і зв’язати їх із ринком праці. У 2020 році ми почали з моделі, яка допомагає компаніям наймати віддалених розробників за допомогою нашого інструменту оцінювання, і наразі ми розширюємось, щоб тестувати професіоналів з інших джерел кандидатів (школи, технічні заклади, технічні спеціалісти), слідкуючи за еволюцією підвищення кваліфікації розробників після найму.
JBoard
jboard.io
JBoard — це комплексне рішення для створення та запуску дошки вакансій без будь-яких технічних навичок. Почніть свою 14-денну безкоштовну пробну версію вже сьогодні!
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — це єдина платформа найму для компаній і людей на основі штучного інтелекту. Компанії можуть у повній мірі знайти талантів для працевлаштування або укладення контракту за допомогою програмного забезпечення ATS SupportFinity, яке підключено до однієї з найбільших зростаючих професійних спільнот у світі. Люди та шукачі роботи можуть приєднатися до SupportFinity, щоб знайти роботу чи проекти та спілкуватися зі своїми однолітками та друзями. Спільнота SupportFinity пропонує доступ до вакансій і проектів, а також багато інших безкоштовних переваг, як-от бонуси, блоги та доступ до функцій лише для спільноти.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft пропонує доступне, зручне та комплексне рішення для підбору персоналу, розроблене відповідно до потреб компаній, що розвиваються. Наше комплексне програмне забезпечення оптимізує весь процес найму, замінюючи трудомісткі завдання вручну інтуїтивно зрозумілими функціями, які дають рекрутерам і менеджерам з найму ефективніше шукати, оцінювати та швидше наймати найкращих спеціалістів.
Zelos Team Management
getzelos.com
Найпростіший у використанні додаток для управління командою з простим плануванням, завданнями та чатами. Ідеально підходить для самопасування робочої сили, волонтерів або фрілансерів - на робочому столі та мобільному! - Прості графіки - Диспетчер та відстеження завдань - Чат живлення - Внутрішня вікі - Гаміфікація Zelos є дуже простою для використання членами, все ще потужними для адміністраторів.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному часі, органічні рекламні згадки). Veritone Attribute використовує дані з трансльованих оголошень і співвідносить їх з аналітикою веб-сайтів рекламодавців. За допомогою Attribute медіа-мовники можуть продемонструвати свою цифрову цінність для трансляційних кампаній, що призведе до підвищення задоволеності рекламодавців і збільшення прибутку. Швидка статистика — збирайте та переглядайте детальні надійні дані про кампанії майже в режимі реального часу. Гнучке налаштування — налаштовується для кожного клієнта, рекламодавця та кампанії. Висока наочність — інформаційна панель забезпечує просту візуалізацію даних атрибуції, якими можна ділитися. Дізнайтесь більше на https://www.veritone. com/applications/attribute.
Queros
app.qureos.com
Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard - це зручна платформа для створення та управління дошками вакансій, що полегшує публікацію і пошук роботи.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-спільнота для шукачів роботи, що надає ресурси для оптимізації резюме та допомагає знаходити можливості працевлаштування.
Instahyre
instahyre.com
Instahyre - це платформа для пошуку та найму, яка з'єднує шукачів роботи з компаніями, пропонуючи вакансії в різних сферах.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа для кар'єрного зростання, що з'єднує більше 3 млн професіоналів та 20 тис. рекрутерів для пошуку роботи та талантів.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.
Getro
getro.com
Допоможіть своїй мережі швидше найняти. Автоматизована дошка вакансій Getro та приватна мережа талантів усувають ручну роботу з об’єднання людей і компаній у вашу мережу.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.