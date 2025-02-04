Програмне забезпечення Job Board - Найпопулярніші застосунки - Острів Святої Єлени

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Програмне забезпечення Job Board дозволяє користувачам створювати та керувати онлайн-платформами, які з’єднують роботодавців із шукачами роботи. Підприємці часто використовують це програмне забезпечення для створення сайтів пошуку роботи, які вони монетизують, продаючи оголошення про роботу компаніям, які бажають заповнити вакансії. Професійні асоціації використовують програмне забезпечення дошки вакансій, щоб створювати центри кар’єри для своїх членів і отримувати дохід від гонорарів за оголошення про роботу. Рекрутери та власники бізнесу публікують оголошення про роботу та зв’язуються з потенційними кандидатами за допомогою цих сайтів з вакансіями. Незважаючи на те, що ці спеціалізовані сайти вакансій часто орієнтовані на конкретні галузі чи місця, вони також можуть бути розроблені для розміщення широкого спектру можливостей роботи.
Запит на новий застосунок
Prosple
prosple.com
Prosple’s допомагає понад 4 мільйонам студентів і недавніх випускників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ми співпрацюємо з більш ніж 180 командами кар’єрного розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, щоб надати студентам тисячі місцевих і міжнародних можливостей і допомогти надати високоякісний контент для кар’єрної підготовки, щоб допомогти студентам знайти свою першу роботу.
Jobboom
jobboom.com
Jobboom — найбільший у Квебеку веб-сайт пошуку роботи. Знайдіть роботу своєї мрії за допомогою Jobboom. Тисячі пропозицій роботи в 16 сферах діяльності.
Applyflow
applyflow.com
Applyflow об’єднує ваш веб-сайт із працевлаштування, дошку вакансій, автоматизацію та відстеження кандидатів у єдину систему, розроблену для рекрутерів.
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly дозволяє за лічені хвилини запустити повнофункціональну, дружню дошку вакансій. Легко запустіть і налаштуйте свою дошку вакансій за допомогою нашого простого, легкого у використанні програмного забезпечення дошки вакансій без коду. Налаштуйте свою дошку відповідно до потреб вашої ніші чи галузі.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh — це платформа оцінювання навичок SaaS B2B2C, яка допомагає розкрити реальні навички програмування розробників і зв’язати їх із ринком праці. У 2020 році ми почали з моделі, яка допомагає компаніям наймати віддалених розробників за допомогою нашого інструменту оцінювання, і наразі ми розширюємось, щоб тестувати професіоналів з інших джерел кандидатів (школи, технічні заклади, технічні спеціалісти), слідкуючи за еволюцією підвищення кваліфікації розробників після найму.
JBoard
jboard.io
JBoard — це комплексне рішення для створення та запуску дошки вакансій без будь-яких технічних навичок. Почніть свою 14-денну безкоштовну пробну версію вже сьогодні!
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — це єдина платформа найму для компаній і людей на основі штучного інтелекту. Компанії можуть у повній мірі знайти талантів для працевлаштування або укладення контракту за допомогою програмного забезпечення ATS SupportFinity, яке підключено до однієї з найбільших зростаючих професійних спільнот у світі. Люди та шукачі роботи можуть приєднатися до SupportFinity, щоб знайти роботу чи проекти та спілкуватися зі своїми однолітками та друзями. Спільнота SupportFinity пропонує доступ до вакансій і проектів, а також багато інших безкоштовних переваг, як-от бонуси, блоги та доступ до функцій лише для спільноти.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft пропонує доступне, зручне та комплексне рішення для підбору персоналу, розроблене відповідно до потреб компаній, що розвиваються. Наше комплексне програмне забезпечення оптимізує весь процес найму, замінюючи трудомісткі завдання вручну інтуїтивно зрозумілими функціями, які дають рекрутерам і менеджерам з найму ефективніше шукати, оцінювати та швидше наймати найкращих спеціалістів.
Zelos Team Management
getzelos.com
Найпростіший у використанні додаток для керування командою з простим плануванням, завданнями та чатами. Ідеально підходить для самостійного планування безстільної робочої сили, волонтерів або фрілансерів – на комп’ютері та мобільному! - Прості розклади - Відправлення та відстеження завдань - Чат у реальному часі - Внутрішня вікіпедія - Gamification Zelos надзвичайно простий у використанні для учасників, але все ще потужний для адміністраторів.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кваліфікованих кандидатів і проводячи перший раунд перевірки телефону для вас. Braintrust AIR, якій довіряють сотні компаній зі списку Fortune 1000, включаючи Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs і Nike, робить спеціалістів із залучення талантів у 100 разів ефективнішими та економить компаніям сотні тисяч доларів на витратах на підбір персоналу.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному часі, органічні рекламні згадки). Veritone Attribute використовує дані з трансльованих оголошень і співвідносить їх з аналітикою веб-сайтів рекламодавців. За допомогою Attribute медіа-мовники можуть продемонструвати свою цифрову цінність для трансляційних кампаній, що призведе до підвищення задоволеності рекламодавців і збільшення прибутку. Швидка статистика — збирайте та переглядайте детальні надійні дані про кампанії майже в режимі реального часу. Гнучке налаштування — налаштовується для кожного клієнта, рекламодавця та кампанії. Висока наочність — інформаційна панель забезпечує просту візуалізацію даних атрибуції, якими можна ділитися. Дізнайтесь більше на https://www.veritone. com/applications/attribute.
Queros
app.qureos.com
Наш генератор посадових інструкцій дозволяє створювати добре продумані посадові інструкції, які точно відображають обов’язки та вимоги до посади. За допомогою нашого інструменту ви можете налаштувати посадові інструкції відповідно до тону вашої компанії, що допоможе вам залучити потрібних кандидатів, які підходять вашій організації. Заощаджуйте час і зусилля, використовуючи наш генератор описів вакансій, щоб створювати професійні детальні оголошення про вакансії, які виділятимуться шукачам роботи на конкурентному ринку праці.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard — це сучасне та просте у використанні програмне забезпечення для дошки вакансій. Niceboard є економічно ефективним, має красиву настроювану тему та потужний інтерфейс адміністратора, що дозволяє вам налаштувати власну дошку вакансій за лічені хвилини. Підпишіться на нашу 7-денну безкоштовну пробну версію та спробуйте магію!
Jobcase
jobcase.com
Приєднуйтесь до Jobcase, онлайн-спільноти, де мільйони працівників об’єднуються, щоб разом знаходити можливості. Спілкуйтеся з іншими працівниками, щоб знайти роботу, отримати допомогу та поради щодо кожного аспекту вашого робочого життя.
Instahyre
instahyre.com
Шукайте та подавайте заявки на роботу в понад 10 000 провідних компаній. Знайдіть високооплачувану роботу в сферах ІТ, програмного забезпечення, продажів, маркетингу, операцій, фінансів тощо. Найміть кращих талантів.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort – це платформа кар’єрного росту для сучасних професіоналів. Він пропонує мережу з понад 3 мільйонів професіоналів преміум-класу та вдосконалений штучний інтелект, щоб допомогти 20 тисячам рекрутерів найняти чи направити потрібних талантів, знайти можливості кар’єрного зростання та поділитися знаннями без звичайних проблем.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструменти та рішення для визначення наступного найму та керування процесом найму. Просто визначте свій ідеальний профіль кандидата, розслабтесь і дозвольте Snaphunt виконувати важку роботу. Кваліфікованих спеціалістів запрошують автоматично подати заявку на вашу роль, а ви також можете спілкуватися з відповідними спеціалістами за допомогою персоналізованих електронних листів, щоб збільшити кількість заявок. Створено для розподілених команд: скоротіть свої витрати на найм до 80% і співпрацюйте над наймом за допомогою фірмових інструментів, призначених для скорочення часу найму на 72%. За допомогою Snaphunt ви можете швидко найняти на роботу на місці, гібридні чи дистанційні посади з резерву талантів із понад 4 мільйонів шукачів роботи та охоплення постачальників понад 300 мільйонів професіоналів. Платформа автоматично генерує персоналізовані описи посад, керує відповідями кандидатів одним кліком, попередньо записані відеоінтерв’ю, розклад співбесід, генератор питань для співбесід, автоматичний збір відгуків, автоматизовану перевірку рекомендацій тощо. Наймання на кожному кроці: працевлаштування відповідно до культури? Власна оцінка Snaphunt «Snapsych» базується на встановлених психометричних моделях, адаптованих для сучасного робочого місця. Платформа також ділиться статистикою щодо зарплат і періодів попередження, щоб ви могли знайти найкращих талантів із самого початку. Щоб дізнатися, як Snaphunt може допомогти вам досягти цілей найму, відвідайте: https://snaphunt.com/employers
Getro
getro.com
Допоможіть своїй мережі швидше найняти. Автоматизована дошка вакансій Getro та приватна мережа талантів усувають ручну роботу з об’єднання людей і компаній у вашу мережу.
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