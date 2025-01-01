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Програмне забезпечення Job Board - Найпопулярніші застосунки - Перу
Програмне забезпечення Job Board дозволяє користувачам створювати та керувати онлайн-платформами, які з’єднують роботодавців із шукачами роботи. Підприємці часто використовують це програмне забезпечення для створення сайтів пошуку роботи, які вони монетизують, продаючи оголошення про роботу компаніям, які бажають заповнити вакансії. Професійні асоціації використовують програмне забезпечення дошки вакансій, щоб створювати центри кар’єри для своїх членів і отримувати дохід від гонорарів за оголошення про роботу. Рекрутери та власники бізнесу публікують оголошення про роботу та зв’язуються з потенційними кандидатами за допомогою цих сайтів з вакансіями. Незважаючи на те, що ці спеціалізовані сайти вакансій часто орієнтовані на конкретні галузі чи місця, вони також можуть бути розроблені для розміщення широкого спектру можливостей роботи.
Запит на новий застосунок
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструм...
Instahyre
instahyre.com
Шукайте та подавайте заявки на роботу в понад 10 000 провідних компаній. Знайдіть високооплачувану роботу в сферах ІТ, програмного забезпечення, продажів, маркетингу, операцій, фінансів тощо. Найміть кращих талантів.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort – це платформа кар’єрного росту для сучасних професіоналів. Він пропонує мережу з понад 3 мільйонів професіоналів преміум-класу та вдосконалений штучний інтелект, щоб допомогти 20 тисячам рекрутерів найняти чи направити потрібних талантів, знайти можливості кар’єрного зростання та поділитис...
Prosple
prosple.com
Prosple’s допомагає понад 4 мільйонам студентів і недавніх випускників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ми співпрацюємо з більш ніж 180 командами кар’єрного розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, щоб надати студентам тисячі місцевих і міжнародних можливостей і допомогти надати високоякісн...
Queros
app.qureos.com
Наш генератор посадових інструкцій дозволяє створювати добре продумані посадові інструкції, які точно відображають обов’язки та вимоги до посади. За допомогою нашого інструменту ви можете налаштувати посадові інструкції відповідно до тону вашої компанії, що допоможе вам залучити потрібних кандидатів...
Niceboard
niceboard.co
Niceboard — це сучасне та просте у використанні програмне забезпечення для дошки вакансій. Niceboard є економічно ефективним, має красиву настроювану тему та потужний інтерфейс адміністратора, що дозволяє вам налаштувати власну дошку вакансій за лічені хвилини. Підпишіться на нашу 7-денну безкоштовн...
Getro
getro.com
Допоможіть своїй мережі швидше найняти. Автоматизована дошка вакансій Getro та приватна мережа талантів усувають ручну роботу з об’єднання людей і компаній у вашу мережу.
Jobcase
jobcase.com
Приєднуйтесь до Jobcase, онлайн-спільноти, де мільйони працівників об’єднуються, щоб разом знаходити можливості. Спілкуйтеся з іншими працівниками, щоб знайти роботу, отримати допомогу та поради щодо кожного аспекту вашого робочого життя.
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly дозволяє за лічені хвилини запустити повнофункціональну, дружню дошку вакансій. Легко запустіть і налаштуйте свою дошку вакансій за допомогою нашого простого, легкого у використанні програмного забезпечення дошки вакансій без коду. Налаштуйте свою дошку відповідно до потреб вашої ніші чи...
Zelos Team Management
getzelos.com
Найпростіший у використанні додаток для керування командою з простим плануванням, завданнями та чатами. Ідеально підходить для самостійного планування безстільної робочої сили, волонтерів або фрілансерів – на комп’ютері та мобільному! - Прості розклади - Відправлення та відстеження завдань - Чат у р...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
Jobboom
jobboom.com
Jobboom — найбільший у Квебеку веб-сайт пошуку роботи. Знайдіть роботу своєї мрії за допомогою Jobboom. Тисячі пропозицій роботи в 16 сферах діяльності.
Applyflow
applyflow.com
Applyflow об’єднує ваш веб-сайт із працевлаштування, дошку вакансій, автоматизацію та відстеження кандидатів у єдину систему, розроблену для рекрутерів.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh — це платформа оцінювання навичок SaaS B2B2C, яка допомагає розкрити реальні навички програмування розробників і зв’язати їх із ринком праці. У 2020 році ми почали з моделі, яка допомагає компаніям наймати віддалених розробників за допомогою нашого інструменту оцінювання, і наразі ми розширю...
JBoard
jboard.io
JBoard — це комплексне рішення для створення та запуску дошки вакансій без будь-яких технічних навичок. Почніть свою 14-денну безкоштовну пробну версію вже сьогодні!
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — це єдина платформа найму для компаній і людей на основі штучного інтелекту. Компанії можуть у повній мірі знайти талантів для працевлаштування або укладення контракту за допомогою програмного забезпечення ATS SupportFinity, яке підключено до однієї з найбільших зростаючих професійних...
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft пропонує доступне, зручне та комплексне рішення для підбору персоналу, розроблене відповідно до потреб компаній, що розвиваються. Наше комплексне програмне забезпечення оптимізує весь процес найму, замінюючи трудомісткі завдання вручну інтуїтивно зрозумілими функціями, які дають рекру...